Стратегия бинарных опционов SMC Venom

Стратегия для бинарных опционов SMC Venom основана на популярном подходе к трейдингу – концепции умных денег (Smart Money). Этот метод предполагает отслеживание действий крупных игроков: коммерческих банков, хедж-фондов, центробанков и маркет-мейкеров. О том, как применять эту «инсайдерскую» информацию в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.
Содержание:
- Характеристики
- Установка
- Обзор и настройки
- Правила торговли по SMC Venom
- Специфика применения
- Заключение
- Скачать SMC Venom
Характеристики стратегии для бинарных опционов SMC Venom
- Терминал: MetaTrader 4
- Таймфрейм: М5
- Экспирация: 1-3 свечи
- Типы опционов: Call/Put
- Встроенные индикаторы: SMC Venom.ex4
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
- Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium
Установка стратегии для бинарных опционов SMC Venom
Индикаторы стратегии SMC Venom устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.
Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.
После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:
Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов SMC Venom
Идея стратегии SMC Venom заключается в том, что так называемые «умные деньги» обладают огромным капиталом и закрытой для частных инвесторов информацией, позволяющей им манипулировать рынком и формировать тренды. Поэтому вместо торговли на эмоциях и использования общедоступных индикаторов трейдерам стоит просто следовать за крупными игроками.
Для этого важно понять их логику и алгоритм действий, которые нередко проявляются на ценовом графике в виде повторяющихся паттернов, указывающих на изменения рыночной структуры. Один из таких паттернов – Fair Value Gaps (FVG), представляющий собой ценовой разрыв, возникающий при стремительном движении цены и отсутствии достаточного объема для сбалансированной торговли.
На изображении выше показан момент, когда цены на второй и третьей свечах снижались настолько стремительно, что не смогли перекрыть минимум первой. В результате образовался ценовой разрыв, отмеченный на графике серой областью. Такой разрыв называется Fair Value Gaps, или сокращенно FVG. Считается, что со временем цена вернется, чтобы «закрыть» эту область, поскольку в ней остались неисполненные ордера крупных игроков.
Если взглянуть на график правее, можно увидеть, что именно так и произошло: цена протестировала отмеченный диапазон и затем устремилась в сторону набирающего силу тренда.
Подобные ценовые разрывы можно комбинировать в более сложные разворотные свечные модели, состоящие из двух разнонаправленных паттернов FVG, которые называются BPR.
Именно в момент появления таких паттернов формируются сигналы стратегии SMC Venom.
У системы предусмотрено множество настроек, однако ключевой из них является выбор режима работы. Остальные параметры интуитивно понятны, и их легко настроить под выбранный актив и собственный стиль торговли.
Если вы хотите больше узнать о свечных паттернах и том, как правильно их применять в торговле бинарными опционами, загляните в нашу подборку статей на эту тему:
- Свечной анализ и бинарные опционы.
- Японские свечи для начинающих и как их читать.
- Японские свечи – графический анализ.
- Использование “пин-баров” в торговле бинарными опционами.
В ней вы найдете полезные материалы, которые помогут лучше разобраться в технических приемах и прокачать свои навыки.
Правила торговли по SMC Venom
Торговать по стратегии SMC Venom просто: трейдеру необходимо лишь дождаться сигнала системы и открыть сделку в нужном направлении. При желании в эту стратегию можно добавить один из трендовых индикаторов, описанных в статье “Лучшие индикаторы тренда для бинарных опционов”.
Открытие опциона Call
- Появилась голубая стрелка под свечой.
- На открытии второй свечи после стрелки покупаем Call.
Открытие опциона Put
- Появилась оранжевая стрелка над свечой.
- На открытии второй свечи после стрелки покупаем Put.
Рекомендуем устанавливать время экспирации равным одну - три свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.
Специфика применения стратегии бинарных опционов SMC Venom
Концепция Smart Money заметно отличается от традиционного технического анализа, который во многом опирается на индикаторы, свечные комбинации и уровни поддержки и сопротивления. В основе теханализа лежит постулат о том, что движение рынка подчинено определенным, заранее установленным правилам. В то же время сторонники SMC полагают, что все эти «паттерны» и ценовые уровни – не более чем приманка для розничных инвесторов. Поэтому SMC-трейдеры стремятся открывать сделки против толпы, используя ее шаблонное поведение и привычки в собственных интересах.
Плюсы стратегии SMC Venom
К преимуществам стратегии SMC Venom можно отнести точные входы, глубокое понимание рыночных процессов и снижение зависимости трейдеров от множества индикаторов. Эта методика учит работать с «чистым» графиком, опираясь на принципы Price Action.
Минусы стратегии SMC Venom
Недостаток системы – сложность торговой концепции Smart Money, особенно для новичков. Однако благодаря торговым сигналам стратегии SMC Venom начинающим трейдерам будет ее проще освоить.
Заключение
В целом концепция “Умных денег” (Smart Money) – это не просто набор правил торговли бинарными опционами, а целая философия трейдинга. Она позволяет розничным инвесторам взглянуть на рынок глазами крупных игроков, а стратегия SMC Venom помогает обходить ловушки, в которые чаще всего попадает большинство трейдеров.
Тем не менее, перед использованием стратегии в реальной торговле бинарными опционами рекомендуем обязательно протестировать её на демо-счете у брокера с минимальным депозитом. И не забывайте про риск-менеджмент и мани-менеджмент – они по-прежнему остаются основой стабильного трейдинга. Удачной торговли!
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.