Индикатор для бинарных опционов Traders Dynamic Index (TDI) – мощный инструмент технического анализа, который дает трейдеру комплексное представление о рынке: направлении тренда, силе импульса и уровне волатильности. О том, как правильно использовать его сигналы в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index

Установка индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index

Индикатор Traders Dynamic Index устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index

У хорошо известного индикатора RSI есть аналог – более сложный и многофункциональный Traders Dynamic Index (TDI), созданный на основе Индекса относительной силы. В отличие от стандартного RSI, встроенного по умолчанию в большинство торговых платформ, TDI дополнительно использует две скользящие средние – простую и экспоненциальную – для определения тренда.

В индикаторе также предусмотрен канал волатильности, внешне напоминающий полосы Боллинджера. Он служит для оценки изменчивости цен и выявления точек разворота – именно того, что необходимо трейдерам бинарных опционов.

Как видно на изображении выше, TDI – это не одна, а несколько линий, расположенных в нижней части графика, где обычно находятся осцилляторы. Зеленая линия, выполняющая роль быстрой скользящей средней, представляет собой сам RSI, рассчитанный с периодом, заданным в настройках. Красная линия – медленная скользящая, или сигнальная, – указывает направление среднесрочного тренда. Желтая линия, называемая базовой, помогает определить общий тренд. Синие пунктирные линии образуют канал волатильности, отображающий диапазон колебаний цен анализируемого актива.

Теперь несколько слов о настройках этого индикатора: их предусмотрено довольно много.

Однако главными являются параметры расчета основных индикаторов и активация алертов при пересечении разных скользящих средних. При этом можно включить уведомления о пересечении красной линии с желтой, зеленой с красной и зеленой с желтой.

В дополнительных настройках трейдер может указать размер и цвет сигнальных стрелок.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Traders Dynamic Index

Существует несколько вариантов торговли по этому инструменту: по пересечению красной и зеленой линий, по пересечению красной и желтой линий, по возврату зеленой линии в канал волатильности. Вы можете выбрать любой подход в зависимости от торгуемого актива и таймфрейма. В этом обзоре мы рассмотрим торговлю с использованием полос волатильности.

Дополнительно усилить торговлю по этому индикатору помогут паттерны Price Action, о которых мы рассказывали в специальной подборке статей на эту тему:

Открытие опциона Call

Дожидаемся пересечения зеленой линией нижней полосы волатильности снизу вверх На открытии новой свечи покупаем опцион Call

Открытие опциона Put

Дожидаемся пересечения зеленой линией верхней полосы волатильности сверху вниз На открытии новой свечи покупаем опцион Put

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным три свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index

Главная особенность этого индикатора заключается в его комплексности. В нем объединены несколько инструментов технического анализа. Вместо того чтобы использовать отдельно RSI, скользящие средние и полосы Боллинджера, Traders Dynamic Index сочетает их сигналы и формирует более полную картину рынка. Такой подход позволяет одновременно оценивать тренд, силу импульса и волатильность, что значительно упрощает процесс торговли бинарными опционами.

Плюсы индикатора Traders Dynamic Index

Основное преимущество этого индикатора заключается в том, что он предоставляет всестороннюю информацию о рынке и формирует множество сигналов на вход. Трейдер может ориентироваться на пересечения скользящих средних, на выход зеленой линии RSI за пределы полос волатильности, а также на дивергенции между ценой и TDI, которые заранее предупреждают о возможном развороте тренда.

Минусы индикатора Traders Dynamic Index

Многофункциональность этого индикатора можно считать не только его преимуществом, но и недостатком. Большое количество линий и торговых сигналов нередко сбивает с толку новичков, а сигналы, основанные на скользящих средних, часто запаздывают. В условиях флэта инструмент способен формировать ложные сигналы. Кроме того, стандартные настройки не подходят для всех валютных пар и таймфреймов, поэтому трейдеру придется экспериментировать на демо-счете.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Traders Dynamic Index является универсальным инструментом, который при правильном применении способен улучшить торговлю. Он предоставляет трейдеру комплексную картину рынка, учитывая текущий тренд, ценовой импульс и волатильность. Для успешного использования инструмента в торговле бинарными опционами необходимо разобраться в его логике и всегда применять грамотный риск- и мани-менеджмент. Рекомендуется начать с открытия демо-счета у брокера с минимальным депозитом. Удачи в торговле!

