Стратегия для Quotex "60 секунд"

Стратегия Quotex "60 секунд" для бинарных опционов говорит сама за себя. Короткое время экспирации пользуется большой популярностью не только у профессионалов, но и у новичков. И это неудивительно, ведь доходность за столь короткое время может достигать 90% на вложенный капитал. О том какая комбинация индикаторов может обеспечить высокий процент прибыльных сделок для торговли бинарными опционами в турбо-режиме, расскажем в этом обзоре.

Характеристики стратегии Quotex "60 секунд" для бинарных опционов

Терминал: webtrader Quotex

Таймфрейм: М1

Экспирация: 1 свеча

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: EMA(21), Stochastic (5,3,3)

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)

Рекомендуемые брокеры: Quotex

Установка стратегии Quotex "60 секунд" для бинарных опционов

Индикаторы стратегии Quotex «60 секунд» устанавливаются стандартным образом. Чтобы добавить осцилляторы, откройте основное окно графика в разделе «Торговля» и перейдите в меню выбора индикаторов. В появившемся списке выберите нужный инструмент и задайте его параметры.

Обзор и настройки стратегии Quotex "60 секунд" для бинарных опционов

Существует множество стратегий для торговли бинарными опционами на 60 секунд. В этом обзоре рассмотрим одну из самых простых и эффективных систем, сигналы которой формируются с помощью стандартных индикаторов, уже встроенных в торговую платформу брокера Quotex.

После выбора актива для торговли добавьте на его график технические индикаторы, которые будут использоваться для открытия сделок. Начать следует с определения направления тренда – для этого оптимально подойдут скользящие средние, позволяющие быстро определить преобладающее движение цены.

Чтобы добавить экспоненциальную скользящую среднюю на платформе Quotex, откройте меню индикаторов и выберите “Moving Average” из списка доступных инструментов. После этого появится окно настроек, где можно задать период расчета, тип скользящей средней, а также выбрать цвет и толщину линии для удобства визуального восприятия.

Главное преимущество скользящей средней заключается в том, что она сглаживает ценовые колебания и показывает усредненное значение цены за выбранный период. Благодаря этому трейдер видит не хаотичные движения свечей, а плавную линию, отражающую общее направление рынка. Если экспоненциальная скользящая средняя направлена вверх – на рынке преобладают покупатели и формируется бычий тренд. Если линия наклонена вниз – инициативу удерживают продавцы, и наблюдается медвежий тренд. Когда же скользящая средняя движется горизонтально, это указывает на флэт, или боковое движение цены.

Следующий инструмент, который потребуется для торговли по стратегии Quotex «60 секунд», – это осциллятор Stochastic. Найдите его в разделе осцилляторов на торговой платформе и нажмите на название индикатора, чтобы открыть меню настроек.

В поле «%K-период» установите значение 5, остальные параметры оставьте без изменений.

Теперь интерфейс торговой платформы будет выглядеть следующим образом: в основном окне отображается свечной график со скользящей средней EMA (21), а в нижней части экрана – осциллятор Стохастик с параметрами 5,3,3.

Правила торговли по стратегии Quotex "60 секунд

Теперь давайте разберемся, как торговать по стратегии Quotex «60 секунд».

Сначала определяем тренд.

Если цена держится выше скользящей средней, значит, рынок растет – открываем Call.

Если свечи идут ниже средней, тренд нисходящий – работаем только на Put.

Дальше ищем нужный момент для входа.

Для Call: последняя свеча должна закрыться выше предыдущего максимума.

Для Put: наоборот – свеча закрывается ниже предыдущего минимума.

Подтверждаем сигнал через осциллятор Стохастик.

Для Call: зеленая линия %K пересекает красную %D снизу вверх возле уровня 30.

Для Put: зеленая линия %K пересекает красную %D сверху вниз возле уровня 70.

Когда все три условия совпадают – можно смело открывать сделку. Такой подход помогает отсеивать лишние сигналы и заходить в рынок только в наилучшие моменты.

Если вы хотите больше узнать о свечных комбинациях и том, какие паттерны лучше всего работают в торговле бинарными опционами, рекомендуем ознакомиться с подборкой статей на эту тему:

Открытие опциона Call

Цены выше скользящей средней – на рынке бычий тренд. Последняя свеча закрылась выше предыдущего максимума. Зеленая линия %K пересекает красную линию %D снизу вверх недалеко от 30%. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Цены ниже скользящей средней – на рынке медвежий тренд. Последняя свеча закрылась ниже предыдущего минимума. Зеленая линия %K пересекает красную линию %D сверху вниз недалеко от 70%. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Время экспирации следует установить на одну свечу. Хотя можете поэкспериментировать и с другими периодами экспирации.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Quotex 60 секунд

Если вы выбрали торговлю турбо-опционами на 60 секунд, нужно учитывать, что это самый быстрый и динамичный формат трейдинга. Здесь всё решают секунды – важно уметь мгновенно реагировать и принимать решения без колебаний. Зато именно такая скорость делает стратегию прибыльной: за короткий промежуток времени можно совершить десятки сделок и поймать множество ценовых импульсов. При правильном подходе минутные ценовые колебания способны приносить ощутимую прибыль.

Плюсы стратегии Quotex "60 секунд

Главное преимущество этой стратегии – высокая частота сделок. За короткое время можно открыть много позиций и быстро зафиксировать как прибыль, так и убыток. Такой подход дает шанс зарабатывать даже на небольших движениях цены, не дожидаясь крупных трендов.

Минусы стратегии Quotex "60 секунд

Из недостатков отметим, что на 60-секундном интервале цены часто подвержены случайным колебаниям, которые не отражают основной тренд и трудно поддаются анализу. Высокая скорость торговли заставляет новичков совершать слишком много сделок, что может быстро “слить” депозит без правильного управления рисками. Фундаментальный анализ здесь практически не работает – трейдеры полагаются исключительно на технические индикаторы.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Quotex «60 секунд» генерирует много сигналов по направлению тренда. Скользящая средняя помогает открывать сделки в сторону основного движения рынка, а описанный нами свечной паттерн вместе с осциллятором Стохастик отсекают большую часть ложных торговых сигналов.

Перед применением этой стратегии в реальной торговле рекомендуем протестировать её на демо-счете у брокера Quotex. Удачной торговли!

