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        На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов?

        На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов?

        Заработок брокераТорговля бинарными опционами является очень популярным способом заработка и поэтому каждый год появляется все больше новых брокеров. Заработок брокеров основан на трейдерах, которые являются клиентами компании. Но как именно брокеры бинарных опционов зарабатывают свои деньги?

        Если вы решили зарабатывать деньги, торгуя бинарными опционами, стоит для начала определится с терминами. Итак, брокер – это посредник при совершении биржевых операций; трейдер – любой, кто решил торговать на финансовом рынке; спрэд – это различие между ценой продажи продукта и ценой покупки, обычно измеряется в пунктах; бинарный опцион – возможность совершать финансовые сделки с акциями и получать прибыль; наконец, своп – это продление срока осуществления сделки.

        Те, кто только планирует приступить к изучению работы на бирже, вначале могут сомневаться в честности процесса, а также в его прибыльности. Разберем варианты дохода брокера и трейдера для получения ясности системы получения дохода на бирже.

        Доход брокера и трейдера

        Трейдер получает доход в том случае, если дает правильный прогноз движения цены в ближайшее время и приобретает необходимый опцион. Здесь вроде бы все ясно. В процессе получения доходов брокера разобраться чуть сложнее. Основной, классический вариант похож на принцип работы пункта обмены валют, где с каждой операции обмена или покупки пункт обмена валют получает разницу между ценой покупки и продажи. Если ваш обменный пункт стоит в оживленном месте, то процент прибыли будет довольно высок. Брокеры работают по схожей схеме и также получают прибыль от спрэда, обычно он составляет от 3 до 10 пунктов. Вам, как трейдеру, для участия в торгах придется сначала купить валюту, а потом ее продать или наоборот, а значит брокер получит свою часть дохода. В первый момент после покупки акций или валюты, вы можете заметить, что возможная прибыль составляет -5 пунктов - это и есть стоимость спрэда. Рядовой брокер не слишком заинтересован в получении клиентами дохода, для него основной целью является как можно большее количество совершенных сделок и постоянное пополнение команды трейдеров. Для поддержания активности трейдеров брокер может предложить всевозможные тренинги, советы, бонусы и массу других акций, которые удержат прежних и привлекут новых клиентов, а также простимулируют совершение сделок.

        Спрэд и своп

        Обычно брокеры бинарных опционов не просят оплатить спрэд, если же Ваш брокер берет деньги за подобную услугу, то лучше прекратить сотрудничество, ничем хорошим это не закончится. Иногда брокеры могут также требовать оплату переноса позиций на следующий день, то есть за своп. Такое требование является признаком начинающего брокера, так как опытные и крупные брокеры не просят оплачивать подобные действия.

        Некоторую выгоду брокер может получит в виде комиссии ввода и вывода сумм. Трейдер, конечно, не приветствует подобные расходы, но брокер иногда просто вынужден оплатить комиссионный процент в системе, с которой осуществляется размен средств. Конечно, ни плата за спрэд, ни за своп, ни комиссия за вывод и ввод средств не могут быть достаточным доходом для брокера. Так каким же образом брокеры получают свой доход?

        Существует два вида брокеров: брокеры, которые работают как брокеры и брокеры настоящие, так сказать, истинные. В зависимости от типа брокера различаются их доходы.

        Брокеры-букмекеры

        В реальности, многих брокеров нельзя назвать настоящими посредниками, фактически они выполняют работу обыкновенных букмекеров. Отличие состоит в том, что они осуществляют на рынке не клиентские сделки, а зарабатывают на марже между процентом удачных и проигрышных сделок. Такого брокера на заботит вопрос, на чем он будет зарабатывать. Главное – доход. Такой вариант получения прибыли некоторые брокеры выбирают по нескольким причинам.

        Брокеры-букмекерыПервая – это графики цен, которые меняются все время. Захватывающие спортивные состязания, которые могли бы принести доход, случаются намного реже.

        Вторая причина заключается в вечной вере трейдеров-новичков, что им повезет прямо здесь и сейчас и для этого не нужно ничего знать. Такой подход напоминает игру в казино, где, кажется, каждый может выиграть миллион. Естественно, такой подход чреват многочисленными проигрышами и эти проигрыши позволяют брокеру-букмекеру получать неплохой доход. Если вам предложат купить опцион сроком экспирации на 5 минут и пообещают движение цены по нему на 1-2 позиции - не соглашайтесь. Верно спрогнозировать на такой период времени практически нереально, а значит вы проиграете и доход от такой сделки получит брокер, но не вы.

        Нельзя сказать, что такой брокер-букмекер однозначно плох, он вполне может играть честно: выплатить вам выигрыш, а в случае неудачи – законно забрать ваши деньги. Но все же это нельзя назвать серьезным подход к работе на бирже. Прямых признаков такого брокера не существует, внешне все выглядит вполне благополучно. Но можно все найти некоторые черты, которые указывают на брокера-букмекера.

        Например, очень часто у таких брокеров невозможно получить часть денег при проигрыше. Для них это крайне невыгодная колонка расходов. Изучив сайт такого брокера вы можете найти очень много информации для активного привлечения новых клиентов, вдобавок множество обещаний быстрого и легкого получения доходов. Новички, которых привлекают подобные обещания, позволяют заработать на их ошибках намного больше денег, чем опытные профессиональные торговцы, вполне способные разорить брокера. Еще одним признаком букмекера можно назвать предложение партнерской программы на очень выгодных условиях, иначе говоря вам рекомендуют заняться поиском новых трейдеров вместо торговли. Для настоящего брокера опытные и знающие трейдеры очень ценны и он не будет переключать вас с торговли на что-то иное. Для активного привлечения новых клиентов брокер-букмекер также всегда предложит максимально низкую сумму для старта, наименьший размер вклада и т.д. Благодаря всем этим действиям, такой брокер может довольно успешно зарабатывать, ведь пропорция удачных и провальных сделок составляет 4 к 6, а то и того меньше.

        Настоящие брокеры

        Настоящий, реальный брокер оперирует деньгами своей команды для проведения сделок на конкретном рынке. Если вы сделали ставку на повышение цены платины, такой брокер будет работать на товарном рынке, для акционных игр брокер выйдет на фондовый рынок, а для заключения валютных операций будет работать на рынке FOREX.

        Настоящие брокерыБрокерам удобнее работать с бинарными опционами, ведь вы в самом начале отдаете свои финансы в виде полной стоимости опциона. В ту минуту, когда приобретается опцион, с вашего счета уходит определенная сумма. В конце завершения периода действия опциона ваш счет пополнится начальной суммой плюс прибыль, либо счет останется в минусе или на нуле, компенсируя убыток. Настоящему брокеру для успешной торговли нужны средства, которые он получает от своих трейдеров. И уже имея необходимый объем средств брокер получает возможность осуществить серьезную сделку с большой вероятной доходностью. Решение насчет совершения той или иной сделки покупки или продажи брокер зачастую принимает вместе с опытными трейдерами своей команды.

        В том случае, когда брокер принял правильное решение и выиграл, он делит доход с теми игроками, которые также правильно обозначили шаг цены. Таких опытных торговцев, естественно, немного, менее половины от общего количества игроков. Средства трейдеров, которые ошиблись, остаются у брокера. Прибыль от солидной сделки часто настолько высока, что брокер может даже выплатить некую компенсацию проигравшим клиентам.

        Если же брокер оказывается в проигрыше, то он теряет средств меньше, нежели при совершении удачной сделки. При таком варианте событий он уплачивает выигрыш тем, кто сделал правильный прогноз и принимает деньги от проигравших. Опытный брокер всегда учитывает разные варианты развития событий и планирует работу таким образом, чтобы в случае неудачи убыток покрывался средствами проигравших игроков. Таким образом, можно сделать вывод, что брокер, работающий с опционами, имеет очень рентабельные условия работы, ведь у него есть постоянный «золотой запас» - каким бы образом не развивалась ситуация, всегда будут проигравшие, деньги которых послужат для брокера компенсацией в случае неудачи.

        Можно назвать еще несколько способов, которые дают возможность брокеру получить прибыль. Первый прием – это рекомендация совершить сделку в одно касание, то есть опционы One Touch. Например, брокер планирует сделать ставку на рост цены до 2,50. Своим клиентам он рекомендует сделать ставку на то, что рост цены достигнет отметки 2,65. Даже в случае проигрыша брокер заберет всю сумму без обязательств компенсации.

        Второй прием заключается в игре в обе стороны. В этом случае открывается одна позиция на продажу, например, рубля, а другая - на его покупку. Чтобы ни случилось, одна из сделок принесет прибыль, а проигрыш другой будет компенсирован средствами проигравших клиентов.

        Признаком настоящего брокера могут служить постоянные предложения делать крупные ставки. Чем выше стоимость опциона, тем больше активов может приобрести или реализовать брокер. Также реальные брокеры постоянно обновляют список опционов и по наполнению подобного списка можно судить о рабочих планах брокера.

        Вывод

        С каким из видов брокеров работать - решать вам. Главное для трейдера - наличие приемлемых условий работы: честные условия сделки, своевременная выплата прибыли, а также отсутствие необъяснимых списаний средств и необозначенных комиссий. Удачных вам сделок!

        binary

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        Комментарии

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        Руслан
        Руслан
        Мне кажеться, что чем больше сделок совершил трейдер на платформе брокера бинарных опционов, тем больше этот брокер заработал. Вот на чем в основном зарабатывают брокеры бинарных опционов.
        Глеб, а может все таки на проигранных сделках трейдеров!?)
        26 декабря 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Меня долго мучил этот вопрос, но теперь благодаря статье все прояснилось)
        26 декабря 2022
        Ответить
        Artur
        Artur
        А вот как формируеться доход трейдера при торговле бинарными опционами?, чем больше сделок открывает трейдер, тем больше прибыли он получит? или все происходит как то иначе.
        08 августа 2021
        Ответить
        Константин
        Константин
        Если брокер бинарных опцинов работает честно, то зарабатывает на разнице от сделок, которые проводит трейдер, а если не честно, то придумывает разные схемы, чтобы трейдер вкладывал все больше денег и сливал депозит из -за убыточных сделок. Каждый трейдер должен понимать на чем зарабатывают брокеры бинарных опционов.
        03 августа 2021
        Ответить
        Рэм Абдуланиев
        Рэм Абдуланиев
        Чем больше трейдеров торгует на платформе брокера бинарных опционов Квотекс, Покет Опшен или любого другого, чем больше сделок открывают и закрывают каждый день, тем выше прибыль и именно на этом, как я понимаю и зарабатывают брокеры бинарных опционов.
        26 июля 2021
        Ответить
        Max
        Max
        На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов, это спорный вопрос, так как брокеры - мошенники могут воспользоваться тем, что у трейдера недостаточно опыта и предлагать ему все новые и новые способы вложения денег.
        08 июля 2021
        Ответить
        Эмир
        если честный, то на комиссиях, но для заработка нужна тода огромная база трейдеров. а стандартная схема - на сливах депо, т.к. многие все равно сливают)
        Артур Беглый, Уж лучше торговать с честным брокером и знать на чем он забатывает, чем стать жертвой брокера - мошенника и не получить ничего.
        02 июля 2021
        Ответить
        Вахтан
        Вахтан
        Все доходчиво объяснили. Статья понравилась
        Сергей, и то же самое можно сказать о других материалах на этом сайте, которые я читаю и комментирую. Достоинство в том, что о сложном пишут простыми словами, чтобы было понятно каждому трейдеру - начинающему и профессионалу.
        01 июля 2021
        Ответить
        Игорь
        Игорь
        Если трейдер будет четко понимать на чем зарабатывают брокеры бинарных опционов, то не станет жертвой мошенничества, так как будет знать подводные камни и лазейки в пользовательском соглашении благодаря которым обманывают не чистые на руку брокеры.
        01 июля 2021
        Ответить
        Сергей
        Все доходчиво объяснили. Статья понравилась
        30 июня 2021
        Ответить
        Глеб
        Глеб
        Мне кажеться, что чем больше сделок совершил трейдер на платформе брокера бинарных опционов, тем больше этот брокер заработал. Вот на чем в основном зарабатывают брокеры бинарных опционов.
        25 июня 2021
        Ответить
        Корней
        Брокеры бинарных опционов зарабатывают на сделках трейдеров, но есть настоящие брокеры, а есть брокеры - букмеккеры. Не могу сказать, что все они плохие. но стоит более внимательно изучить принципы и особенности их деятельности, чтобы в будущем не было неприятных сюрпризов
        24 июня 2021
        Ответить
        Степан
        Степан
        Какую информацию используют брокеры для привлечения новых клиентов?. Чем больше клиентов сотрудничает с брокером, тем больше способов получить новые деньги. а это то, на чем довольно часто зарабатывают брокеры бинарных опционов.
        Назар, Сложно сказать однозначно. В некоторой мере это приветственные бонусы, которые приходят на счет клиента после регистрации аккаунта. Конечно же, чем больше клиентов у брокера, тем больше зарабатывают брокеры бинарных опционов.
        23 июня 2021
        Ответить
        Назар
        Назар
        Какую информацию используют брокеры для привлечения новых клиентов?. Чем больше клиентов сотрудничает с брокером, тем больше способов получить новые деньги. а это то, на чем довольно часто зарабатывают брокеры бинарных опционов.
        22 июня 2021
        Ответить
        Корней
        Своп, если я правильно понял по тексту статьи, это перенос сделки на следующий день, а что же такое спрэд?
        18 июня 2021
        Ответить
        Татьяна
        Брокеры бинарных опционов часто получают дополнительную прибыли, благодаря неопытности начинающих трейдеров, которые часто сливают свои депозиты. Если брокер надежный и проверенный, как Quotex, Pocket Option и еще несколько других, то трейдер может спокойно торговать бинарными опционами и получать прибыль.
        18 июня 2021
        Ответить
        General
        General
        Важная тема кстати, а то многие даже не знают, что брокеры могу зарабатывать не только на потерях трейдеров
        23 февраля 2020
        Ответить
        Артур Беглый
        Артур Беглый
        если честный, то на комиссиях, но для заработка нужна тода огромная база трейдеров. а стандартная схема - на сливах депо, т.к. многие все равно сливают)
        20 января 2020
        Ответить
        Мартин
        Согласен "правильный" брокер заинтересован в профите своих трейдеров
        12 февраля 2019
        Ответить
        trys9cq
        Наконец-то получил доступный ответ на волнующий вопрос) Спасибо)
        02 февраля 2019
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