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        Как пользоваться сигналами на Pocket Option

        Сигналы Pocket Option

        Pocket OptionБрокер бинарных опционов Pocket Option пользуется популярностью у трейдеров, так как предоставляет множество возможностей для успешного трейдинга на финансовых рынках. Помимо социальной торговли бинарными опционами на платформе присутствуют и сигналы от брокера, но пока еще не все понимают, как правильно их использовать. В данной статье рассмотрим все детали торговли с помощью сигналов от PocketOption.

        Что такое сигналы и какие они бывают у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Торговые сигналы — это подсказки о том, когда можно войти в сделку, чтобы получить прибыль. Сигналы могут быть на открытие опциона Call («Выше») и на открытие опцион Put («Ниже»). Также могут быть сигналы на будущее, для которых можно использовать отложенные ордера. В любом случае суть сигналов в том, чтобы получать прибыль, не занимаясь самостоятельным анализом.

        Компания PocketOption предоставляет сигналы для всех своих клиентов, поэтому даже новички могут попробовать заработать первые средства, но лучшим вариантом будет совмещать свой анализ и сигналы.

        Бесплатные сигналы, которые передаются в терминал, есть трех видов:

        1. «Настроение рынка».
        2. Сигналы, построенные на данных от индикаторов и текущего тренда.
        3. Беслатные онлайн сигналы для PocketOption на сайте https://pocketoption.online/

        Все они строятся по принципу математического расчета и общих открытых сделках на данный момент. Также учитывается торговый актив, тайм фрейм, волатильность и значения индикаторов. Как итог, получаются торговые сигналы, рассчитанные по определенной формуле.

        Вот так выглядят сигналы от инструмента «Настроение рынка»:

        «Настроение рынка» Pocket Option

        На графике М5 валютной пары EUR/CHF на данный момент тренд нисходящий и большая часть сделок, если верить «настроению трейдеров», в опционах Put (65%).

        А на валютной паре AUD/USD на том же тайм фрейме тренд восходящий и сигнал показывает, что большая часть сделок в опционах Call (96%):

        Высокий процент покупок

        Примечание: из-за слабой стабильности данного показателя лучше не опираться на него слишком часто и использовать только на малых тайм фреймах. При этом показатель «настроения» должен быть от 70% и выше.

        Второй вид сигналов больше опирается на тренд и индикаторы. Но зато такие сигналы не зависят от количества сделок, совершаемых на платформе. Для того, чтобы увидеть эти рекомендации, в правом боковом меню нужно выбрать вкладку «Сигналы». Откроется меню с активами и сигналами по каждому из них:

        Вкладка «Сигналы»

        Как можно видеть из примера, валютные пары с базовой валютой CAD в данный момент стоит покупать, так как сигналы показывают средний рост. Если бы стрелочек было две, то такой сигнал считался бы сильным.

        Как работать с сигналами от брокера бинарных опционов Pocket Option

        При торговле с помощью сигналов от брокера PocketOption стоит учитывать, что данные сигналы не являются высокоточными и подходят лишь для подтверждения собственного анализа. Речь идет как об «Настроении рынка», так и о рекомендациях во вкладке «Сигналы». Об этом предупреждает и сам брокер:

        Предупреждение от Pocket Option о сигналах

        Примечание: в примере взят тайм фрейм М5 и поэтому предупреждение описывается про данный временной интервал. Не стоит думать, что для любого тайм фрейма будут использоваться данные с М5. Данные будут идти с того промежутка, который будет указан в сигналах.

        Также при торговле и самостоятельном анализе рынков очень желательно понимать, как правильно определять тренд на рынке и как правильно торговать на чистых графиках.

        Теперь, зная все моменты и детали, можно перейти непосредственно к самой торговле с использованием сигналов, и первое, что можно сделать, это провести минимальный технический анализ:

        Минимальный технический анализ

        Как можно видеть, трендовая линия была пробита и локальный тренд поменялся с нисходящего на восходящий. Сигнал по данной валютной паре также указывал на дальнейший рост. Соответственно можно предположить, что пара будет повышаться в цене и дальше в ближайшее время, что и произошло:

        Рост актива после анализа

        Если провести анализ только с помощью индикаторов, которые не используются в сигналах от брокера Покет Оптион, то они также сигнализировали о том, что вероятность продолжения роста была выше, чем снижения:

        Анализ при помощи индикаторов

        Отзывы трейдеров о сигналах брокера бинарных опционов Pocket Option

        Вот некоторые комментарии о сигналах PocketOption:

        Отзывы о сигналах Pocket Option

        От части каждый трейдер прав по-своему. Сигналы не отражают реальной картины происходящего на рынке, а лишь показывают среднее значение направления. Ведь, чтобы получать 100% верные показатели, потребуется учитывать тысячи различных факторов, что невозможно. Поэтому не стоит воспринимать сигналы как единственно верный вариант развития событий.

        Также не стоит думать, что если сигналы в данный момент направлены вверх, то стоит открывать обратные сделки (Put). Такой способ торговли приведет к потере депозита с вероятностью в 99%.

        Главное, это понять, что финансовый рынок — это не казино и не лотерея, где все зависит только от везения. Для получения постоянной прибыли требуется придерживаться правил мани-менеджмента, соблюдать риски и грамотно сопровождать торговые позиции. А все это невозможно без некоторых знаний и опыта.

        Заключение

        Если говорить о роботах, сигналах и других вспомогательных инструментах для торговли бинарными опционами, то все они безусловно могут работать и приносить прибыль, но всегда нужно проводить собственный анализ, подкрепленный фактами, и принимать решения исходя из него. Только комплексный подход может позволить получать стабильный доход от торговли и избавить вас от потерь всего депозита.

        Также владельцам реальных счетов у брокера Покет Опшн стоит обратить внимание на «Социальный трейдинг». Этот инструмент также можно отнести к сигналам, хоть и другого типа. Данные сигналы дополнительно повышают шансы на положительный исход. 

        Открыть счет в PocketOption

        PO

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        Комментарии

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        Ameeruddin Jaweed salauuddin
        I need risk free bonus for pocket option my id 37590737
        26 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Какие сигналы самые важные в торговле?
        Option Bull, настроение рынка например
        15 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Какие сигналы самые важные в торговле?
        14 ноября 2022
        Ответить
        Давид
        Давид
        если к этим сигналам добавить еще что-то, например свою стратеги)) то тогда норм, а так не всегда могут сработать
        Микс, Лучше конечно совмещать бесплатные сигналы и собственную стратегию торговли. Для новичков бесплатные подойдут больше. Потом можно будет перейти на платные, если несколько успешных сделок будет несколько.
        22 марта 2021
        Ответить
        Ira
        А кто знает получше сигналы чтобы не от индикаторов??
        можно соц торговлю тогда брать
        попробуй ее, можеьт понравится. там уже точно не индикаторы и есть трейдеры норм
        19 августа 2020
        Ответить
        Ракета
        Ракета
        А кто знает получше сигналы чтобы не от индикаторов??
        можно соц торговлю тогда брать
        12 августа 2020
        Ответить
        Кирилл Васильев
        Кирилл Васильев
        А кто знает получше сигналы чтобы не от индикаторов??
        05 августа 2020
        Ответить
        Дава
        нормально, для новичков чтобы разобраться пойдет, а когда уже индюки знаешь, сигналами пользоваться не будешь
        да, начинал с сигналов, пока изучал все. на демо торговал и понемногу начинал понимать что к чему
        02 августа 2020
        Ответить
        gena
        все эти сигналы можно получать и самим из мт4. индикаторы то стандартные идут
        17 июля 2020
        Ответить
        Stiv
        нормально, для новичков чтобы разобраться пойдет, а когда уже индюки знаешь, сигналами пользоваться не будешь
        11 июня 2020
        Ответить
        Мистер график
        Мистер график
        я тоже такие сигналы могу делать))
        14 мая 2020
        Ответить
        Микс
        если к этим сигналам добавить еще что-то, например свою стратеги)) то тогда норм, а так не всегда могут сработать
        30 апреля 2020
        Ответить
        General
        General
        сигналы норм
        10 апреля 2020
        Ответить
        Серж
        сигналы эти разве что дополнительно использовать, но не как основные
        27 марта 2020
        Ответить
        Ibragim
        Ibragim
        Сигналы такие конечно нельзя использовать без ничего, разве что для подтверждения анализа. А иначе слив!
        16 марта 2020
        Ответить
        Олег Фирсов
        А я по глупости когда начинал торговать раньше, думал что сейчас заработаю на сигналах этих, и все слил, только потом понял что надо анализировать и думать, прежде чем открывать позиции...
        16 марта 2020
        Ответить
        Галина Петрова
        Галина Петрова
        Эти сигналы как раз на тех индикаторах основаны, которые я и использую, так что можно иногда даже на график их не кидать, удобно))
        16 марта 2020
        Ответить
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