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        Binary Option Killer Ultimate v8.6

        Индикатор для бинарных опционов Binary Option Killer Ultimate v8.6

        Индикатор для бинарных опционов Binary Option Killer Ultimate v8.6 является сигнальным. Его показания не перерисовываются после закрытия свечи, что позволяет проверять эффективность не только в ручном режиме, но и в тестере MT4.

        Обратите внимание, что индикатор Binary Option Killer Ultimate v8.6 стоит $35, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно. В нашем обзоре мы разберемся, что лежит в основе сигналов для бинарных опционов, и стоит ли такой алгоритм нескольких десятков долларов.

        Содержание:

        график Binary Option Killer Ultimate v8.6

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Binary Option Killer Ultimate v8.6

        Установка индикатора для бинарных опционов Binary Option Killer Ultimate v8.6

        Индикатор Binary Option Killer Ultimate v8.6 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора Binary Option Killer Ultimate v8.6 для бинарных опционов

        Индикатор Binary Option Killer Ultimate v8.6 для бинарных опционов не имеет значимых настроек, влияющих на работу алгоритма. Во вкладке входных параметров можно настроить систему оповещений:

        настройки системы оповещений в Binary Option Killer Ultimate v8.6

        Во вкладке “Цвета” можно изменить цвет и размер стрелок и черной кривой из точек на графике:

        настройки цвета в Binary Option Killer Ultimate v8.6

        Кривая из точек поверх графика, которую рисует индикатор, похожа на обычную скользящую среднюю. Тем не менее, заменив ширину только нулевого или первого параметра в предыдущей настройке, можно заметить, что она состоит из двух составных частей, проходящих одна под графиком, а вторая – над. При смене расположения черной кривой относительно цены и появляются сигналы для торговли бинарными опционами:

        настройки скользящей средней в Binary Option Killer Ultimate v8.6

        Так как сходство с простой скользящей средней у индикатора бросается в глаза, мы попробовали подобрать значение мувинга, которое максимально повторяло бы контур данного индикатора. Простая MA с периодом 7 оказалась очень похожей, хоть и не абсолютно идентичной:

        мувинг МА с периодом 7 в Binary Option Killer Ultimate v8.6 

        Правила торговли по индикатору Binary Option Killer для бинарных опционов

        В торговле бинарными опционами часто применяются сигналы на основе мувингов. Примерами могут быть индикатор VuongNet Pro, стратегия Fx Profitude и другие. Такие сигналы всегда требуют дополнительных фильтров. Показания скользящих средних и индикаторов на них основанных не могут быть рекомендованы к использованию как самостоятельный инструмент технического анализа. Это относится и к стрелочным сигналам Binary Option Killer.

        Торговля по тренду – это самый важный критерий отбора лучших торговых сигналов, способный отфильтровать до 75% убыточных сделок на бинарных опционах. О том, как распознавать тренд и флэт на графике и как использовать эту информацию в торговле, мы рассказываем в цикле материалов:

        Binary Option Killer имеет очень высокую чувствительность и по сути указывает на смену микротрендов, что можно использовать для торговли по тренду после небольших откатов. В качестве дополнительного фильтра можно использовать другие инструменты технического анализа. Показания перекупленности и перепроданности осциллятора Стохастик подойдут для этой цели. В примерах мы будем использовать график на M1 с настройками Stochastic 14-3-3, но для других таймфреймов следует подбирать другие оптимальные значения осциллятора.

        Правила торговли по индикатору Binary Option Killer для покупки Call опционов будут следующими:

        1. На рынке восходящий тренд.
        2. Появился зеленый сигнал индикатора.
        3. Индикатор Стохастик находится в зоне перепроданности или только что вышел из нее.

        Для покупки Put опционов:

        1. На рынке нисходящий тренд.
        2. Появился красный сигнал индикатора.
        3. Индикатор Стохастик находится в зоне перекупленности или только что покинул ее.

        Время экспирации – 3 свечи таймфрейма.

        Открытие опциона Call

        В данном примере, дождавшись на восходящем тренде появления зеленой стрелки на покупку Call опциона, и убедившись, что показания осциллятора Стохастик только что покинули зону перепроданности, можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи:

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        Убедившись в нисходящем тренде, дождавшись появления красного сигнала и подтвердив, что значения Стохастика находятся в зоне перекупленности – можно покупать Put опцион с экспирацией в 3 свечи.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Binary Option Killer Ultimate v8.6 работает на сигналах практически идентичных показаниям простой скользящей средней с небольшим периодом. В использовании такого индикатора следует быть крайне осторожным и обязательно дожидаться сильного сигнала в направлении тренда, подтвержденного показаниями других инструментов.

        Если вы будете тестировать Binary Option Killer на демо-счете, обратите внимание, что на результативность стратегии могут влиять настройки дополнительного осциллятора Стохастик, а также время экспирации, которое мы рекомендуем оставлять в пределах 1-5 свечей из-за высокой чувствительности индикатора.

        Соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента в любом случае будет выигрышным для вашего депозита, как и работа с проверенным брокером бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор Binary Option Killer Ultimate v8.6

        Скачать

        Попробовать на демо счете

        PO

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        Комментарии

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        Upyachka
        Индикатор не работает в последних весиях MT4. Не ошибусь если скажу, что полгода уже не запумкается.
        28 августа 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        В использовании любого индикатора нужно быть осторожным. ))) В принципе военного ничего нет. Надо просто потратить время.
        Артур, ну да, как в принципе и с любым инструментом. Можно и ложкой или вилкой при еде нанести себе увечье, если не правильно пользоваться или без внимания)) Я давно понял, что это помощники. ПОМОЩНИКИ для принятия решения.
        Костя, Binary Option Killer Ultimate v8.6 – это действительно мощный инструмент для трейдинга бинарными опционами. Я тоже использовал его и получил неплохие результаты. Важно помнить, что каждый трейдер имеет свой индивидуальный подход и стратегию, поэтому результаты могут различаться. Всегда стоит проводить собственное исследование и анализировать рынок)
        Option Bull, интересно услышать, какой конкретно опыт у вас был с использованием Binary Option Killer Ultimate? Я лично сомневаюсь в эффективности подобных инструментов. Можете ли вы поделиться подробностями о своих достигнутых результатах? Было бы здорово услышать больше информации.
        Руслан, конечно, я могу поделиться своим опытом. С Binary Option Killer Ultimate я достиг положительных результатов, но нужно помнить, что каждый трейдер имеет свой подход и результаты могут различаться. Рекомендую провести собственное исследование и принять решение на основе собственного опыта. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, я с радостью отвечу)
        31 мая 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        В использовании любого индикатора нужно быть осторожным. ))) В принципе военного ничего нет. Надо просто потратить время.
        Артур, ну да, как в принципе и с любым инструментом. Можно и ложкой или вилкой при еде нанести себе увечье, если не правильно пользоваться или без внимания)) Я давно понял, что это помощники. ПОМОЩНИКИ для принятия решения.
        Костя, Binary Option Killer Ultimate v8.6 – это действительно мощный инструмент для трейдинга бинарными опционами. Я тоже использовал его и получил неплохие результаты. Важно помнить, что каждый трейдер имеет свой индивидуальный подход и стратегию, поэтому результаты могут различаться. Всегда стоит проводить собственное исследование и анализировать рынок)
        Option Bull, интересно услышать, какой конкретно опыт у вас был с использованием Binary Option Killer Ultimate? Я лично сомневаюсь в эффективности подобных инструментов. Можете ли вы поделиться подробностями о своих достигнутых результатах? Было бы здорово услышать больше информации.
        31 мая 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        В использовании любого индикатора нужно быть осторожным. ))) В принципе военного ничего нет. Надо просто потратить время.
        Артур, ну да, как в принципе и с любым инструментом. Можно и ложкой или вилкой при еде нанести себе увечье, если не правильно пользоваться или без внимания)) Я давно понял, что это помощники. ПОМОЩНИКИ для принятия решения.
        Костя, Binary Option Killer Ultimate v8.6 – это действительно мощный инструмент для трейдинга бинарными опционами. Я тоже использовал его и получил неплохие результаты. Важно помнить, что каждый трейдер имеет свой индивидуальный подход и стратегию, поэтому результаты могут различаться. Всегда стоит проводить собственное исследование и анализировать рынок)
        31 мая 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Мне этот индикатор напоминает один индюк, я три-четыре года назад пользовался им. Вещь была очень неплоха. Но вот название не помню.
        tirant, Ничего удивительного: все они делаются по одному шаблону. И очень много похожих друг на друга.
        Богдан, Вот только настройки у них разные. И сигналы вроде бы одинаковые индюки показывают разные.
        23 мая 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Мне этот индикатор напоминает один индюк, я три-четыре года назад пользовался им. Вещь была очень неплоха. Но вот название не помню.
        tirant, Ничего удивительного: все они делаются по одному шаблону. И очень много похожих друг на друга.
        23 мая 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Мне этот индикатор напоминает один индюк, я три-четыре года назад пользовался им. Вещь была очень неплоха. Но вот название не помню.
        23 мая 2023
        Ответить
        Костя
        Костя
        В использовании любого индикатора нужно быть осторожным. ))) В принципе военного ничего нет. Надо просто потратить время.
        Артур, ну да, как в принципе и с любым инструментом. Можно и ложкой или вилкой при еде нанести себе увечье, если не правильно пользоваться или без внимания)) Я давно понял, что это помощники. ПОМОЩНИКИ для принятия решения.
        23 мая 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        В использовании любого индикатора нужно быть осторожным. ))) В принципе военного ничего нет. Надо просто потратить время.
        22 мая 2023
        Ответить
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