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        Стратегия для бинарных опционов TDFI

        Стратегия бинарных опционов TDFI использует уникальную комбинацию точных сигналов стрелочного индикатора и встроенного осциллятора, выполняющего роль фильтра. Благодаря этому удаётся избавиться от большей части ложных торговых сигналов, что делает эту бесплатную торговую стратегию особенно привлекательной для новичков. О том, какие параметры оказывают ключевое влияние на результаты торговли бинарными опционами по этой системе и как правильно их настроить, читайте в нашем обзоре.

        Содержание:

        обзор стратегии для бинарных опционов TDFI

        Характеристики стратегии для бинарных опционов TDFI

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М1
        • Экспирация: 3 свечи
        • Типы опционов: Put/Put
        • Индикаторы: !Trend direction+force index avgs (multi symbol+mt+alerts+arrows + btn).ex4, !force avgs - floating levels.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка стратегии для бинарных опционов TDFI

        Индикаторы стратегии TDFI устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео: 

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        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов TDFI

        Стратегия для бинарных опционов TDFI состоит из двух пользовательских индикаторов. Один из них – Trend Direction+Force Index Avgs – достаточно сложный и многофункциональный, с большим количеством настроек. Второй – !Force Avgs-Floating Levels – представляет собой обычный вспомогательный осциллятор с двумя скользящими средними.

        настройки стратегии для бинарных опционов TDFI

        Основное внимание следует уделить первому инструменту, так как именно он формирует торговые сигналы на открытие опционов Call и Put. При этом сами сигналы зависят от следующих параметров: Trend Period, Trend Period Multiplier, Second Average Period, Second Average Method, Force, TDFI Smoothing Period, TDFI Smoothing Avg Method. 

        Перебирая эти настройки, можно подобрать оптимальную комбинацию для конкретного актива. Чтобы вам было легче восстановить все параметры индикаторов, используемых в этом обзоре, в архиве для скачивания в конце статьи вы найдете шаблон со всеми сохраненными настройками. Обратите внимание, что не следует переименовывать индикаторы этой стратегии, иначе они перестанут работать.

        параметры стратегии для бинарных опционов TDFI

        Второй осциллятор !Force Avgs предназначен для фильтрации сигналов основного индикатора. Его ключевые параметры, отмеченные на скриншоте ниже, определяют чувствительность этого инструмента.

        осциллятор !Force Avgs стратегии для бинарных опционов TDFI

        Подбирайте их таким образом, чтобы оранжевая линия этого индикатора максимально соответствовала прибыльным сделкам по покупке опционов Put, а синяя – по покупке опционов Call.

        Правила торговли по TDFI

        Стратегия торговли бинарными опционами TDFI представляет собой систему на основе технического анализа. Поэтому чтобы вам легче было с ней разобраться, советуем ознакомиться с подборкой статей по этой теме:

        Покупать опционы Call будем при появлении под свечой синей стрелки в сочетании с синей линией вспомогательного осциллятора !Force Avgs, а опционы Put – при появлении красной стрелки над свечой и оранжевой линии осциллятора. Во всех остальных случаях, согласно этой стратегии, рынок находится во флете, и открытие сделок не рекомендуется.

        Открытие опциона Call

        1. Линия осциллятора !Force Avgs синего цвета
        2. Появилась синяя стрелка под свечой
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call

        открытие опциона call в стратегии для бинарных опционов TDFI

        Открытие опциона Put

        1. Линия осциллятора !Force Avgs красного цвета
        2. Появилась красная стрелка над свечой
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put

        открытие опциона put в стратегии для бинарных опционов TDFI

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов TDFI

        Стратегия бинарных опционов TDFI достаточно проста, но для ее эффективного применения следует придерживаться определенных правил: выбирайте активы с устойчивым долгосрочным трендом, торгуйте только в активные часы работы рынков и следите за процентом выплат по сделкам – не торгуйте, если этот показатель опускается ниже 75%.

        Плюсы стратегии TDFI

        Основное преимущество этой системы – простые торговые сигналы, сопровождаемые алертами, что делает торговлю особенно приятной и комфортной. Благодаря этому стратегию можно успешно применять к различным финансовым инструментам, таким как валютные пары, акции, товары и криптовалюты.

        Минусы стратегии TDFI

        Как и любая стратегия следования за трендом, система TDFI генерирует ложные сигналы во флэте. При этом ее эффективность может заметно снижаться в период низкой волатильности. Кроме того, из-за встроенного фильтра – осциллятора !Force Avgs – трейдеры иногда вынуждены пропускать часть тренда и прибыльные сделки, которые на нем возникают.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов TDFI относится к категории трендовых систем и представляет собой простой, но в то же время эффективный метод торговли. Для повышения процента прибыльных сделок в систему добавлен специальный осциллятор с двумя вспомогательными скользящими средними.

        Настройка ключевых параметров сигнального индикатора позволит адаптировать торговые сигналы под определенный актив, а встроенные алерты помогут не пропустить потенциально выгодные сделки. Еще один плюс стратегии – ее бесплатность. Однако перед применением на практике советуем потренироваться на демо-счете, открытом у брокера с минимальным депозитом. Заключайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем успешной торговли!

        Скачать TDFI

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        PO

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