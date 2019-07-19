    Регистрация
        Индикатор для бинарных опционов Donchian FTR

        Индикатор для бинарных опционов Donchian FTR – удачная реализация популярного трендового инструмента технического анализа, созданного известным трейдером Ричардом Дончианом для оценки волатильности и потенциальных точек пробоя. В отличие от классического применения индикатора, где акцент делается на пробитие уровней поддержки и сопротивления по тренду, сигналы на покупку бинарных опционов от Donchian FTR формируются в момент отскока цены от границ канала. О том, как правильно их использовать, расскажем в этом обзоре.

        Содержание:

        график Donchian FTR

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Donchian FTR

        Установка индикатора для бинарных опционов Donchian FTR

        Индикатор Donchian FTR устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Donchian FTR

        Индикатор Donchian FTR состоит из двух основных линий, формирующих ценовой канал. Его верхняя граница отражает динамический уровень сопротивления, а нижняя – уровень поддержки. Существуют модификации этого инструмента с расчетом средних значений, однако Donchian FTR такой функции не имеет.

        уровни в Donchian FTR

        Этот индикатор формирует сигналы на открытие сделок двух типов: предварительный – в виде небольшой окружности с точкой и основной – в виде стрелки. Сигналы на покупку опционов Call отображаются светло-зелёным цветом, а на покупку Put – красным, что делает работу с Donchian FTR простой и удобной даже для новичков.

        сигналы в Donchian FTR

        Предварительный сигнал удобен в торговле: он даёт трейдеру время подготовиться. Заранее можно рассчитать размер ставки и выбрать подходящее время экспирации. Если предварительный сигнал подтверждается, на следующей свече появляется стрелка, обозначающая момент входа в сделку. Таким образом, процесс торговли состоит из двух этапов: подготовки – когда на графике формируется кружок с точкой (он указывает, в каком направлении появится стрелка), и открытия сделки по сигналу стрелки. Настроек у индикатора немного, и все они интуитивно понятны.

        настройки в Donchian FTR

        Пользователь может задать период расчета, количество баров, формирующих экстремумы, отступы и таймфрейм, на котором выполняются вычисления.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Donchian FTR

        Индикатор Donchian FTR сочетает всё необходимое для успешной торговли на рынке Форекс и бинарными опционами. Его точные сигналы не оставят трейдеров равнодушными. Особенно отметим: для работы с индикатором не нужны дополнительные инструменты, фильтры или подтверждения – всё уже встроено.

        Если вам интересно, какие бывают виды торговых сигналов и стоит ли вообще рассматривать платные подписки, рекомендуем заглянуть в нашу подборку статей на эту тему:

        Какие бы вы не использовали сигналы, помните о рисках. Не рекомендуется использовать более 2% капитала на одну сделку.

        Открытие опциона Call

        1. Дожидаемся появления предварительного сигнала - зеленый круг с точкой
        2. Дожидаемся появления основного сигнала - зеленой стрелки вверх
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Call
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Дожидаемся появления предварительного сигнала - красный круг с точкой
        2. Дожидаемся появления основного сигнала - красной стрелки вниз
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Put
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуем устанавливать время экспирации равным три свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Donchian FTR

        Как правило, индикатор Дончиана применяется трейдерами для определения тренда и торговли на пробой уровней. Donchian FTR, напротив, использует противоположный подход: вместо сделок на пробой значимых уровней он формирует сигналы на отскок от них. В этом заключается его ключевое отличие от классического индикатора Ричарда Дончиана. По сути, Donchian FTR строит стратегию на ложных пробоях уровней и выступает полным антиподом традиционных каналов Дончиана и философии «следования за трендом».

        Плюсы индикатора Donchian FTR

        Главное преимущество индикатора – высокое соотношение доходности и риска для рынка Форекс и высокий процент прибыльных сделок для трейдеров бинарных опционов. Это объясняется тем, что стоп-лосс при возврате цены в канал значительно меньше, чем тейк-профит у противоположной границы. В отличие от «стандартного» подхода Дончиана, торговля на ложных пробоях может быть особенно эффективной во флете, в котором цены проводят большую часть времени.

        Минусы индикатора Donchian FTR

        К недостаткам индикатора относится невысокая частота сделок, особенно на трендовом рынке, где ложные пробои ценовых уровней встречаются редко. Поэтому при торговле с Donchian FTR приходится ждать сигналов некоторое время. Чтобы минимизировать этот эффект, имеет смысл рассмотреть одновременную торговлю несколькими активами.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Donchian FTR – многофункциональный инструмент технического анализа, основанный на проверенном временем подходе торговли ложными пробоями. Его предварительные сигналы дают трейдерам возможность подготовиться к сделке, что очень удобно.

        Тем не менее, перед применением Donchian FTR в реальной торговле бинарными опционами обязательно потренируйтесь на демо-счете у надежного брокера. Разберитесь с принципом работы индикатора и только после этого переходите к реальным сделкам, не забывая о правилах управления риском и капиталом. Удачных торгов!

        PO

        Daniel
        Daniel
        Donchian FTR is basically a modified Donchian channel that trades mean reversion instead of breakouts, which makes it more suitable for ranging markets. The visual signals are convenient, but traders should not assume they are predictive — they are reactive. From my experience, it works best when combined with market structure analysis. If the market is trending strongly, reversal signals from channel boundaries become unreliable. It’s a decent visual tool, but not a standalone edge.
        20 февраля 2026
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Сам по себе Дончиан ФТР не является какой-то волшебной палочкой. Это просто канал с визуальными сигналами от границ. Его плюс состоит в том, что он заранее показывает потенциальный вход через предварительный сигнал, и это реально удобно для подготовки сделки. Но ключевой момент — понимание контекста рынка. Если вдруг начинается направленное движение, отскоки перестают работать и стрелки начинают опаздывать. У меня он нормально себя показал на спокойных участках рынка, особенно на EUR/USD и USD/JPY, но без фильтра волатильности использовать его рискованно.
        20 февраля 2026
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Donchian FTR это по сути вариация канала Дончиана, но с логикой торговли от ложных пробоев, а не по тренду. Это интересный подход, особенно на M5, где рынок часто дает именно возвраты в диапазон.
        20 февраля 2026
        Ответить
