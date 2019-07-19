    Регистрация
        Брокер бинарных опционов CloseOption

        Брокер бинарных опционов CloseOption

        лого брокера

        CloseOption – краткий обзор брокера-мошенника бинарных опционов

        Скам-брокер CloseOption начал свою деятельность на рынке бинарных опционов в 2016 году. Хотя на сайте этого мошенника указано, что он зарегистрирован в Грузии в августе 2013 года. Заявляется о возможности открывать сделки по классическим опционам выше/ниже на валютные пары, металлы и криптовалюты.

        CloseOption ОТЗЫВЫ
         

        В интернете часто встречаются восторженные отзывы о брокере бинарных опционов CloseOption. Но насколько им можно доверять? Что на самом деле скрывается за яркой вывеской этой компании? В этом обзоре мы раскроем правду о брокере CloseOption и постараемся выяснить, каковы истинные мотивы тех, кто стоит за ним.

        Содержание:

        превью к статье брокера CloseOption

        Основные характеристики брокера бинарных опционов

        характеристики брокера CloseOption

        Общая информация о брокере

        CloseOption позиционирует себя в качестве международного брокера, якобы предлагающего услуги по торговле бинарными опционами по всему миру. Его клиентам доступны два типа торговых счета для торговли на реальные средства (реальный и конкурсный), а также один демо-счет. При этом скам-брокер CloseOption обещает начислить щедрые бонусы при пополнении счета.

        Для того, чтобы максимально походить на компании, которых вы сможете найти в нашем рейтинге надежных брокеров бинарных опционов, мошенник CloseOption размещает на своем сайте информационные материалы по трейдингу, изображая заботу о своих клиентах.

        Регистрация домена

        Домен скам-брокера CloseOption был зарегистрирован в 2015 году, о чём есть соответствующая запись в общедоступной базе Whois. А свою бурную деятельность эта компания начала летом 2016 года. Именно тогда появился первый официальный сайт этих мошенников.

        регистрация домена CloseOption

        Лицензии и регуляция

        Самое интересное начнется в момент, когда вы захотите навести справки о наличии регистрации и лицензий у этого скам-брокера. На официальном сайте сказано (перевод на русский язык представлен ниже), что компания CloseOption якобы зарегистрирована в Грузии 8 августа 2013 года под номером D86708031. Естественно, никаких документов, подтверждающих это на сайте нет.

        лицензия брокера CloseOption

        Помимо этого сказано, что деятельность брокера бинарных опционов регулируется лицензией от Национального банка Грузии под номером B 2-08/3647 от 18 октября 2017 года. То есть по информации самой компании получается, что четыре года они вели свою деятельность незаконно – без лицензии. Но и это не все. Если обратиться к официальному государственному реестру юридических лиц Грузии, выяснится, что никакого CloseOption никогда не было.

        поиск в реестрах

        Из чего легко сделать вывод: вся информация о регистрации и лицензиях на сайте скам-брокера CloseOption – фейк. Такой компании никогда не существовало. И, естественно, Национальный банк Грузии не мог выдать ей никаких лицензий.

        Нестыковки есть и в датах. На сайте указана дата регистрации 2013 год, тогда как CloseOption.com появился лишь под конец 2015-го.

        Продвижение в соцсетях

        Социальные сети этого “брокера” также вызывают много вопросов. На официальной страничке CloseOption в Reddit висит многозначительная надпись.

        поиск в reddit

        В сети X тоже ничего нет.

        аккаунт в сети X

        Есть только очень скромный YouTube-канал на 185 подписчиков, который, очевидно, давно забросили после публикации всего 6 видео.

        ютуб-канал CloseOption

        Также есть Instagram

        инстаграмм профиль CloseOption

        и канал в Telegram на английском языке с накрученными подписчиками.

        телеграм канал CloseOption

        Все это совсем не похоже на успешный проект с десятилетней историей.

        Торговые условия

        Скам-брокер CloseOption предлагает заключать сделки с бинарными опционами на валютные пары, спотовое золото и несколько криптовалют. При этом его владельцы решили не заморачиваться с добавлением OTC-активов.

        торговые условия CloseOption

        Обратите внимание, что фактические выплаты по опционам в торговом терминале этого “брокера” заметно отличаются от заявленных на его сайте - 95%.

        Регистрация у брокера CloseOption

        Регистрация у мошенника CloseOption проходит по стандартной схеме, как у честных брокеров бинарных опционов: заполняете форму и получаете доступ в личный кабинет, где, якобы, сможете управлять счетами и видеть статистику операций. Однако прежде чем передавать свои персональные данные этим аферистам, хорошо подумайте.

        регистрация в CloseOption

        Верификация персональных данных

        Чтобы получить полный доступ к торговому счету и возможность вывода средств, нужно пройти верификацию. Компания требует подтвердить имя, фамилию и дату рождения, предоставив паспорт или водительские права, а также документ, подтверждающий адрес проживания – счет за коммунальные услуги или банковскую выписку с вашим именем и адресом, датированную не позднее трех месяцев. Мы советуем трижды подумать, прежде чем отправлять эти данные.

        Загрузка документов происходит через раздел «Панель управления» > «Настройки» > «Утверждение учетной записи». После проверки и одобрения учетная запись должна стать полностью активной, что теоретически откроет доступ ко всем функциям платформы и позволит выводить средства. На практике гарантий этого нет.

        процесс верификации данных в CloseOption

        Минимальный депозит на платформе CloseOption

        Для начала торговли на платформе этого скам-брокера необходимо внести депозит в размере $5. В этом плане ничего необычного – это стандартная практика всех брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.

        PO

        Но CloseOption – далеко не стандартный брокер. На главной странице он открыто заявляет, что торговать можно без прохождения KYC. Это грубое нарушение всех норм и требований финансовых регуляторов, за которое любая лицензированная компания лишилась бы права на работу. Здесь же отсутствие проверки клиентов подается как преимущество – лишь бы поступали деньги, независимо от их происхождения.

        отсутствие прохождения проверки KYC

        Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

        Пополнить счет у этого скам-брокера проще простого – в этом и заключается основная цель проекта. Владельцы позаботились о максимальном удобстве для жертв: 17 платежных систем, 3 вида банковских карт и столько же криптовалют. Проверка происхождения средств или личностей клиентов не проводится, ведь торговать здесь можно без KYC, как мы уже выяснили.

        Типы счетов

        CloseOption предлагает клиентам три типа счетов: для реальной торговли, участия в конкурсах и учебы.

        Тип счета

        Описание

        Реальный

        Этот счет позиционируется как идеальный выбор для опытных трейдеров со своей торговой стратегией. Однако процент выплат здесь не фиксирован. По словам скам-брокера, он «зависит от волатильности рынка», что на практике означает возможность снижения доходности сделок с обещанных 95% до всего 30%.

        Конкурсный

        Счет для участия в бесплатных еженедельных конкурсах с денежными призами.

        Демонстрационный

        Счёт для начинающих трейдеров, желающих изучить торговый терминал и трейдинг бинарными опционами.
         

        Торговые платформы

        У брокера CloseOption «прекрасно» все, включая его торговую платформу. Если для большинства брокеров бинарных опционов уже давно стало нормой оснащать терминал встроенными техническими индикаторами, то здесь их попросту нет. Видимо, скам-брокер считает, что для анонимной торговли они лишние.

        отсутствие индикаторов в платформе CloseOption

        Возможности платформы минимальны: выбор типа графика, инструментов графического анализа, таймфрейма и актива. На этом все. Качество исторических данных тоже «на высоте» – на графиках легко заметить “дырки”, которые, как назло, появляются сразу после открытия сделки.

        график в CloseOption

        Особое «удобство» – возможность открывать сделки с экспирацией до месяца при максимальном таймфрейме графика всего в одну минуту. Отличное решение для долгосрочных трейдеров, ведь они, конечно же, анализируют рынок исключительно на минутках.

        Конкурсы и бонусы

        Скам-брокер CloseOption использует еженедельный конкурс демо-счетов как приманку для привлечения новых жертв. На словах победителям обещают денежные призы, однако, учитывая репутацию компании, верится в это с большим трудом. Скорее всего, конкурс служит лишь инструментом для заманивания трейдеров, а не честным способом вознаграждения участников.

        конкурсы и бонусы в CloseOption

        Обучающие программы

        У этого псевдо-брокера на сайте есть раздел, посвященный обучению трейдеров. Внешне он мало отличается от аналогичных разделов у других брокеров бинарных опционов: блог с обучающими и аналитическими материалами, разборы торговых стратегий, публикация прогнозов.

        обучающие программы

        Однако доверять этой аналитике не стоит – она может вводить в заблуждение и использоваться в интересах компании, а не трейдера.

        Работа службы поддержки клиентов

        Служба поддержки клиентов CloseOption обещает ответить на все ваши вопросы в чате онлайн-поддержки или через тикетную систему, встроенную в личный кабинет пользователя.

        служба поддержки клиентов в CloseOption

        CloseOption отзывы пользователей

        Отзывы о данном скам-брокере, как и следовало ожидать, в основном негативные. Трейдеры жалуются на сбои в работе торговой платформы и на блокировку аккаунтов без каких-либо объяснений со стороны компании.

        отзывы клиентов

        Плюсы и минусы брокера

        ✔️ Преимущества

        ❌ Недостатки

        Круглосуточный доступ к торговой платформе

        Некоторые клиенты жалуются на нестабильную работу торговой платформы в отдельных странах

        Поддержка клиентов 24/7

        В торговом терминале нет технических индикаторов

        Торговля на основе реальных котировок, а не OTC.

        Отсутствие лицензий и регистрации

        Быстрое пополнение счета через большое количество платежных систем, включая Stripe, банковские карты и криптовалюты

        Плохой поставщик рыночных данных для платформы
         

        Заключение: стоит ли торговать через CloseOption?

        Удивительно, но скам-брокер бинарных опционов CloseOption умудряется работать на рынке уже десять лет. За это время накопилось бесчисленное количество жалоб, однако компания продолжает свое черное дело.

        Как трейдеры могут мириться с тем, что торговая платформа CloseOption лишена элементарных инструментов для технического анализа? В то время как ведущие брокеры, такие как Pocket Option, внедряют искусственный интеллект, предлагают безрисковые сделки и расширенные функции для анализа рынка, CloseOption предлагает клиентам устаревший терминал – без индикаторов и с ценовым графиком, на котором буквально зияют пробелы.

        Это непостижимо. Мы настоятельно рекомендуем не открывать счет у подобных мошенников. Вместо этого выбирайте проверенные компании из нашего рейтинга надежных брокеров бинарных опционов.

        PO

        Смотрите также:

         

         

