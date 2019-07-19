Стратегия бинарных опционов SMC Venom

Стратегия для бинарных опционов SMC Venom основана на популярном подходе к трейдингу – концепции умных денег (Smart Money). Этот метод предполагает отслеживание действий крупных игроков: коммерческих банков, хедж-фондов, центробанков и маркет-мейкеров. О том, как применять эту «инсайдерскую» информацию в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов SMC Venom

Установка стратегии для бинарных опционов SMC Venom

Индикаторы стратегии SMC Venom устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов SMC Venom

Идея стратегии SMC Venom заключается в том, что так называемые «умные деньги» обладают огромным капиталом и закрытой для частных инвесторов информацией, позволяющей им манипулировать рынком и формировать тренды. Поэтому вместо торговли на эмоциях и использования общедоступных индикаторов трейдерам стоит просто следовать за крупными игроками.

Для этого важно понять их логику и алгоритм действий, которые нередко проявляются на ценовом графике в виде повторяющихся паттернов, указывающих на изменения рыночной структуры. Один из таких паттернов – Fair Value Gaps (FVG), представляющий собой ценовой разрыв, возникающий при стремительном движении цены и отсутствии достаточного объема для сбалансированной торговли.

На изображении выше показан момент, когда цены на второй и третьей свечах снижались настолько стремительно, что не смогли перекрыть минимум первой. В результате образовался ценовой разрыв, отмеченный на графике серой областью. Такой разрыв называется Fair Value Gaps, или сокращенно FVG. Считается, что со временем цена вернется, чтобы «закрыть» эту область, поскольку в ней остались неисполненные ордера крупных игроков.

Если взглянуть на график правее, можно увидеть, что именно так и произошло: цена протестировала отмеченный диапазон и затем устремилась в сторону набирающего силу тренда.

Подобные ценовые разрывы можно комбинировать в более сложные разворотные свечные модели, состоящие из двух разнонаправленных паттернов FVG, которые называются BPR.

Именно в момент появления таких паттернов формируются сигналы стратегии SMC Venom.

У системы предусмотрено множество настроек, однако ключевой из них является выбор режима работы. Остальные параметры интуитивно понятны, и их легко настроить под выбранный актив и собственный стиль торговли.

Правила торговли по SMC Venom

Торговать по стратегии SMC Venom просто: трейдеру необходимо лишь дождаться сигнала системы и открыть сделку в нужном направлении. При желании в эту стратегию можно добавить один из трендовых индикаторов, описанных в статье “Лучшие индикаторы тренда для бинарных опционов”.

Открытие опциона Call

Появилась голубая стрелка под свечой. На открытии второй свечи после стрелки покупаем Call.

Открытие опциона Put

Появилась оранжевая стрелка над свечой. На открытии второй свечи после стрелки покупаем Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным одну - три свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов SMC Venom

Концепция Smart Money заметно отличается от традиционного технического анализа, который во многом опирается на индикаторы, свечные комбинации и уровни поддержки и сопротивления. В основе теханализа лежит постулат о том, что движение рынка подчинено определенным, заранее установленным правилам. В то же время сторонники SMC полагают, что все эти «паттерны» и ценовые уровни – не более чем приманка для розничных инвесторов. Поэтому SMC-трейдеры стремятся открывать сделки против толпы, используя ее шаблонное поведение и привычки в собственных интересах.

Плюсы стратегии SMC Venom

К преимуществам стратегии SMC Venom можно отнести точные входы, глубокое понимание рыночных процессов и снижение зависимости трейдеров от множества индикаторов. Эта методика учит работать с «чистым» графиком, опираясь на принципы Price Action.

Минусы стратегии SMC Venom

Недостаток системы – сложность торговой концепции Smart Money, особенно для новичков. Однако благодаря торговым сигналам стратегии SMC Venom начинающим трейдерам будет ее проще освоить.

Заключение

В целом концепция “Умных денег” (Smart Money) – это не просто набор правил торговли бинарными опционами, а целая философия трейдинга. Она позволяет розничным инвесторам взглянуть на рынок глазами крупных игроков, а стратегия SMC Venom помогает обходить ловушки, в которые чаще всего попадает большинство трейдеров.

Тем не менее, перед использованием стратегии в реальной торговле бинарными опционами рекомендуем обязательно протестировать её на демо-счете у брокера с минимальным депозитом. И не забывайте про риск-менеджмент и мани-менеджмент – они по-прежнему остаются основой стабильного трейдинга. Удачной торговли!

