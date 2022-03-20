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        Pivot Points AiO (уровни Пивот)

        Индикатор уровней пивот для бинарных опционов

        Уровни пивот в бинарных опционах (уровни опоры) – один из инструментов технического анализа, который применяется точно также, как и уровни поддержки и сопротивления. То есть в обоих случаях трейдеры определяют зоны, по достижении которых ценовой график должен развернуться в противоположную сторону.

        Pivot Points выстраиваются по определенным формулам, в которых учитываются показатели, взятые за прошлый период. Это означает, что рассматриваемый инструмент применяется для определения зон в ближайшем будущем на основании данных, взятых из прошлого. То есть, используя индикатор пивот уровней, трейдер ожидает, что после завершения заданного временного интервала график достигнет нужных значений.

        Содержание:

        Принцип работы уровней пивот в бинарных опционах

        Понять принцип действия Pivot в трейдинге бинарными опционами можно, если выяснить, на основании каких формул работает этот инструмент. При определении линий поддержки и сопротивления применяются несколько типов расчетов. Это обусловлено тем, что первая формула, на основании которой проводится расчет пивот, в дальнейшем была дополнена и переработана аналитиками. В результате появилось несколько вариантов построения зон, что объясняется разницей во мнениях у трейдеров, которые модифицировали формулы для расчетов. Базовые точки пивот для МТ4 выглядят так:

        индикатор pivot points mt4

        Несмотря на широкое разнообразие видов уровней пивот для МТ4, использовать для трейдинга бинарными опционами рекомендуется следующие:

        1. Традиционные. Считаются более популярными среди трейдеров, работающих с валютными парами.
        2. Классические. Этот вариант отличается от предыдущего незначительными изменениями в расчетной формуле.
        3. По Вуди (Woodie). Рассчитывая будущие границы, пользователи придают больший вес цене закрытия.
        4. По ДеМарку (DeMark). Такой расчет пивот появился в начале 2010 года для определения направления движения цен в тот период.
        5. По Фибоначчи (Fibonacci). Формула рассчитывается с использованием зон ценовой коррекции, которые определяются числами Фибоначчи.
        6. По Камарилье (Camarilla). Точки опоры рассчитываются по методике, сходной с классической.

        Для понимания того, как определяются точки пивот и как торговать с использованием этого инструмента, необходимо рассмотреть особенности формул, применяемых при расчете линий поддержки и сопротивления.

        Традиционный расчет пивот уровней

        Этот вариант считается самым простым для построения. В данном случае для определения моментов возможного разворота применяются значения, полученные за прошлые периоды (за вчерашний день, неделю, месяц и так далее). В расчетах используются три параметра:

        • High, или максимальная цена, достигнутая за выбранный таймфрейм;
        • Low, или минимальная цена;
        • Close, или цена закрытия.

        Эти значения складываются и делятся на «3» P = (Close + High + Low) / 3. Дополнительно необходимо вычислить три точки начала линий поддержки (R – Resistance) и сопротивления (S – Support):

        • R1 = 2 * P – Low;
        • S1 = 2 * P – High;
        • R2 = P + (R1 – S1);
        • S2 = P – (R1 – S1);
        • R3 = High + 2 * (P – Low);
        • S3 = Low – 2 * (High – P).

        После расчетов полученные результаты будут отражены на графике в виде семи линий:

        1. S1;
        2. S2;
        3. S3;
        4. Pivot Point;
        5. R1;
        6. R2;
        7. R3.

        Традиционный расчет

        Расчет пивот уровней по ДеМарку

        Этот расчет отличается важной особенностью, определяющей будущие результаты. При проведении расчетов учитывается тренд: бычий или медвежий. То есть сначала определяется направление актива, после чего выполняются вычисления:

        1. если цена открытия больше цены закрытия, то P = High + 2 * (Low + Close);
        2. если меньше, то P = 2 * High + Low + Close;
        3. если совпадают, то P = High + Low + 2 * Close.

        В этом случае R1 = P / 2 – Low, S1 = P / 2 + High и получаем три линии:

        Расчет по ДеМарку

        Расчет пивот уровней по Вуди

        В этом случае больший вес приобретает значение, которое рассчитывается по ценам закрытия. Для определения опорных точек используются следующие вычисления:

        • P = (2 * Close + High + Low) / 4;
        • R1 = 2 * P ­– Low;
        • S1 = 2 * P – High;
        • R2 = P + High – Low;
        • S2 = P – High + Low.

        При построении Pivot Points должны появиться семь горизонтальных линий:

        Расчет по Вуди

        Расчет пивот уровней по Камарилье

        Точки пивот, рассчитанные по этой формуле, дают восемь линий поддержки и сопротивления. Этот вариант чаще применяется в торговле на рынке Форекс. Трейдеры используют полученные ценовые зоны для выставления тейк-профитов и стоп-лоссов. Чтобы вычислить эти точки, нужно использовать следующие формулы:

        • R4 = (High – Low) * 1.1 / 2 + Close;
        • S4 = Close – (High – Low) * 1.1 / 2;
        • R3 = (High – Low) * 1.1 / 4 + Close;
        • S3 = Close – (High – Low) * 1.1 / 4;
        • R2 = (High – Low) * 1.1 / 6 + Close;
        • S2 = Close – (High – Low) * 1.1 / 6;
        • R1 = (High – Low) * 1.1 / 12 + Close;
        • S1 = Close – (High – Low) * 1.1 / 12.

        Расчет по Камарилье

        Калькулятор пивот уровней (расчет онлайн)

        Для упрощения построения линий пивот созданы индикаторы, скачать которые можно под разные торговые терминалы, включая MetaTrader 4. Также для определения опорных точек можно воспользоваться онлайн-калькулятором пивот уровней от Investing, который поможет рассчитать все зоны без использования формул:

        Калькулятор для pivot points

        Этот калькулятор пивот уровней содержит информацию с построениями по:

        1. Классическим;
        2. Камарилья;
        3. Фибоначчи;
        4. Вуди;
        5. ДеМарк.

        Также в таблице можно просмотреть параметры S1-Sn, R1-Rn и активы, по которым отображаются точки. На выбор есть:

        1. Форекс;
        2. Индексы;
        3. Акции;
        4. Фьючерсы;
        5. Товары.

        Кроме этого, в калькуляторе доступна функция выбора таймфрейма. В зависимости от выбранного интервала изменяются параметры точек пивот, так как меняется период, за который берутся показатели для проведения вычислений:

        таймфреймы в калькуляторе

        Уровни пивот: индикатор от Trading View

        Выше при объяснении формул мы использовали платформу TradingView, на которой можно строить Pivot Points при помощи встроенного индикатора. Также это можно делать и на живом графике для бинарных опционов. Для добавления индикатора нажимаем на кнопку «Индикаторы» и вписываем в строку поиска «точки разворота» или «pivot points», если у вас английская версия. Из найденных выбираем «Стандартные точки разворота» или «Pivot Points Traditional» для английской версии:

        индикатор pivot points от Trading View

        Pivot Points сразу будут построены после этого автоматически на графике. На выбор трейдерам доступны все обсуждаемые ранее типы Pivot Points, которые можно выбрать в настройках индикатора. Дополнительно каждый из Pivot Points можно настроить, внеся изменения в типы построения, отображение за прошлый период, таймфрейм, цвет и вид линий:

        настройки pivot

        В TradingView по умолчанию заданы автоматические параметры построения для таймфрейма (Pivots Timeframe). При желании можно выбирать любой из таймфреймов, если вам, к примеру, нужны линии для пяти или пятнадцати минут.

        Индикатор пивот уровней для МТ4: Pivot Points AiO

        Терминал MetaTrader 4 также позволяет использовать индикаторы, которые строят точно такие же Pivot Points. Индикаторов для пивот уровней существует очень много, но не все они позволяют строить линии по описанным нами формулам. Один из индикаторов, который позволяет это делать – Pivot Points AiO:

        индикатор pivot points aio

        Индикатор можно настраивать, используя формулы Фибоначчи, Камарилья, Вуди и стандартную, но для расчета нет формулы по ДеМарку:

        настройки индикатора pivot points aio

        Также настроить можно таймфреймы, глубину уровней, вид и цветовую схему. Настраивая индикатор, следует учитывать, что в зависимости от выбранного таймфрейма меняется порядок расчета. В частности, меняется период, за который берутся данные для вычислений. Поэтому для большинства стратегий бинарных опционов, которые используются внутри дня, стоит выбрать в настройках таймфрейм «Hourly» (часовой):

        линии индикатора pivot points aio

        Если оставить «Daily» (дневной), то точки Pivot будут далеко друг от друга. Но такой период для расчета наоборот подойдет тем, кто торгует на таймфрейме от Н1 и выше.

        Скачать индикатор уровней пивот можно будет в конце статьи.

        Пивот уровни: как торговать

        Пивот уровни применяются для определения зон поддержки и сопротивления (либо спроса и предложения). В обоих случаях инструмент помогает определить участок на графике, по достижению которого цена может изменить текущее направление на противоположное. Pivot Points используются как линия, пересечение которой дает сильный сигнал на разворот.

        Приведенный скриншот наглядно показывает эффективность применения такого подхода. Котировки по выбранному активу хорошо реагируют на установленные зоны поддержки и сопротивления. Но в случае пробоя движение цены укрепляется, и тренд идет в прежнем направлении. То есть в подобных ситуациях сделки открываются вслед за направлением рынка, а прежние линии становятся «зеркальными» (поддержка становится сопротивлением, и наоборот):

        развороты по индикатору

        Pivot Points можно использовать и как зоны спроса и предложения. Для этого надо объединить две линии в одну зону:

        зоны индикатора

        Вариант с использованием зон подойдет только опытным трейдерам бинарными опционами, так как определить их сложно и нужно иметь понимание того, как ведет себя каждый из активов. Новичкам лучше всего обойтись просто линиями Pivot.

        Использовать одни только уровни тоже смогут далеко не все, так как очень часто цена делает ложные пробои или вообще пробивает уровень, как будто его не существует. Поэтому для более эффективной торговли стоит использовать дополнительные индикаторы для бинарных опционов. В нашем случае мы используем вместе с Pivot Points индикатор Stochastic Oscillator.

        Правила покупки для опционов Call следующие:

        1. Цена должна подойти к линии снизу вверх и зайти за нее или коснуться уровня, после чего начать движение вниз и закрепиться за уровнем (свеча должна закрыться ниже уровня).
        2. Стохастик должен зайти в зону перекупленности и начать выходить из нее.

        Для опционов Put:

        1. Цена должна подойти к линии сверху вниз и зайти за нее или коснуться уровня, после чего начать движение вверх и закрепиться за уровнем (свеча должна закрыться выше уровня).
        2. Стохастик должен зайти в зону перепроданности и начать выходить из нее.

        Экспирация в обоих случаях должна составлять пять свечей.

        Также для торговли бинарными опционами можно использовать пробои линий Pivot, но в этом случае тоже нужно применять дополнительный фильтр, который поможет определить точность потенциального пробоя. Стоит отметить, что пробойная стратегия сложнее и очень часто сигналы в ней являются ложными, поэтому лучше сосредоточиться на отбоях от Pivot Points.

        Открытие опциона Call

        На примере ниже цена зашла за уровень сверху вниз и закрепилась выше него. Стохастик в этот момент начал выходить из зоны перепроданности, что и дало сигнал на покупку опциона Call:

        покупка опциона call по индикатору pivot points aio

        Открытие опциона Put

        Обратная ситуация, где цена зашла за уровень снизу вверх, после чего опустилась и закрепилась ниже него. Стохастик начал выходить из зоны перекупленности, что дало сигнал на покупку опциона Put:

        покупка опциона put по индикатору pivot points aio

        Заключение

        Торговля по уровням пивот ведется по принципу торговли от линий поддержки и сопротивления или зон спроса и предложения. Однако данный инструмент не рекомендуется использовать отдельно, так как Pivot Points часто могут показывать ложный пробой, что невозможно определить заранее. Также уровни пивот не способны заменять стандартные линии поддержки и сопротивления, так как строятся они по-разному. Их можно использовать вместе для большей эффективности.

        Перед каждой сделкой рекомендуется проводить полноценный анализ на истории и на демо-счету, и не забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать индикатор пивот уровней Pivot Points AiO

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        PO

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        Option Bull
        Option Bull
        Что-то все молчат. В принципе в индюке нет ничего сложного
        Артур, как раз таки индикатор довольно сложный, по крайней мере для новичков, которые могут не разобраться во всех этих формулах и зонах. Тем более в статье прямо об этом и говорится.
        Option Bull, тю, но ведь дальше в самой же статье написано, что не обязательно самому считать уровни по формулам. Можно ведь на инвестинге воспользоваться специальным калькулятором уровней Пивот, причем там также можно выбрать нужный временной интервал, так что не вижу особой проблемы)
        Руслан, ок, допустим, но это все равно не знакомые многим уровни поддержки/сопротивления. Они ведут себя по-разному при разных активах и т.д. + здесь нужно фильтровать сигналы и знать, какой дополнительный индикатор для этого лучше подойдет, так как этот индюк нередко дает ложные сигналы на пробитие.
        08 ноября 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Что-то все молчат. В принципе в индюке нет ничего сложного
        Артур, как раз таки индикатор довольно сложный, по крайней мере для новичков, которые могут не разобраться во всех этих формулах и зонах. Тем более в статье прямо об этом и говорится.
        Option Bull, тю, но ведь дальше в самой же статье написано, что не обязательно самому считать уровни по формулам. Можно ведь на инвестинге воспользоваться специальным калькулятором уровней Пивот, причем там также можно выбрать нужный временной интервал, так что не вижу особой проблемы)
        08 ноября 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Что-то все молчат. В принципе в индюке нет ничего сложного
        Артур, как раз таки индикатор довольно сложный, по крайней мере для новичков, которые могут не разобраться во всех этих формулах и зонах. Тем более в статье прямо об этом и говорится.
        08 ноября 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Что-то все молчат. В принципе в индюке нет ничего сложного
        14 сентября 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Кто-то тестил? результат хоть какой-то есть?
        tirant, Возьмите и тестируйте. Потом здесь напишите как он...
        20 июня 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        С февраля молчание. Людиии, кто-нибудь тестил? Как результаты?
        27 апреля 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Кто-то тестил? результат хоть какой-то есть?
        22 февраля 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        спасибо за уровни пивот для мт4. поделитесь только кто какую формулу расчета использует? а то не ясно какая эфективнее..........
        бери класичесскую или трацдиционную не ошибешься остальыне то уже замороченные и не нужные.
        Михаил Петров, да классика есть класика. Но я обратил внимание на Fxaccurate Larna MT4. Тестировал на МТ4 и дает хорошие результативность... Правда ждать нужно, поскольку сигналы выдаёт редко, но точно... Рекомендую попробовать, благо есть варинат тестирования бесплатно.
        Алексей, и что какие результаты? пробовал на реальном счету?
        06 июня 2022
        Ответить
        Алексей
        Алексей
        спасибо за уровни пивот для мт4. поделитесь только кто какую формулу расчета использует? а то не ясно какая эфективнее..........
        бери класичесскую или трацдиционную не ошибешься остальыне то уже замороченные и не нужные.
        Михаил Петров, да классика есть класика. Но я обратил внимание на Fxaccurate Larna MT4. Тестировал на МТ4 и дает хорошие результативность... Правда ждать нужно, поскольку сигналы выдаёт редко, но точно... Рекомендую попробовать, благо есть варинат тестирования бесплатно.
        25 мая 2022
        Ответить
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        спасибо за уровни пивот для мт4. поделитесь только кто какую формулу расчета использует? а то не ясно какая эфективнее..........
        бери класичесскую или трацдиционную не ошибешься остальыне то уже замороченные и не нужные.
        21 марта 2022
        Ответить
        Федор
        pivot в трейдинге бинарными опционами можно использовать и как обычные уровни, но на пробой точно сказали вы сложно и понять что будет пробой почти не реально
        21 марта 2022
        Ответить
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        pivot в трейдинге бинарными опционами можно использовать и как обычные уровни, но на пробой точно сказали вы сложно и понять что будет пробой почти не реально
        можно понять если использовать еще какой-то сигнальный индикатор но все равно именно отбой точнее будет и проще. пробой может и не пойти далеко тем более...
        21 марта 2022
        Ответить
        Егор
        спасибо за уровни пивот для мт4. поделитесь только кто какую формулу расчета использует? а то не ясно какая эфективнее..........
        21 марта 2022
        Ответить
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