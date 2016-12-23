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        Метод Пуриа

        Стратегия для бинарных опционов «Метод Пуриа»

        Данная стратегия для бинарных опционов — отличный способ достичь финансовой независимости благодаря интернет-трейдингу. Она не только весьма эффективна, но и не требует значительных затрат времени. Статистика утверждает, что результативность «Метода Пуриа» - около 70%. Разработчик применял стратегию на Форекс, но, как оказалось, ее вполне можно адаптировать и для бинарных опционов.

        Предпочтительно использовать на таких валютных парах: CADJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, USDJPY, EURJPY, AUDUSD, CHFJPY. Подойдут и другие волатильные активы — индексы, акции.

        Количество сигналов по стратегии «Метод Пуриа» не очень велико, поэтому достаточно проверять их несколько раз в день.

        Подготовка терминала для торговли

        Метод Пуриа — индикаторная торговая система. Можно скачать уже готовый шаблон, устанавливаемый в платформу MetaTrader4, или наложить на график поочередно несколько стандартных индикаторов, имеющих такие настройки:

        • индикатор MACD, опции стандартные.
        • две Mooving Average, одна с периодом 75, вторая -с 85, «Low»; «Linear Weighted», красный цвет;
        • Mooving Average – период 5, «Close»; «Exponential», желтый цвет;

        Comfort

        Для графика устанавливаем таймфрейм М30.

         

        Как заключать сделки по стратеги Пуриа

        Покупаем опцион, если:

        • желтая скользящая средняя пересекла две красные снизу вверх; обе красные Mooving Average тянутся вверх;
        • MACD находится в положительной зоне;
        • сигнальная свеча расположилась над всеми тремя скользящими средними; совершаем сделку на открытии новой свечи
        • время экспирации — 3 часа.

        Не забывайте, что необходимо придерживаться правил мани-менеджмента: размер одной ставки не должен превышать 1,5 от суммы на депозите.

        Comfort

        Рекомендации на продажу:

        • скользящая средняя желтого цвета пересекла две красные сверху вниз; красные Mooving Average снижаются;
        • MACD находится ниже отметки «0»;
        • сигнальная свеча находится под всеми тремя скользящими средними; покупаем опцион на открытии новой свечи
        • время истечения сделки — 3 часа.

        Comfort

        Виды опционов

        Обычно эту стратегию используют для торговли классическими опционами, однако есть способ получать профит и на «One-Touch» или «Range».

        При обнаружении сигнала - пересечении желтой скользящей средней красных вниз или вверх, мы делаем вывод о том, что началось четкое движение, которое будет длиться еще некоторое время. Таким образом, эти сигналы неплохо отрабатываются при заключении сделок по опционам «Range», ведь понижение повышение котировок гарантирует выход цены из коридора, а также говорит о том, что цена актива цены без труда достигнет страйк-уровня в опционе типа «One-Touch».

        Перед тем, как применять стратегию в новых условиях, обязательно отработайте ее исполнение на истории и демо-счете, ведь у каждого брокера свои уровни в «One-Touch» и «Range».

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        бинариум

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        Как добавить индикатор

        Живой график (on-line)

        Обучающее видео "Линии Боллинджера"

        Индикатор дивергенции MACD

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        Комментарии

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        Клим
        Клим
        Это вообще элементарные правила и вот с таких стратегий на ДЕМО надо начитать новичкам в трейдинге!
        19 марта 2020
        Ответить
        Kesha
        Kesha
        Пуриа норм для новичков, а набор индикаторов есть в мт4 и в мт5, тут уже кому как удобнее.
        03 февраля 2020
        Ответить
        Дмитрий
        большое спасибо за этот метод. я начинающий и мне он очень понравился. попробовал его с тремя парами и все удачные
        22 декабря 2017
        Ответить
        Руслан
        Индикаторы Macd и MA очень хорошо себя зарекомендовали,так что стратегию основанную на этих индикаторах я обязательно опробую
        31 октября 2017
        Ответить
        Максим
        Максим
        большое спасибо за этот метод. я начинающий и мне очень он понравился. попробовал его с тремя парами и все удачные!!! супер. одни эмоции!
        11 января 2017
        Ответить
        Андрей
        Андрей
        большое спасибо за этот метод. я начинающий и мне очень он понравился. попробовал его с тремя парами и все удачные!!! супер. одни эмоции!
        09 января 2017
        Ответить
        Кирилл
        Кирилл
        Великолепная стратегия. Спасибо команде WinOptionSignals
        07 января 2017
        Ответить
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