    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Dashboard Direction Trend

        Индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend

        Индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend представляет собой мощную информационную панель, благодаря которой можно не только следить за рынком и получать сигналы, а и совершать сделки, если речь идет о рынке Форекс.

        Также стоит отметить, что несмотря на то, что индикатор Dashboard Direction Trend продается в сети за $100, он является абсолютно бесплатным и с нашего сайта его можно будет скачать в конце статьи.

        Индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Dashboard Direction Trend

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: M1-H4.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Dashboard Direction Trend.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Dashboard Direction Trend в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend имеет различные настройки, но единственная опция, которую возможно будет необходимость поменять, это «Calculate strength over period…»:

        Настройки индикатора Dashboard Direction Trend

        Отвечает данная опция за показатели силы или слабости валютных пар и стоит отметить, что параметр «Daily» дает более точные данные, если речь идет о торговле внутри дня.

        Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов Dashboard Direction Trend

        Индикатор Dashboard Direction Trend имеет множество различных показателей, глядя на которые не сразу становится понятно, за что они отвечают. Поэтому разберем по порядку каждую панель:

        Панель индикатора Dashboard Direction Trend

        Примечание: большая часть кнопок на панели кликабельна.

        Как можно видеть из изображения выше, на панели индикатора для бинарных опционов Dashboard Direction Trend присутствуют:

        1. Названия всех валютных пар, которые есть у брокера.
        2. Спред.
        3. Количество пройденных пунктов от открытия дня.
        4. Среднее движение в пунктах за день (диапазон, за который идет расчет, к сожалению, не известен).
        5. Направление каждой валютной пары на данный момент.
        6. Торговые сигналы, которые можно использовать для покупки опционов.
        7. Кнопки для совершения сделок (Форекс).
        8. Панель силы и слабости валютных пар (расчет идет за текущий день).
        9. Информация по открытым сделкам (Форекс).

        Большинство данных можно использовать в торговли бинарными опционами, но особое внимание конечно же стоит обратить на индикатор тренда (5 пункт), сигналы (6 пункт) и силу и слабость валютных пар (8 пункт).

        Говоря о панели направления рынка, сразу хочется отметить, что такой подход очень похож на стратегию «Три экрана Элдера», а также на индикатор PPA, который также подразумевает торговлю при совпадении движения цены на различных тайм фреймах. Поэтому принцип использования сигналов от индикатора Dashboard Direction Trend довольно прост и для покупки опционов Call необходимо, чтобы:

        • Минимум 6 квадратиков были зелеными и значение силы валютной пары было выше 50%.

        А для покупки опционов Put необходимо, чтобы:

        • Минимум 6 квадратиков были красными и значение силы валютной пары было выше 50%.

        Благодаря визуальной части очень удобно отслеживать особенно сильные сигналы. Такие сигналы выделяют не только название валютной пары, а и сами сигналы в виде стрелочек и показателя силы:

        Сигналы индикатора Dashboard Direction Trend

        Обратите внимание, что значения как для сигналов «вверх», так и для сигналов «вниз» требуют повышенного значения силы валютных пар.

        Конечно же рассматривать можно и более слабые сигналы, так как 7 или 8 квадратиков тоже говорят о хорошем потенциале движения.

        Удобен индикатор Dashboard Direction Trend и тем, что его показания движения рассчитываются из текущего тренда, а значит не нужно самостоятельно определять тренд или использовать дополнительные индикаторы тренда.

        Примеры сделок по индикатору для бинарных опционов Dashboard Direction Trend

        Как уже стало понятно, совершать сделки благодаря сигналам индикатора Dashboard Direction Trend не сложно и с этим справится даже новичок, но для примера рассмотрим один из вариантов использования сигналов на покупку опциона Put.

        На панели появляется сильный сигнал на разных валютных парах:

        Сигнал от индикатора Dashboard Direction Trend

        Выбираем любую из пар, кликая на нее, после чего будет открыт график этой пары (в данном случае была выбрана пара GBP/AUD), где можно видеть, что сигнал соответствует направлению, так как имеется хорошеее нисходящее движение и можно покупать опцион Put с экспирацией в 5 свечей:

        Торговля по индикатору Dashboard Direction Trend

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend является довольно удобной панелью, в которой есть не только теоретическая информация, а и практическая. И если соблюдать все правила и совершать сделки только по тренду, то даже у новичка получится торговать бинарными опционами с прибылью.

        Но не стоит забывать, что при любой торговле стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они являются очень важными и помогают «оставаться на плаву» долгое время.

        Также для успешной торговли необходим проверенный брокер, найти которого можно нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

         

        Смотреть на Youtube

        Смотреть на RuTube

        Скачать шаблон и индикатор Dashboard Direction Trend

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

        Смотрите также:

        Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

        Как заработать на бинарных опционах

        Плюсы и минусы в торговле бинарными опционами

        Зарабатывают ли на бинарных опционах?

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Утемис
        Здравствуйте ! Вот первый параметр как изменить , чтобы перечислить нужных пар валют.
        21 июня 2021
        Ответить
        Серж
        Здраствуйте! Скачал индикатор , установил но почему то не работают кнопки для форекс торговли
        та же история, кнопки купить продать не работают, но для анализа все равно можно использовать, весь остальной функционал в порядке
        22 марта 2021
        Ответить
        Шавкат
        Здраствуйте! Скачал индикатор , установил но почему то не работают кнопки для форекс торговли
        19 марта 2021
        Ответить
        Алексей Ветров
        Алексей Ветров
        Отлично вообще, все показывает четко по цифрам, удобно наблюдать, но конечно это лучше использовать когда торгуешь разными парами и много сделок, для одной сделки в неделю такая панель не имеет смысла.
        05 февраля 2021
        Ответить
        Захар
        Большое спасибо! Будем пробовать на демо счете!
        тоже пробую на демо счете пока что, если по тренду брать самые мощные сигналы, то получается неплохо
        29 сентября 2020
        Ответить
        Ильдус
        Большое спасибо! Будем пробовать на демо счете!
        26 сентября 2020
        Ответить
        Тренд
        Тренд
        dashboard direction trend мощная конечно панелька, куча всего и особенно полезно дляфорекс, можно и торговать с нее, и видеть все сделки. класс!
        12 августа 2020
        Ответить
        Марк Аветисян
        Марк Аветисян
        Отличный индикатор, спасибо!
        12 августа 2020
        Ответить
        kinder
        dashboard direction trend мощная конечно панелька, куча всего и особенно полезно дляфорекс, можно и торговать с нее, и видеть все сделки. класс!
        соглашусь, а еще главное, что бесплатно, а не за сотку))
        12 августа 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!