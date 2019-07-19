Стратегия бинарных опционов Green Arrow

Стратегия для бинарных опционов Green Arrow объединяет точные сигналы без перерисовки и простой, но эффективный фильтр – осциллятор Стохастик. В связке со стрелочным индикатором система формирует множество торговых сигналов. Как именно использовать её в реальной торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Green Arrow

Установка стратегии для бинарных опционов Green Arrow

Индикаторы стратегии Green Arrow устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Green Arrow

Стратегия Green Arrow включает три индикатора: Green arrow (NON REPAINT).ex4, Stochastic.ex4 и Candle Time.ex4. Каждый выполняет свою роль в системе, а ключевым является Green arrow. Именно он формирует сигналы в виде стрелок для открытия сделок.

Зеленые стрелки под свечой указывают на покупку опционов Call, а красные над свечой – на покупку опционов Put. Однако не все сигналы оказываются прибыльными. Чтобы повысить их качество, в стратегию Green Arrow добавлен осциллятор Стохастик. Рекомендуется использовать только те сигналы, которые совпадают с его показаниями.

Еще одним важным элементом стратегии является таймер Candle Time. Он показывает, сколько времени осталось до завершения текущей свечи, что помогает трейдерам правильно выбрать время экспирации.

Перейдем к основным настройкам стратегии. Сигналы индикатора Green Arrow определяются параметром Set – его ключевой настройкой. Оптимальные значения находятся в диапазоне от 5 до 10.

Параметры осциллятора Стохастик остаются стандартными: 5-3-3. Его задача – показать направление ценового импульса. Сигнал формируется при пересечении быстрой линии %K и медленной линии %D. Если пересечение происходит в зоне перекупленности (выше 80%) или перепроданности (ниже 20%), это дополнительно усиливает торговый сигнал.

Последний элемент стратегии Green Arrow – таймер, показывающий, сколько времени осталось до закрытия текущей свечи. В настройках можно выбрать его расположение на экране, включить или выключить отображение серверного времени брокера, а также задать размер и цвет.

Правила торговли по Green Arrow

Чтобы торговать по этой стратегии, трейдеру нужно дождаться сигнала стрелочного индикатора и подтверждения от осциллятора в нижней части графика, после чего открыть сделку в указанном направлении.

Открытие опциона Call

Появилась зеленая стрелка под свечой. Зеленая линия осциллятора Стохастик находится выше белой линии. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Появилась красная стрелка над свечой. Зеленая линия осциллятора Стохастик находится ниже белой линии. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным две свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Green Arrow

В целом Green Arrow мало отличается от других стрелочных индикаторов, однако у него есть своя особенность – фильтр сигналов. Простой осциллятор в нижней части экрана помогает трейдерам избегать части убыточных сделок и входить в рынок в начале нового ценового импульса.

Плюсы стратегии Green Arrow

К преимуществам стратегии относится простота и наглядность торговых сигналов. Достаточно дождаться появления стрелок и сверить их направление с показаниями осциллятора. Если сигналы совпадают, можно открывать сделку.

Минусы стратегии Green Arrow

Среди недостатков системы – ложные сигналы разворота в сильном тренде. Когда на рынке явно доминируют бычьи или медвежьи настроения, не следует открывать сделки против основной тенденции. Подробнее о том, как определить фазу рынка, читайте в статье «Определение и использование бычьего и медвежьего тренда».

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Green Arrow генерирует множество торговых сигналов без перерисовки. Встроенный фильтр помогает отсекать ложные сигналы, повышая надежность и эффективность торговли.

Перед применением этой стратегии в реальной торговле бинарными опционами рекомендуется протестировать её на демо-счете у надежного брокера. Не забывайте о правилах риск- и мани-менеджмента. Удачной торговли!

