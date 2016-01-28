Обзор и отзывы брокера Binomo

Как должен выглядеть брокер бинарных опционов? Он должен иметь в арсенале ультрасовременную торговую платформу, высокую прибыльность опционов, обучающий бесплатный блок, демо-счёт, предлагать комплект бездепозитных лотов и беспроблемный вывод финансов с торгового счета в течение суток. И всем перечисленным условиям полностью отвечает Binomo – бинарный брокер опционного рынка с технически совершенным терминалом и невероятно удобным пользовательским интерфейсом.
- Компания основана: в 2014 г.
- Сайт брокера: binomo.com.ru
- Стартовое финансовое депо: 10$ или 500 руб.
- Минимальная сделка: 1$ или 100 руб.
- Уровень прибыльности: до 87%
- Бездепозитные опционы: 20 фри-трейдов с возможностью полного вывода полученных средств
- Бонус с первого депозита – до 75%
- Русификация: Есть
- Демо-счёт: Предусмотрен
- e-mail: [email protected]
- Системы платежей: Сбербанк-онлайн, VISA, Union Pay, Neteller, Альфа-клик, MasterCard, QIWI, WebMoney, Яндекс-Деньги.
- Вывод финансов со счёта – до 24 часов
Преимущества брокера Binomo
Binomo – очень клиентоориентированная компания, в этом состоит её главное преимущество. Посудите –
минимальный лот у Биномо установлен на 1 USD или 100 руб., а войти в рынок вы можете всего с 10 USD или 500 руб. на счете. Риск – минимален, управлять капиталом – проще простого!
Да и вообще – сейчас полноценно войти в рынок у Биномо вы можете и вовсе с нулевым счётом – каждый клиент получает в подарок 20 бесплатных сделок, а те средства, что вы по ним заработали – не являются бонусными, отторговывать их не нужно, вы можете обналичить в полном объёме. Деньги – полностью ваши!
Торговая платформа Binomo
Гордостью Binomo является её новый терминал, ведь аналогов ему на бирже не существует.
Вот в чем его основные достоинства:
- Окно для графиков занимает весь монитор
- Интерфейс очень удобен в управлении
- Сделки отображены поуровнево
- Есть торговые индикаторы
- Котировки представлены в линейной форме и в японской свечной
- Хороший выбор активов для трейдинга
- Прибыльность очень высока – до 87%
- Дробление экспирации от 1 мин. до 1 часа
- Одновременное открытие нескольких торговых позиций
- Скорость исполнения торгового приказа - до 1,7 мс (нет проскальзываний)
И, что существенно – данный терминал существует и в мобильной форме, вы можете торговать с устройств Android, а вскоре – увидит свет и версия для iOS.
Бесплатные обучающий и аналитический блоки
Прочие брокеры зачастую требуют оплаты при попытках получения доступа к обучающему разделу (если он вообще есть). Ну или, как минимум – пополнения депозита. У Биномо обучение торговле бинарами производится совершенно бесплатно! Есть доступ к следующим материалам:
- Видеоурокам
- Интерактивным книгам
- Терминологическим базам, инструкциям для новичков
- Ожидаются вебинары с обратной связью (вопросы к преподавателю)
И это не полный список достоинств брокера Биномо! Когда вы уже поднаторели в теории – начинайте торговать, заручившись поддержкой аналитического раздела. Здесь есть блоки с техническим анализом, размещенные на терминале (в виде визуальных подсказок – в каком направлении и в какой момент заключать сделки), идеи инвестиций и каждодневные обзоры рынка. Этого всего – более чем достаточно для того, чтобы вы начали зарабатывать практически с первых своих шагов в опционном мире!
Безопасность терминала Binomo
Брокер Binomo – регулируемая компания. С начала 2015 г. для Биномо действует сертификат о регулировании от ЦРОФР, что означает, что компания обязана функционировать в рамках конкретных нормативных требований. А раз Биномо подконтролен российскому регулятору, то средства его трейдеров получают гарантию от компенсационного фонда.
И вот ещё что важно: Биномо обладает повышенным уровнем надежности! Сайт защищен современными криптографическими протоколами, что означает, что трейдинг и финансовые операции трейдеров Биномо обеспечены высоким уровнем защиты!
Биномо – это компания, идущая в ногу с последними технологиями рынка финансов, а главный приоритет данного брокера - клиентооринтированная политика. То есть, зарегистрировавшись у Биномо, вы получаете максимум финансовых сервисов высокого качества и возможность результативно использовать бинарные опционы для стабильного и каждодневного заработка!
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