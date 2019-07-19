    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Брокер бинарных опционов Intrade Bar

        Брокер бинарных опционов Intrade Bar

        логотип Dukascopy

        Intrade Bar – краткий обзор брокера бинарных опционов

        Брокер Intrade Bar начал работать на рынке бинарных опционов в январе 2016 года. Он предоставляет клиентам возможность торговать классическими опционами "выше/ниже" на собственной торговой платформе с низким порогом входа, но не имеет лицензии от финансовых регуляторов.

         

         

        Intrade Bar ОТЗЫВЫ
         

        Брокер бинарных опционов Intrade Bar привлекает трейдеров низкими требованиями к минимальному депозиту. Начать торговать в этой компании можно с $10, что делает её доступной для новичков. Более опытные трейдеры по достоинству оценят торговую платформу собственной разработки с графиками от TradingView и котировками FXCM, а также новый раздел сайта с возможностью проверять текущие цены напрямую от поставщика рыночных данных.

        Содержание:

        превью к статье о Intrade Bar

        Основные характеристики брокера бинарных опционов

        таблица характеристик Intrade Bar

        Общая информация о брокере

        Брокер бинарных опционов Intrade Bar стал популярен благодаря небольшому минимальному депозиту и прозрачным котировкам, которые транслируются в его собственную веб-платформу от поставщика рыночных данных – FXCM. Всем клиентам компании доступны классические бинарные опционы “выше/ниже” с фиксированными выплатами до 85% по 21 валютной паре и одной криптовалюте.

        Лицензии и регуляция

        Торговая марка Intrade Bar принадлежит компании Future plus LLC, не имеющей лицензий регуляторов и зарегистрированной в оффшорной юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины, о чем свидетельствует запись в публичном реестре юридических лиц этого островного государства в Карибском море.

        лицензия Intrade Bar

        В то же время брокер получил статус институциональной компании на бирже Binance, что говорит о верификации самой компании, ее собственников и успешном прохождении процедур AML и KYC на ведущей криптовалютной бирже. При этом такой статус никак не связан с официальным финансовым регулированием деятельности и не означает защиту средств клиентов.

        сотрудничество с binance

        Получение статуса VIP-клиента биржи Binance – это всего лишь программа лояльности, которая говорит о том, что Intrade Bar использует эту криптобиржу как поставщика ликвидности и торговую площадку для операций со своими собственными активами, но это не делает его регулируемым брокером.

        Продвижение в соцсетях

        Брокерская компания продвигает свои услуги наиболее активно через официальный канал в Telegram, где публикуются новости, анонсируются турниры, разыгрываются призы и размещается информация об актуальных доменах (зеркалах), доступных из РФ. Также у компании есть группа в VK.

        Торговые условия

        Брокер предлагает фиксированные выплаты по сделкам, которые не меняются в зависимости от времени суток и выбранной валютной пары. Для сделок на 3 минуты процент выплат составляет 82%, а по ставкам на сумму более $80 – 85%.

        условия торговли в Intrade Bar

        Для торговли бинарными опционами доступны 21 валютная пара и 1 криптовалюта.

        Регистрация у брокера Intrade Bar

        Процедура регистрации торгового счета у брокера Intrade Bar стандартная и ничем не отличается от аналогичной процедуры у честных брокеров бинарных опционов. Необходимо заполнить стандартную регистрационную форму и принять условия сотрудничества.

        регистрация в Intrade Bar

        Верификация персональных данных

        Для подтверждения вашей личности брокер просит отправить селфи с паспортом и листком бумаги, на котором указаны название компании, ваш ID на платформе и адрес электронной почты, а также стоит ваша подпись, совпадающая с подписью в документе. Проверка занимает до 24 часов в рабочие дни.

        верификация персональных данных в Intrade Bar

        Минимальный депозит на платформе Intrade Bar

        Минимальный депозит на торговой платформе брокера Intrade Bar составляет $10, что выше, чем у брокера бинарных опционов Pocket Option, у которого минимальный порог всего $5. Если вы находитесь в поисках брокера и хотите узнать, где еще можно начать торговлю с небольших сумм, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.

        Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

        Пополнить счет у брокера можно с помощью банковских карт, электронного кошелька FK-Wallet от провайдера платежей Free-Kassa и криптовалюты USDT (TRC-20).

        пополнение счета в Intrade Bar

        При пополнении через FK-Wallet компания начисляет бонус 3% к сумме пополнения.

        Типы счетов

        У брокера бинарных опционов Intrade Bar нет многоуровневой системы разделения торговых счетов клиентов, как это реализовано, например, у брокеров Pocket Option или Quotex. Существуют только демо- и реальный счет, условия которого могут постепенно улучшаться в зависимости от торгового оборота и суммарного объема внесенных средств. По сути, вместо формальных типов счетов у этого брокера действует система накопительных привилегий.

        Торговые платформы

        Для открытия сделок по бинарным опционам Intrade Bar предлагает клиентам веб-платформу собственной разработки, а также специализированный бот в Telegram.

        торговая платформа Intrade Bar

        В терминал интегрирован график платформы TradingView с ограниченным набором технических индикаторов и инструментов графического анализа.

        Мобильная версия этого терминала выполнена в необычном формате – в виде приложения, запускаемого прямо из торгового бота в мессенджере Telegram. Для его активации необходимо зайти в бот по ссылке из официального телеграм-канала брокера, затем перейти в раздел «Безопасность» личного кабинета и выполнить привязку аккаунта к боту.

        безопасность в Intrade Bar

        После этого откроется окно авторизации, где необходимо указать логин и пароль для доступа к торговому счету, и подождать загрузки мобильной платформы.

        мобильная платформа Intrade Bar

        Конкурсы и бонусы

        Intrade Bar активно использует конкурсы и бонусы для привлечения новых трейдеров. В своем телеграм-канале брокер постоянно анонсирует новые конкурсы и подводит итоги уже прошедших турниров. Большой популярностью среди клиентов пользуются ежедневные и еженедельные турниры, а также соревнования на выходные, в которых побеждает участник с наибольшим количеством сделок. Два победителя получают по $100 за каждый день участия в конкурсе.

        конкурсы и бонусы в Intrade Bar

        Традиционных бонусов, к которым привыкли трейдеры бинарных опционов, у этого брокера нет. Вместо них предлагается незначительное поощрение: при пополнении счета криптовалютой USDT начисляется +5% к депозиту, а при использовании кошелька FK-Wallet для зачисления средств – 3% на баланс.

        Обучающие программы

        Никаких обучающих программ, а также аналитических материалов у этого брокера нет. Если вы новичок, пройдите полноценное обучение торговле бинарными опционами на нашем сайте и подберите для себя оптимальную торговую стратегию.

        Работа службы поддержки клиентов

        Связаться со службой клиентской поддержки брокера можно через форму обратной связи на сайте, email и онлайн-чат.

        служба поддержки клиентов в Intrade Bar

        Intrade Bar отзывы пользователей

        Отзывы о брокере в основном негативные, что вызывает определенные сомнения. Причём такие отзывы оставляют не только трейдеры, но и партнеры, недовольные отсутствием выплат за приведенных клиентов.

        отзывы пользователей о Intrade Bar

        Плюсы и минусы брокера

        ✔️ Преимущества

        ❌ Недостатки

        Низкий минимальный депозит и минимальная сумма сделки

        Отсутствие регулирования

        Высокая и стабильная доходность опционов – до 85%

        Оффшорная регистрация

        Регулярные турниры

        Много случаев блокировки аккаунтов и невыплаты прибыли

        Возможность проверить котировки

        Скромный функционал торговой платформы
         

        Заключение: стоит ли торговать через Intrade Bar?

        Брокер бинарных опционов Intrade Bar имеет ряд существенных недостатков: отсутствие регулирования и проблемы с выводом заработанной прибыли. Поэтому мы не можем рекомендовать его для торговли бинарными опционами. Несмотря на возможность открыть счет с минимальных сумм, планировать работу со значительными средствами через этого брокера не стоит. Если вы ищете компании с хорошей репутацией, рекомендуем рассмотреть проверенных брокеров из нашего рейтинга надежных бинарных платформ.

        Выбрать надежного брокера

        PO

        Смотрите также:

         

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!