Intrade Bar – краткий обзор брокера бинарных опционов Брокер Intrade Bar начал работать на рынке бинарных опционов в январе 2016 года. Он предоставляет клиентам возможность торговать классическими опционами "выше/ниже" на собственной торговой платформе с низким порогом входа, но не имеет лицензии от финансовых регуляторов. Intrade Bar ОТЗЫВЫ

Брокер бинарных опционов Intrade Bar привлекает трейдеров низкими требованиями к минимальному депозиту. Начать торговать в этой компании можно с $10, что делает её доступной для новичков. Более опытные трейдеры по достоинству оценят торговую платформу собственной разработки с графиками от TradingView и котировками FXCM, а также новый раздел сайта с возможностью проверять текущие цены напрямую от поставщика рыночных данных.

Содержание:

Основные характеристики брокера бинарных опционов

Общая информация о брокере

Брокер бинарных опционов Intrade Bar стал популярен благодаря небольшому минимальному депозиту и прозрачным котировкам, которые транслируются в его собственную веб-платформу от поставщика рыночных данных – FXCM. Всем клиентам компании доступны классические бинарные опционы “выше/ниже” с фиксированными выплатами до 85% по 21 валютной паре и одной криптовалюте.

Лицензии и регуляция

Торговая марка Intrade Bar принадлежит компании Future plus LLC, не имеющей лицензий регуляторов и зарегистрированной в оффшорной юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины, о чем свидетельствует запись в публичном реестре юридических лиц этого островного государства в Карибском море.

В то же время брокер получил статус институциональной компании на бирже Binance, что говорит о верификации самой компании, ее собственников и успешном прохождении процедур AML и KYC на ведущей криптовалютной бирже. При этом такой статус никак не связан с официальным финансовым регулированием деятельности и не означает защиту средств клиентов.

Получение статуса VIP-клиента биржи Binance – это всего лишь программа лояльности, которая говорит о том, что Intrade Bar использует эту криптобиржу как поставщика ликвидности и торговую площадку для операций со своими собственными активами, но это не делает его регулируемым брокером.

Продвижение в соцсетях

Брокерская компания продвигает свои услуги наиболее активно через официальный канал в Telegram, где публикуются новости, анонсируются турниры, разыгрываются призы и размещается информация об актуальных доменах (зеркалах), доступных из РФ. Также у компании есть группа в VK.

Торговые условия

Брокер предлагает фиксированные выплаты по сделкам, которые не меняются в зависимости от времени суток и выбранной валютной пары. Для сделок на 3 минуты процент выплат составляет 82%, а по ставкам на сумму более $80 – 85%.

Для торговли бинарными опционами доступны 21 валютная пара и 1 криптовалюта.

Регистрация у брокера Intrade Bar

Процедура регистрации торгового счета у брокера Intrade Bar стандартная и ничем не отличается от аналогичной процедуры у честных брокеров бинарных опционов. Необходимо заполнить стандартную регистрационную форму и принять условия сотрудничества.

Верификация персональных данных

Для подтверждения вашей личности брокер просит отправить селфи с паспортом и листком бумаги, на котором указаны название компании, ваш ID на платформе и адрес электронной почты, а также стоит ваша подпись, совпадающая с подписью в документе. Проверка занимает до 24 часов в рабочие дни.

Минимальный депозит на платформе Intrade Bar

Минимальный депозит на торговой платформе брокера Intrade Bar составляет $10, что выше, чем у брокера бинарных опционов Pocket Option, у которого минимальный порог всего $5. Если вы находитесь в поисках брокера и хотите узнать, где еще можно начать торговлю с небольших сумм, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.

Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

Пополнить счет у брокера можно с помощью банковских карт, электронного кошелька FK-Wallet от провайдера платежей Free-Kassa и криптовалюты USDT (TRC-20).

При пополнении через FK-Wallet компания начисляет бонус 3% к сумме пополнения.

Типы счетов

У брокера бинарных опционов Intrade Bar нет многоуровневой системы разделения торговых счетов клиентов, как это реализовано, например, у брокеров Pocket Option или Quotex. Существуют только демо- и реальный счет, условия которого могут постепенно улучшаться в зависимости от торгового оборота и суммарного объема внесенных средств. По сути, вместо формальных типов счетов у этого брокера действует система накопительных привилегий.

Торговые платформы

Для открытия сделок по бинарным опционам Intrade Bar предлагает клиентам веб-платформу собственной разработки, а также специализированный бот в Telegram.

В терминал интегрирован график платформы TradingView с ограниченным набором технических индикаторов и инструментов графического анализа.

Мобильная версия этого терминала выполнена в необычном формате – в виде приложения, запускаемого прямо из торгового бота в мессенджере Telegram. Для его активации необходимо зайти в бот по ссылке из официального телеграм-канала брокера, затем перейти в раздел «Безопасность» личного кабинета и выполнить привязку аккаунта к боту.

После этого откроется окно авторизации, где необходимо указать логин и пароль для доступа к торговому счету, и подождать загрузки мобильной платформы.

Конкурсы и бонусы

Intrade Bar активно использует конкурсы и бонусы для привлечения новых трейдеров. В своем телеграм-канале брокер постоянно анонсирует новые конкурсы и подводит итоги уже прошедших турниров. Большой популярностью среди клиентов пользуются ежедневные и еженедельные турниры, а также соревнования на выходные, в которых побеждает участник с наибольшим количеством сделок. Два победителя получают по $100 за каждый день участия в конкурсе.

Традиционных бонусов, к которым привыкли трейдеры бинарных опционов, у этого брокера нет. Вместо них предлагается незначительное поощрение: при пополнении счета криптовалютой USDT начисляется +5% к депозиту, а при использовании кошелька FK-Wallet для зачисления средств – 3% на баланс.

Обучающие программы

Никаких обучающих программ, а также аналитических материалов у этого брокера нет. Если вы новичок, пройдите полноценное обучение торговле бинарными опционами на нашем сайте и подберите для себя оптимальную торговую стратегию.

Работа службы поддержки клиентов

Связаться со службой клиентской поддержки брокера можно через форму обратной связи на сайте, email и онлайн-чат.

Intrade Bar отзывы пользователей

Отзывы о брокере в основном негативные, что вызывает определенные сомнения. Причём такие отзывы оставляют не только трейдеры, но и партнеры, недовольные отсутствием выплат за приведенных клиентов.

Плюсы и минусы брокера

✔️ Преимущества ❌ Недостатки Низкий минимальный депозит и минимальная сумма сделки Отсутствие регулирования Высокая и стабильная доходность опционов – до 85% Оффшорная регистрация Регулярные турниры Много случаев блокировки аккаунтов и невыплаты прибыли Возможность проверить котировки Скромный функционал торговой платформы

Заключение: стоит ли торговать через Intrade Bar?

Брокер бинарных опционов Intrade Bar имеет ряд существенных недостатков: отсутствие регулирования и проблемы с выводом заработанной прибыли. Поэтому мы не можем рекомендовать его для торговли бинарными опционами. Несмотря на возможность открыть счет с минимальных сумм, планировать работу со значительными средствами через этого брокера не стоит. Если вы ищете компании с хорошей репутацией, рекомендуем рассмотреть проверенных брокеров из нашего рейтинга надежных бинарных платформ.

Выбрать надежного брокера

Смотрите также: