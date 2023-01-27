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        Fire Rider Indicator v2.86

        Индикатор для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86

        Индикатор для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86 – это сигнальный индикатор без перерисовки, сигналы которого не исчезают при обновлении графика. Благодаря этому можно проверять его эффективность на истории или через тестер и использовать для торговли как на рынке Форекс, так и для бинарных опционов.

        Обратите внимание, что Fire Rider Indicator v2.86 является платным и стоит $120, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        Fire Rider Indicator v2.86 на графике

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86

        Установка индикатора для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86

        Индикатор Fire Rider Indicator v2.86 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора Fire Rider Indicator v2.86 для бинарных опционов

        Fire Rider Indicator v2.86 является сигнальным и генерирует очень частые сигналы, которые не перерисовываются. На чем основан данный индикатор, сказать сложно, так как его настройки ограничены лишь визуальными параметрами.

        Из предложенных настроек можно выбрать вид сигналов, включить или выключить логотип автора, поменять цвет графика, включить или выключить алерты:

        Окно настроек Fire Rider Indicator v2.86

        Если вы решите менять вид стрелочек, то можно выбрать из трех предложенных вариантов:

        1. Arrow;
        2. Grail Arrow;
        3. Signal Arrow.

        Виды оформления стрелочек сигналов

        Также тот цвет графика, который вы видите, является настройкой и будет работать без шаблона и без изменений самого графика. Чтобы их использовать, просто нужно включить переменную «Chart Color».

        Другие настройки позволяют включить алерты на ПК и смартфоне, и также можно поменять цвета самих стрелочек.

        Правила торговли по индикатору Fire Rider Indicator v2.86 для бинарных опционов

        Есть один важный момент, который стоит учитывать при торговле с индикатором для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86. Так как он генерирует большое количество сигналов и их обязательно нужно фильтровать, так как если вести торговлю по всем сигналам сразу, то можно слить весь депозит. Самым простым способом фильтровать сигналы является торговля по тренду. Поэтом стоит изучить то, как работает тренд:

        Если вы полностью понимаете, как торговать бинарными опционами по тренду, то сможете отсеять более 75% убыточных сигналов. Конечно, Fire Rider Indicator v2.86 можно использовать без вспомогательных инструментов, но мы не рекомендуем этого делать, так как очень много сигналов будет является убыточными и лучше перестраховаться. Дополнительным вариантом перестраховки может послужить использование этого индикатора вместе с другими. Когда мы тестировали его работу, то обратили внимание, что он неплохо показывает себя вместе с Stochastic Oscillator. Поэтому правила торговли по нему будут включать в себя Стохастик:

        Пример работы в сочетании со Stochastic Oscillator

        Итак, для покупки опционов Call нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд.
        2. Стохастик был выше уровня «20».
        3. Появилась стрелка, направленная вверх.

        Для опционов Put нужно, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд.
        2. Стохастик был ниже уровня «80».
        3. Появилась стрелка, направленная вниз.

        Таймфрейм можно использовать любой, а экспирация должна составлять 1 свечу.

        Открытие опциона Call

        Теперь рассмотрим потенциальные сделки на примерах.

        В этом случае у нас началось движение вверх (тренд поменялся на восходящий), стохастик начал пересекать уровень «20» и появился сигнал (стрелочка вверх), после чего можно было покупать опцион Call с экспирацией в 1 свечу:

        Подходящий момента для открытия опциона Call

        Открытие опциона Put

        В этом случае у нас началось движение вниз (тренд поменялся на нисходящий), стохастик начал пересекать уровень «80» и появился сигнал (стрелочка вниз), после чего можно было покупать опцион Put с экспирацией в 1 свечу:

        Подходящий момент для открытия опциона Put

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86 – это сигнальный инстурмент, который, как выяснилось, стоит использовать только вместе с вспомогательными инструментами, так как он генерирует много сигналов и без фильтрации они будут приносить больше убытков, чем прибылей. Вне зависимости от фильтра, которые вы будете использовать (Стохастик или любой другой индикатор), важно протестировать все на демо-счету, и только потом переходить на реальный счет.

        Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

         

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        Fire Rider Indicator v2.86 скачать бесплатно

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Надо попробовать по тестить. Фильт сигналов надеюсь отдельно настраивать не надо?
        01 мая 2023
        Ответить
        Nexa
        Подождите: если написано что индикатор генерирует много сигналов, которые надо фильтровать. А не кажется ли авторам индикатора, что и фильтр множества сигналов должен входить в функции этого индикатора?
        Богдан, фильтров много,выбирай на своё усмотрение
        31 марта 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Подождите: если написано что индикатор генерирует много сигналов, которые надо фильтровать. А не кажется ли авторам индикатора, что и фильтр множества сигналов должен входить в функции этого индикатора?
        24 марта 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Самое главное не запутаться в этих индикаторах. Башка может треснуть.
        tirant, Если вы добрались до этого места, вашей голове ничего не грозит - она закаленная.)) Индикатор плюс стохастик - классика.
        17 марта 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Самое главное не запутаться в этих индикаторах. Башка может треснуть.
        16 февраля 2023
        Ответить
        koskos
        индикатор показывает на истории только 4 дня если м1 тф как сделать больше ?
        08 февраля 2023
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        я чего-то не совсем понял, так а стохастик здесь обязателен или нет?
        Руслан, обязательно, основной сигнал этого осциллятора — это выход линий из зон перекупленности и перепроданности. Это очень хороший маяк для трейдера. И как правило этот индикатор добавляют во много разных стратегий для торговли БО
        Владимир, ну и он ещё анализирует скорость рынка. А по поводу перепроданности и перекупленности есть ещё один популярный индикатор RSI, только я вот так и не понял - в чём у них разница со стохастиком
        30 января 2023
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        я чего-то не совсем понял, так а стохастик здесь обязателен или нет?
        Руслан, обязательно, основной сигнал этого осциллятора — это выход линий из зон перекупленности и перепроданности. Это очень хороший маяк для трейдера. И как правило этот индикатор добавляют во много разных стратегий для торговли БО
        30 января 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        я чего-то не совсем понял, так а стохастик здесь обязателен или нет?
        Руслан, нет, но крайне рекомендуется использовать вместе с ним, так как здесь по умолчанию очень неточные сигналы
        30 января 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        жалко только, что в настройках особо ничего нельзя менять, а так вполне норм индюк
        30 января 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        я чего-то не совсем понял, так а стохастик здесь обязателен или нет?
        30 января 2023
        Ответить
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