Стратегия бинарных опционов Green Arrow

Стратегия для бинарных опционов Green Arrow объединяет точные сигналы без перерисовки и простой, но эффективный фильтр – осциллятор Стохастик. В связке со стрелочным индикатором система формирует множество торговых сигналов. Как именно использовать её в реальной торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.
Содержание:
- Характеристики
- Установка
- Обзор и настройки
- Правила торговли по Green Arrow
- Специфика применения
- Заключение
- Скачать Green Arrow
Характеристики стратегии для бинарных опционов Green Arrow
- Терминал: MetaTrader 4
- Таймфрейм: М5
- Экспирация: 2 свечи
- Типы опционов: Call/Put
- Встроенные индикаторы: Green arrow (NON REPAINT).ex4, Stochastic.ex4, Candle Time.ex4
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
- Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium
Установка стратегии для бинарных опционов Green Arrow
Индикаторы стратегии Green Arrow устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.
Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.
После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:
Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Green Arrow
Стратегия Green Arrow включает три индикатора: Green arrow (NON REPAINT).ex4, Stochastic.ex4 и Candle Time.ex4. Каждый выполняет свою роль в системе, а ключевым является Green arrow. Именно он формирует сигналы в виде стрелок для открытия сделок.
Зеленые стрелки под свечой указывают на покупку опционов Call, а красные над свечой – на покупку опционов Put. Однако не все сигналы оказываются прибыльными. Чтобы повысить их качество, в стратегию Green Arrow добавлен осциллятор Стохастик. Рекомендуется использовать только те сигналы, которые совпадают с его показаниями.
Еще одним важным элементом стратегии является таймер Candle Time. Он показывает, сколько времени осталось до завершения текущей свечи, что помогает трейдерам правильно выбрать время экспирации.
Перейдем к основным настройкам стратегии. Сигналы индикатора Green Arrow определяются параметром Set – его ключевой настройкой. Оптимальные значения находятся в диапазоне от 5 до 10.
Параметры осциллятора Стохастик остаются стандартными: 5-3-3. Его задача – показать направление ценового импульса. Сигнал формируется при пересечении быстрой линии %K и медленной линии %D. Если пересечение происходит в зоне перекупленности (выше 80%) или перепроданности (ниже 20%), это дополнительно усиливает торговый сигнал.
Последний элемент стратегии Green Arrow – таймер, показывающий, сколько времени осталось до закрытия текущей свечи. В настройках можно выбрать его расположение на экране, включить или выключить отображение серверного времени брокера, а также задать размер и цвет.
Если вы хотите больше узнать о сигнальных индикаторах и том, как правильно их применять в торговле бинарными опционами, загляните в нашу подборку статей на эту тему:
В ней много полезных материалов, которые помогут вам лучше разобраться в технических приемах и прокачать свои навыки.
Правила торговли по Green Arrow
Чтобы торговать по этой стратегии, трейдеру нужно дождаться сигнала стрелочного индикатора и подтверждения от осциллятора в нижней части графика, после чего открыть сделку в указанном направлении.
Открытие опциона Call
- Появилась зеленая стрелка под свечой.
- Зеленая линия осциллятора Стохастик находится выше белой линии.
- На открытии новой свечи покупаем опцион Call.
Открытие опциона Put
- Появилась красная стрелка над свечой.
- Зеленая линия осциллятора Стохастик находится ниже белой линии.
- На открытии новой свечи покупаем опцион Put.
Рекомендуем устанавливать время экспирации равным две свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.
Специфика применения стратегии бинарных опционов Green Arrow
В целом Green Arrow мало отличается от других стрелочных индикаторов, однако у него есть своя особенность – фильтр сигналов. Простой осциллятор в нижней части экрана помогает трейдерам избегать части убыточных сделок и входить в рынок в начале нового ценового импульса.
Плюсы стратегии Green Arrow
К преимуществам стратегии относится простота и наглядность торговых сигналов. Достаточно дождаться появления стрелок и сверить их направление с показаниями осциллятора. Если сигналы совпадают, можно открывать сделку.
Минусы стратегии Green Arrow
Среди недостатков системы – ложные сигналы разворота в сильном тренде. Когда на рынке явно доминируют бычьи или медвежьи настроения, не следует открывать сделки против основной тенденции. Подробнее о том, как определить фазу рынка, читайте в статье «Определение и использование бычьего и медвежьего тренда».
Заключение
Стратегия для бинарных опционов Green Arrow генерирует множество торговых сигналов без перерисовки. Встроенный фильтр помогает отсекать ложные сигналы, повышая надежность и эффективность торговли.
Перед применением этой стратегии в реальной торговле бинарными опционами рекомендуется протестировать её на демо-счете у надежного брокера. Не забывайте о правилах риск- и мани-менеджмента. Удачной торговли!
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.