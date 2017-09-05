Бинарные опционы - реально ли заработать?

Часто ли Вы задаетесь вопросом о реальности заработка на бинарных опционах? Если это так, то Вы, безусловно, находитесь на самом верном пути. Актуальность такого вопроса для Вас однозначно свидетельствует о том, что Вы, как минимум, осведомлены о существовании такого способа «удаленного» заработка как торговля бинарными опционами.

Начинающим интернет-трейдерам всегда свойственно сомневаться. Кто начинает с сомнений – приходит к уверенности. Сомнения помогают нам лучше понять суть вопроса. Главное – мотивация!

Любые способы и сферы «удаленного» заработка – это уже весомый повод для сомнений. Интернет-пространство является благоприятной средой для деятельности различного рода мошенников и аферистов, паразитирующих на доверии и недостаточной информированности других людей – пользователей интернета. Как очередная сфера «удаленного» заработка, интернет-трейдинг бинарным опционом, конечно же, имеет право на существование. Как минимум, бинарный опцион «имеет право» на то, чтобы стать объектом практического интереса со стороны многочисленных пользователей интернета, желающих не просто проводить время on-line, а еще и зарабатывать, систематически и профессионально занимаясь той или иной интернет-активностью.

Очевидно одно – на бинарных опционах, действительно, можно зарабатывать.

Практика бинарных опционов указывает на то, что есть несколько вариантов получения спекулятивного дохода. Многие начинающие инвесторы уже знают об их существовании. Некоторые начинающие инвесторы уже даже получили определенный опыт, который, однако, как это ни странно, не только не развеял их сомнения, а даже наоборот – еще более их усугубил.

Обычно начинающие трейдеры и инвесторы, рассматривающие бинарный опцион как инструмент спекулятивного заработка, отдают предпочтение следующим вариантам:

Вы можете потратить немного времени на изучение нескольких надежных индикаторов и сразу же начать активное освоение бинарных опционов, совершая реальные интернет-сделки;

и сразу же начать активное освоение бинарных опционов, совершая реальные интернет-сделки; основательно прозондировав просторы интернета, Вы можете найти для себя такие стратегии торговли , которые, по заверениям их разработчиков и распространителей, будут давать «стопроцентный результат» на пути к достижению финансового благополучия;

, которые, по заверениям их разработчиков и распространителей, будут давать «стопроцентный результат» на пути к достижению финансового благополучия; если Вы не хотите заниматься интернет-трейдингом самостоятельно, то Вы можете доверить свои «кровно заработанные» деньги другим трейдерам, аналитикам, ПАММ-управляющим или даже автоматическим системам интернет-трейдинга, которые, как опять же утверждают их рекламные обещания, будут зарабатывать Вам «стабильный» и «пассивный» доход.

Перечисленные выше три «варианта» заработка на бинарных опционах, к сожалению, имеют очень большое распространение среди новичков, пытающихся заработать в интернете и делающих первоначальные попытки «быстро и эффективно» освоить данную сферу. Как правило, такие «варианты» ни к чему хорошему, конечно же, начинающих трейдеров не приводят. Возможность реального зарабатывания денег посредством воплощения в жизнь именно таких «вариантов» освоения бинарных опционов – это самое опасное заблуждение, которое губит депозиты многих начинающих трейдеров и, соответственно, обогащает всякого рода «торговцев воздухом», обильно паразитирующих в сегменте бинарных опционов.

Начинающему интернет-трейдеру, искренне нацеленному на финансовый успех и желающему, таким образом, досконально разобраться в сути и реальности заработка на бинарных опционах, следует четко разграничить для себя две группы возможных «вариантов»:

варианты, которые никогда не приведут Вас к финансовому успеху, а скорее обусловят скорую утрату Вами торгового депозита;

варианты, которые могут реально способствовать достижению финансового успеха, но при единственном условии, что Вы изначально приложите максимум усилий в направлении их тщательного изучения и последующего освоения на практике.

Чего стоит опасаться при попытках заработать на бинарных опционах

В практике интернет-трейдинга (особенно в сегменте бинарных опционов) Вам доведется очень часто сталкиваться с различного рода рекламными заверениями и обещаниями, охотно и обильно раздаваемыми всевозможными интернет-брокерами, торговыми экспертами, управляющими трейдерами, трейдерами-аналитиками, разработчиками и продавцами самых разных систем автоматического интернет-трейдинга. Все эти «декларации» будут самозабвенно и порой весьма убедительно уверять Вас лишь в одном: если Вы все же воспользуетесь их услугами, то Вы обязательно будете зарабатывать – много, часто и стабильно. Здравый смысл и, что очень важно, опыт практической работы многих успешных трейдеров бинарными опционами красноречиво свидетельствует о том, что таким декларациям чаще всего верить не стоит. Если Вы все же поверите таким обещаниям и захотите воспользоваться соответствующими услугами, то единственная польза, которую Вы сможете для себя извлечь, – негативный опыт, который, как говорится, тоже нас многому учит.

Если Вы все же захотите минимизировать такой «опыт» на самых ранних этапах работы с бинарными опционами, то избегайте, как можете, следующих «вариантов», перечисленных ниже.

Приобретение всевозможных торговых стратегий. Рекомендация – старайтесь не покупать торговые стратегии для бинарных опционов. Стратегия-панацея, которой можно было бы вооружиться один раз и навсегда, в принципе, отсутствует. Её просто не существует. Понимание данного факта должно сопутствовать Вам всегда на пути освоения бинарных опционов. Нельзя пользоваться на практике только лишь одной стратегией торговли – какая бы «идеальная» она ни была. Используемые для бинарных опционов стратегии нужно подвергать частой ревизии, так как их результативность и эффективность имеют свойство ухудшаться со временем. Есть масса причин для этого. От некоторых стратегий следует вообще отказываться. Рынок находится в динамике. Стратегии освоения этого рынка также должны меняться. Заработать на бинарных опционах с помощью самых разных стратегий торговли «на новостях». Принятие интернет-трейдером каких-либо решений о ставках по бинарному опциону на основе экономических и политических новостей – это верх опрометчивости. Чтобы такие решения были обоснованными и по-настоящему результативными, Вы должны быть реальным экспертом в области макроэкономики и международных финансов. Если этого пока еще нет, то Вам лучше будет воздержаться от торговли «на новостях» применительно к бинарным опционам. Применение для бинарных опционов стратегий торговли, смысл которых Вам не совсем понятен или даже совсем не понятен. Воздержитесь от подобной практики, даже если, допустим, та или иная стратегия по каким-либо причинам Вам очень импонирует. Интернет-трейдинг по принципу «черного ящика» – не самый лучший путь для сохранения и приумножения торгового депозита. Зарабатывать на бинарных опционах, передав свой торговый депозит в доверительное управление какому-либо другому трейдеру, специализирующемуся на подобного рода сервисе. Серьёзно рассчитывать на то, что кто-то другой будет зарабатывать для Вас деньги интернет-трейдингом – заблуждение, чреватое скорой потерей средств торгового депозита и полным разочарованием в бинарных опционах. Зарабатывать на бинарных опционах, доверив свой торговый депозит какой-либо системе автоматического интернет-трейдинга, или, проще говоря, торговому роботу. Слишком наивно, чтобы быть правдой. Практика применения для бинарных опционов торговых роботов, разработанных не Вами, явно свидетельствует о том, что такой подход не является прибыльным. Доверить свои личные деньги системе, базирующейся на математических алгоритмах, равносильно тому, чтобы их потерять, практикуя азартные игры или игровые автоматы.

Все эти «варианты» заработка на бинарных опционах, как показывают практика и опыт многих интернет-трейдеров, очень часто приводят начинающего трейдера к диаметрально противоположному результату. Подобная статистика является реальным основанием для многочисленных сомнений, о которых мы с Вами рассуждали в самом начале нашего с Вами повествования.

Что может помочь заработать на бинарных опционах

Следующие рекомендации будут содержать предложения, имеющие конструктивный характер. Особенно полезны они будут, конечно же, начинающим трейдерам, только намеревающимся осваивать бинарные опционы.

в интернет-трейдинге бинарным опционом применяйте для анализа целевого рынка только сторонние графики цен и источники котировок, не имеющие отношения к Вашему брокеру. Как показывает опыт, лучше воздерживаться от использования тех инструментов и средств анализа рынка, которые Вам «любезно» предлагает Ваш брокер. используйте для анализа целевого рынка несколько индикаторов (ни в коем случае не один), в которых Вы сами хорошо разбираетесь. Очень важно практиковать определенное количество индикаторов, которые бы могли фильтровать сигналы друг друга, подтверждая их или подвергая обоснованным сомнениям. Начинайте с применения самых известных и базовых индикаторов (например, скользящие средние, Stochastic , MACD , Диапазон Боллинджера ). старайтесь принимать торговые решения по результатам графического анализа, используя всевозможные паттерны японских свечей . Как показывает опыт практически любого интернет-трейдера, добившегося определенного успеха на бинарных опционах, свечные паттерны на ценовых графиках являются лучшим инструментом для принятия спекулянтом торговых решений. разработайте Вашу собственную стратегию торговли и четко придерживайтесь ей правил и принципов. отслеживайте и учитывайте в Вашей торговле актуальные для Вашего целевого рынка объемы. Учет фактора актуальных объемов рынка позволит интернет-трейдеру избежать торговли против сильных позиций, занятых маркет-мейкерами. Отслеживать такие объемы можно посредством специализированных индикаторов, представленных в ряде торговых платформ. если вы все-таки решитесь доверится сторонней помощи, то доверяйте только надежным сигналам для бинарных опционов , которые работают на рынке уже не один год и имеют массу положительных отзывов от своих клиентов на протяжении всего срока работы.