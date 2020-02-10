    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Oracle Binary System

        Стратегия для бинарных опционов Oracle Binary System

        Стратегия для бинарных опционов Oracle Binary System изначально предназначалась для рынка Форекс. Но ее с легкостью удалось адаптировать и для бинарных опционов. Стратегия является трендовой, о чем можно догадаться, взглянув на названия индикаторов. Поэтому с успехом применять её выйдет лишь при хороших движениях и экспирацией сделок не меньше одного часа. Во флэте эта стратегия для бинарных опционов будет давать много ложных сигналов. Перед началом работы по ней вам обязательно стоит знать, как правильно определять тренд на рынке.

        Стратегия Oracle Binary System

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Oracle Binary System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М5.
        • Экспирация: Н1.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Oracle Direction, Oracle Momentum, Oracle Strength.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии Oracle Binary System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Индикаторы Oracle Direction и Oracle Strength не имеют настроек и поэтому устанавливаются как есть. Индикатор Oracle Momentum устанавливается с параметром Period — 50.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Oracle Binary System

        Как уже обсуждалось выше, стратегия основана на работе по тренду и самые лучшие результаты можно будет получать при хороших трендовых движениях. С данной стратегией для бинарных опционов можно совершать и скальперские сделки, но тогда уменьшайте период экспирации. Мы же остановимся на сделках с экспирацией 1 час.

        Касательно индикаторов, которые используются в данной стратегии, хотелось бы отметить именно Oracle Direction и Oracle Strength. Индикатор Oracle Direction показывает направление цены используемого торгового актива и меняет значения, когда локальный тренд меняется. А индикатор Oracle Strength определяет, тренд на рынке на данный момент или флэт. Если с первым индикатором все предельно просто, так как используются стрелочки, чтобы указать направление, то на втором индикаторе тренд и флэт выглядят так:

        Индикатор Oracle Strength

        Остальные участки тоже считаются трендовыми (толстые столбцы) и флэтовыми (тонкие столбцы).

        А теперь давайте перейдем непосредственно к правилам торговли.

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Голубая линия индикатора Oracle Momentum пересекла коричневую снизу вверх, при этом появится голубая стрелочка.
        2. Индикатор Oracle Direction должен показывать направление вверх (голубые стрелочки).
        3. Индикатор Oracle Strength должен показывать сильное движение, то есть должен быть сформирован белый толстый столбец диаграммы.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Коричневая линия индикатора Oracle Momentum пересекла голубую сверху вниз, при этом появится коричневая стрелочка.
        2. Индикатор Oracle Direction должен показывать направление вниз (оранжевые стрелочки).
        3. Индикатор Oracle Strength должен показывать сильное движение, то есть должен быть сформирован оранжевый толстый столбец диаграммы.

        В итоге имеем то, что для открытия позиции должны совпасть показатели всех трех индикаторов.

        Примеры торговли с помощью стратегии Oracle Binary System

        Для примера будем использовать валютную пару — EUR/JPY.

        Открытие опциона Call

        При восходящем тренде мы могли дождаться сигнала от всех индикаторов и открыть опцион Call, и получили бы профит:

        Опцион Call

        Как видно из примера, против тренда сделки если и стоит брать, то с меньшей экспирацией, подбирать которую стоит путем тестирования. А пользуясь правилами стратегии при работе по тренду и экспирации 1 час можно получать прибыль в большинстве случаев.

        Открытие опциона Put

        Аналогичная ситуация при нисходящем тренде с той же экспирацией:

        Опцион Put

        Заключение

        Исходя из всего, увиденного выше, можно точно сказать, что данная стратегия для бинарных опционов показывает себя хорошо на больших периодах экспирации и при тренде. Поэтому любителям скальпинга придется самостоятельно перестраивать ее под быстрые сделки. Но если вы новичок на рынке, то лучше оставить все как есть. Главное, не забывайте, что в любой стратеги главным правилом остается грамотное применение правил управления капиталом и рисками.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Найти такого вы сможете в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Oracle Binary System

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Смотрите также:

        Живой график для бинарных опционов бесплатно онлайн

        Три лучшие стратегии, основанные на Скользящих Средних

        Как торговать бинарными опционами в выходные и что такое OTC?

        Книги по трейдингу

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        CALL
        CALL
        Название у стратегии прикольное - оракул. И если делать все прям по тренду, результаты порадуют. Скальпинг же за собой ничего хорошего не несет:)
        10 февраля 2020
        Ответить
        Герман Титов
        Герман Титов
        Скальпинг вообще не мое, а вот такие трейды часовые или около того что надо. Таким образом есть возможность взять хорошее движение, и можно использовать не только на опционах)
        10 февраля 2020
        Ответить
        Галина
        Хорошая стратегия для тех, кто понимает что такое тренд и как надо совершать сделки по нему, а вот новичкам будет сложно разобраться в ней думаю((
        10 февраля 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!