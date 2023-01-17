Рейтинг честных брокеров бинарных опционов

Ищете самого честного брокера бинарных опционов? Выберите честного брокера для торговли бинарными опционами из нашего списка ТОП брокеров. Все эти брокеры проверены трейдерами из России и не только, имеют массу как положительных, так и ряд отрицательных отзывов. Внимательно ознакомьтесь с рейтингом и выберете самого честного брокера 2024 года

Бинарные опционы считаются многими простым инструментом для заработка денег. Чтобы получить прибыль, достаточно угадать правильное направление движения цены. Поэтому торговля бинарными опционами привлекает как начинающих трейдеров, так и мошенников. При этом распознать последних не всегда удается сразу. Поэтому большинство трейдеров хотят найти самого честного брокера бинарных опционов.

Хорошая новость в том, что на рынке действуют в течение многих лет надежные компании, которые регулярно выплачивают клиентам заработанные средства и найти честного брокера реально.

Честные брокеры бинарных опционов 2024

Распознать мошенников сразу сложно. Эти лица маскируются под надежные компании, массово закупая положительные отзывы на разных площадках. Причем сложнее найти мошенника, когда тот только выходит на рынок. В подобных ситуациях в Сети встречается мало негативных отзывов. Тем более что мошенники нередко на начальном этапе выплачивают своим «клиентам» прибыль, тем самым демонстрируя собственную «надежность».

Несмотря на сказанное, избежать встречи с подобной «конторой» можно, так как честный брокер бинарных опционов в России всегда будет руководствоваться следующими критериями:

Наличие и тип лицензии. Надежные компании в 2024 году обязательно проходят процедуру сертификации у определенного (или нескольких) регулятора. Эта процедура не способна полностью обезопасить трейдеров от незаконных действий брокеров. Но мошенники не оформляют лицензию на ведение финансовой деятельности либо показывают нарисованный в графическом редакторе сертификат. Поэтому перед началом сотрудничества с компанией рекомендуется проверить документ, представленный на сайте, по номеру на официальном ресурсе регулятора. Характер отзывов. Данный критерий считается обязательным. Однако при просмотре отзывов нужно учитывать, что часть комментариев заказаны мошенниками. Поэтому в данном случае рекомендуется обращать внимание на тематические форумы, которые посещают настоящие трейдеры. Рекомендуется учитывать комментарии пользователей, которые давно зарегистрированы на сайте. Продолжительность работы. Чем дольше компания присутствует на рынке, тем она более надежна. Мошенники быстро сворачивают свою деятельность. Честными брокерами бинарных опционов в России считаются те компании, которые присутствуют на рынке не менее двух лет.

Также при выборе поставщика брокерских услуг рекомендуется обращать внимание на тематические рейтинги. При этом в данном случае следует проверять надежность сайта, на котором представлены подобные списки. Рейтинги рекомендуется искать на тематических ресурсах, которые посещают опытные трейдеры.

Топ честных бинарных опционов

Представленный рейтинг 2024 года включает в себя не всех брокеров, которые платят клиентам заработанные деньги. Часть компаний, не попавших в этот список, также являются честными. При подборе брокеров, включенных в рейтинг, учитывались и другие параметры, а не только честность.

Binarium

Binarium долгое время предлагает брокерские услуги на российском рынке. Не так давно компания провела обновление торговой платформы, учитывая пожелания своих клиентов.

Брокер Бинариум попал в топ честных бинарных опционов не только потому, что представлен на рынке более 8 лет. Деятельность этого поставщика брокерских услуг регулировалась кипрским CySEC. Данная лицензия позволяет работать финансовым компаниям на территории Европы. На данный момент ведутся переговоры по обновлению сертификата.

Binarium с момента регистрации, совершенной в 2012 году, открыл свои представительства в нескольких странах. Клиентская база компании насчитывает десятки тысяч уникальных пользователей.

Бинариум выполняет свои обязательства перед трейдерами. Брокер регулярно выплачивает деньги, которые клиенты заработали на торговле бинарными опционами. В связи с этим компания получила много положительных отзывов.

Binary

Binary начал оказывать брокерские услуги в 1999 году. За годы работы компания доказала собственную надежность, регулярно выплачивая деньги нескольким миллионам клиентов.

Бинари получил лицензии, открывающие доступ к европейскому и азиатскому рынкам. На данный момент у брокера имеется 5 различных лицензий. По размеру клиентской базы данный брокер считается одним из лучших в мире. Также надежность Binary подтверждена многочисленными отзывами.

Deriv

Брокер Deriv ориентируется как на опытных трейдеров, готовых инвестировать в бинарные опционы крупные суммы, так и на новичков с небольшими депозитами. Для начала торговли достаточно пополнить счет на 5 долларов, а для открытия сделки необходимо 35 центов. Данная особенность, а также положительные отзывы доказывают, что Дерив – честный брокер бинарных опционов в России.

Дерив появился в 2020 году, но так как Binary и Deriv считаются одной компанией, то можно считать его появление ребрендингом. Дерив ориентирован на трейдеров из стран Европы, Азии и СНГ. Это подтверждается тем, что компания получила 5 видов лицензий, которые дают доступ на эти рынки. Эти регуляторы накладывают определенные ограничения на деятельность брокеров и накладывают санкции в случае несоблюдения требований.

Pocket Option

Pocket Option пользуется высокой популярностью у опытных и начинающих трейдеров. Компания долгое время специализировалась на торговле бинарными опционами, но сейчас клиентам доступна торговля на рынке Forex.

Покет Опшен появился на рынке позднее представленных в рейтинге компаний, в 2017 году. Однако этот брокер доказал свою надежность не только регулярными выплатами, но и активной работой по продвижению собственного бренда. В частности, Покет Опшн активно инвестирует в развитие своей торговой платформы и бренда. Такое поведение не характерно для мошенников.

Деятельность PocketOption регулируется на основании лицензии ЦРОФР.

Самый честный брокер бинарных опционов Quotex

Quotex активно продвигает собственный бренд среди трейдеров из России и СНГ. Специалисты компании принимают участие в тематических обсуждениях на соответствующих форумах и других сайтах, посвященных бинарным опционам.

Деятельность брокера Квотекс регулируется ЦРОФР. Брокер вышел на рынок в 2020 году и с того времени получил множество положительных отзывов.

Показателями того, что Quotex – топ честных бинарных опционов, являются:

удобная и функциональная торговая платформа;

минимальный депозит всего 10 долларов;

большое количество индикаторов и графических элементов для анализа;

маркет с бонусами и промокодами;

бесплатные сигналы;

моментальные сделки.

Заключение

Честных брокеров бинарных опционов в России, как можно видеть из нашей статьи, довольно много. Но не стоит забывать проверять каждую из компаний лично, так как на сегодняшний день это самый лучший способ понять, стоит ли брокер вашего внимания.

Конечно, проверка не всегда покажет, можно ли назвать выбранную компанию самым честным брокером бинарных опционов, но все равно стоит начать торговлю с демо-счета. Потом необходимо внести минимальный депозит и попробовать вывести прибыль. Если вы не увидите явных проблем, то такая компания может войти в ваш топ честных бинарных опционов.