Стратегия бинарных опционов Ravi FX использует авторский индикатор, основанный на стандартных технических индикаторах WMA и ATR с последующей нормализацией их значений через преобразование Фишера. Такой подход позволяет трейдерам не только получать точные сигналы для открытия сделок, но и определять моменты, когда лучше воздержаться от торговли.

О том, как правильно применять этот уникальный индикатор и какой фильтр лучше всего повышает процент прибыльных сделок в торговле бинарными опционами, читайте в нашем обзоре.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Ravi FX

Терминал: TradingView

Таймфрейм: М15

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: Ravi FX [loxx], Andean Oscillator [alexgrover]

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Deriv, Binarium

Установка стратегии для бинарных опционов Ravi FX

Индикаторы устанавливаются в платформу TradingView через одноименное меню в верхней части терминала. Нажмите кнопку «Индикаторы» – откроется панель «Индикаторы, показатели и стратегии». Введите в поисковой строке название Ravi FX, найдите его в списке и кликните по нему, предварительно убедившись, что индикатор создан автором под ником loxx.

Затем аналогичным образом установите второй компонент торговой системы — Andean Oscillatorот разработчика alexgrover. После добавления обоих индикаторов на график M15 он будет выглядеть так.

Как видим, оба индикатора торговой системы Ravi FXосцилляторного типа, поэтому удобно расположились под графиком цены. Давайте разберемся, на каких принципах они основаны, какие настройки оптимальны и какие торговые сигналы формируют.

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Ravi FX

Стратегия бинарных опционов Ravi FX основана на двух встроенных индикаторах аналитической платформы TradingView. Несмотря на свою бесплатность, оба индикатора весьма эффективны и демонстрируют статистику торговых сигналов не хуже многих коммерческих разработок.

Теперь о самом главном: что означает аббревиатура RAVI и на каких принципах основана эта стратегия? RAVI расшифровывается как Range Action Verification Index – показатель, отражающий процентную разницу между текущими и прошлыми ценами. На его основе трейдеры бинарных опционов делают прогнозы о дальнейшем движении рынка. В расчетах используются взвешенные скользящие средние разной длины и индикатор волатильности ATR.

Впервые информация об осцилляторе Ravi FX появилась в книге «За пределами технического анализа: как разработать и внедрить выигрышную торговую систему» известного трейдера и автора Тушара Чанде. Тем, кто торгует на Форексе и бинарных опционах, хорошо знакомы его популярные индикаторы Aroon и Chande Momentum Oscillator (CMO). Трейдеры положительно о них отзываются и активно применяют в своих стратегиях.

Один из вариантов применения осциллятора Ravi FX – определение состояния рынка: тренд или флет. Для этого трейдеры бинарных опционов добавляют на гистограмму индикатора две горизонтальные линии, обозначающие ключевые уровни в отрицательной и положительной областях: -0,07 и 0,07.

После этого определить, есть ли на рынке тренд, становится очень просто. Если гистограмма Ravi FX вышла за границы этого диапазона, значит, цены анализируемого актива определённо двигаются под влиянием крупных игроков, и на рынке возникает тренд. Если столбики гистограммы небольшие и не выходят за рамки этого интервала, значит, цены актива двигаются хаотично, и на рынке флэт.

Направление ценовой тенденции определяется по цвету столбиков гистограммы. Если столбики зелёного цвета выше уровня 0,07 – на рынке бычий тренд. И наоборот, если столбики красного цвета опустились ниже уровня -0,07 – на рынке медвежий тренд.

Для повышения эффективности разработчик стратегии Ravi FX добавил уникальный фильтр торговых сигналов – осциллятор Andean. С его помощью отсеивается большинство ложных сигналов на открытие позиций.

Правила применения этого осциллятора достаточно просты: когда зеленая линия Andean пересекает оранжевую снизу вверх – это сигнализирует о восходящем импульсе и указывает на возможность покупки опциона Call.

Если красная линия осциллятора Andean пересекает оранжевую линию снизу вверх (в отличие от принципа работы Стохастика), это указывает на доминирование продавцов на рынке и вероятное снижение цен.

Настройки обоих индикаторов торговой системы рекомендуется оставить по умолчанию.

Правила торговли по Ravi FX

Теперь пришло время разобраться с тем, как применять новаторскую стратегию для бинарных опционов Ravi FX на практике. Но, как вы, наверное, уже догадались, главный принцип, заложенный в эту систему, – следование за трендом. Чтобы как следует разобраться в этой теме, рекомендуем ознакомиться со специальной подборкой статей по этому вопросу:

Только после освоения принципов определения фаз рынка приступайте к торговле по этой системе на демонстрационном счёте, следуя правилам, описанным ниже.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что тренд восходящий – гистограмма Ravi FX зеленого цвета превысила уровень 0,07. Зеленая линия вспомогательного осциллятора Andean пересекла оранжевую линию снизу вверх. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что тренд нисходящий – гистограмма Ravi FX красного цвета опустилась ниже уровня -0,07. Красная линия вспомогательного осциллятора Andean пересекла оранжевую линию снизу вверх. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Ravi FX

По нашему опыту наиболее эффективной эта стратегия оказывается в начале европейской и американской торговых сессий, а также после публикации важных макроэкономических новостей и отчетов. Для получения прибыли по этой методике необходима рыночная волатильность, которая наблюдается в часы активной работы рынка. Для понимания расписания работы финансовых рынков рекомендуем ознакомиться со статьёй "Лучшее время для торговли бинарными опционами".

Плюсы стратегии Ravi FX

Стратегия Ravi FX отличается простыми и понятными торговыми сигналами, доступными даже начинающим трейдерам. Система эффективна благодаря своим уникальным индикаторам, использующим преобразование Фишера для нормализации ценовых значений.

Стратегия идеально подходит трейдерам, предпочитающим торговые системы на основе осциллятора MACD. Ravi FX имеет схожий принцип работы, отражая динамику изменения цен в заданном направлении.

Минусы стратегии Ravi FX

К недостаткам системы относятся типичные для трендовых стратегий особенности: появление ложных сигналов на слабых рынках и во флете. В связи с этим Ravi FX рекомендуется использовать на активных валютных парах и криптовалютах.

Еще одним недостатком является маленькое количество сигналов на старших таймфреймах, в то время как на младших таймфреймах чаще возникают ложные торговые сигналы.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Ravi FX может предложить надежные точки входа, вне зависимости от того, какой рынок вы предпочитаете для торговли: форекс или бинарные опционы. Надежный принцип фильтрации, заложенный в дополнительный осциллятор Андена в сочетании с переработанным MACD, даёт не только однозначные торговые сигналы на покупки бинарных опционов Call и Put, но и представление о текущей рыночной фазе.

Благодаря уровням индикатора Ravi FX вы сможете с одного взгляда определить, в каком состоянии находится рынок. Готов ли он возобновить восхождение к новым вершинам, падать в бездну или, скорее всего, продолжит болтаться, зажатый важными ценовыми уровнями.

Перед использованием на реальных деньгах рекомендуется потренироваться на демо-счете, открытом у надежного брокера. Торгуйте, соблюдая правила управления риском и капиталом. Желаем всем попутного тренда!

Попробовать на демо

Смотрите также: