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        Intraday Profit Machine

        Стратегия для бинарных опционов Intraday Profit Machine

        Стратегия для бинарных опционов Intraday Profit Machine является трендовой и содержит индикаторы, основанные на Скользящих Средних, Стохастике и Параболике. Эту стратегию с легкостью смогут использовать и новички, и опытные трейдеры, так как она имеет простые правила для входа в сделку и всего два индикатора в основе. Прежде, чем использовать данную стратегию, не помешает узнать, что такое тренд и как его определять.

        Стратегия для бинарных опционов Intraday Profit Machine

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Intraday Profit Machine

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1.
        • Экспирация: 5 минут.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: BOC 2, i-Gentor LSMA&EMA.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии Intraday Profit Machine в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Все индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Intraday Profit Machine

        Сразу хочется отметить, что скальперские сделки по этой стратегии принесут прибыль, если вы будете пробовать входить на откате по тренду. Если же использовать сигналы этой стратегии для бинарных опционов во флэте, то почти все из них скорее всего будут убыточными. Вот пример флэта, в котором подряд идут сразу четыре сигнала. Такие сигналы очень любят использовать скальперы чаще всего с экспирацией 1 минута. Кроме того, что такие сигналы могут запутать, скорее всего они почти все будут убыточными:

        Пример флэта

        Поэтому мы надеемся, что вы уже знаете, как правильно торговать по тренду, потому что в этой стратегии это важно понимать.

        А теперь давайте перейдем непосредственно к правилам торговли.

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд.
        2. Появился сигнал от индикатора BOC 2 (белая стрелочка), после чего нужно дождаться закрытия сигнальной свечи.
        3. Индикатор i-Gentor LSMA&EMA должен показывать белые полосы вверху и внизу (пропусков быть не должно).

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд.
        2. Появился сигнал от индикатора BOC 2 (красная стрелочка), после чего нужно дождаться закрытия сигнальной свечи.
        3. Индикатор i-Gentor LSMA&EMA должен показывать оранжевые полосы вверху и внизу (пропусков быть не должно).

        Примеры торговли с помощью стратегии Intraday Profit Machine

        Теперь рассмотри потенциальные реальные примеры сделок, где разберем все более детально.

        Открытие опциона Call

        Если вы проверите другие сигналы на истории, то увидите, что часто бывают пропуски в линиях индикатора i-Gentor LSMA&EMA. Если сошлись все правила, но даже в одной из линий есть пропуск, то сигнал считается не актуальным и пропускается. Но если совпали все сигналы, то сигнал скорее всего будет прибыльным.

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Эта ситуация аналогичная предыдущей. Торгуем толкьо по тренду со все теми же правилами.

        Опцион Put

        Заключение

        Как теперь можно увидеть, данная стратегия для бинарных опционов имеет довольно простые правила торговли, которые будут понятны даже новичкам. Но не упускайте из виду главное правило в трейдинге — рисковать можно только той суммой, которую не страшно потерять. Поэтому соблюдайте правила мани-менеджмента и не входите в одну сделку всем депозитом.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Intraday Profit Machine

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

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        Комментарии

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        Олег Т.
        Олег Т.
        Ух ты! Какая простая стратегия...
        21 июля 2022
        Ответить
        Евгений
        Евгений
        ТС без алертов? Указывайте что система без алертов например там где валютные пары, экспирация, время торговли ну ТС например не имеет оповещений.
        31 июля 2020
        Ответить
        Maxtrade
        Maxtrade
        Круто индикатор со стрелками, в основе реально аж 3 индюка лежит!) годная стратегия, если бегло глянуть. но надо протестить
        25 февраля 2020
        Ответить
        Арина Карпова
        Не так давно увлекаюсь бинарными опционами, но в принципе правила понятны, попробую на демо счете поторговать оп ней)
        25 февраля 2020
        Ответить
        Геннадий
        Геннадий
        По тренду действительно в большинстве случаев будет профит по данной стратегии, да и не только по ней. советую всем новичкам начинать с изучения тренда)
        25 февраля 2020
        Ответить
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