Брокер бинарных опционов CloseOption

В интернете часто встречаются восторженные отзывы о брокере бинарных опционов CloseOption. Но насколько им можно доверять? Что на самом деле скрывается за яркой вывеской этой компании? В этом обзоре мы раскроем правду о брокере CloseOption и постараемся выяснить, каковы истинные мотивы тех, кто стоит за ним.

Основные характеристики брокера бинарных опционов

Общая информация о брокере

CloseOption позиционирует себя в качестве международного брокера, якобы предлагающего услуги по торговле бинарными опционами по всему миру. Его клиентам доступны два типа торговых счета для торговли на реальные средства (реальный и конкурсный), а также один демо-счет. При этом скам-брокер CloseOption обещает начислить щедрые бонусы при пополнении счета.

Для того, чтобы максимально походить на компании, которых вы сможете найти в нашем рейтинге надежных брокеров бинарных опционов, мошенник CloseOption размещает на своем сайте информационные материалы по трейдингу, изображая заботу о своих клиентах.

Регистрация домена

Домен скам-брокера CloseOption был зарегистрирован в 2015 году, о чём есть соответствующая запись в общедоступной базе Whois. А свою бурную деятельность эта компания начала летом 2016 года. Именно тогда появился первый официальный сайт этих мошенников.

Лицензии и регуляция

Самое интересное начнется в момент, когда вы захотите навести справки о наличии регистрации и лицензий у этого скам-брокера. На официальном сайте сказано (перевод на русский язык представлен ниже), что компания CloseOption якобы зарегистрирована в Грузии 8 августа 2013 года под номером D86708031. Естественно, никаких документов, подтверждающих это на сайте нет.

Помимо этого сказано, что деятельность брокера бинарных опционов регулируется лицензией от Национального банка Грузии под номером B 2-08/3647 от 18 октября 2017 года. То есть по информации самой компании получается, что четыре года они вели свою деятельность незаконно – без лицензии. Но и это не все. Если обратиться к официальному государственному реестру юридических лиц Грузии, выяснится, что никакого CloseOption никогда не было.

Из чего легко сделать вывод: вся информация о регистрации и лицензиях на сайте скам-брокера CloseOption – фейк. Такой компании никогда не существовало. И, естественно, Национальный банк Грузии не мог выдать ей никаких лицензий.

Нестыковки есть и в датах. На сайте указана дата регистрации 2013 год, тогда как CloseOption.com появился лишь под конец 2015-го.

Продвижение в соцсетях

Социальные сети этого “брокера” также вызывают много вопросов. На официальной страничке CloseOption в Reddit висит многозначительная надпись.

В сети X тоже ничего нет.

Есть только очень скромный YouTube-канал на 185 подписчиков, который, очевидно, давно забросили после публикации всего 6 видео.

Также есть Instagram

и канал в Telegram на английском языке с накрученными подписчиками.

Все это совсем не похоже на успешный проект с десятилетней историей.

Торговые условия

Скам-брокер CloseOption предлагает заключать сделки с бинарными опционами на валютные пары, спотовое золото и несколько криптовалют. При этом его владельцы решили не заморачиваться с добавлением OTC-активов.

Обратите внимание, что фактические выплаты по опционам в торговом терминале этого “брокера” заметно отличаются от заявленных на его сайте - 95%.

Регистрация у брокера CloseOption

Регистрация у мошенника CloseOption проходит по стандартной схеме, как у честных брокеров бинарных опционов: заполняете форму и получаете доступ в личный кабинет, где, якобы, сможете управлять счетами и видеть статистику операций. Однако прежде чем передавать свои персональные данные этим аферистам, хорошо подумайте.

Верификация персональных данных

Чтобы получить полный доступ к торговому счету и возможность вывода средств, нужно пройти верификацию. Компания требует подтвердить имя, фамилию и дату рождения, предоставив паспорт или водительские права, а также документ, подтверждающий адрес проживания – счет за коммунальные услуги или банковскую выписку с вашим именем и адресом, датированную не позднее трех месяцев. Мы советуем трижды подумать, прежде чем отправлять эти данные.

Загрузка документов происходит через раздел «Панель управления» > «Настройки» > «Утверждение учетной записи». После проверки и одобрения учетная запись должна стать полностью активной, что теоретически откроет доступ ко всем функциям платформы и позволит выводить средства. На практике гарантий этого нет.

Минимальный депозит на платформе CloseOption

Для начала торговли на платформе этого скам-брокера необходимо внести депозит в размере $5. В этом плане ничего необычного – это стандартная практика всех брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.

Но CloseOption – далеко не стандартный брокер. На главной странице он открыто заявляет, что торговать можно без прохождения KYC. Это грубое нарушение всех норм и требований финансовых регуляторов, за которое любая лицензированная компания лишилась бы права на работу. Здесь же отсутствие проверки клиентов подается как преимущество – лишь бы поступали деньги, независимо от их происхождения.

Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

Пополнить счет у этого скам-брокера проще простого – в этом и заключается основная цель проекта. Владельцы позаботились о максимальном удобстве для жертв: 17 платежных систем, 3 вида банковских карт и столько же криптовалют. Проверка происхождения средств или личностей клиентов не проводится, ведь торговать здесь можно без KYC, как мы уже выяснили.

Типы счетов

CloseOption предлагает клиентам три типа счетов: для реальной торговли, участия в конкурсах и учебы.

Тип счета Описание Реальный Этот счет позиционируется как идеальный выбор для опытных трейдеров со своей торговой стратегией. Однако процент выплат здесь не фиксирован. По словам скам-брокера, он «зависит от волатильности рынка», что на практике означает возможность снижения доходности сделок с обещанных 95% до всего 30%. Конкурсный Счет для участия в бесплатных еженедельных конкурсах с денежными призами. Демонстрационный Счёт для начинающих трейдеров, желающих изучить торговый терминал и трейдинг бинарными опционами.

Торговые платформы

У брокера CloseOption «прекрасно» все, включая его торговую платформу. Если для большинства брокеров бинарных опционов уже давно стало нормой оснащать терминал встроенными техническими индикаторами, то здесь их попросту нет. Видимо, скам-брокер считает, что для анонимной торговли они лишние.

Возможности платформы минимальны: выбор типа графика, инструментов графического анализа, таймфрейма и актива. На этом все. Качество исторических данных тоже «на высоте» – на графиках легко заметить “дырки”, которые, как назло, появляются сразу после открытия сделки.

Особое «удобство» – возможность открывать сделки с экспирацией до месяца при максимальном таймфрейме графика всего в одну минуту. Отличное решение для долгосрочных трейдеров, ведь они, конечно же, анализируют рынок исключительно на минутках.

Конкурсы и бонусы

Скам-брокер CloseOption использует еженедельный конкурс демо-счетов как приманку для привлечения новых жертв. На словах победителям обещают денежные призы, однако, учитывая репутацию компании, верится в это с большим трудом. Скорее всего, конкурс служит лишь инструментом для заманивания трейдеров, а не честным способом вознаграждения участников.

Обучающие программы

У этого псевдо-брокера на сайте есть раздел, посвященный обучению трейдеров. Внешне он мало отличается от аналогичных разделов у других брокеров бинарных опционов: блог с обучающими и аналитическими материалами, разборы торговых стратегий, публикация прогнозов.

Однако доверять этой аналитике не стоит – она может вводить в заблуждение и использоваться в интересах компании, а не трейдера.

Работа службы поддержки клиентов

Служба поддержки клиентов CloseOption обещает ответить на все ваши вопросы в чате онлайн-поддержки или через тикетную систему, встроенную в личный кабинет пользователя.

CloseOption отзывы пользователей

Отзывы о данном скам-брокере, как и следовало ожидать, в основном негативные. Трейдеры жалуются на сбои в работе торговой платформы и на блокировку аккаунтов без каких-либо объяснений со стороны компании.

Плюсы и минусы брокера

✔️ Преимущества ❌ Недостатки Круглосуточный доступ к торговой платформе Некоторые клиенты жалуются на нестабильную работу торговой платформы в отдельных странах Поддержка клиентов 24/7 В торговом терминале нет технических индикаторов Торговля на основе реальных котировок, а не OTC. Отсутствие лицензий и регистрации Быстрое пополнение счета через большое количество платежных систем, включая Stripe, банковские карты и криптовалюты Плохой поставщик рыночных данных для платформы

Заключение: стоит ли торговать через CloseOption?

Удивительно, но скам-брокер бинарных опционов CloseOption умудряется работать на рынке уже десять лет. За это время накопилось бесчисленное количество жалоб, однако компания продолжает свое черное дело.

Как трейдеры могут мириться с тем, что торговая платформа CloseOption лишена элементарных инструментов для технического анализа? В то время как ведущие брокеры, такие как Pocket Option, внедряют искусственный интеллект, предлагают безрисковые сделки и расширенные функции для анализа рынка, CloseOption предлагает клиентам устаревший терминал – без индикаторов и с ценовым графиком, на котором буквально зияют пробелы.

Это непостижимо. Мы настоятельно рекомендуем не открывать счет у подобных мошенников. Вместо этого выбирайте проверенные компании из нашего рейтинга надежных брокеров бинарных опционов.

