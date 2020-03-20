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        Golden Engine Trading System

        Стратегия для бинарных опционов Golden Engine Trading System

        Стратегия для бинарных опционов Golden Engine Trading System является авторской разработкой и изначально создавалась для рынка Форекс, однако ее легко можно интегрировать и применять в торговле бинарными опционами.

        Один из индикаторов предназначен для трендовых сделок, но нас буду интересовать оставшиеся два, которые дают возможность заключить быстрые сделки с экспирацией в две свечи текущего тайм фрейма.

        Стратегия Golden Engine Trading System

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Golden Engine Trading System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 2 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Golden Finger, Golden Tendency String V2, Golden Varitey.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии Golden Engine Trading System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        В индикаторе Golden Finger нужно будет поменять параметр «Risk» со значения «4» на значение «6»

        Все остальные индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Golden Engine Trading System

        Правила торговли по данной стратегии могут показаться новичкам сложными, но на самом деле это не так и после примеров на графике вопросы скорее всего отпадут сами собой.

        Конечно же данная стратегия может показать лучшие результаты при использовании более долгих экспираций, но в таком случае потребуется работать строго по тренду. Мы же будем рассматривать правила для быстрых сделок, которые можно совершать на любых фазах рынка.

        Также хочется отметить, что при торговле по данной стратегии для бинарных опционов одни правила будут обязательными, а другие не обязательными.

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. (Обязательное) Индикатор Golden Varitey должен показывать хотя бы два значка одного цвета (сизого). Но чем больше значков одного цвета, тем лучше:

        Пример сигналов Call

        Далее идут правила, одно из которых должно обязательно быть выполнено.

        1. Индикатор Golden Tendency String V2 должен поменять цвет на сизый.
        2. Индикатор Golden Finger должен нарисовать сизый кружок.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. (Обязательное) Индикатор Golden Varitey должен показывать хотя бы два значка одного цвета (желтого). Но чем больше значков одного цвета, тем лучше:

        Пример сигналов Put

        Далее идут правила, одно из которых должно обязательно быть выполнено.

        1. Индикатор Golden Tendency String V2 должен поменять цвет на желтый.
        2. Индикатор Golden Finger должен нарисовать желтый кружок.

        Примечание: сигналы не обязательно должны появляться одновременно. Они могут появиться и последовательно друг за другом, что также будет считаться указанием на открытие опциона.

        Примеры торговли с помощью стратегии Golden Engine Trading System

        Тайм фрейм для данной стратегии можно использовать любой, а экспирация должна длиться 2 свечи и для примера будет взят график М1 валютной пары NZD/CAD.

        Открытие опциона Call

        После всех сигналов желательно дожидаться закрытия свечи, чтобы показатели индикаторов закрепляли свои значения.

        В данном примере все индикаторы показали одинаковые цвета, что дало усиленный сигнал:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        А в этом примере сначала сигнал показал индикатор Golden Varitey, а потом и другие индикаторы, что также можно использовать для открытия сделки:

        Опцион Put

        Заключение

        Несмотря на то, что в индикаторах есть не одно, а несколько условий для открытия позиций, правила все равно остаются простыми и все что нужно, это немного практики.

        Главное не забывать, что никто не отменял соблюдение манименеджмента, так как торговля на финансовых рынках может привести к потере депозита при несоблюдении правил.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

         

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        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Golden Engine Trading System

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

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        Комментарии

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        Maxtrade
        Maxtrade
        будем оценивать эту стратегию, нравится что правила должны быть выполнены не все, а достаточно несколько условий всего
        20 марта 2020
        Ответить
        Галина Петрова
        Галина Петрова
        Спасибо, буду пробовать на демо, и если получится то пойду на реал, с виду неплохо выглядит)
        20 марта 2020
        Ответить
        Патриот
        Патриот
        эта система очень хорошо может подойти для долгих сделок, буду пробовать ее адаптировать под большие ТФ спасибо
        20 марта 2020
        Ответить
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