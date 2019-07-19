Индикатор для бинарных опционов Donchian FTR – удачная реализация популярного трендового инструмента технического анализа, созданного известным трейдером Ричардом Дончианом для оценки волатильности и потенциальных точек пробоя. В отличие от классического применения индикатора, где акцент делается на пробитие уровней поддержки и сопротивления по тренду, сигналы на покупку бинарных опционов от Donchian FTR формируются в момент отскока цены от границ канала. О том, как правильно их использовать, расскажем в этом обзоре.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Donchian FTR

Установка индикатора для бинарных опционов Donchian FTR

Индикатор Donchian FTR устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Donchian FTR

Индикатор Donchian FTR состоит из двух основных линий, формирующих ценовой канал. Его верхняя граница отражает динамический уровень сопротивления, а нижняя – уровень поддержки. Существуют модификации этого инструмента с расчетом средних значений, однако Donchian FTR такой функции не имеет.

Этот индикатор формирует сигналы на открытие сделок двух типов: предварительный – в виде небольшой окружности с точкой и основной – в виде стрелки. Сигналы на покупку опционов Call отображаются светло-зелёным цветом, а на покупку Put – красным, что делает работу с Donchian FTR простой и удобной даже для новичков.

Предварительный сигнал удобен в торговле: он даёт трейдеру время подготовиться. Заранее можно рассчитать размер ставки и выбрать подходящее время экспирации. Если предварительный сигнал подтверждается, на следующей свече появляется стрелка, обозначающая момент входа в сделку. Таким образом, процесс торговли состоит из двух этапов: подготовки – когда на графике формируется кружок с точкой (он указывает, в каком направлении появится стрелка), и открытия сделки по сигналу стрелки. Настроек у индикатора немного, и все они интуитивно понятны.

Пользователь может задать период расчета, количество баров, формирующих экстремумы, отступы и таймфрейм, на котором выполняются вычисления.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Donchian FTR

Индикатор Donchian FTR сочетает всё необходимое для успешной торговли на рынке Форекс и бинарными опционами. Его точные сигналы не оставят трейдеров равнодушными. Особенно отметим: для работы с индикатором не нужны дополнительные инструменты, фильтры или подтверждения – всё уже встроено.

Открытие опциона Call

Дожидаемся появления предварительного сигнала - зеленый круг с точкой Дожидаемся появления основного сигнала - зеленой стрелки вверх На открытии новой свечи покупаем опцион Call

Открытие опциона Put

Дожидаемся появления предварительного сигнала - красный круг с точкой Дожидаемся появления основного сигнала - красной стрелки вниз На открытии новой свечи покупаем опцион Put

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным три свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Donchian FTR

Как правило, индикатор Дончиана применяется трейдерами для определения тренда и торговли на пробой уровней. Donchian FTR, напротив, использует противоположный подход: вместо сделок на пробой значимых уровней он формирует сигналы на отскок от них. В этом заключается его ключевое отличие от классического индикатора Ричарда Дончиана. По сути, Donchian FTR строит стратегию на ложных пробоях уровней и выступает полным антиподом традиционных каналов Дончиана и философии «следования за трендом».

Плюсы индикатора Donchian FTR

Главное преимущество индикатора – высокое соотношение доходности и риска для рынка Форекс и высокий процент прибыльных сделок для трейдеров бинарных опционов. Это объясняется тем, что стоп-лосс при возврате цены в канал значительно меньше, чем тейк-профит у противоположной границы. В отличие от «стандартного» подхода Дончиана, торговля на ложных пробоях может быть особенно эффективной во флете, в котором цены проводят большую часть времени.

Минусы индикатора Donchian FTR

К недостаткам индикатора относится невысокая частота сделок, особенно на трендовом рынке, где ложные пробои ценовых уровней встречаются редко. Поэтому при торговле с Donchian FTR приходится ждать сигналов некоторое время. Чтобы минимизировать этот эффект, имеет смысл рассмотреть одновременную торговлю несколькими активами.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Donchian FTR – многофункциональный инструмент технического анализа, основанный на проверенном временем подходе торговли ложными пробоями. Его предварительные сигналы дают трейдерам возможность подготовиться к сделке, что очень удобно.

Тем не менее, перед применением Donchian FTR в реальной торговле бинарными опционами обязательно потренируйтесь на демо-счете у надежного брокера. Разберитесь с принципом работы индикатора и только после этого переходите к реальным сделкам, не забывая о правилах управления риском и капиталом. Удачных торгов!

