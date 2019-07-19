Брокер бинарных опционов Capitalcore

Capitalcore – краткий обзор брокера бинарных опционов Брокер Capitalcore начал свою деятельность на рынке бинарных опционов в 2021 году. С тех пор трейдеры, открывшие счет в этой компании, могут совершать сделки не только на рынке Форекс, но и торговать цифровыми контрактами на валютные пары, металлы и криптовалюты. Начать торговлю можно с небольших сумм, что делает платформу привлекательной для начинающих трейдеров. Доступ к торговле открыт с различных устройств на базе Windows и Android. Capitalcore отзывы

Даже профессиональные трейдеры находятся в постоянном поиске лучших торговых условий и возможностей для заработка на рынке бинарных опционов – что уж говорить о новичках. Однако поиск информации и сравнение условий у разных брокерских компаний отнимают много времени. Поэтому, чтобы упростить вам задачу выбора лучшего брокера бинарных опционов, мы собираем и тщательно анализируем информацию о разных компаниях. В этом обзоре мы раскроем всю правду о брокере Capitalcore: можно ли ему доверять и насколько правдивы отзывы о нём в интернете.

Основные характеристики брокера бинарных опционов

Общая информация о брокере

Capitalcore – универсальный брокер, предлагающий своим клиентам современную торговую платформу для работы на рынках Forex, CFD и бинарных опционов с широким выбором активов.

Пользователям доступны несколько уровней торговых счетов, бонусы при пополнении депозита, а также YouTube-канал с полезной информацией: как быстро зарегистрировать счет, внести средства, а также обучающие материалы по ключевым аспектам трейдинга – риск-менеджмент, мани-менеджмент, фундаментальный анализ и другие важные темы.

Регистрация домена

Домен брокера Capitalcore был зарегистрирован в 2009 году, о чём свидетельствуют данные из общедоступной базы Whois.

При этом архивные данные интернета показывают, что сайт брокерской компании начал работу только в 2021 году. Этот факт совпадает с датой получения лицензии от Управления по финансовому регулированию и контролю Сент-Винсента и Гренадин.

Лицензии и регуляция

Чтобы между клиентом и брокером возникли доверительные отношения, у брокера должны быть все необходимые разрешения и лицензии. Компания Capitalcore LLC обеспечила этот аспект, пройдя регистрацию у регулятора FSA Сент-Винсента и Гренадин. Подтверждением служит соответствующая запись на официальном сайте регулятора.

Продвижение в соцсетях

На сайте брокера Capitalcore указаны четыре социальные сети, в которых якобы размещены группы и профили компании.

Однако на момент написания этого обзора у брокера фактически имелся только скромный YouTube-канал с 119 подписчиками и очень низким количеством просмотров.

Для сравнения, социальные сети брокера Pocket Option демонстрируют совсем другой уровень активности. Канал в TikTok насчитывает около 100 тысяч подписчиков и более 316 тысяч лайков. Среднее количество просмотров на ролик составляет около 2000.

Торговые условия

Стоит отметить, что у Capitalcore для торговли бинарными опционами доступны исключительно OTC-активы, что выглядит довольно странно.

Например, у брокера Pocket Option по многим валютным парам и биткоину используются актуальные рыночные котировки, а не только значения, сгенерированные специальным алгоритмом. Аналогичная ситуация наблюдается и у брокера Quotex, где можно заключать сделки с бинарными опционами по реальным ценам не только на валюты, но и на металлы и фондовые индексы.

Регистрация у брокера Capitalcore

Для регистрации у этого брокера на главной странице сайта нажмите кнопку "Register Now". Обратите внимание, что сайт компании доступен только на английском языке. После нажатия откроется стандартная регистрационная форма, которая мало отличается от форм у других брокеров бинарных опционов.

Форма содержит персональную информацию о клиенте:

Имя, фамилия

Электронная почта

Страна

Пароль для входа

Реферальный код (если есть)

Далее необходимо согласиться с пользовательским соглашением, поставив галочку, и нажать кнопку "Sign Up". После этого на указанную вами электронную почту придёт письмо от компании с просьбой подтвердить регистрацию и активировать учётную запись.

После перехода по ссылке из письма вы попадете в личный кабинет брокера. В этом защищённом пространстве можно пройти процедуру верификации личности, открыть торговые счета на рынках Forex и CFD, создать демо-счет, выбрать платформу для торговли и воспользоваться другими доступными функциями.

Верификация персональных данных

Перед зачислением средств на торговый счёт у этого брокера необходимо пройти верификацию персональных данных. Без этого использование платежных систем будет заблокировано.

Для прохождения верификации необходимо предоставить стандартный пакет документов, подтверждающих личность: паспорт или водительское удостоверение, выписку из банка или квитанцию об оплате коммунальных услуг с указанием адреса. Также потребуется принять звонок или SMS на номер телефона, указанный при регистрации.

Минимальный депозит на платформе Capitalcore

Для начала торговли на платформе этого брокера необходимо внести депозит в размере не менее 10 долларов США. Для сравнения, у Pocket Option минимальная сумма в два раза меньше и составляет всего 5 долларов. Тем не менее, 10 долларов – это небольшая сумма, что говорит о заинтересованности брокера Capitalcore в привлечении начинающих трейдеров.

Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

Пополнение счёта у брокера возможно с помощью банковских карт Visa и Mastercard, платёжных систем PayPal и Perfect Money, а также с использованием криптовалют – биткоина и эфириума. Минимальная сумма для вывода на электронные кошельки составляет 1 доллар, на криптовалютные кошельки – 5 долларов.

В рабочие дни обработка заявок на вывод занимает не более суток. В выходные и праздничные дни запросы не обрабатываются.

Типы счетов

Брокер бинарных опционов Capitalcore предлагает четыре типа торговых счетов для клиентов, работающих на рынке Форекс. Однако в данном обзоре мы рассмотрим те счета, которые доступны трейдерам бинарных опционов.

Тип счета Описание Классический Это счёт, который идеально подойдёт начинающим трейдерам. Минимальный депозит составляет всего 10 долларов, минимальная ставка – 1 доллар, максимальная – 500 долларов. Серебряный Этот счёт подойдет трейдерам с опытом. Минимальный депозит составляет 1000 долларов, минимальная ставка – 10 долларов, максимальная – 1000 долларов. Золотой Счёт для продвинутых трейдеров бинарных опционов. Минимальный депозит составляет 5000 долларов, минимальная ставка – 50 долларов, максимальная – 2000 долларов.

Обратите внимание, что изменить тип торгового счета после его создания нельзя. Если вы хотите изменить условия торговли, откройте новый счет. Каждый клиент может создать до 40 реальных и до 20 демо-счетов.

Торговые платформы

Для торговли на рынке бинарных опционов брокер Capitalcore предлагает веб-платформу собственной разработки, которая внешне напоминает интерфейс популярной платформы TradingView. Торговый терминал доступен для операционных систем Windows и Android.

Конкурсы и бонусы

Все клиенты брокера Capitalcore получают бонус в размере 40 % на каждый депозит, что повышает их шансы на прибыльную торговлю. Эти средства можно использовать не только для увеличения размера сделок, но и для тестирования и внедрения новых торговых стратегий.

На момент написания обзора брокер не проводил никаких конкурсов. В то же время лидеры отрасли, такие как Pocket Option и Quotex, регулярно организуют подобные мероприятия. Кроме того, у брокера Pocket Option есть маркет с разнообразными бонусами – от повышенных коэффициентов до системы кэшбека.

Обучающие программы

На сайте компании доступен раздел «Образование», в котором собраны учебные материалы по торговле на рынке Форекс. Однако, на наш взгляд, этого недостаточно для полноценного освоения профессии трейдера. Дополнительную информацию можно найти на официальном YouTube-канале Capitalcore.

Стоит признать, что обучающие материалы, оформленные в формате блога, выглядят гораздо удобнее и привлекательнее. Например, именно так представлены обучающие программы у брокеров Quotex и Pocket Option.

Работа службы поддержки клиентов

Служба поддержки клиентов брокера Capitalcore работает круглосуточно и доступна через различные каналы связи:

по телефону

по электронной почте

через онлайн-чат на сайте

через форму обратной связи

через тикетную систему в личном кабинете пользователя

Capitalcore отзывы пользователей

Отзывы о брокере Capitalcore в основном положительные, что справедливо вызывает сомнения. Не существует идеальных компаний, к которым не было бы ни одной претензии со стороны пользователей. Как бы ни старалась команда, всегда найдутся недовольные. Однако в случае с брокером Capitalcore в интернете преобладают исключительно положительные оценки.

Вот что говорят пользователи об этом брокере:

Учитывая вышеизложенное, с высокой долей вероятности можно предположить, что все эти отзывы являются поддельными и не заслуживают доверия.

Плюсы и минусы брокера

✔️ Преимущества ❌ Недостатки Круглосуточный доступ к торговой платформе Некоторые клиенты жалуются на нестабильную работу торговой платформы в отдельных странах Поддержка клиентов 24/7 – брокер всегда готов прийти на помощь Отмечаются случаи задержек при выводе средств после получения бонуса на депозит Продвинутые индикаторы, аналогичные тем, что используются в платформе TradingView Отсутствие лицензий от авторитетных международных регуляторов Пополнение счета без комиссий через платежную систему PayPal и с использованием криптовалют Отсутствие конкурсов для трейдеров

Заключение: стоит ли торговать через Capitalcore?

Брокер бинарных опционов Capitalcore относительно недавно начал свою деятельность и еще не заслужил признания среди трейдеров. Несмотря на большое количество положительных отзывов в сети, настораживает крайне низкое количество подписчиков и просмотров видео на официальном YouTube-канале этой компании. Дополнительно настораживает факт полного отсутствия этого брокера в популярных социальных сетях – Facebook, Instagram и X, хотя иконки с ними без ссылок на профиль присутствуют на страницах его сайта.

Поэтому, исходя из имеющихся данных, мы не можем рекомендовать данного брокера нашим читателям. И советуем выбрать одну из компаний-лидеров нашего рейтинга надежных брокеров бинарных опционов. На сегодняшний день лучшим брокером бинарных опционов является компания Pocket Option– она однозначно лидирует по отзывам не только трейдеров, но и экспертов рынка.

