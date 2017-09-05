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        Зарабатывают ли на бинарных опционах?

        Бинарные опционы - реально ли заработать?

        Часто ли Вы задаетесь вопросом о реальности заработка на бинарных опционах? Если это так, то Вы, безусловно, находитесь на самом верном пути. Актуальность такого вопроса для Вас однозначно свидетельствует о том, что Вы, как минимум, осведомлены о существовании такого способа «удаленного» заработка как торговля бинарными опционами.

        Начинающим интернет-трейдерам всегда свойственно сомневаться. Кто начинает с сомнений – приходит к уверенности. Сомнения помогают нам лучше понять суть вопроса. Главное – мотивация!

        Любые способы и сферы «удаленного» заработка – это уже весомый повод для сомнений. Интернет-пространство является благоприятной средой для деятельности различного рода мошенников и аферистов, паразитирующих на доверии и недостаточной информированности других людей – пользователей интернета. Как очередная сфера «удаленного» заработка, интернет-трейдинг бинарным опционом, конечно же, имеет право на существование. Как минимум, бинарный опцион «имеет право» на то, чтобы стать объектом практического интереса со стороны многочисленных пользователей интернета, желающих не просто проводить время on-line, а еще и зарабатывать, систематически и профессионально занимаясь той или иной интернет-активностью.

        Очевидно одно – на бинарных опционах, действительно, можно зарабатывать.

        Практика бинарных опционов указывает на то, что есть несколько вариантов получения спекулятивного дохода. Многие начинающие инвесторы уже знают об их существовании. Некоторые начинающие инвесторы уже даже получили определенный опыт, который, однако, как это ни странно, не только не развеял их сомнения, а даже наоборот – еще более их усугубил.

        Обычно начинающие трейдеры и инвесторы, рассматривающие бинарный опцион как инструмент спекулятивного заработка, отдают предпочтение следующим вариантам:

        заработать на бинарных опционах

        • Вы можете потратить немного времени на изучение нескольких надежных индикаторов и сразу же начать активное освоение бинарных опционов, совершая реальные интернет-сделки;
        • основательно прозондировав просторы интернета, Вы можете найти для себя такие стратегии торговли, которые, по заверениям их разработчиков и распространителей, будут давать «стопроцентный результат» на пути к достижению финансового благополучия;
        • если Вы не хотите заниматься интернет-трейдингом самостоятельно, то Вы можете доверить свои «кровно заработанные» деньги другим трейдерам, аналитикам, ПАММ-управляющим или даже автоматическим системам интернет-трейдинга, которые, как опять же утверждают их рекламные обещания, будут зарабатывать Вам «стабильный» и «пассивный» доход.

        Перечисленные выше три «варианта» заработка на бинарных опционах, к сожалению, имеют очень большое распространение среди новичков, пытающихся заработать в интернете и делающих первоначальные попытки «быстро и эффективно» освоить данную сферу. Как правило, такие «варианты» ни к чему хорошему, конечно же, начинающих трейдеров не приводят. Возможность реального зарабатывания денег посредством воплощения в жизнь именно таких «вариантов» освоения бинарных опционов – это самое опасное заблуждение, которое губит депозиты многих начинающих трейдеров и, соответственно, обогащает всякого рода «торговцев воздухом», обильно паразитирующих в сегменте бинарных опционов.

        Начинающему интернет-трейдеру, искренне нацеленному на финансовый успех и желающему, таким образом, досконально разобраться в сути и реальности заработка на бинарных опционах, следует четко разграничить для себя две группы возможных «вариантов»:

        • варианты, которые никогда не приведут Вас к финансовому успеху, а скорее обусловят скорую утрату Вами торгового депозита;
        • варианты, которые могут реально способствовать достижению финансового успеха, но при единственном условии, что Вы изначально приложите максимум усилий в направлении их тщательного изучения и последующего освоения на практике.

        PO

        Чего стоит опасаться при попытках заработать на бинарных опционах

        В практике интернет-трейдинга (особенно в сегменте бинарных опционов) Вам доведется очень часто сталкиваться с различного рода рекламными заверениями и обещаниями, охотно и обильно раздаваемыми всевозможными интернет-брокерами, торговыми экспертами, управляющими трейдерами, трейдерами-аналитиками, разработчиками и продавцами самых разных систем автоматического интернет-трейдинга. Все эти «декларации» будут самозабвенно и порой весьма убедительно уверять Вас лишь в одном: если Вы все же воспользуетесь их услугами, то Вы обязательно будете зарабатывать – много, часто и стабильно. Здравый смысл и, что очень важно, опыт практической работы многих успешных трейдеров бинарными опционами красноречиво свидетельствует о том, что таким декларациям чаще всего верить не стоит. Если Вы все же поверите таким обещаниям и захотите воспользоваться соответствующими услугами, то единственная польза, которую Вы сможете для себя извлечь, – негативный опыт, который, как говорится, тоже нас многому учит.

        ошибки трейдеров

        Если Вы все же захотите минимизировать такой «опыт» на самых ранних этапах работы с бинарными опционами, то избегайте, как можете, следующих «вариантов», перечисленных ниже.

        1. Приобретение всевозможных торговых стратегий. Рекомендация – старайтесь не покупать торговые стратегии для бинарных опционов. Стратегия-панацея, которой можно было бы вооружиться один раз и навсегда, в принципе, отсутствует. Её просто не существует. Понимание данного факта должно сопутствовать Вам всегда на пути освоения бинарных опционов. Нельзя пользоваться на практике только лишь одной стратегией торговли – какая бы «идеальная» она ни была. Используемые для бинарных опционов стратегии нужно подвергать частой ревизии, так как их результативность и эффективность имеют свойство ухудшаться со временем. Есть масса причин для этого. От некоторых стратегий следует вообще отказываться. Рынок находится в динамике. Стратегии освоения этого рынка также ошибкидолжны меняться.
        2. Заработать на бинарных опционах с помощью самых разных стратегий торговли «на новостях». Принятие интернет-трейдером каких-либо решений о ставках по бинарному опциону на основе экономических и политических новостей – это верх опрометчивости. Чтобы такие решения были обоснованными и по-настоящему результативными, Вы должны быть реальным экспертом в области макроэкономики и международных финансов. Если этого пока еще нет, то Вам лучше будет воздержаться от торговли «на новостях» применительно к бинарным опционам.
        3. Применение для бинарных опционов стратегий торговли, смысл которых Вам не совсем понятен или даже совсем не понятен. Воздержитесь от подобной практики, даже если, допустим, та или иная стратегия по каким-либо причинам Вам очень импонирует. Интернет-трейдинг по принципу «черного ящика» – не самый лучший путь для сохранения и приумножения торгового депозита.
        4. Зарабатывать на бинарных опционах, передав свой торговый депозит в доверительное управление какому-либо другому трейдеру, специализирующемуся на подобного рода сервисе. Серьёзно рассчитывать на то, что кто-то другой будет зарабатывать для Вас деньги интернет-трейдингом – заблуждение, чреватое скорой потерей средств торгового депозита и полным разочарованием в бинарных опционах.
        5. Зарабатывать на бинарных опционах, доверив свой торговый депозит какой-либо системе автоматического интернет-трейдинга, или, проще говоря, торговому роботу. Слишком наивно, чтобы быть правдой. Практика применения для бинарных опционов торговых роботов, разработанных не Вами, явно свидетельствует о том, что такой подход не является прибыльным. Доверить свои личные деньги системе, базирующейся на математических алгоритмах, равносильно тому, чтобы их потерять, практикуя азартные игры или игровые автоматы.

        PO

        Все эти «варианты» заработка на бинарных опционах, как показывают практика и опыт многих интернет-трейдеров, очень часто приводят начинающего трейдера к диаметрально противоположному результату. Подобная статистика является реальным основанием для многочисленных сомнений, о которых мы с Вами рассуждали в самом начале нашего с Вами повествования.

        Что может помочь заработать на бинарных опционах

        Следующие рекомендации будут содержать предложения, имеющие конструктивный характер. Особенно полезны они будут, конечно же, начинающим трейдерам, только намеревающимся осваивать бинарные опционы.

        индикаторы для бинарных опционов

        1. в интернет-трейдинге бинарным опционом применяйте для анализа целевого рынка только сторонние графики цен и источники котировок, не имеющие отношения к Вашему брокеру. Как показывает опыт, лучше воздерживаться от использования тех инструментов и средств анализа рынка, которые Вам «любезно» предлагает Ваш брокер.
        2. используйте для анализа целевого рынка несколько индикаторов (ни в коем случае не один), в которых Вы сами хорошо разбираетесь. Очень важно практиковать определенное количество индикаторов, которые бы могли фильтровать сигналы друг друга, подтверждая их или подвергая обоснованным сомнениям. Начинайте с применения самых известных и базовых индикаторов (например, скользящие средние, Stochastic, MACD, Диапазон Боллинджера).
        3. старайтесь принимать торговые решения по результатам графического анализа, используя всевозможные паттерны японских свечей. Как показывает опыт практически любого интернет-трейдера, добившегося определенного успеха на бинарных опционах, свечные паттерны на ценовых графиках являются лучшим инструментом для принятия спекулянтом торговых решений.
        4. разработайте Вашу собственную стратегию торговли и четко придерживайтесь ей правил и принципов.
        5. отслеживайте и учитывайте в Вашей торговле актуальные для Вашего целевого рынка объемы. Учет фактора актуальных объемов рынка позволит интернет-трейдеру избежать торговли против сильных позиций, занятых маркет-мейкерами. Отслеживать такие объемы можно посредством специализированных индикаторов, представленных в ряде торговых платформ.
        6. если вы все-таки решитесь доверится сторонней помощи, то доверяйте только надежным сигналам для бинарных опционов, которые работают на рынке уже не один год и имеют массу положительных отзывов от своих клиентов на протяжении всего срока работы.

        И самая важная рекомендация – выбирайте правильного брокера бинарных опционов!

        PO

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        Option Bull
        Option Bull
        Важно серьезно относиться к делу, и тогда заработать получится, но не все понимают это)
        Галина Петрова, и это это касается не только бинарных опционов, так во всем)
        24 декабря 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Можно ли заработать на бинарных опционах!? Вопрос риторический))
        24 декабря 2022
        Ответить
        Едвард
        Едвард
        Важно серьезно относиться к делу, и тогда заработать получится, но не все понимают это)
        Галина Петрова, Согласен с Вами на все 100% многие трейдеры думают о том, зарабатывают ли на бинарных опционах и забывают, что торговля бинарными опционами это не азартная игра, а серьезная инвестиционная деятельность.
        30 июня 2021
        Ответить
        Галина Петрова
        Галина Петрова
        Важно серьезно относиться к делу, и тогда заработать получится, но не все понимают это)
        24 февраля 2020
        Ответить
        Ленчик
        зарабатывают на чем угодно, и на бинарных опционах в том числе, но вот главный вопрос - у скольких получится стабильно это делать?)
        30 января 2020
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Полезная статья, стало понятно чего нужно опасаться при торговле и что на бинарных опционах реально можно заработать
        12 мая 2019
        Ответить
        Fekla96
        Статья просто супер, все понятно и подробно объяснили
        14 апреля 2019
        Ответить
        Евгений
        Евгений
        На всем можно заработать и бинарные опционы не исключение, нужен только правильный подход найти
        22 марта 2019
        Ответить
        Bratok87
        Bratok87
        можно нельзя.есть столько возможнастей пробывать даже бесплатно. конечно можно заработать
        21 февраля 2019
        Ответить
        Leno4ca
        Leno4ca
        Спасибо за полезную информацию, многое стало понятнее, захотелось попробовать
        16 февраля 2019
        Ответить
        Димон Ли
        Нужно все проверять, все тестить самому, чтобы выбрать правильного брокера, правильную ТС или сигналы
        15 февраля 2019
        Ответить
        Hanna92
        Как говориться люди зарабатывают на всем, так почему не заработать на бинарных опционах. Здесь как и везде просто нужно разобраться в вопросе и идти вперед!
        07 февраля 2019
        Ответить
        Rbrt Mart
        Rbrt Mart
        Чтобы заработать: 1). Нужно накатывать опыт на учебном счету 2). Нужно пользоваться не одним-двумя индикаторами, а начинать с 3-4, и в песочнице (на учебном счету) анализирвать всё, находить закономерность, пробовать и обкатывать .... строить статегию 3). Нужно относится к этому не как к игре, а как к работе или хобби... делать всё на холодную голову 4). Нужно вкладывать не всё, что имеешь, а то, что потерять не жалко 5). Нужно грамотно управлять капиталом (мани менеджмент), что поможет свести риски к минимуму. Есть работающий инструмент для управления капиталом (мани менеджмента) . Этот инструмент позволяет до сотой доли рассчитать шкалу увеличения, рассчитать всё оперативно и не слить свои деньги. Можно рассчитать всё, вплоть до нужной вам суммы выгрыша при возврате средств. Порог неудачных сделок (порог количества следующих друг за другом неудачных сделок) зависит от суммы запланированного дохода, процентной ставки по данной котировке и суммы вашего депозита. Уменьшаете аппетит (т.е. уменьшаете запланированный доход) - увеличиваете порог и шансы на 100 % возврат средств + запланированный вами доход. Удачи.
        30 января 2018
        Ответить
        Алёна
        Чтоб начать зарабатывать,нужно долго и кропотливо изучить этот вопрос А те кто думает что это казино и повезет,не повезет могут смело идти мимо
        09 декабря 2017
        Ответить
        Павел
        Конечно зарабатывают!Только если подойти к делу ответственно,например для начала прочитав эту статью.
        23 сентября 2017
        Ответить
        Роман
        Роман
        Спасибо, полезная статья - очень было интересно читать про турниры
        21 сентября 2017
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        А сколько можно за месяц заработать торгуя на бинарных опционах с депозитом в 1000$
        Alexander, Смотря как вы будете торговать? Какой стратегией будете пользоваться? или сигналами?
        11 сентября 2017
        Ответить
        Alexander
        А сколько можно за месяц заработать торгуя на бинарных опционах с депозитом в 1000$
        10 сентября 2017
        Ответить
        Клим
        Как заработать на бинарных опционах? - торговать с умом.
        01 сентября 2017
        Ответить
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