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        Forex Triple Hit

        Индикатор для бинарных опционов Forex Triple Hit

        Индикатор для бинарных опционов Forex Triple Hit – это сигналы и гистограмма на одном графике. Основные точки для торговли появляются благодаря показаниям в «подвале», и чтобы не отслеживать его показания, есть стрелочки, которые подскажут, когда купить Call или Put.

        По заверению автора, FTH состоит из комбинации алгоритмов, правда не указывается, каких именно.

        Этот инструмент является платным и стоит $25, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Forex Triple Hit

        Характеристики индикатора Forex Triple Hit для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: М15-Н1.
        • Экспирация: 5-10 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: ForexTrx.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Deriv, Binarium.

        Установка индикатора Forex Triple Hit в MT4

        Все устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор индикатора Forex Triple Hit для бинарных опционов

        Для работы нам предоставляется:

        1. гистограмма;
        2. стрелки-сигналы;
        3. информационная панель.

        «Подвальный» показатель напоминает MACD, состоит из двух цветов и может быть выше или ниже нуля:

        гистограмма

        Стрелки есть двух разных видов: основные и второстепенные. Как правило сначала появляется большая, потом две маленькие. Они возникают в тот момент, когда ForexTrx меняет цвет с желтого на голубой и наоборот:

        сигналы индюка

        Панель дает простейшую информацию, которая не нужна в трейдинге БО, но иногда может быть полезна. На ней можно найти название актива, время до закрытия свечи и сигналы:

        панель

        В настройках можно убрать инфо-панель, выключить линии на графике, включить алерты, поменять цвета. Для Форекса есть тейк-профит и стоп-лосс. Также можно отобразить уровни поддержки и сопротивления:

        настройки

        Уровни выглядят подобным образом:

        уровни индикатора

        Сказать честно, не понятно, для чего они были сделаны, либо же они неправильно отображаются, так как толку от них мало.

        Разработчик советует смотреть на показания инструмента, начиная с таймфрейма М15 и заканчивая часовым. Более нечего сказать по основным моментам данного инструмента, поэтому перейдем к правилам покупок опционов.

        Правила торговли по индикатору Forex Triple Hit

        Сразу хочется сказать о том, что ForexTrx сможет принести профит только при трендовом трейдинге. В этом можно будет убедиться далее, когда будут показаны примеры. Чтобы работа с трендом не была проблемой, изучите правила из списка ниже, и вы сможете превратить почти любую систему в прибыльную:

        1. Определение и использование бычьего и медвежьего тренда;
        2. Как правильно определять фазы тренда;
        3. Как определять флэт на рынке;

        По FTH можно торговать тремя разными методами:

        1. Позиционно. С этим подходом контракт нужно покупать, как только меняется цвет с голубого на желтый и наоборот, и появляется большая стрелочка.
        2. Сбалансированно. Консервативный способ, при котором покупать бинарные опционы нужно после подтверждения, а именно, когда появляется вторая стрелочка (маленькая).
        3. Агрессивно. Для работы используются все сигналы, которые появляются.

        Теперь пару слов про тренд. Он является единственным способом, используя который можно получить хоть какую-то прибыль от Forex Triple Hit. На картинке ниже трендовое движение:

        тренд

        На сайте автора есть много скринов с большими движениями, но далеко не все сигналы являются такими, поэтому обязательно стоит проверить эту разработку лично и основывать свою торговлю только на трендовых движениях.

        Сигналы по индикатору Forex Triple Hit для бинарных опционов

        Приведем примеры пары сигналов на М15.

        Опцион Call

        Пример для Колл покупок:

        опционы колл

        В этом случае можно работать даже по агрессивному методу, если есть тренд.

        Опцион Put

        Точно такая же ситуация, но зеркальная:

        опционы пут

        А еще обратите внимание на флэт, в котором торговлю вести нельзя:

        флэт

        Заключение

        Индикатор Forex Triple Hit может быть прибыльным в правильных руках. Имеется в виду, что не получится получать прибыль, используя каждый сигнал. Фильтровать их нужно или тенденциями, или другими способами, к примеру, добавив его в какую-то стратегию. Совет для новичков: всегда правильно и очень полезно тестировать инструменты на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет. Также важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, чтобы избежать лишних потерь. И не стоит забывать и про проверенных брокеров, найти которых можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

         

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        Индикатор Forex Triple Hit скачать бесплатно

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        PO

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        Комментарии

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        Артур
        Артур
        Любой индикатор может быть прибыльным в правильных руках.
        21 августа 2023
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Тестировал этот индюк... Правильно тут называют этот индюк натуральным ГОВНОМ...
        Михаил Шумаков, Ну зачем так натурально) Предупреждён, значит вооружён
        31 августа 2022
        Ответить
        Михаил Шумаков
        Тестировал этот индюк... Правильно тут называют этот индюк натуральным ГОВНОМ...
        14 августа 2022
        Ответить
        Макс
        Макс
        спасибо что бесплатно. 25 баксов конечно не много но все же. платить не понятно за что не хочется. и кстати он похож на какой-то индикатор, есть чувство что forex trople hit просто был переделан немного и все......
        27 декабря 2021
        Ответить
        Георгий
        индикатор forex triple hit очередное г?? спасибо что хоть можно скачать бесплатно!!
        27 декабря 2021
        Ответить
        Николай
        Николай
        индикатор forex triple hit очередное г?? спасибо что хоть можно скачать бесплатно!!
        ну не прям г, просто под бо не очень, это больше для форекса где ты открылся и сидишь, поэтому тебе эти коррекции пофиг
        27 декабря 2021
        Ответить
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