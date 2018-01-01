    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Новости
        /
        24option закрывает торговлю бинарными опционами

        Брокер 24option закрывает торговлю бинарными опционами

        24option - один из самых популярных и надежных брокеров предоставляющих торговлю бинарными опционами, закрывает на своем сайте платформу для торговли опционами.

        Почему брокер убрал бинарные опционы?

        В середине 2017 года, брокер открыл на своем сайте платформу для торговли Форекс CFD контрактами на разницу и уже к  концу 2017 года, брокер окончательно сосредоточился на торговле CFD контрактами. Это было связанно не только c желанием постоянно развиваться и привлекать новых трейдеров на свой сайт, но и с тем, что у одного из регуляторов брокера - Кипрской Комиссией по ценным бумагам, более известной как CySEC, значительно ужесточились требования к брокерам. Брокерам с регуляцией CySEC запрещалось выдавать бонусы к депозиту, а так же давать рекомендации (сигналы) для торговли. В итоге брокер 24option прекратил  торговлю бинарными опционами и сохранил Кипрскую регуляцию CySEC.

        Все трейдеры 24option, имеющие счета на платформе бинарных опционов, могли закрыть свои счета или продолжить торговлю на Форекс CFD. Таким образом в 2018 году брокер 24option предлает для своих трейдеров исключительно торговлю на ForexCFD. 

        ВЫБРАТЬ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ

        24option

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!