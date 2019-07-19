Индикатор для бинарных опционов SMA Crossover использует один из самых популярных методов технического анализа – пересечение скользящих средних. Этот метод может быть очень полезен трейдерам бинарных опционов, но требует осторожного применения в сочетании с другими инструментами. В нашем обзоре вы узнаете, какой технический индикатор оптимально подходит на эту роль и как создать прибыльную торговую стратегию на его основе.

Характеристики индикатора для бинарных опционов SMA Crossover

Установка индикатора для бинарных опционов SMA Crossover

Индикатор SMA Crossover устанавливается в платформу MetaTrader 4 стандартным способом. Для этого добавьте индикатор в корневую папку терминала: откройте в MetaTrader 4 меню “Файл” и выберите “Открыть каталог данных”. В открывшемся окне перейдите в папку "MQL4" → “Indicators” и переместите туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогично, но их нужно поместить в папку “templates”. Подробнее об установке смотрите в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов SMA Crossover

Индикатор для бинарных опционов SMA Crossover наверняка заинтересует трейдеров, использующих в техническом анализе скользящие средние. Популярность этого индикатора не снижается на протяжении многих лет, и этому есть свое объяснение. Простой подход к прогнозированию цен, основанный на расчете средних значений за определенный период времени, пришедший на рынок бинарных опционов с Форекса, неоднократно доказывал свою эффективность. Трейдеры цифровых контрактов, как и их коллеги с валютного рынка, оценили преимущества определения момента разворота тренда с его помощью.

В основе индикатора SMA Crossover лежат две простые скользящие средние с разными периодами расчета. Подбирать их следует исходя из выбранного финансового инструмента и таймфрейма, по которому вы планируете заключать сделки.

Мы выяснили, что для валютной пары EUR/USD оптимальный период расчета быстрой скользящей средней – 5, а медленной – 15. На изображении выше показаны данные параметры индикатора SMA Crossover и его сигналы, отмеченные стрелками.

Ниже перечислены параметры, отвечающие за расстояние сигнальной стрелки от свечи.

Также при желании вы можете активировать всплывающие сообщения, настроить отправку сигналов индикатора на email и отредактировать звуковое оповещение для этих уведомлений.

Теперь обсудим самое интересное: сигнал на покупку опциона Call возникает, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх. Такое поведение средних цен, фиксируемое мувингами, свидетельствует об усилении бычьего тренда, а значит это отличный момент для покупки опциона на повышение.

С другой стороны, пересечение быстрой скользящей средней медленную сверху вниз предупреждает трейдера о давлении продавцов и начале коррекции на рынке – идеальный момент для покупки опциона на понижение.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов SMA Crossover

Индикатор для бинарных опционов SMA Crossover сам по себе – прекрасный инструмент для генерирования большого количества качественных торговых сигналов без перерисовки. Однако, как известно, грааля не существует, и даже хороший инструмент нуждается в точной настройке. По нашему опыту в качестве дополнительного фильтра сигналов SMA Crossover лучше всего подходит трендовый индикатор Super Trend. Он быстрее классических скользящих средних реагирует на смену ценовых тенденций, а значит сможет раньше предупредить трейдера, что сигналам SMA Crossover уже нельзя доверять.

Настроек у дополнительного индикатора Super Trend немного. Самая важная из них – "CCI Period". Мы использовали значение по умолчанию, но вы всегда можете его изменить в зависимости от актива и выбранного таймфрейма.

После добавления на график индикатора Super Trend вы не ошибетесь с направлением тренда: покупайте опционы Call только при голубом цвете его линии, а когда она станет красной, покупайте исключительно опционы Put.

Если вы пока не разобрались с методами технического анализа и хотите познакомиться с эффективными приемами работы, рекомендуем изучить эту подборку статей на нашем сайте:

Открытие опциона Call

Убеждаемся в наличии бычьего тренда – Super Trend голубого цвета. Появилась зеленая стрелка SMA Crossover. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся в наличии бычьего тренда – Super Trend красного цвета. Появилась красная стрелка SMA Crossover. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов SMA Crossover

Протестировав этот индикатор, мы определили, что наиболее качественные торговые сигналы он формирует не в момент смены тренда, а в процессе его развития. На изображении ниже представлен такой пример. Обратите внимание: зелёная стрелка на покупку опциона Call появляется спустя некоторое время после того, как линия индикатора Super Trend сменила цвет с красного на голубой.

С другой стороны, сигналы, поступающие сразу после смены направления тренда, сомнительны, и к ним следует относиться с осторожностью. Пример такого неудачного сигнала показан на изображении ниже.

Недостаток подобных торговых сигналов в том, что они возникают на исходе ценового движения, тогда как на примере выше (с покупкой опциона Call) показан классический вход в рынок по тренду после коррекции.

Плюсы индикатора SMA Crossover

К очевидным преимуществам индикатора SMA Crossover относится простота его настройки и применения. Даже начинающий трейдер бинарных опционов может без труда использовать этот индикатор в своей торговле. Кроме того, SMA Crossover подходит для работы с любым активом и таймфреймом. При этом сигналы на покупку опционов Call и Put формируются на основе математических расчётов, что исключает влияние эмоций на принятие торговых решений.

Минусы индикатора SMA Crossover

Индикатор SMA Crossover основан на скользящих средних, которые могут не успевать за стремительным изменением цен на рынке, что иногда приводит к ложным сигналам. Обращаем ваше внимание на то, что не следует использовать этот технический индикатор во флэте и в неактивные часы работы финансовых рынков. Отсутствие крупных игроков и волатильности приводит к появлению большого количества ложных сигналов. Поэтому рекомендуем использовать этот индикатор только в активные часы торгов и на рынках, находящихся в тренде.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов SMA Crossover способен эффективно заменить классические скользящие средние, которые так полюбились многим трейдерам. Его сигналы в виде стрелок не загромождают график и не перерисовываются, в отличие от некоторых других технических индикаторов подобного типа.

Гибкая настройка параметров позволит трейдерам бинарных опционов любого уровня подобрать оптимальную комбинацию под свой актив и таймфрейм. Вы можете активировать всплывающие сообщения и отправку уведомлений на email, что удобно при торговле на старших таймфреймах, когда нет возможности постоянно следить за рынком. Перед реальной торговлей обязательно попрактикуйтесь на демо-счете у надежного брокера. Советуем с самого начала научится правильно рассчитывать риски и управлять капиталом. Желаем всем удачной торговли и попутного тренда!

