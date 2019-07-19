Пять опасных времени торговли бинарными опционами

Каждый трейдер бинарных опционов стремится сосредоточиться на получении прибыли. Однако способность избегать потерь имеет не меньшее значение, чем умение зарабатывать. Именно поэтому, независимо от уровня опыта, важно понимать, в какие моменты лучше воздержаться от торговли бинарными опционами. Это напрямую влияет на сохранение и рост вашего капитала так же, как и знание оптимального времени для открытия сделок. В этом обзоре разберем, какие периоды на рынке считаются наиболее опасными.

Выход важных экономических новостей

Первый и наиболее опасный период для торговли бинарными опционами – момент публикации важных макроэкономических данных, когда рынок становится практически непредсказуемым. Некоторые новички ошибочно считают, что на резких ценовых колебаниях в такие периоды можно хорошо заработать, однако практика показывает обратное. Торговля на новостях чаще всего превращает трейдинг в обычную лотерею.

Это связано с тем, что во время выхода таких показателей, как ВВП, уровень безработицы или решения центральных банков по процентным ставкам, технический анализ перестает работать. Индикаторы теряют эффективность, а уровни поддержки и сопротивления быстро пробиваются, поскольку рынок реагирует преимущественно на фундаментальные факторы.

Главная проблема торговли в такие периоды – аномальная рыночная волатильность. Цена способна совершить импульсный рывок на десятки пунктов в одну сторону, а уже через несколько секунд развернуться в противоположном направлении, полностью нивелируя первоначальное движение. Поскольку в бинарных опционах решающую роль играют точка входа и срок экспирации, подобные колебания делают результат сделки абсолютно случайным. Даже при верном определении общего направления тренда резкий ценовой скачок против позиции в последние секунды может привести к потере всей суммы инвестиции.

Помимо рыночных факторов существуют и технические риски, которые также следует учитывать. Во время выхода новостей торговая платформа может временно зависать или выдавать ошибки при попытке открытия сделки, лишая трейдера возможности контролировать ситуацию так же эффективно, как в обычных условиях.

Чтобы снизить описанные риски, рекомендуется пользоваться экономическим календарем. Оптимально полностью прекратить торговлю за 30 минут до публикации новости с высоким уровнем значимости и не открывать новые сделки как минимум в течение получаса после ее выхода. За это время рынок успевает отреагировать на новую информацию и возвращается к более стабильному режиму.

Открытие и закрытие торговых сессий

Еще один период повышенной нестабильности – открытие и закрытие торговых сессий рынка Форекс, когда на него одновременно выходит или, наоборот, уходит большое количество участников. В первые 15–30 минут после начала работы мировых финансовых центров, таких как Франкфурт, Лондон или Нью-Йорк, разворачивается активная борьба за направление дневного тренда.

В этот момент крупные институциональные игроки, инвестиционные банки и хедж-фонды, размещают объемные заявки, накопленные в нерабочее время, что приводит к хаотичному ценовому движению. Для трейдеров бинарных опционов такие условия особенно рискованны: цена часто формирует ложные импульсы и пробои уровней поддержки и сопротивления, резко меняя направление движения.

Период закрытия торговых сессий не менее опасен, чем их открытие. Обычно в это время крупные коммерческие банки и инвестиционные фонды завершают рабочий день, закрывая позиции, что провоцирует резкие ценовые откаты против основного тренда. В результате трейдеры бинарных опционов могут столкнуться с непредсказуемым разворотом в самый неподходящий момент, непосредственно перед истечением времени экспирации, когда логика, по которой была открыта сделка, перестает действовать.

Чтобы снизить этот негативный эффект, рекомендуется не входить в рынок в первые двадцать минут после открытия сессии, чтобы дать рынку стабилизироваться и выбрать направление движения. Аналогично следует поступать и перед завершением торговли, закрывая все открытые позиции за полчаса до окончания сессии. В этом случае вы будете торговать по «чистым» графикам, когда ценовые колебания обусловлены рыночными закономерностями, а не синхронными действиями крупных игроков.

“Тонкий рынок” в ночное время и праздники

Торговать в ночное время и в праздничные дни также не рекомендуется. Этот период известен как «тонкий рынок», во время которого резко снижаются объемы торгов, поскольку ведущие мировые финансовые центры не работают. Низкая ликвидность способствует появлению на графиках так называемого «забора» или «пилы», состоящих из хаотичных свечей с длинными тенями.

В это время даже сделка среднего объема может сдвинуть котировки, создавая рыночный шум, который невозможно предсказать с помощью стандартных торговых стратегий. Главная опасность ночной торговли заключается в кажущемся спокойствии рынка. В такие периоды многие трейдеры бинарных опционов используют стратегии торговли в боковике (флете), рассчитывая на предсказуемый отскок цены от его границ.

Однако именно на «тонком рынке» чаще всего возникают внезапные и нелогичные ценовые импульсы, закрывающие опционы вне денег буквально за несколько секунд до истечения срока экспирации. Кроме того, в это время многие брокеры снижают процент выплат по цифровым контрактам, что делает трейдинг невыгодным.

Национальные праздники и выходные дни ведущих экономик мира также считаются неблагоприятным временем для торговли. Они создают эффект «тонкого рынка», растянутого на весь день. Когда банки этих стран закрыты, торговля ведущими валютными парами заметно замедляется. Цены могут часами оставаться на месте, а затем без видимых причин совершить резкий скачок. В такие дни технический анализ теряет эффективность, так как поведение рынка нестабильно, а логика движения котировок отсутствует.

Поэтому трейдерам бинарных опционов рекомендуется воздерживаться от торговли в период с ноля до двух часов GMT+2, если их торговая стратегия не была специально разработана для азиатской сессии.

Пересечение торговых сессий с избыточной волатильностью

Пересечение торговых сессий по времени – это особый период, известный в трейдерской среде как «оверлап». Как правило, он характеризуется избыточной волатильностью, ставшей серьезным испытанием для нервной системы не одного поколения трейдеров бинарных опционов.

Наиболее агрессивным считается наложение европейской и американской торговых сессий, когда объемы торгов достигают дневного пика. В это время на рынке одновременно присутствуют крупнейшие банки Европейского союза и США, что создает существенное давление на котировки и способствует формированию дневного тренда.

Высокая волатильность провоцирует эмоциональные ошибки. Видя крупные свечи, трейдеры часто поддаются чувству упущенной выгоды и входят в сделку на самом пике импульса – как раз перед тем, как рынок останавливается и совершает резкий разворот.

Для более безопасной работы в такие периоды следует переходить на старшие таймфреймы, чтобы сгладить рыночный шум, либо вовсе воздержаться от торговли до тех пор, пока первый импульс совместной активности двух торговых сессий полностью не утихнет и не станет ясен сформировавшийся тренд.

Торговля в пятницу во вторую половину дня

Как правило, ближе к вечеру пятницы ликвидность на рынке начинает снижаться. В это время даже незначительные новости или заявления высокопоставленных чиновников могут вызывать неадекватную реакцию котировок. Для торговли бинарными опционами наступает критический момент, так как цены начинают непредсказуемо двигаться в узких диапазонах или совершать резкие скачки. В таких условиях технический анализ становится бесполезным, а накопленная за прошедшую неделю усталость приводит трейдеров к совершению ошибок.

Поэтому профессиональные трейдеры рекомендуют завершать пятничную торговлю не позднее 18:00–19:00 по GMT+2. После этого времени рынок становится слишком хаотичным и непредсказуемым. Лучшим решением будет зафиксировать результаты, проанализировать их в торговом журнале за неделю и отправиться отдыхать до понедельника. Это сохранит вам не только деньги, но и нервы, необходимые для успешного старта новой торговой недели.

Заключение

Подводя итог, отметим, что успех в торговле бинарными опционами зависит не столько от количества совершенных сделок, сколько от умения трейдера выбирать правильный момент для их открытия. Помните: рынок не всегда пригоден для торговли, а знание периодов повышенного риска – ключевой навык профессионала бинарных опционов.

