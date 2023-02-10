Список мошенников на бинарных опционах

Бинарные опционы являются одним из самых популярных инструментов для трейдинга среди новичков, так как освоить их очень просто и начать торговлю можно почти сразу же после открытия торгового счета. Но часто бывает так, что неопытные трейдеры выбирают брокеров, которые являются мошенниками или так называемыми «черными» брокерами бинарных опционов, ведь обычно у таких брокеров самая яркая и заманчивая реклама в интернете.

Чтобы не попасть на брокеров мошенников на бинарных опционах, стоит знать, какие способы используют такие брокеры-мошенники и как именно они могут обманывать доверчивых клиентов, а также не лишним будет знать названия компаний, которые были неоднократно замечены в мошенничестве.

Мошенники бинарных опционов – кто они?

Конечно же мошенниками бинарных опционов могут являться и отдельные люди, которые таким способом пытаются обмануть доверчивых трейдеров, предлагая им свои платные сигналы для бинарных опционов, но чаще всего в роли мошенников бинарных опционов выступают недобросовестные брокеры, которые всеми возможными способами пытаются завладеть средствами своих клиентов.

Если взять и провести элементарный обзор всех существующих брокеров бинарных опционов и собрать статистику, то станет ясно, что черных брокеров бинарных опционов в десятки раз больше, чем честных брокерских компаний. Связано это с тем, что бинарные опционы – это финансовая сфера, а в этой сфере всегда было очень много людей и организаций, которые преследовали цель обмануть как можно больше людей.

Почему же мошенников бинарных опционов в разы больше, чем добросовестных брокеров? Ответ на данный вопрос очень прост – благодаря обману можно намного быстрее получить деньги от доверчивых трейдеров и инвесторов.

Если компания собирается работать честно, то ей будет необходимо:

Выплачивать всю заработанную клиентами прибыль . В первое время работы компании может быть так, что все средства будут уходить на выплаты клиентам и поэтому какое-то время брокер может вообще не получать никакой прибыли;

. В первое время работы компании может быть так, что все средства будут уходить на выплаты клиентам и поэтому какое-то время брокер может вообще не получать никакой прибыли; Совершенствовать свою торговую платформу . Помимо того, что платформа должна быть удобной, дополнительными преимуществами могут служить турниры, которые будут проводится у брокера. Также это могут быть сигналы, социальная торговля и конечно же наличие индикаторов и графических инструментов прямо в терминале;

. Помимо того, что платформа должна быть удобной, дополнительными преимуществами могут служить турниры, которые будут проводится у брокера. Также это могут быть сигналы, социальная торговля и конечно же наличие индикаторов и графических инструментов прямо в терминале; Улучшать торговые условия . К этому пункту относятся минимальные депозиты, способы пополнения и вывода средств, бонусы и акции, торговые активы, типы опционов и диапазоны времени экспирации бинарных опционов;

. К этому пункту относятся минимальные депозиты, способы пополнения и вывода средств, бонусы и акции, торговые активы, типы опционов и диапазоны времени экспирации бинарных опционов; Нанимать профессионалов. Бесперебойная и качественная работа брокера бинарных опционов невозможна без специалистов, которые смогут сопровождать бизнес. Это аналитики, менеджеры, программисты, рекламные агенты и многие другие профессионалы своего дела.

Если же компания собирается обманывать своих клиентов, то работать в ней могут разве что менеджеры, которые будут пытаться «вытащить» из кошелька потенциального клиента как можно больше денег.

Также платформа у брокера-мошенника почти всегда является очень некачественной и с ограниченным функционалом, но при этом брокер везде будет упоминать о том, что их платформа самая инновационная.

И конечно же не идет речи о том, что такая компания будет выплачивать прибыль, особенно если это будет касаться крупных сумм.

Поэтому быть черным брокером бинарных опционов в краткосрочной перспективе в разы проще, чем строить серьезный бизнес.

Как определить мошенника бинарных опционов

Конечно же на «удочку» брокеров-мошенников бинарных опционов чаще всего попадаются новички и неопытные трейдеры. И черные брокеры часто используют одни и те же способы обмана на бинарных опционах. Самыми распространенными можно считать:

манипуляции с котировками;

манипуляции с бонусами;

закрытие сделок не в пользу трейдера;

блокировку счетов.

Чтобы понять, является брокер мошенником или нет, стоит сравнить его котировки с котировками на авторитетных ресурсах (например, с котировками на торговой платформе TradingView или нашим живым графиком). И если будут наблюдаться расхождения более чем на 10 пунктов, то от услуг этого брокера бинарных опционов стоит отказаться.

Говоря о бонусах, проверить их будет не так просто и у незнакомых брокеров бинарных опционов вообще лучше воздержаться от их получения на первое время, так как способов обмана с бонусами бывает довольно много.

Если же черный брокер бинарных опционов закрывает сделки не в пользу трейдера и это происходит очень часто, то любой трейдер почти сразу же заметит это, так как почти всегда сделки будут закрываться с разницей в один пункт или один пипс (0.0001 или 0.00001, если брать пятизначную цену большинства валютных пар).

Блокировка торговых счетов – самая частая практика мошенников бинарных опционов. Некоторые самые черные брокеры могут заблокировать счет даже в тот момент, когда он был пополнен, но так бывает редко, так как все равно внесенные средства уже не получится вывести никаким образом, а если трейдер потеряет их сам, то и претензий никаких предъявить не сможет. Но если же будет заработана прибыль и клиент захочет вывести ее, то счет будет заблокирован без объяснения причин.

Подсказки по определению мошенников на бинарных опционах

Избежать встречи с мошенниками на рынке бинарных опционов сложно, но возможно. Понять, что компания работает добросовестно можно после успешного вывода денег с депозита, но это не всегда является показателем честности. Но несмотря на сказанное, существует несколько методов проверки поставщиков брокерских услуг на честность, на которые стоит обращать внимание при выборе брокера и которые иногда могут дать подсказку о том, является ли компания мошеннической:

Регуляция брокера. Первое, на что можно обратить внимание, это на лицензию брокера, если таковая имеется. Но стоит понимать, что лицензия – это не показатель честности и есть немало надежных брокеров бинарных опционов, которые работают без нее. Но если же она есть, это будет дополнительным преимуществом. Проверка на сайте WinOptionSignals. На этом ресурсе регулярно обновляются рейтинги честных брокеров, которые составляются на основании отзывов трейдеров и других критериев. В частности, списки подбираются с учетом условий торговли, правил вывода средств с депозита и так далее. Анализ специализированных форумов. Большинство трейдеров делится опытом сотрудничества с брокерскими конторами. Поэтому, обратившись к специализированному форуму, можно узнать информацию о конкретной компании и условиях торговли. При этом нужно учитывать, что отрицательные отзывы появляются в том числе и в отношении добросовестных брокеров. Некоторые из таких комментариев являются заказными. Помимо чтения отзывов рекомендуется обращать внимание на скриншоты, которыми делятся трейдеры. Это также поможет понять, насколько честен брокер. Проведение собственного анализа компании. Найти нечестного поставщика брокерских услуг можно и самостоятельно. Для этого достаточно пополнить баланс на минимальную сумму, провести несколько успешных операций и поставить деньги на вывод. Если операция будет проведена, то с такой брокерской конторой можно работать. Но прежде, чем проводить подобный анализ, рекомендуется провести проверку, используя другие методы. Срок существования брокера. Избежать встречи с мошенниками можно, если обратить внимание на опыт работы. Компании, которые не выплачивают заработанные деньги, не задерживаются надолго на рынке. В среднем брокеры-мошенники перестают предлагать «услуги» в течение первых двух лет после открытия сайта. Однако и этот критерий не всегда дает верный результат. Так, некоторые «старые» брокеры предлагают некомфортные условия торговли и регулярно задерживают выплаты. А есть часть компаний, которые недавно появились на рынке, но отличаются надежностью и подходят для постоянного сотрудничества. Техническая поддержка компании. Многие также советуют обращать внимание на онлайн-поддержку брокера и якобы она должна быть русскоязычной, но это не может быть решающим фактором, так как и среди стран СНГ есть множество черных брокеров, которые как раз-таки имеют русскоязычный саппорт. Поэтому не стоит придавать огромного значения этому показателю, а лишь использовать его в совокупности с другими. Минимальный депозит. Этот момент является важным критерием для проверки брокера бинарных опционов, и на данный момент 99% честных брокеров позволяют начать торговлю с $5-10 и никак не с $100, $200 или $500. Если ваш брокер требует больших первоначальных вложений, то с большой долей вероятности это мошенник. Торговая платформа и веб-терминал. Терминал также требует внимания и перед выбором торговой платформы стоит пополнить счет на минимальную сумму, чтобы проверить ее работу. Если даже на начальном этапе будет замечено медленное открытие сделок и плохая работаю терминала, то у такого брокера торговать точно не стоит. Демо-счет. И конечно же у каждого честного брокера всегда можно будет опробовать торговлю на демо-счету. Если же у какой-то компании такой возможности нет, сотрудничать с ней будет опасно, так как может быть так, что торговая платформа у брокера вовсе отсутствуети и все закончится после пополнения счета.

Список черных брокеров бинарных опционов

Список черных брокеров бинарных опционов исчисляется десятками компаний, а в скором времени возможно будет исчисляться и сотнями. Но далеко не все из мошенников бинарных опционов являются известными и если всего несколько трейдеров были обмануты какой-то компанией, то никто о ней и не узнает, но если же таких трейдеров было очень много, то о ней точно станет известно.

Следует отметить, что черный список брокеров бинарных опционов постоянно корректируется. Мошенники ненадолго задерживаются на рынке, так как подобные компании быстро раскрываются опытными трейдерами.

Помните, что во избежание «встречи» с этими брокерами рекомендуется избегать слишком привлекательных предложений. Большинство компаний, занимающихся торговлей бинарными опционами, предлагают стандартные условия. Разница между брокерами в основном сводится к размеру минимальных ставок и депозита, особенностей акционных и ряда других программ.

Самыми известными черными брокерами бинарных опционов за последние несколько лет можно считать такие компании:

01broker.com betonspot.com cititrader.com gftrades.com optionrama.com timebinary.com 4xp.com bfmmarkets.com digitoption.com 99binary.com optionsclick.com optitrade24.com 50option.com bfxoption.com easyxp.com golden-bank.com optionsmarter.com rainbowforex.com 60options.com binarymarkets.com ebinaires.com ikkotrader.com option-world.com tradereasy.com abcbinaire.com binoa.com optionxp.com zeoption.com optionxp.com everyoption.com agfmarkets.com bnry.com bossoptions.com ioptioneu.com phenixoption.com traderush.com xpmarkets.com bocapital.com vipbinary.com leaderoption.com planetoption.com traderworld.com bancxp.com bossoptions.com eztrader.com obmarkets.com prestigebanq.com traderxp.com banqofbroker.com cedarfinance.com fboption.com optimarkets.com royaldebank.com tradobk.com banqueoption.com chronoption.com gfmtrader.com optionet.com startoptions.com ubinary.com dailytrades.com kingtrade.pro starsbinary.com

Как можно видеть, существует довольно много компаний, которые считаются мошенническими. Некоторые из них уже закрыты и не работают, но другие до сих пор ведут свою деятельность. В приведенный список помимо мошенников включены также компании, которые часто ограничивают возможности трейдеров, вводя дополнительные лимиты и другие правила торговли.

Также хочется отдельно отметить некоторых брокеров-мошенников, которые совершали мошеннические действия и у которых было найдено множество спорных моментов на официальных сайтах и на их торговых платформах.

Брокер Golden Bank

Брокер бинарных опционов Golden Bank неоднократно был замечен в том, что не выводил прибыль клиентов, и длилось это на протяжении долгого времени. Помимо этого, трейдеры нередко жаловались на задержку котировок, что делает невозможной торговлю турбо-опционами и торговлю внутри дня. Поэтому данная компания уже давно считается черным брокером бинарных опционов среди трейдеров.

Один из отзывов о брокере:

Брокер Daily Trades

Брокер бинарных опционов Daily Trades также был неоднократно замечен в не выводе денежных средств, что подтверждает множество негативных отзывов о компании. Также брокер предлагает плохие условия торговли. Минимальный депозит у брокера составлял $250, а способов пополнения и вывода средств было очень мало, но это не имело особого значения при выплатах, так как многие их так и не получили.

Один из отзывов о брокере:

Брокер KingTrade Pro

Брокер бинарных опционов KingTrade Pro помимо того, что не выводит деньги своим клиентам, имеет и множество других несостыковок, которые относятся как к официальному сайту, где можно найти ссылки на странные ресурсы, так и к торговой платформе, которая максимально неудобна и не позволяет вести комфортную торговлю.

Также примером отказа в выводе средств может послужить пример из темы о брокере KingTrade Pro на одном из форумов, где пользователь пробовал вывести средства, но ему постоянно выдвигали новые условия и вывода так и не последовало:

Брокер Stars Binary

Брокер бинарных опционов Stars Binary имеет очень некачественную торговую платформу и скудный официальный сайт, на котором почти нет информации о компании. Также данный брокер не раз был замечен в манипулировании котировками и расхождения порой достигали 15 пунктов, что можно считать полноценным мошенничеством.

Один из отзывов о брокере:

Брокер BinTradeClub

Брокер бинарных опционов BinTradeClub, как и другие брокеры из примеров, имеет неудобную торговую платформу и не выводит деньги, но что еще более интересно, данный проект ранее был совсем под другим названием, о чем свидетельствуют «левые» контакты на странице «Контактов» на официальном сайте брокера.

Один из отзывов о брокере:

Брокер Interactive Option

Interactive Option – это мошенник, скрывающийся под видом настоящего брокера и стремящийся под разными предлогами заставить трейдеров пополнить депозит на большие суммы. Когда пользователи выставляют заявку на вывод средств с баланса, компания не проводит эту операцию либо отказывается выполнять процедуру, прибегая к различным методам.

Один из отзывов о брокере:

Заключение

Прочитав данную статью, можно понять, что мошенников бинарных опционов намного больше, чем честных компаний и поэтому всегда стоит ответственно подходить к выбору брокера и обращать внимание на все детали и факторы, которые могут сказать что-то о компании.

Еще более правильным подходом будет выбор компании из рейтинга проверенных и надежных брокеров бинарных опционов, где можно прочитать как отзывы, так и другие детали о работе компании:

ВЫБРАТЬ НАДЕЖНОГО БРОКЕРА

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