Индикатор для бинарных опционов Traders Dynamic Index (TDI) – мощный инструмент технического анализа, который дает трейдеру комплексное представление о рынке: направлении тренда, силе импульса и уровне волатильности. О том, как правильно использовать его сигналы в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.
Содержание:
- Характеристики
- Установка
- Обзор и настройки
- Правила торговли по Traders Dynamic Index
- Специфика применения
- Заключение
- Скачать Traders Dynamic Index
Характеристики индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index
- Терминал: MetaTrader 4
- Таймфрейм: М5
- Экспирация: 3 свечи
- Типы опционов: Call/Put
- Встроенные индикаторы: TradersDynamicIndex.ex4
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
- Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium
Установка индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index
Индикатор Traders Dynamic Index устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:
Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index
У хорошо известного индикатора RSI есть аналог – более сложный и многофункциональный Traders Dynamic Index (TDI), созданный на основе Индекса относительной силы. В отличие от стандартного RSI, встроенного по умолчанию в большинство торговых платформ, TDI дополнительно использует две скользящие средние – простую и экспоненциальную – для определения тренда.
В индикаторе также предусмотрен канал волатильности, внешне напоминающий полосы Боллинджера. Он служит для оценки изменчивости цен и выявления точек разворота – именно того, что необходимо трейдерам бинарных опционов.
Как видно на изображении выше, TDI – это не одна, а несколько линий, расположенных в нижней части графика, где обычно находятся осцилляторы. Зеленая линия, выполняющая роль быстрой скользящей средней, представляет собой сам RSI, рассчитанный с периодом, заданным в настройках. Красная линия – медленная скользящая, или сигнальная, – указывает направление среднесрочного тренда. Желтая линия, называемая базовой, помогает определить общий тренд. Синие пунктирные линии образуют канал волатильности, отображающий диапазон колебаний цен анализируемого актива.
Теперь несколько слов о настройках этого индикатора: их предусмотрено довольно много.
Однако главными являются параметры расчета основных индикаторов и активация алертов при пересечении разных скользящих средних. При этом можно включить уведомления о пересечении красной линии с желтой, зеленой с красной и зеленой с желтой.
В дополнительных настройках трейдер может указать размер и цвет сигнальных стрелок.
Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Traders Dynamic Index
Существует несколько вариантов торговли по этому инструменту: по пересечению красной и зеленой линий, по пересечению красной и желтой линий, по возврату зеленой линии в канал волатильности. Вы можете выбрать любой подход в зависимости от торгуемого актива и таймфрейма. В этом обзоре мы рассмотрим торговлю с использованием полос волатильности.
Дополнительно усилить торговлю по этому индикатору помогут паттерны Price Action, о которых мы рассказывали в специальной подборке статей на эту тему:
- Price Action бинарные опционы
- Индикаторы паттернов для MetaTrader4
- ТОП-7 закономерностей в бинарных опционах
Открытие опциона Call
- Дожидаемся пересечения зеленой линией нижней полосы волатильности снизу вверх
- На открытии новой свечи покупаем опцион Call
Открытие опциона Put
- Дожидаемся пересечения зеленой линией верхней полосы волатильности сверху вниз
- На открытии новой свечи покупаем опцион Put
Рекомендуем устанавливать время экспирации равным три свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.
Специфика применения индикатора для бинарных опционов Traders Dynamic Index
Главная особенность этого индикатора заключается в его комплексности. В нем объединены несколько инструментов технического анализа. Вместо того чтобы использовать отдельно RSI, скользящие средние и полосы Боллинджера, Traders Dynamic Index сочетает их сигналы и формирует более полную картину рынка. Такой подход позволяет одновременно оценивать тренд, силу импульса и волатильность, что значительно упрощает процесс торговли бинарными опционами.
Плюсы индикатора Traders Dynamic Index
Основное преимущество этого индикатора заключается в том, что он предоставляет всестороннюю информацию о рынке и формирует множество сигналов на вход. Трейдер может ориентироваться на пересечения скользящих средних, на выход зеленой линии RSI за пределы полос волатильности, а также на дивергенции между ценой и TDI, которые заранее предупреждают о возможном развороте тренда.
Минусы индикатора Traders Dynamic Index
Многофункциональность этого индикатора можно считать не только его преимуществом, но и недостатком. Большое количество линий и торговых сигналов нередко сбивает с толку новичков, а сигналы, основанные на скользящих средних, часто запаздывают. В условиях флэта инструмент способен формировать ложные сигналы. Кроме того, стандартные настройки не подходят для всех валютных пар и таймфреймов, поэтому трейдеру придется экспериментировать на демо-счете.
Заключение
Индикатор для бинарных опционов Traders Dynamic Index является универсальным инструментом, который при правильном применении способен улучшить торговлю. Он предоставляет трейдеру комплексную картину рынка, учитывая текущий тренд, ценовой импульс и волатильность. Для успешного использования инструмента в торговле бинарными опционами необходимо разобраться в его логике и всегда применять грамотный риск- и мани-менеджмент. Рекомендуется начать с открытия демо-счета у брокера с минимальным депозитом. Удачи в торговле!
