Индикатор для бинарных опционов Andre Motta формирует сигналы без перерисовки, легко адаптируется к изменениям на рынке и несложен в использовании. Но стоит ли ему доверять? Давайте вместе разберемся, насколько он эффективен, и стоит ли своих $155.

Его особенность заключается в умении анализировать исторические данные, и выявлять лучшие временные интервалы и активы для торговли. Этот инструмент прекрасно подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров. Нам удалось найти способ использовать его для получения еще большей прибыли в торговле бинарными опционами. Подробнее об этом мы расскажем в нашем обзоре.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Andre Motta

Установка индикатора для бинарных опционов Andre Motta

Индикатор Andre Motta устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Andre Motta

Обращаем внимание! Пользователям следует быть внимательными к настройкам индикатора и всплывающим сообщениям, так как они представлены на португальском языке, что может привести к неправильному использованию индикатора или неверному выбору режима работы.

Индикатор для бинарных опционов Andre Motta показывает моменты открытия позиций на графике выбранного финансового инструмента с помощью стрелок. Стрелка пурпурного цвета – сделка на продажу, зеленого – на покупку.

После получения сигнала на следующем баре появляется метка, указывающая на его результат: красный крест означает убыток, зеленая галочка – прибыль. Индикатор Andre Motta ведет подсчет результатов торговли необычным образом, и мы рассмотрим это подробнее позже.

У этого инструмента технического анализа есть информационная панель с перечнем доступных валютных пар. В колонке "Win Rate" рядом с кодом валют указан процент прибыльных сделок за определенное количество баров, настраиваемое в параметрах индикатора.

Помимо информационной панели на график выводится статистика сигналов по текущей валютной паре. В ней можно увидеть:

общее число прибыльных сделок (WIN)

количество убыточных сделок (LOSS)

серию прибылей (CONSECUTIVE WINS)

серию убытков (CONSECUTIVE LOSSES)

подсчет сигналов (COUNT ENTRIES)

винрейт (WIN RATE).

Что касается параметров, их немного, и они написаны на португальском. Поэтому приведем перевод на русский и английский языки.

textColor – Цвет текста статистики (Color of statistics text)

qtd_candles – Количество баров расчета индикатора (Number of bars for indicator calculation)

block_candles – Минимальное количество свечей до следующего сигнала (Minimum number of candles until the next signal)

Combiner – Активация поиска комбинации свечей (Activation of candlestick pattern search)

Gatilho de entrada: RETRACAO / PRÓXIMA VELA – Триггер входа: отскок / следующая свеча (Entry trigger: Retrace / Next candle).

Catalogar: Cor da Vela / Taxa – Классификация: Цвет свечи / Ставка (Classification: Candle Color / Rate)

Numero de candles – Количество свечей удержания позиций (Number of candles to hold positions)

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Andre Motta

Индикатор Andre Motta имеет два режима работы: "Отскок" и "Следующая свеча". Для торговли бинарными опционами рекомендуется использовать второй режим, поэтому все последующие примеры будут основаны на нем. Чтобы его активировать, необходимо установить определенные настройки. Мы сохраним их в шаблоне, чтобы вы могли сразу приступить к торговле с правильно настроенным индикатором.

В данном случае статистика индикатора будет учитывать закрытие следующей свечи после сигнала. Это подтверждается соответствующей меткой на графике: красный крест означает убыток, зеленая галочка – прибыль.

Чтобы увеличить процент прибыльных сделок, можно использовать дополнительные методы технического анализа, описанные в этих статьях:

При торговле старайтесь выбирать валютные пары с наивысшим винрейтом. Дополнительно, для фильтрации сигналов, можно использовать один из индикаторов тренда и открывать позиции исключительно в его направлении.

Открытие опциона Call

Под свечой появилась зеленая стрелка. На открытии новой свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Над свечой появилась пурпурная стрелка. На открытии новой свечи покупаем Put

Рекомендуется выбирать время экспирации в 1 свечу. Определите период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Andre Motta

Чтобы максимально эффективно использовать индикатор Andre Motta, рекомендуем выбрать актив и таймфрейм с наивысшим показателем винрейта. Для этого изучите коэффициент успешности сигналов у валютных пар на различных временных периодах. Дополнительно улучшить торговлю с использованием этого индикатора, можно применяя метод Мартингейла. Тем не менее, учитывая повышенные риски такого подхода к управлению капиталом, мы не рекомендуем его для новичков. Вместо этого предлагаем ознакомиться с подборкой статей по этой теме:

В свою очередь, более опытные трейдеры могут удвоить ставку один раз после получения убыточного сигнала на следующую свечу. Довольно часто это увеличивает процент прибыльных сделок, однако не стоит увлекаться, так как можно легко попасть в серию нарастающих убытков, что представляет серьезную опасность для вашего счета.

Как показано на скриншоте выше, первая сделка на продажу завершилась убытком, поскольку свеча закрылась ростом. Однако сделка на следующей свече принесла прибыль, и, используя метод Мартингейла, можно было бы компенсировать убыток по первой сделке и заработать на второй.

Плюсы индикатора Andre Motta

Сигналы достаточно надежные. Независимо от того, торгуете ли вы акциями, криптовалютой или валютными парами, алгоритм индикатора для бинарных опционов Andre Motta легко адаптируется, подстраиваясь под конкретный рынок. Встроенный анализ статистики на исторических данных помогает выявить наиболее перспективные инструменты и временные интервалы для торговли. Индикатор прост в использовании и подходит для новичков.

Минусы индикатора Andre Motta

Все настройки и всплывающие сообщения написаны на португальском языке, что может привести к неправильному использованию индикатора или выбору режима работы.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Andre Motta разработан специально для платформы MetaTrader 4 и предоставляет надежные торговые сигналы для открытия сделок без перерисовки. Он также ведет статистику своих точек входа и может применяться для торговли любыми финансовыми инструментами. Стоимость в $155 полностью оправдана, поскольку этот инструмент предлагает множество возможностей для успешной торговли.

Этот индикатор бинарных опционов легко адаптируется к изменяющимся рыночным условиям и финансовым инструментам, предоставляя своевременные сигналы для открытия позиций. Им могут успешно пользоваться как новички, так и их более опытные коллеги, что делает Andre Motta важным инструментом в арсенале каждого трейдера.

Для практического освоения индикатора Andre Motta рекомендуем начать с демо-счета у честного брокера. Открывайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Поделитесь своим опытом использования этого сигнального индикатора в комментариях. Желаем вам успешной торговли!

Скачать индикатор бинарных опционов Andre Motta

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: