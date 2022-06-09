    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Новости
        /
        Промокоды для брокера Binomo

        Бонус коды и промокоды для брокера Binomo

        Бонусные программы всегда вызывали недоверие у трейдеров, т.к. многие считают, что «бесплатный сыр» бывает только в мышеловке. Но если разобраться более детально, то не все так плохо, как может показаться. На сегодняшний день большинство брокеров предоставляют различные виды бонусов. Это и промокоды, и программы лояльности, и бездепозитные бонусы. Нельзя не отметить, что в этом есть своя выгода для трейдеров. Не мало людей выбирают брокера для заработка, исходя из таких акций или услуг.

        Биномо бонусНо не обходится и без негативных отзывов от трейдеров, которые считают такой ход лишь маркетинговым. В этой статье речь пойдет о тех выгодных бонусах, которые дает для своих клиентов брокер Binomo.

        Рассмотрим такие виды выгодных бонусов: 

        1. Классические бонусы.
        2. Бонусы при пополнении счета.
        3. Уникальный бонус Binomo для посетителей нашего сайта на +50% и +100% к депозиту.
        4. Опционы на $150 для новых клиентов.

        Стандартный бонус от Binomo

        Компания Binomo, как и многие другие, предлагает стандартный бонус на первое пополнение депозита. Он составляет 75% от суммы пополнения и его можно использовать для реального заработка. Что даёт этот бонус? Первое – увеличение торгового капитала, и следовательно, увеличение возможности заработать больше и быстрее. Второе – снижение рисков за счет использования средств компании. Оба варианта подойдут как для агрессивных стратегий торговли, так и для сдержанных.

        Бонусы при последующих пополнениях счета

        Этот вид бонусов меньше в размерах для крупных сумм, но зато он может использоваться с каждым новым пополнением. Рано или поздно встает вопрос – как увеличить размер депозита, не залезая к себе в карман? Ответом на этот вопрос и будет получение данного бонуса. В таблице, представленной ниже, есть подробная информация по суммам пополнения и бонусам, которые к ним прилагаются. И не забывайте, что при заключении успешных сделок все бонусные средства превращаются в реальные деньги.

        Биномо суммы бонусов

        Уникальный бонус от Binomo на +50% и +100% к депозиту для посетителей нашего сайта

        Для всех активных посетителей нашего сайта мы подготовили особенный бонус от Binomo, увеличивающий ваш депозит на целых 50% или 100%! Сумма пополнения не важна, просто введите код бонуса при пополнении счета и получите дополнительные средства к депозиту.

        Коды бонус-купонов:

        50% – WINBINOMOPROMO50

        100% – WINBINOMOPROMO100

        Страховка от потерь вместе с Binomo

        Так же, брокер бинарных опционов Binomo предоставляет отличную возможность для начинающих трейдеров. Любые потери за ваши первые пять убыточных сделок будут полностью возмещены. При этом все заработанные средства остаются у вас. Это дает вам шанс повышать ваши навыки в торговле, не рискуя собственными средствами.

        Биномо страховка

        Опционы на $150 для новых клиентов

        Этот бонус могут получить только новые клиенты компании. Получить их возможно после выполнения определенных условий. Сложно найти брокера с более выгодными предложениями, тем более что не надо никого приглашать или привлекать в компанию. Чтобы его получить, нужно просто открыть свой первый счет в компании Binomo и получить свои законные 150$ бесплатных опционов.

        Важно понимать, что данный бонус не виртуальный, а реальный. Средства, заработанные с данным бонусом, можно выводить на свой личный карточный счёт, либо на другую платежную систему. А можно оставить и использовать в дальнейшем в качестве инвестиций. Для новичков это максимально полезный бонус от компании. Вы можете начать зарабатывать на бинарных опционах, абсолютно не рискуя своими средствами.

         

        Открыть счет в Binomo

        Заключение

        Подводя итог, можно сказать, что новичкам даже не обязательно тратить свои средства на начальном этапе. А более продвинутым трейдерам можно увеличивать свои депозиты за счет таких бонусов, при чем не менее, чем в 1.5 раза. Если вы еще сомневаетесь, что такие бонусы реальны, то регистрируйтесь у брокера Binomo и проверьте сами. А мы желаем вам успехов в торговле!

        Биномо брокер

        Смотрите так же:

        Список брокеров бинарных опционов

        Живой график для бинарных опционов

        Лучшие стратегии для бинарных опционов

        Индикаторы для бинарных опционов

        Онлайн сигналы для бинарных опционов

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!