На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов?

Торговля бинарными опционами является очень популярным способом заработка и поэтому каждый год появляется все больше новых брокеров. Заработок брокеров основан на трейдерах, которые являются клиентами компании. Но как именно брокеры бинарных опционов зарабатывают свои деньги?

Если вы решили зарабатывать деньги, торгуя бинарными опционами, стоит для начала определится с терминами. Итак, брокер – это посредник при совершении биржевых операций; трейдер – любой, кто решил торговать на финансовом рынке; спрэд – это различие между ценой продажи продукта и ценой покупки, обычно измеряется в пунктах; бинарный опцион – возможность совершать финансовые сделки с акциями и получать прибыль; наконец, своп – это продление срока осуществления сделки.

Те, кто только планирует приступить к изучению работы на бирже, вначале могут сомневаться в честности процесса, а также в его прибыльности. Разберем варианты дохода брокера и трейдера для получения ясности системы получения дохода на бирже.

Доход брокера и трейдера

Трейдер получает доход в том случае, если дает правильный прогноз движения цены в ближайшее время и приобретает необходимый опцион. Здесь вроде бы все ясно. В процессе получения доходов брокера разобраться чуть сложнее. Основной, классический вариант похож на принцип работы пункта обмены валют, где с каждой операции обмена или покупки пункт обмена валют получает разницу между ценой покупки и продажи. Если ваш обменный пункт стоит в оживленном месте, то процент прибыли будет довольно высок. Брокеры работают по схожей схеме и также получают прибыль от спрэда, обычно он составляет от 3 до 10 пунктов. Вам, как трейдеру, для участия в торгах придется сначала купить валюту, а потом ее продать или наоборот, а значит брокер получит свою часть дохода. В первый момент после покупки акций или валюты, вы можете заметить, что возможная прибыль составляет -5 пунктов - это и есть стоимость спрэда. Рядовой брокер не слишком заинтересован в получении клиентами дохода, для него основной целью является как можно большее количество совершенных сделок и постоянное пополнение команды трейдеров. Для поддержания активности трейдеров брокер может предложить всевозможные тренинги, советы, бонусы и массу других акций, которые удержат прежних и привлекут новых клиентов, а также простимулируют совершение сделок.

Спрэд и своп

Обычно брокеры бинарных опционов не просят оплатить спрэд, если же Ваш брокер берет деньги за подобную услугу, то лучше прекратить сотрудничество, ничем хорошим это не закончится. Иногда брокеры могут также требовать оплату переноса позиций на следующий день, то есть за своп. Такое требование является признаком начинающего брокера, так как опытные и крупные брокеры не просят оплачивать подобные действия.

Некоторую выгоду брокер может получит в виде комиссии ввода и вывода сумм. Трейдер, конечно, не приветствует подобные расходы, но брокер иногда просто вынужден оплатить комиссионный процент в системе, с которой осуществляется размен средств. Конечно, ни плата за спрэд, ни за своп, ни комиссия за вывод и ввод средств не могут быть достаточным доходом для брокера. Так каким же образом брокеры получают свой доход?

Существует два вида брокеров: брокеры, которые работают как брокеры и брокеры настоящие, так сказать, истинные. В зависимости от типа брокера различаются их доходы.

Брокеры-букмекеры

В реальности, многих брокеров нельзя назвать настоящими посредниками, фактически они выполняют работу обыкновенных букмекеров. Отличие состоит в том, что они осуществляют на рынке не клиентские сделки, а зарабатывают на марже между процентом удачных и проигрышных сделок. Такого брокера на заботит вопрос, на чем он будет зарабатывать. Главное – доход. Такой вариант получения прибыли некоторые брокеры выбирают по нескольким причинам.

Первая – это графики цен, которые меняются все время. Захватывающие спортивные состязания, которые могли бы принести доход, случаются намного реже.

Вторая причина заключается в вечной вере трейдеров-новичков, что им повезет прямо здесь и сейчас и для этого не нужно ничего знать. Такой подход напоминает игру в казино, где, кажется, каждый может выиграть миллион. Естественно, такой подход чреват многочисленными проигрышами и эти проигрыши позволяют брокеру-букмекеру получать неплохой доход. Если вам предложат купить опцион сроком экспирации на 5 минут и пообещают движение цены по нему на 1-2 позиции - не соглашайтесь. Верно спрогнозировать на такой период времени практически нереально, а значит вы проиграете и доход от такой сделки получит брокер, но не вы.

Нельзя сказать, что такой брокер-букмекер однозначно плох, он вполне может играть честно: выплатить вам выигрыш, а в случае неудачи – законно забрать ваши деньги. Но все же это нельзя назвать серьезным подход к работе на бирже. Прямых признаков такого брокера не существует, внешне все выглядит вполне благополучно. Но можно все найти некоторые черты, которые указывают на брокера-букмекера.

Например, очень часто у таких брокеров невозможно получить часть денег при проигрыше. Для них это крайне невыгодная колонка расходов. Изучив сайт такого брокера вы можете найти очень много информации для активного привлечения новых клиентов, вдобавок множество обещаний быстрого и легкого получения доходов. Новички, которых привлекают подобные обещания, позволяют заработать на их ошибках намного больше денег, чем опытные профессиональные торговцы, вполне способные разорить брокера. Еще одним признаком букмекера можно назвать предложение партнерской программы на очень выгодных условиях, иначе говоря вам рекомендуют заняться поиском новых трейдеров вместо торговли. Для настоящего брокера опытные и знающие трейдеры очень ценны и он не будет переключать вас с торговли на что-то иное. Для активного привлечения новых клиентов брокер-букмекер также всегда предложит максимально низкую сумму для старта, наименьший размер вклада и т.д. Благодаря всем этим действиям, такой брокер может довольно успешно зарабатывать, ведь пропорция удачных и провальных сделок составляет 4 к 6, а то и того меньше.

Настоящие брокеры

Настоящий, реальный брокер оперирует деньгами своей команды для проведения сделок на конкретном рынке. Если вы сделали ставку на повышение цены платины, такой брокер будет работать на товарном рынке, для акционных игр брокер выйдет на фондовый рынок, а для заключения валютных операций будет работать на рынке FOREX.

Брокерам удобнее работать с бинарными опционами, ведь вы в самом начале отдаете свои финансы в виде полной стоимости опциона. В ту минуту, когда приобретается опцион, с вашего счета уходит определенная сумма. В конце завершения периода действия опциона ваш счет пополнится начальной суммой плюс прибыль, либо счет останется в минусе или на нуле, компенсируя убыток. Настоящему брокеру для успешной торговли нужны средства, которые он получает от своих трейдеров. И уже имея необходимый объем средств брокер получает возможность осуществить серьезную сделку с большой вероятной доходностью. Решение насчет совершения той или иной сделки покупки или продажи брокер зачастую принимает вместе с опытными трейдерами своей команды.

В том случае, когда брокер принял правильное решение и выиграл, он делит доход с теми игроками, которые также правильно обозначили шаг цены. Таких опытных торговцев, естественно, немного, менее половины от общего количества игроков. Средства трейдеров, которые ошиблись, остаются у брокера. Прибыль от солидной сделки часто настолько высока, что брокер может даже выплатить некую компенсацию проигравшим клиентам.

Если же брокер оказывается в проигрыше, то он теряет средств меньше, нежели при совершении удачной сделки. При таком варианте событий он уплачивает выигрыш тем, кто сделал правильный прогноз и принимает деньги от проигравших. Опытный брокер всегда учитывает разные варианты развития событий и планирует работу таким образом, чтобы в случае неудачи убыток покрывался средствами проигравших игроков. Таким образом, можно сделать вывод, что брокер, работающий с опционами, имеет очень рентабельные условия работы, ведь у него есть постоянный «золотой запас» - каким бы образом не развивалась ситуация, всегда будут проигравшие, деньги которых послужат для брокера компенсацией в случае неудачи.

Можно назвать еще несколько способов, которые дают возможность брокеру получить прибыль. Первый прием – это рекомендация совершить сделку в одно касание, то есть опционы One Touch. Например, брокер планирует сделать ставку на рост цены до 2,50. Своим клиентам он рекомендует сделать ставку на то, что рост цены достигнет отметки 2,65. Даже в случае проигрыша брокер заберет всю сумму без обязательств компенсации.

Второй прием заключается в игре в обе стороны. В этом случае открывается одна позиция на продажу, например, рубля, а другая - на его покупку. Чтобы ни случилось, одна из сделок принесет прибыль, а проигрыш другой будет компенсирован средствами проигравших клиентов.

Признаком настоящего брокера могут служить постоянные предложения делать крупные ставки. Чем выше стоимость опциона, тем больше активов может приобрести или реализовать брокер. Также реальные брокеры постоянно обновляют список опционов и по наполнению подобного списка можно судить о рабочих планах брокера.

Вывод

С каким из видов брокеров работать - решать вам. Главное для трейдера - наличие приемлемых условий работы: честные условия сделки, своевременная выплата прибыли, а также отсутствие необъяснимых списаний средств и необозначенных комиссий. Удачных вам сделок!

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