Стратегия для Quotex "60 секунд"

Стратегия Quotex "60 секунд" для бинарных опционов говорит сама за себя. Короткое время экспирации пользуется большой популярностью не только у профессионалов, но и у новичков. И это неудивительно, ведь доходность за столь короткое время может достигать 90% на вложенный капитал. О том какая комбинация индикаторов может обеспечить высокий процент прибыльных сделок для торговли бинарными опционами в турбо-режиме, расскажем в этом обзоре.
Содержание:
- Характеристики
- Установка
- Обзор и настройки
- Правила торговли по стратегии Quotex "60 секунд"
- Специфика применения
- Заключение
Характеристики стратегии Quotex "60 секунд" для бинарных опционов
- Терминал: webtrader Quotex
- Таймфрейм: М1
- Экспирация: 1 свеча
- Типы опционов: Call/Put
- Встроенные индикаторы: EMA(21), Stochastic (5,3,3)
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
- Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
- Рекомендуемые брокеры: Quotex
Установка стратегии Quotex "60 секунд" для бинарных опционов
Индикаторы стратегии Quotex «60 секунд» устанавливаются стандартным образом. Чтобы добавить осцилляторы, откройте основное окно графика в разделе «Торговля» и перейдите в меню выбора индикаторов. В появившемся списке выберите нужный инструмент и задайте его параметры.
Обзор и настройки стратегии Quotex "60 секунд" для бинарных опционов
Существует множество стратегий для торговли бинарными опционами на 60 секунд. В этом обзоре рассмотрим одну из самых простых и эффективных систем, сигналы которой формируются с помощью стандартных индикаторов, уже встроенных в торговую платформу брокера Quotex.
После выбора актива для торговли добавьте на его график технические индикаторы, которые будут использоваться для открытия сделок. Начать следует с определения направления тренда – для этого оптимально подойдут скользящие средние, позволяющие быстро определить преобладающее движение цены.
Чтобы добавить экспоненциальную скользящую среднюю на платформе Quotex, откройте меню индикаторов и выберите “Moving Average” из списка доступных инструментов. После этого появится окно настроек, где можно задать период расчета, тип скользящей средней, а также выбрать цвет и толщину линии для удобства визуального восприятия.
Главное преимущество скользящей средней заключается в том, что она сглаживает ценовые колебания и показывает усредненное значение цены за выбранный период. Благодаря этому трейдер видит не хаотичные движения свечей, а плавную линию, отражающую общее направление рынка. Если экспоненциальная скользящая средняя направлена вверх – на рынке преобладают покупатели и формируется бычий тренд. Если линия наклонена вниз – инициативу удерживают продавцы, и наблюдается медвежий тренд. Когда же скользящая средняя движется горизонтально, это указывает на флэт, или боковое движение цены.
Следующий инструмент, который потребуется для торговли по стратегии Quotex «60 секунд», – это осциллятор Stochastic. Найдите его в разделе осцилляторов на торговой платформе и нажмите на название индикатора, чтобы открыть меню настроек.
В поле «%K-период» установите значение 5, остальные параметры оставьте без изменений.
Теперь интерфейс торговой платформы будет выглядеть следующим образом: в основном окне отображается свечной график со скользящей средней EMA (21), а в нижней части экрана – осциллятор Стохастик с параметрами 5,3,3.
Правила торговли по стратегии Quotex "60 секунд
Теперь давайте разберемся, как торговать по стратегии Quotex «60 секунд».
- Сначала определяем тренд.
- Если цена держится выше скользящей средней, значит, рынок растет – открываем Call.
- Если свечи идут ниже средней, тренд нисходящий – работаем только на Put.
- Дальше ищем нужный момент для входа.
- Для Call: последняя свеча должна закрыться выше предыдущего максимума.
- Для Put: наоборот – свеча закрывается ниже предыдущего минимума.
- Подтверждаем сигнал через осциллятор Стохастик.
- Для Call: зеленая линия %K пересекает красную %D снизу вверх возле уровня 30.
- Для Put: зеленая линия %K пересекает красную %D сверху вниз возле уровня 70.
Когда все три условия совпадают – можно смело открывать сделку. Такой подход помогает отсеивать лишние сигналы и заходить в рынок только в наилучшие моменты.
Открытие опциона Call
- Цены выше скользящей средней – на рынке бычий тренд.
- Последняя свеча закрылась выше предыдущего максимума.
- Зеленая линия %K пересекает красную линию %D снизу вверх недалеко от 30%.
- На открытии новой свечи покупаем опцион Call.
Открытие опциона Put
- Цены ниже скользящей средней – на рынке медвежий тренд.
- Последняя свеча закрылась ниже предыдущего минимума.
- Зеленая линия %K пересекает красную линию %D сверху вниз недалеко от 70%.
- На открытии новой свечи покупаем опцион Put.
Время экспирации следует установить на одну свечу. Хотя можете поэкспериментировать и с другими периодами экспирации.
Специфика применения стратегии бинарных опционов Quotex 60 секунд
Если вы выбрали торговлю турбо-опционами на 60 секунд, нужно учитывать, что это самый быстрый и динамичный формат трейдинга. Здесь всё решают секунды – важно уметь мгновенно реагировать и принимать решения без колебаний. Зато именно такая скорость делает стратегию прибыльной: за короткий промежуток времени можно совершить десятки сделок и поймать множество ценовых импульсов. При правильном подходе минутные ценовые колебания способны приносить ощутимую прибыль.
Плюсы стратегии Quotex "60 секунд
Главное преимущество этой стратегии – высокая частота сделок. За короткое время можно открыть много позиций и быстро зафиксировать как прибыль, так и убыток. Такой подход дает шанс зарабатывать даже на небольших движениях цены, не дожидаясь крупных трендов.
Минусы стратегии Quotex "60 секунд
Из недостатков отметим, что на 60-секундном интервале цены часто подвержены случайным колебаниям, которые не отражают основной тренд и трудно поддаются анализу. Высокая скорость торговли заставляет новичков совершать слишком много сделок, что может быстро “слить” депозит без правильного управления рисками. Фундаментальный анализ здесь практически не работает – трейдеры полагаются исключительно на технические индикаторы.
Заключение
Стратегия для бинарных опционов Quotex «60 секунд» генерирует много сигналов по направлению тренда. Скользящая средняя помогает открывать сделки в сторону основного движения рынка, а описанный нами свечной паттерн вместе с осциллятором Стохастик отсекают большую часть ложных торговых сигналов.
Перед применением этой стратегии в реальной торговле рекомендуем протестировать её на демо-счете у брокера Quotex. Удачной торговли!
