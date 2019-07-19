5 губительных мифов о бинарных опционах

Очень часто бинарные опционы преподносят как простой и легкий способ заработка. Интернет переполнен историями успеха, в которых этот финансовый инструмент представляют доступным каждому. Навязчивая реклама твердит: «Всего две кнопки – вверх или вниз. Что может быть проще?». Однако именно эта обманчивая простота стала одним из самых разрушительных мифов в трейдинге. За примитивной механикой скрывается способ инвестирования, полный рисков и требующий профессиональной подготовки.

В этом обзоре разберем пять самых распространенных мифов о бинарных опционах, которые формируют у новичков опасные иллюзии и приводят к неизбежным финансовым потерям.

Миф №1: Бинарные опционы – это просто

Пожалуй, самым распространенным мифом среди новичков является убеждение, что бинарные опционы – это просто. На первый взгляд все действительно выглядит именно так: достаточно нажать одну из двух кнопок – «вверх» или «вниз», и результат не заставит себя ждать. Однако за этой кажущейся простотой скрывается сложный и высокорисковый способ заработка, требующий глубоких знаний и серьезной подготовки.

Во многом привлекательность бинарных опционов связана с их доступностью. Чтобы открыть первую сделку, не требуется быть опытным трейдером. Достаточно в торговой платформе брокера выбрать актив, указать размер сделки и время экспирации, после чего нажать кнопку Call или Put в зависимости от ожиданий дальнейшего движения цены. Однако именно эта кажущаяся простота и вводит в заблуждение начинающих трейдеров. Многие из них, не разобравшись в нюансах торговли, быстро теряют депозит.

На самом деле успешно торговать бинарными опционами невозможно без серьезной аналитической работы. Для этого трейдеры используют два основных вида анализа:

Фундаментальный – основан на изучении экономических новостей и отчетов компаний; Технический – основан на анализе графиков активов с использованием различных индикаторов для прогнозирования будущего движения цен.

Помимо этого, чтобы успешно торговать бинарными опционами необходимо разработать эффективную торговую стратегию. Иначе хаотичные сделки без какого-либо плана неизбежно приведут к убыткам. Также следует соблюдать дисциплину. Эмоциональные сделки на волне эйфории и азарта – прямой путь к потере капитала, которым еще нужно научиться грамотно управлять.

Если вы хотите научиться это делать на основе лучших практик, рекомендуем ознакомиться с подборкой статей по этой теме:

Есть еще один важный нюанс, на который следует обратить внимание начинающим трейдерам: брокеры бинарных опционов изначально имеют преимущество, так как доходность по выигрышной сделке обычно составляет 70–80 процентов, тогда как при проигрыше трейдер теряет всю сумму ставки. Это означает, что для стабильной торговли в плюс количество прибыльных сделок должно значительно превышать количество убыточных, а добиться этого на длинной дистанции достаточно сложно.

Поэтому миф о простоте бинарных опционов – всего лишь маркетинговый ход, призванный привлечь как можно больше неопытных трейдеров. На самом деле это сложный и рискованный инструмент, требующий серьезной подготовки и строгой дисциплины.

Миф №2: Можно стабильно зарабатывать без технического анализа

Представление о том, что на бинарных опционах можно зарабатывать без использования технического анализа, не более чем вымысел и одно из самых опасных заблуждений начинающих трейдеров. Подобный подход превращает трейдинг в азартную игру с заранее предсказуемым негативным результатом.

Почему без технического анализа не обойтись?

Технический анализ – основной инструмент прогнозирования движения цен на краткосрочных временных интервалах, характерных для бинарных опционов. Он основан на изучении графиков, использовании индикаторов и распознавании паттернов японских свечей для принятия обоснованных торговых решений.

Основные инструменты технического анализа

Инструмент Описание Графики Визуализация изменения цен в виде линии, баров или японских свечей. Индикаторы Математические функции, рассчитываемые на основе данных о цене и объеме торгов, помогают определить направление и силу тренда, а также возможные точки разворота, например скользящие средние, RSI и MACD. Графические паттерны Фигуры графического анализа вроде “голова и плечи”, “двойное дно”, “треугольник”, свечные модели, сигнализирующие о продолжении или развороте тренда. Уровни поддержки и сопротивления Ценовые уровни, на которых актив останавливается или разворачивается.

Риски торговли без анализа

Почему торговля без анализа опасна? Всё просто – без системного подхода трейдинг сопряжен с высокими рисками:

Слив депозита. Без торговой стратегии и понимания рынка трейдер быстро теряет капитал.

Без торговой стратегии и понимания рынка трейдер быстро теряет капитал. Психологическое давление. Отсутствие четкого плана усиливает стресс, что ведет к эмоциональным решениям.

Отсутствие четкого плана усиливает стресс, что ведет к эмоциональным решениям. Пустая трата времени и средств. Вместо обучения и развития трейдер тратит время и деньги, надеясь на случайный выигрыш.

Таким образом, стабильно зарабатывать на бинарных опционах невозможно без изучения и понимания технического анализа. Да, это потребует времени, усилий и дисциплины. Но без этого бессистемный трейдинг так и останется игрой в рулетку, а не осмысленной деятельностью с реальными шансами на успех.

Миф №3: Бонусы от брокера – это бесплатные деньги для старта

Многие новички воспринимают бонусы брокеров как «бесплатные деньги» для легкого старта. Это один из самых опасных мифов и одновременно эффективная уловка для привлечения трейдеров. За щедрыми обещаниями удвоить депозит скрываются строгие условия по отработке бонусов, которые не только не помогут в торговле, но зачастую приводят к полной потере средств.

На первый взгляд такие предложения кажутся заманчивыми. Брокеры бинарных опционов предлагают разные виды поощрений, создавая иллюзию подарка. Самым распространенным является приветственный бонус, когда брокер добавляет на ваш счет определенный процент от суммы пополнения. Его размер может быть значительным, нередко удваивая стартовый капитал трейдера.

Реже встречается бездепозитный бонус. Обычно это небольшая сумма, начисляемая без вложений со стороны клиента, создающая обманчивое впечатление возможности начать торговлю без риска. Немедленное зачисление средств на торговый счет и их доступность для сделок формируют у трейдера ощущение «бесплатных денег».

Истинная суть бонусов раскрывается в их условиях. Эти «подаренные деньги» на деле являются обычным кредитом, который нельзя просто так вывести. Чтобы бонус стал вашим, его необходимо отработать через огромный торговый оборот. То есть совершить сделки на сумму в десятки раз больше самого бонуса.

Например, вы пополнили счет на 200 долларов и получили 100% бонус – дополнительные 200 долларов. При требовании к обороту х40 вам придется совершить сделки на общую сумму 8 000 долларов, прежде чем вы сможете вывести бонус.

Главная ловушка заключается в том, что до выполнения условий по обороту блокируются не только бонусные средства, но и ваш депозит. Любая попытка вывода раньше срока приведет к аннулированию бонуса, а ваши деньги фактически оказываются в заложниках у брокера. Чтобы набрать такой оборот, трейдеру приходится торговать часто и на большие суммы, что ведет к необдуманным и рискованным сделкам вне собственной стратегии. Дополнительное психологическое давление создается еще и ограничением по времени на отработку бонуса.

В итоге бонусы от брокеров – это не подарок, а тщательно продуманный маркетинговый инструмент, созданный для того, чтобы заставить вас торговать больше. Для большинства новичков погоня за отработкой бонуса заканчивается быстрой потерей не только самого бонуса, но и всего депозита. Перед тем как соглашаться на подобное предложение, важно внимательно изучить все условия и понять: «бесплатных денег» в этой индустрии не бывает.

Миф №4: Платные сигналы и роботы – это ключ к успеху

Миф о платных сигналах и торговых роботах, пожалуй, самый устойчивый из всех, рассмотренных в этом обзоре. Практически каждый второй новичок искренне верит, что именно они являются ключом к успеху в бинарных опционах. Причина проста: этот миф эксплуатирует одно из самых сильных желаний начинающего трейдера – найти «Святой Грааль» трейдинга. Идея о том, что можно заплатить за подписку или программу и просто наблюдать, как растет баланс, кажется чрезвычайно привлекательной. Однако в реальности это заведомо проигрышный путь.

Почему же многие продолжают в это верить? Ответ очевиден. Этот миф позволяет обойти самый сложный этап становления трейдера – обучение. Вместо того чтобы тратить месяцы на изучение технического анализа и разработку собственной торговой стратегии, новички выбирают готовое решение в виде платных сигналов. Продавцы подобных услуг активно этим пользуются, создавая иллюзию эксклюзивности и профессионализма, нередко подкрепляя ее поддельными отчетами и фиктивной статистикой.

Реальность, однако, сильно отличается от рекламных обещаний. Если бы у кого-то действительно существовала система, приносящая стабильную и гарантированную прибыль, стал бы он продавать ее за скромную ежемесячную плату? Логичнее было бы использовать ее самостоятельно и зарабатывать значительно больше. На практике бизнес продавцов торговых сигналов и роботов строится не на процентах от вашей прибыли, как часто заявляется, а на продаже подписок.

Существует и еще одна серьезная проблема, связанная с использованием платных сигналов. Слепо следуя чужим рекомендациям, трейдер фактически торгует вслепую, не понимая логики рынка, стоящей за тем или иным решением. Он не знает, на какой стратегии основан сигнал, и не может оценить его соответствие текущим рыночным условиям. Кроме того, между отправкой сигнала и моментом входа в сделку неизбежно возникает задержка, а на быстром рынке бинарных опционов даже несколько секунд могут превратить прибыльную сделку в убыточную.

Подробнее узнать о платных сигналах и подписках на них вы можете из специальной подборки статей на эту тему:

С торговыми роботами ситуация аналогична. Большинство из них представляют собой «черные ящики», работающие по неизвестному алгоритму. Нередко такие программы идеально подогнаны под определенный исторический период, но оказываются бесполезными, как только рыночные условия меняются. Рынок – живой и динамичный механизм, и ни один запрограммированный робот не способен полноценно адаптироваться к его постоянным изменениям, новостным всплескам и смене настроений.

В итоге, доверяя деньги сигналам или роботам, вы не только не учитесь торговать, но и полностью отказываетесь от контроля над своими средствами и рисками. Это не путь к успеху, а дорогостоящая иллюзия, которая почти неизбежно приводит к разочарованию и потере депозита. Настоящий ключ к успеху в трейдинге – не покупка чужих «секретов», а собственные знания, опыт и выработанная дисциплина.

Миф №5: Если я зарабатываю на демо, то буду и на реальном счете

Еще один устойчивый миф заключается в том, что успешная торговля на демо-счете гарантирует прибыль на реальном. Опасность этого заблуждения в его кажущейся логичности: если стратегия работает на виртуальных деньгах, почему она не должна работать с настоящими? Однако эта логика разбивается о невидимую на демо-счете стену – человеческую психологию и реальные рыночные условия.

Ключевое и принципиальное отличие демо-счета от реального заключается в полном отсутствии эмоций во время торговли. Когда вы рискуете виртуальными деньгами, вы спокойны, так как понимаете, что вам ничего не угрожает, и действуете хладнокровно и расчетливо. В этом случае каждая убыточная сделка – всего лишь цифра на экране, не вызывающая ничего, кроме легкой досады. Это позволяет строго следовать торговой стратегии, поскольку цена ошибки равна нулю. Но все кардинально меняется в тот момент, когда в дело вступают собственные деньги.

Появляются страх и жадность. Страх заставляет сомневаться в сигналах системы, а жадность толкает на неоправданный риск. Именно поэтому демо-счет не способен научить контролю эмоций. Он учит нажимать кнопки, но не помогает справляться с «дрожащими руками» и внутренним напряжением.

Кроме того, демо-счет поощряет формирование вредных торговых привычек. Поскольку потери не воспринимаются всерьез, трейдер начинает экспериментировать с агрессивными методами управления капиталом, например с системой Мартингейла, удваивая ставку после каждого проигрыша. Некоторое время такие подходы действительно могут давать впечатляющий результат. Однако при переносе подобной модели на реальный счет депозит, как правило, обнуляется в кратчайшие сроки.

В итоге демо-счет остается полезным, но весьма ограниченным инструментом. Он подходит для знакомства с торговой платформой и базового обучения, но не способен воспроизвести реальные рыночные условия. Поэтому важно понимать: переход на реальный счет – это не просто смена виртуального баланса на настоящий. Это переход на совершенно иной уровень, где начинается настоящий экзамен на звание трейдера.

Заключение

Пять распространенных мифов о бинарных опционах – о простоте торговли, стабильном доходе, щедрых бонусах, «точных» сигналах и гарантированном успехе на демо-счете – создают у новичков ложное представление о легком заработке. На практике это не случайные заблуждения, а маркетинговые приемы, которые привлекают неопытных трейдеров.

Финансовая грамотность в торговле бинарными опционами начинается не с поиска «секретных стратегий», а с понимания рисков и развития критического мышления. Вместо попыток быстро заработать важно изучать основы анализа рынка, правила управления капиталом и психологию трейдинга. В сфере финансов не существует гарантированной прибыли, а стабильный результат возможен только при дисциплине, терпении и осознанном подходе к выбору торговых инструментов.

