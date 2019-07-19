Ищете надежный инструмент для торговли? Бесплатный индикатор для бинарных опционов Magnetic Levels предоставляет четкие горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, позволяя точно определять моменты покупки опционов Call и Put. Узнайте, как этот инструмент может улучшить вашу торговлю бинарными опционами и не пропустить торговые сигналы благодаря встроенным алертам. Читайте наш независимый обзор и откройте для себя все преимущества Magnetic Levels.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels

Установка индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels

Индикатор Magnetic Levels устанавливается стандартно в платформу МеtаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Смотреть на Youtube Смотреть на RuTube

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels

Индикатор для бинарных опционов Magnetic Levels показывает на графике важные уровни поддержки и сопротивления, от которых стоит открывать сделки на покупку опционов Call или Put. Индикатор рассчитывает эти уровни в режиме реального времени, показывая трейдеру, до каких значений может подняться или снизиться цена актива.

Magnetic Levels формирует ценовые уровни трех типов:

Уровни сопротивления (синего цвета) – предназначены для сигналов на покупку опционов Put.

Нейтральный уровень (серого цвета) – отображает середину торгового диапазона и не генерирует торговых сигналов.

Уровни поддержки (красного цвета) – предназначены для сигналов на покупку опционов Call.

На наш взгляд цветовая кодировка выглядит несколько странной. Обычно красным цветом выделяют сигналы на покупку Put, а не Call. Но в этом инструменте нет возможности изменить цвет горизонтальных уровней, и приходится использовать тот вариант, который заложил автор.

В целом, настроек у этого индикатора не много. Все, что доступно пользователю – активация алертов. Все остальные параметры индикаторов, на основе которых формируются стрелки на открытие позиций, скрыты.

Для открытия Call ждем касания ценой красных уровней и появления зеленой стрелки.

Можно предположить, что для расчета интервала между уровнями используется индикатор Average True Range (ATR). Его значение служит шагом, с которым на графике отмечаются горизонтальные линии.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Magnetic Levels

Уровни индикатора Magnetic Levels можно использовать не только для входа в сделки, но и в качестве целевых уровней take-profit и размещения стоп-лосс ордеров для открытых позиций. Это особенно полезно для трейдеров рынка Форекс. Однако, тем, кто торгует бинарными опционами, следует сосредоточиться на сигналах индикатора в виде стрелок. Если вы не уверены в своих силах и думаете о покупке торговых сигналов у разных поставщиков, рекомендуем ознакомиться с нашими статьями на эту тему или рассмотреть приобретение хорошо зарекомендовавшего себя сигнального индикатора WinProfit80 V3 x2 mod:

КУПИТЬ WINPROFIT80 V3 x2 mod

Открытие опциона Call

Цена касается красного уровня Под свечой появилась зеленая стрелка На открытии новой свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Цена касается синего уровня Над свечой появилась пурпурная стрелка На открытии новой свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 5 свечей. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels

Уровни индикатора Magnetic Levels можно использовать как классические инструменты технического анализа. При этом силу уровня определяют по количеству касаний ценой. Чем больше свечей коснется горизонтального уровня своими тенями, тем значимее он для трейдеров и тем сильнее будет движение цены при его пробитии. Подобные стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления можно найти в нашей статье “Как использовать уровни поддержки и сопротивления в Бинарных опционах”.

Плюсы индикатора Magnetic Levels

Одно из основных преимуществ использования горизонтальных уровней поддержки и сопротивления Magnetic Levels – их простота и легкость определения на графике. Такие линии наглядно отображают зоны, где цена может встретить поддержку со стороны покупателей или сопротивление продавцов. Уровни индикатора Magnetic Levels универсальны и подходят для любого актива и таймфрейма. Они эффективны для определения моментов покупки опционов Call и Put, а алерты помогут не пропустить их.

Минусы индикатора Magnetic Levels

Горизонтальные уровни Magnetic Levels не всегда точны, т.к. цена часто их пробивает или может вообще игнорировать, оставляя трейдера в полном недоумении. Подобные уровни не учитывают другие не менее важные факторы, влияющие на поведение цен, такие как новости, фундаментальный анализ и технические индикаторы. Помните, что уровни поддержки и сопротивления больше подходят для краткосрочной торговли, чем для долгосрочного удержания позиций.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Magnetic Levels представляет собой удобный инструмент для анализа рынков. Его простые и легко читаемые горизонтальные уровни поддержки и сопротивления помогают трейдерам находить потенциальные точки входа для сделок. Этот индикатор универсален и подходит для различных валютных пар и таймфреймов, что делает его полезным при использовании в разных торговых стратегиях. На основе сигналов этого индикатора можно покупать опционы Call и Put, а встроенные алерты помогут своевременно реагировать на изменения на рынке.

В то же время, важно отметить, что перед использованием индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels на реальных деньгах, рекомендуется протестировать его на демо-счете у честного брокера. Это позволит лучше понять его настройки и сигналы, а также выработать эффективные приемы управления рисками и капиталом. Индикатор бесплатный и заслуживает внимания благодаря своим неплохим точкам входа, но разумный подход к его применению и тестированию станет ключом к успешной торговле. Предлагаем вам ознакомиться с обучающими статьями на нашем сайте, чтобы углубить свои знания и выбрать оптимальные инструменты для своей торговой стратегии. Желаем всем успешной торговли!

Скачать индикатор бинарных опционов Magnetic Levels

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: