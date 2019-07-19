    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Traders Dynamic Index

        Индикатор для бинарных опционов Traders Dynamic Index

        Индикатор для бинарных опционов Traders Dynamic Index (TDI) – мощный инструмент технического анализа, который дает трейдеру комплексное представление о рынке: направлении тренда, силе импульса и уровне волатильности. О том, как правильно использовать его сигналы в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

        Содержание:

        график Traders Dynamic Index

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index

        Установка индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index

        Индикатор Traders Dynamic Index устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index

        У хорошо известного индикатора RSI есть аналог – более сложный и многофункциональный Traders Dynamic Index (TDI), созданный на основе Индекса относительной силы. В отличие от стандартного RSI, встроенного по умолчанию в большинство торговых платформ, TDI дополнительно использует две скользящие средние – простую и экспоненциальную – для определения тренда.

        скользящие средние в Traders Dynamic Index

        В индикаторе также предусмотрен канал волатильности, внешне напоминающий полосы Боллинджера. Он служит для оценки изменчивости цен и выявления точек разворота – именно того, что необходимо трейдерам бинарных опционов.

        Как видно на изображении выше, TDI – это не одна, а несколько линий, расположенных в нижней части графика, где обычно находятся осцилляторы. Зеленая линия, выполняющая роль быстрой скользящей средней, представляет собой сам RSI, рассчитанный с периодом, заданным в настройках. Красная линия – медленная скользящая, или сигнальная, – указывает направление среднесрочного тренда. Желтая линия, называемая базовой, помогает определить общий тренд. Синие пунктирные линии образуют канал волатильности, отображающий диапазон колебаний цен анализируемого актива.

        Теперь несколько слов о настройках этого индикатора: их предусмотрено довольно много.

        настройки Traders Dynamic Index

        Однако главными являются параметры расчета основных индикаторов и активация алертов при пересечении разных скользящих средних. При этом можно включить уведомления о пересечении красной линии с желтой, зеленой с красной и зеленой с желтой.

        В дополнительных настройках трейдер может указать размер и цвет сигнальных стрелок.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Traders Dynamic Index

        Существует несколько вариантов торговли по этому инструменту: по пересечению красной и зеленой линий, по пересечению красной и желтой линий, по возврату зеленой линии в канал волатильности. Вы можете выбрать любой подход в зависимости от торгуемого актива и таймфрейма. В этом обзоре мы рассмотрим торговлю с использованием полос волатильности.

        Дополнительно усилить торговлю по этому индикатору помогут паттерны Price Action, о которых мы рассказывали в специальной подборке статей на эту тему:

        Открытие опциона Call

        1. Дожидаемся пересечения зеленой линией нижней полосы волатильности снизу вверх
        2. На открытии новой свечи покупаем опцион Call
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Дожидаемся пересечения зеленой линией верхней полосы волатильности сверху вниз
        2. На открытии новой свечи покупаем опцион Put
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуем устанавливать время экспирации равным три свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index

        Главная особенность этого индикатора заключается в его комплексности. В нем объединены несколько инструментов технического анализа. Вместо того чтобы использовать отдельно RSI, скользящие средние и полосы Боллинджера, Traders Dynamic Index сочетает их сигналы и формирует более полную картину рынка. Такой подход позволяет одновременно оценивать тренд, силу импульса и волатильность, что значительно упрощает процесс торговли бинарными опционами.

        Плюсы индикатора Traders Dynamic Index

        Основное преимущество этого индикатора заключается в том, что он предоставляет всестороннюю информацию о рынке и формирует множество сигналов на вход. Трейдер может ориентироваться на пересечения скользящих средних, на выход зеленой линии RSI за пределы полос волатильности, а также на дивергенции между ценой и TDI, которые заранее предупреждают о возможном развороте тренда.

        Минусы индикатора Traders Dynamic Index

        Многофункциональность этого индикатора можно считать не только его преимуществом, но и недостатком. Большое количество линий и торговых сигналов нередко сбивает с толку новичков, а сигналы, основанные на скользящих средних, часто запаздывают. В условиях флэта инструмент способен формировать ложные сигналы. Кроме того, стандартные настройки не подходят для всех валютных пар и таймфреймов, поэтому трейдеру придется экспериментировать на демо-счете.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Traders Dynamic Index является универсальным инструментом, который при правильном применении способен улучшить торговлю. Он предоставляет трейдеру комплексную картину рынка, учитывая текущий тренд, ценовой импульс и волатильность. Для успешного использования инструмента в торговле бинарными опционами необходимо разобраться в его логике и всегда применять грамотный риск- и мани-менеджмент. Рекомендуется начать с открытия демо-счета у брокера с минимальным депозитом. Удачи в торговле!

        Скачать индикатор бинарных опционов Traders Dynamic Index

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Mister X
        Mister X
        In practice, TDI works best when you don’t treat it as a trigger but as a confirmation. Wait for higher timeframe alignment, then check the TDI bands — that’s when the signals are worth trading. Without context, it’s just another set of lines.
        02 марта 2026
        Ответить
        Mister X
        Mister X
        TDI is one of those indicators that feels smarter because it blends trend, momentum, and volatility. But remember — it doesn’t create an edge on its own. It highlights what’s already happening. Combine it with structure and context, and it becomes more reliable.
        02 марта 2026
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        TDI это мощный инструмент: сочетание RSI, скользящих средних и волатильности делает его удобным для фильтрации сделок. Самое важное — не входить просто по пересечению линий, а смотреть на общее направление движения. Если тренд подтвержден на старшем таймфрейме и TDI показывает консолидацию перед разворотом, то это уже рабочий сигнал.
        Руслан, согласен, TDI действительно дает более умную картину, чем простой RSI или MA. Особенно хорошо он работает в сочетании с уровнями и подтверждением по объемам. Но в сильных импульсах он иногда немного запаздывает, поэтому я предпочитаю входить после подтверждения свечой, а не только ориентироваться по линиям TDI.
        02 марта 2026
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        TDI это мощный инструмент: сочетание RSI, скользящих средних и волатильности делает его удобным для фильтрации сделок. Самое важное — не входить просто по пересечению линий, а смотреть на общее направление движения. Если тренд подтвержден на старшем таймфрейме и TDI показывает консолидацию перед разворотом, то это уже рабочий сигнал.
        02 марта 2026
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!