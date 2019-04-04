Индикатор для бинарных опционов Binary Double Top-Bottom

Индикатор Binary Double Top-Bottom версии 2.0 предназначен для поиска такой фигуры технического анализа как "двойная вершина" "двойное дно" и облегчает поиск точек разворота на графике. Данный индикатор подходит как для бинарных опционов, так и для торговли на Forex. При помощи стрелки индикатор показывает трейдеру место нахождения фигуры двойная вершина (двойное дно). Этот технический индикатор дает сигналы с хорошей точностью. Индикатор рекомендован для работы в период, когда на рынке наблюдается высокая волатильность.
Общие характеристики
При работе с данным индикатором следует соблюдать следующие рекомендации:
- Торговая платформа — MetaTrader4.
- Основные активы — любые пары валют.
- Время торговли — после открытия американской и европейской сессий, но подходит любой интервал.
- Таймфрейм - М1 либо М5.
- Срок экспирации — 5 минут (если выбран М1) либо 30 минут (М5).
- Лучшие Брокеры — WordForex, Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium.
Приведенные выше рекомендации носят общий, а не обязательный характер. При условии соблюдения указанных требований индикатор дает точные сигналы практически всегда.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли с индикатором "двайна вершина двойное дно"
Данный индикатор дважды сигнализирует о формировании на графике двойной вершины (двойного дна). Сначала на экране появляются красный либо синий треугольник, а затем — стрелка, которая указывает направление изменения текущего тренда. Как только появятся эти сигналы и начнет формироваться новая свеча, нужно открывать сделку, покупая соответствующий бинарный опцион (Call либо Put).
Сигнал о покупке опциона Call выглядит следующим образом:
Покупать опцион Put нужно, если на графике сформируется следующая картина:
Этот индикатор не обладает 100-процентной точностью в плане выдачи прибыльных сигналов, но точно определяет фигуры двойная вершина и двойное дно. Поэтому при работе с ним рекомендуется использовать дополнительные инструменты, которые уменьшат число убыточных сигналов.
Скачать индикатор Binary Double Top-Bottom
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