        Стратегия для Quotex "Ichimoku Cloud"

        Стратегия для бинарных опционов на платформе Quotex “Ichimoku Cloud” основана на трендовом подходе к открытию сделок. В ее основе лежит популярный индикатор Ишимоку, который не только показывает текущее состояние рынка, но и помогает прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления. В этом обзоре разберем, какие сигналы этой комплексной системы лучше всего подходят для торговли бинарными опционами.

        Содержание:

        график Ichimoku Cloud

        Характеристики стратегии Quotex для бинарных опционов

        • Терминал: webtrader Quotex
        • Таймфрейм: М5
        • Экспирация: 5 свечей
        • Типы опционов: Call/Put
        • Встроенные индикаторы: Ichimoku Cloud
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex

        Установка стратегии Quotex "Ichimoku Cloud" для бинарных опционов

        Индикатор стратегии Quotex "Ichimoku Cloud" устанавливается стандартным образом. Чтобы добавить его на график, откройте основное окно торговой платформы и в разделе «Торговля» перейдите в меню выбора индикаторов. В появившемся списке выберите нужный инструмент и задайте его параметры.

        Обзор и настройки стратегии Quotex "Ichimoku Cloud" для бинарных опционов

        Индикатор Ишимоку был создан, чтобы сделать свечной анализ более точным и наглядным. В терминале Quotex он доступен под названием Ichimoku Cloud. Существует множество способов торговли с его помощью, но далеко не все подходят для бинарных опционов. В этом обзоре разберем наиболее эффективный вариант его применения.

        Ишимоку представляет собой набор скользящих средних, объединенных в единую торговую систему. Стандартные параметры этих линий менять не стоит – они уже оптимально настроены и отлично показывают направление тренда.

        Четыре из пяти линий индикатора Ишимоку вычисляются как среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный период. По сути, это модифицированные скользящие средние. Например, линия Тенкан отражает среднее значение ценового диапазона за последние 9 свечей, а Киджун – за 26.

        сигналы в Ichimoku Cloud

        Основной сигнал для входа в сделку – пересечение скользящих средних Тенкан и Киджун. Закрытие свечи за облаком служит дополнительным трендовым фильтром, который помогает отсечь слабые торговые сигналы и повысить точность сделок.

        пересечение линий графика в Ichimoku Cloud

        На примере выше показан сигнал на открытие опциона Put. Желтая линия Tenkan пересекает фиолетовую Kijun сверху вниз, а облако, образованное линиями Senkou Span A и Senkou Span B, располагается над ценой – это подтверждает нисходящий тренд. Для открытия опциона Call условия противоположные: Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, а свеча закрывается выше облака.

        Чтобы добавить индикатор Ишимоку на график в терминале Quotex, откройте соответствующее меню и выберите Ichimoku Cloud из списка инструментов.

        добавление индикаторов в Ichimoku Cloud

        После этого откроется окно настроек, где можно задать периоды расчета линий Tenkan, Kijun, Senkou Span A и B, а также выбрать их цвет и толщину для удобства визуального восприятия.

        настройки в Ichimoku Cloud

        Параметры индикатора можно оставить без изменений. Хотя его создатель Гоичи Хосода изначально разрабатывал Ишимоку для дневных и недельных графиков, современная платформа брокера Quotex позволяет эффективно применять его даже на минутных таймфреймах.

        Правила торговли по стратегии Quotex "Ichimoku Cloud"

        В стратегии Ichimoku Cloud используется только один тип сигнала – пересечение желтой линии Тенкан и фиолетовой Киджун. Если пересечение происходит выше облака, образованного линиями Сенкоу Спен А и Сенкоу Спен B, открываем опцион Call. Если пересечение формируется ниже облака – это сигнал на покупку опциона Put.

        Чтобы повысить эффективность этой торговой системы, можно дополнительно использовать паттерны Price Action. О том, как применять их на практике, читайте в нашей подборке статей на эту тему:

        Открытие опциона Call

        1. Цены выше облака – на рынке бычий тренд.
        2. Желтая линия Tenkan пересекла фиолетовую Kijun снизу вверх.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

        сигнал на покупку опциона call

        Открытие опциона Put

        1. Цены ниже облака – на рынке медвежий тренд.
        2. Желтая линия Tenkan пересекла фиолетовую Kijun сверху вниз.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

        сигнал на покупку опциона put

        Время экспирации следует установить на пять свечей. Хотя можете поэкспериментировать и с другими периодами экспирации.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов Quotex "Ichimoku Cloud"

        В основе стратегии лежит многофункциональный индикатор, который дает трейдеру полное представление о рынке: показывает, находится ли он в бычьем или медвежьем тренде, где расположены уровни поддержки и сопротивления, и в каком направлении движется ценовой импульс. Всю эту информацию можно получить буквально «с одного взгляда».

        Главное внимание в стратегии уделяется положению цены относительно облака – и это не случайно. Облако, образованное линиями Сенкоу Спен А и B, является ядром этого инструмента. Пока цена находится выше облака, на рынке преобладает устойчивый бычий тренд; если ниже – тренд медвежий. Когда же цена входит в облако, это указывает на флэт и неопределенность, а в такие периоды лучше воздержаться от торговли.

        Плюсы стратегии Quotex "Ichimoku Cloud"

        Главное преимущество этой стратегии – комплексный анализ рынка с помощью одного инструмента. Нет необходимости использовать множество разрозненных индикаторов, сигналы которых часто противоречат друг другу. В результате получаем торговую систему, отлично зарекомендовавшую себя на трендовых рынках благодаря многоуровневому подтверждению сигналов и четкому разделению фаз тренда и флэта.

        Минусы стратегии Quotex "Ichimoku Cloud"

        К недостаткам можно отнести сложность восприятия для новичков. Пять линий на графике и заштрихованное облако могут выглядеть перегружено и сбивать с толку начинающих трейдеров. Понадобится немного времени, чтобы научиться уверенно распознавать сигналы стратегии и правильно интерпретировать все ее элементы.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов на платформе Quotex «Ichimoku Cloud» – это мощная и самодостаточная система, но, как и любой инструмент, она имеет свои сильные и слабые стороны. Положение цены относительно облака, сформированного линиями Сенкоу Спен А и B, помогает трейдеру оценить расстановку сил на рынке и открывать сделки в сторону текущего тренда. Пересечение линий Tenkan и Kijun, называемое «золотым» или «мертвым» крестом, подсказывает подходящий момент для входа в рынок в нужном направлении.

        Перед применением этой стратегии в реальной торговле рекомендуем протестировать её на демо-счете у брокера бинарных опционов Quotex. Удачной торговли!

        Quotex

