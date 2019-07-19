Индикатор для бинарных опционов Super Arrow, вероятно, один из самых неоднозначных. До сих пор среди трейдеров идут споры о возможности его применения в реальной торговле. Некоторые умудряются зарабатывать, несмотря на перерисовку сигналов. Тем не менее, его «идеальные» стрелочные сигналы продолжают привлекать новичков. В этом обзоре разберем работу этого инструмента и выясним, чем он может быть полезен в торговле бинарными опционами.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Super Arrow

Установка индикатора для бинарных опционов Super Arrow

Индикатор Super Arrow устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Super Arrow

На первый взгляд Super Arrow кажется идеальным стрелочным индикатором. Его торговые сигналы будто с точностью указывают на будущий разворот цены. Иногда даже создается впечатление, что он предсказывает рынок. Смотрите сами.

Обратите внимание, насколько точно стрелки индикатора Super Arrow отмечают торговые сигналы на графике валютной пары EURUSD. Но чтобы понять принцип его работы, нужно сначала разобраться с настройками.

Как видно на изображении выше, Super Arrow формирует стрелочные сигналы на основе нескольких индикаторов: быстрой и медленной скользящих средних, RSI, фильтра Magic, полос Боллинджера и индикатора Bulls and Bears Power.

Зеленые стрелки появляются, когда наблюдается расхождение быстрой и медленной скользящих средних, RSI отскакивает от уровней перекупленности/перепроданности, фильтр Magic >= 0 и свеча закрылась ниже нижней границы канала Боллинджера. Для красных стрелок правила зеркальные.

Казалось бы – ничего проще: дождаться стрелки и открыть Call или Put в указанном направлении. Однако при детальном разборе кода видно, что Super Arrow меняет свои сигналы: при расчете он заглядывает в будущее. Проще говоря, индикатор ведет себя «как будто уже известно будущее».

В коде встречаются проверки сигнала не только на текущем баре N, но и на следующем баре N+1, которого в момент формирования сигнала еще не существует. В реальной торговле такой сигнал может появиться лишь спустя одну свечу – или вовсе исчезнуть, если условие не подтвердится. Это и есть ключевой признак «history reader»: он рисует красивые стрелки задним числом.

Таким образом, исходный вариант индикатора не пригоден для реальной торговли. Чтобы это доказать, исправим ошибки в коде и посмотрим, как изменятся торговые сигналы после внесения правок.

Как видно, после исправления кода торговых сигналов стало заметно меньше. Более того, они начали появляться в точках, где на самом деле следовало бы открывать сделки в противоположном направлении. Мы проверили логику работы индикатора – ошибок в коде нет, а значит именно такие стрелки и видел бы трейдер при попытке торговать по этому «мега-индикатору» в реальном времени.

Что ж, давайте развернем эти сигналы и посмотрим, что получится.

Результат оказался вполне достойным. Пусть стрелки больше не выглядят так «идеально», как в фейковой версии, зато теперь они не перерисовываются и реально подходят для торговли – как на бинарных опционах, так и на рынке Форекс.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Super Arrow

После всех исправлений и доработок кода пришло время перейти к правилам торговли. Как и у большинства стрелочных индикаторов, они остаются максимально простыми. А если вам интересно, какие инструменты действительно не перерисовывают свои сигналы, советуем заглянуть в нашу подборку статей на эту тему.

Открытие опциона Call

Дожидаемся появления зеленой стрелки под свечой На открытии новой свечи покупаем опцион Call

Открытие опциона Put

Дожидаемся появления красной стрелки над свечой На открытии новой свечи покупаем опцион Put

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным пяти свечам Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Super Arrow

Для увеличения процента прибыльных сделок при торговле по сигналам этого индикатора можно использовать проверенный способ – открывать сделки в направлении старших таймфреймов. Такой подход уже не раз доказал свою эффективность и может быть полезен для сигналов Super Arrow.

Например, сделки по стрелкам на таймфрейме M5 можно открывать исключительно в направлении тренда на M30. Если вы не знаете, как определять тренды, вам поможет статья «Лучшие индикаторы тренда для бинарных опционов».

Плюсы индикатора Super Arrow

К преимуществам этого индикатора относятся простота и наглядность торговых сигналов. Трейдеру не нужно самостоятельно анализировать множество технических индикаторов или проводить технический анализ актива, так как Super Arrow при формировании стрелок учитывает показатели нескольких стандартных инструментов: скользящих средних, RSI, полос Боллинджера и индикатора Bulls and Bears Power.

Минусы индикатора Super Arrow

К основным недостаткам стрелочных индикаторов относится «перерисовка» – возможность отмены ранее сформированного сигнала, что делает большинство подобных инструментов практически бесполезными в реальной торговле. Самое опасное то, что при тестировании на истории такой индикатор может показывать идеальные результаты, но в реальной торговле оказывается неэффективным.

Мы потратили время на исправление этого недостатка в Super Arrow. Теперь его сигналы, пусть и стали менее «красивыми», но гораздо более надежными.

Заключение

Индикатор бинарных опционов Super Arrow в своем первоначальном варианте абсолютно непригоден для реальной торговли и представляет собой пиар-проект недобросовестных разработчиков, которые решили заработать на продаже приукрашенных торговых сигналов, не имеющих ничего общего с реальностью.

После внесения правок в код инструмента нам удалось устранить его главный недостаток – перерисовку, и получить пусть менее «красивый», но рабочий вариант стрелочного индикатора.

Перед использованием Super Arrow в реальной торговле бинарными опционами обязательно потренируйтесь на демо-счете у надежного брокера. Разберитесь с принципом работы индикатора и только после этого переходите к реальным сделкам, не забывая о правилах управления риском и капиталом. Удачных торгов!

Скачать индикатор бинарных опционов Super Arrow

