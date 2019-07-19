    Регистрация
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        SMA Crossover

        Индикатор для бинарных опционов SMA Crossover

        Индикатор для бинарных опционов SMA Crossover использует один из самых популярных методов технического анализа – пересечение скользящих средних. Этот метод может быть очень полезен трейдерам бинарных опционов, но требует осторожного применения в сочетании с другими инструментами. В нашем обзоре вы узнаете, какой технический индикатор оптимально подходит на эту роль и как создать прибыльную торговую стратегию на его основе.

        Содержание:

        график sma crossover

        Характеристики индикатора для бинарных опционов SMA Crossover

        Установка индикатора для бинарных опционов SMA Crossover

        Индикатор SMA Crossover устанавливается в платформу MetaTrader 4 стандартным способом. Для этого добавьте индикатор в корневую папку терминала: откройте в MetaTrader 4 меню “Файл” и выберите “Открыть каталог данных”. В открывшемся окне перейдите в папку "MQL4" → “Indicators” и переместите туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогично, но их нужно поместить в папку “templates”. Подробнее об установке смотрите в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов SMA Crossover

        Индикатор для бинарных опционов SMA Crossover наверняка заинтересует трейдеров, использующих в техническом анализе скользящие средние. Популярность этого индикатора не снижается на протяжении многих лет, и этому есть свое объяснение. Простой подход к прогнозированию цен, основанный на расчете средних значений за определенный период времени, пришедший на рынок бинарных опционов с Форекса, неоднократно доказывал свою эффективность. Трейдеры цифровых контрактов, как и их коллеги с валютного рынка, оценили преимущества определения момента разворота тренда с его помощью.

        В основе индикатора SMA Crossover лежат две простые скользящие средние с разными периодами расчета. Подбирать их следует исходя из выбранного финансового инструмента и таймфрейма, по которому вы планируете заключать сделки.

        настройки в sma crossover

        Мы выяснили, что для валютной пары EUR/USD оптимальный период расчета быстрой скользящей средней – 5, а медленной – 15. На изображении выше показаны данные параметры индикатора SMA Crossover и его сигналы, отмеченные стрелками.

        Ниже перечислены параметры, отвечающие за расстояние сигнальной стрелки от свечи.

        настройки сигнальной стрелки в sma crossover

        Также при желании вы можете активировать всплывающие сообщения, настроить отправку сигналов индикатора на email и отредактировать звуковое оповещение для этих уведомлений.

        настройка всплывающих уведомлений в sma crossover

        Теперь обсудим самое интересное: сигнал на покупку опциона Call возникает, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх. Такое поведение средних цен, фиксируемое мувингами, свидетельствует об усилении бычьего тренда, а значит это отличный момент для покупки опциона на повышение.

        сигналы в sma crossover

        С другой стороны, пересечение быстрой скользящей средней медленную сверху вниз предупреждает трейдера о давлении продавцов и начале коррекции на рынке – идеальный момент для покупки опциона на понижение.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов SMA Crossover

        Индикатор для бинарных опционов SMA Crossover сам по себе – прекрасный инструмент для генерирования большого количества качественных торговых сигналов без перерисовки. Однако, как известно, грааля не существует, и даже хороший инструмент нуждается в точной настройке. По нашему опыту в качестве дополнительного фильтра сигналов SMA Crossover лучше всего подходит трендовый индикатор Super Trend. Он быстрее классических скользящих средних реагирует на смену ценовых тенденций, а значит сможет раньше предупредить трейдера, что сигналам SMA Crossover уже нельзя доверять.

        настройка скользящих средних в sma crossover

        Настроек у дополнительного индикатора Super Trend немного. Самая важная из них – "CCI Period". Мы использовали значение по умолчанию, но вы всегда можете его изменить в зависимости от актива и выбранного таймфрейма.

        После добавления на график индикатора Super Trend вы не ошибетесь с направлением тренда: покупайте опционы Call только при голубом цвете его линии, а когда она станет красной, покупайте исключительно опционы Put.

        Если вы пока не разобрались с методами технического анализа и хотите познакомиться с эффективными приемами работы, рекомендуем изучить эту подборку статей на нашем сайте:

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся в наличии бычьего тренда – Super Trend голубого цвета.
        2. Появилась зеленая стрелка SMA Crossover.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся в наличии бычьего тренда – Super Trend красного цвета.
        2. Появилась красная стрелка SMA Crossover.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов SMA Crossover

        Протестировав этот индикатор, мы определили, что наиболее качественные торговые сигналы он формирует не в момент смены тренда, а в процессе его развития. На изображении ниже представлен такой пример. Обратите внимание: зелёная стрелка на покупку опциона Call появляется спустя некоторое время после того, как линия индикатора Super Trend сменила цвет с красного на голубой.

        смена цвета с красного на голубой в индикаторе тренда в SMA Crossover

        С другой стороны, сигналы, поступающие сразу после смены направления тренда, сомнительны, и к ним следует относиться с осторожностью. Пример такого неудачного сигнала показан на изображении ниже.

        ошибочный сигнал в SMA Crossover

        Недостаток подобных торговых сигналов в том, что они возникают на исходе ценового движения, тогда как на примере выше (с покупкой опциона Call) показан классический вход в рынок по тренду после коррекции.

        Плюсы индикатора SMA Crossover

        К очевидным преимуществам индикатора SMA Crossover относится простота его настройки и применения. Даже начинающий трейдер бинарных опционов может без труда использовать этот индикатор в своей торговле. Кроме того, SMA Crossover подходит для работы с любым активом и таймфреймом. При этом сигналы на покупку опционов Call и Put формируются на основе математических расчётов, что исключает влияние эмоций на принятие торговых решений.

        Минусы индикатора SMA Crossover

        Индикатор SMA Crossover основан на скользящих средних, которые могут не успевать за стремительным изменением цен на рынке, что иногда приводит к ложным сигналам. Обращаем ваше внимание на то, что не следует использовать этот технический индикатор во флэте и в неактивные часы работы финансовых рынков. Отсутствие крупных игроков и волатильности приводит к появлению большого количества ложных сигналов. Поэтому рекомендуем использовать этот индикатор только в активные часы торгов и на рынках, находящихся в тренде.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов SMA Crossover способен эффективно заменить классические скользящие средние, которые так полюбились многим трейдерам. Его сигналы в виде стрелок не загромождают график и не перерисовываются, в отличие от некоторых других технических индикаторов подобного типа.

        Гибкая настройка параметров позволит трейдерам бинарных опционов любого уровня подобрать оптимальную комбинацию под свой актив и таймфрейм. Вы можете активировать всплывающие сообщения и отправку уведомлений на email, что удобно при торговле на старших таймфреймах, когда нет возможности постоянно следить за рынком. Перед реальной торговлей обязательно попрактикуйтесь на демо-счете у надежного брокера. Советуем с самого начала научится правильно рассчитывать риски и управлять капиталом. Желаем всем удачной торговли и попутного тренда!

        PO

        Смотрите также:

        Mister X
        Mister X
        Not bad, but don’t get fooled — SMA Crossover look clean only on screenshots. In real-time they lag, and if you enter blindly, the market will eat you alive. Use them as a hint, not a signal. Add volatility filters, check volume, and the setup becomes way more reliable. Otherwise it’s just another trap for beginners.
        24 ноября 2025
        Ответить
        Daniel
        Daniel
        Tried the SMA Crossover setup yesterday, and it actually performs decently as long as you stay away from those choppy, sideways zones. The key here is not to jump in right after the lines cross — give the market a candle or two to confirm direction. Simple structure, but definitely worth testing with different SMA periods before using it on a real account.
        24 ноября 2025
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Индикатор сам по себе простой, и в этом его плюс. Не нужно разбираться в куче всего, две средние и вперёд. Также я заметил, что на валюте торговля заходит лучше, чем например на крипте.
        24 ноября 2025
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        У меня SMA Crossover работает только на трендовых участках. Если рынок ровный — ловит кучу ложных пересечений. Но когда движение уверенное, сигналы довольно чёткие. Главное не заходить вслепую по первому кресту, я обычно жду подтверждение свечой или уровня.
        24 ноября 2025
        Ответить
