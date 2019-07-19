Стратегия для Quotex "Ichimoku Cloud"

Стратегия для бинарных опционов на платформе Quotex “Ichimoku Cloud” основана на трендовом подходе к открытию сделок. В ее основе лежит популярный индикатор Ишимоку, который не только показывает текущее состояние рынка, но и помогает прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления. В этом обзоре разберем, какие сигналы этой комплексной системы лучше всего подходят для торговли бинарными опционами.

Содержание:

Характеристики стратегии Quotex для бинарных опционов

Терминал: webtrader Quotex

Таймфрейм: М5

Экспирация: 5 свечей

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: Ichimoku Cloud

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)

Рекомендуемые брокеры: Quotex

Установка стратегии Quotex "Ichimoku Cloud" для бинарных опционов

Индикатор стратегии Quotex "Ichimoku Cloud" устанавливается стандартным образом. Чтобы добавить его на график, откройте основное окно торговой платформы и в разделе «Торговля» перейдите в меню выбора индикаторов. В появившемся списке выберите нужный инструмент и задайте его параметры.

Обзор и настройки стратегии Quotex "Ichimoku Cloud" для бинарных опционов

Индикатор Ишимоку был создан, чтобы сделать свечной анализ более точным и наглядным. В терминале Quotex он доступен под названием Ichimoku Cloud. Существует множество способов торговли с его помощью, но далеко не все подходят для бинарных опционов. В этом обзоре разберем наиболее эффективный вариант его применения.

Ишимоку представляет собой набор скользящих средних, объединенных в единую торговую систему. Стандартные параметры этих линий менять не стоит – они уже оптимально настроены и отлично показывают направление тренда.

Четыре из пяти линий индикатора Ишимоку вычисляются как среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный период. По сути, это модифицированные скользящие средние. Например, линия Тенкан отражает среднее значение ценового диапазона за последние 9 свечей, а Киджун – за 26.

Основной сигнал для входа в сделку – пересечение скользящих средних Тенкан и Киджун. Закрытие свечи за облаком служит дополнительным трендовым фильтром, который помогает отсечь слабые торговые сигналы и повысить точность сделок.

На примере выше показан сигнал на открытие опциона Put. Желтая линия Tenkan пересекает фиолетовую Kijun сверху вниз, а облако, образованное линиями Senkou Span A и Senkou Span B, располагается над ценой – это подтверждает нисходящий тренд. Для открытия опциона Call условия противоположные: Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, а свеча закрывается выше облака.

Чтобы добавить индикатор Ишимоку на график в терминале Quotex, откройте соответствующее меню и выберите Ichimoku Cloud из списка инструментов.

После этого откроется окно настроек, где можно задать периоды расчета линий Tenkan, Kijun, Senkou Span A и B, а также выбрать их цвет и толщину для удобства визуального восприятия.

Параметры индикатора можно оставить без изменений. Хотя его создатель Гоичи Хосода изначально разрабатывал Ишимоку для дневных и недельных графиков, современная платформа брокера Quotex позволяет эффективно применять его даже на минутных таймфреймах.

Правила торговли по стратегии Quotex "Ichimoku Cloud"

В стратегии Ichimoku Cloud используется только один тип сигнала – пересечение желтой линии Тенкан и фиолетовой Киджун. Если пересечение происходит выше облака, образованного линиями Сенкоу Спен А и Сенкоу Спен B, открываем опцион Call. Если пересечение формируется ниже облака – это сигнал на покупку опциона Put.

Чтобы повысить эффективность этой торговой системы, можно дополнительно использовать паттерны Price Action. О том, как применять их на практике, читайте в нашей подборке статей на эту тему:

Открытие опциона Call

Цены выше облака – на рынке бычий тренд. Желтая линия Tenkan пересекла фиолетовую Kijun снизу вверх. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Цены ниже облака – на рынке медвежий тренд. Желтая линия Tenkan пересекла фиолетовую Kijun сверху вниз. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Время экспирации следует установить на пять свечей. Хотя можете поэкспериментировать и с другими периодами экспирации.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Quotex "Ichimoku Cloud"

В основе стратегии лежит многофункциональный индикатор, который дает трейдеру полное представление о рынке: показывает, находится ли он в бычьем или медвежьем тренде, где расположены уровни поддержки и сопротивления, и в каком направлении движется ценовой импульс. Всю эту информацию можно получить буквально «с одного взгляда».

Главное внимание в стратегии уделяется положению цены относительно облака – и это не случайно. Облако, образованное линиями Сенкоу Спен А и B, является ядром этого инструмента. Пока цена находится выше облака, на рынке преобладает устойчивый бычий тренд; если ниже – тренд медвежий. Когда же цена входит в облако, это указывает на флэт и неопределенность, а в такие периоды лучше воздержаться от торговли.

Плюсы стратегии Quotex "Ichimoku Cloud"

Главное преимущество этой стратегии – комплексный анализ рынка с помощью одного инструмента. Нет необходимости использовать множество разрозненных индикаторов, сигналы которых часто противоречат друг другу. В результате получаем торговую систему, отлично зарекомендовавшую себя на трендовых рынках благодаря многоуровневому подтверждению сигналов и четкому разделению фаз тренда и флэта.

Минусы стратегии Quotex "Ichimoku Cloud"

К недостаткам можно отнести сложность восприятия для новичков. Пять линий на графике и заштрихованное облако могут выглядеть перегружено и сбивать с толку начинающих трейдеров. Понадобится немного времени, чтобы научиться уверенно распознавать сигналы стратегии и правильно интерпретировать все ее элементы.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов на платформе Quotex «Ichimoku Cloud» – это мощная и самодостаточная система, но, как и любой инструмент, она имеет свои сильные и слабые стороны. Положение цены относительно облака, сформированного линиями Сенкоу Спен А и B, помогает трейдеру оценить расстановку сил на рынке и открывать сделки в сторону текущего тренда. Пересечение линий Tenkan и Kijun, называемое «золотым» или «мертвым» крестом, подсказывает подходящий момент для входа в рынок в нужном направлении.

Перед применением этой стратегии в реальной торговле рекомендуем протестировать её на демо-счете у брокера бинарных опционов Quotex. Удачной торговли!

