Индикатор для бинарных опционов Peradox Sniper уникален в своем роде. Вероятно, это один из самых точных индикаторов тренда, которые удалось найти за многие годы. Он работает на основе оригинального алгоритма, который авторы держат в строгом секрете. Для расчета значений инструмент обращается к специальным библиотекам. О том, как максимально эффективно использовать Peradox в торговле бинарными опционами, читайте в нашем обзоре.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Peradox Sniper

Установка индикатора для бинарных опционов Peradox Sniper

Индикатор Peradox Sniper устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Peradox Sniper

Индикатор Peradox Sniper способен давать сигналы по двум основным торговым подходам, используемым в трейдинге: торговля по тренду и торговля на возврат к средним значениям. Для каждого типа торговли предусмотрен свой сигнал. Например, при торговле по тренду следует ориентироваться на цвет скользящей средней: если она изменила цвет с красного на зеленый – покупаем опционы Call, если с зеленого на красный – покупаем опционы Put.

Это стандартная логика работы большинства трендовых скользящих средних. В этом смысле индикатор для бинарных опционов Peradox Sniper мало отличается от аналогичных инструментов. Зато его сигналы для торговли на возврат к средним значениям выглядят нестандартно: они отличаются высокой точностью, даже несмотря на то, что сделки открываются против основной тенденции.

Как видно на изображении выше, после закрытия свечи со стрелкой цена актива, как правило, начинает двигаться в противоположном направлении и достигает скользящей средней — mean reversion. Легко заметить, что коррекция по этим сигналам обычно длится недолго – около двух свечей. Однако этого времени вполне достаточно, чтобы извлечь прибыль на рынке бинарных опционов.

У индикатора нет настроек. Пользователь может лишь выбрать цвета скользящей средней и стрелок.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Peradox Sniper

Торговля по тренду на смене цвета скользящей средней этого индикатора больше подойдет трейдерам рынка Форекс. Нас же интересуют бинарные опционы, поэтому в этом обзоре мы сосредоточимся на стрелочных сигналах.

В базовом варианте достаточно открывать сделку на покупку опциона Call при появлении стрелки вверх под свечой и приобретать опционы Put при появлении стрелки вниз над свечой.

Как видно на изображении выше, сигналы индикатора Peradox Sniper довольно точные. Этот инструмент неплохо определяет точки разворота на ценовом графике.

Какие бы вы не использовали сигналы, помните о рисках. Не рекомендуется использовать более 2% капитала на одну сделку.

Открытие опциона Call

Дожидаемся появления сигнала - стрелки вверх. На открытии следующей свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Дожидаемся появления сигнала - стрелки вниз. На открытии следующей свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 2 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Peradox Sniper

Чтобы повысить процент прибыльных сделок, рекомендуется отрабатывать сигналы индикатора Peradox Sniper в направлении тренда старших таймфреймов. Например, если вы торгуете на M5, обратите внимание на направление тренда на М30. Если на старшем таймфрейме наблюдается бычий тренд, то на рабочем графике M5 открывайте исключительно опционы Call после появления стрелки вверх под свечой. При медвежьем тренде действуйте наоборот. Определить тренд на М30 можно с помощью любого трендового индикатора, о которых мы рассказывали в статье “ТОП 7 лучших индикаторов тренда для бинарных опционов: скачать, обзор, отзывы”.

Плюсы индикатора

Главное преимущество этого индикатора – точные торговые сигналы. В большинстве случаев после появления стрелки цена движется в сторону скользящей средней. А так как для заработка на бинарных опционах не требуется ловить крупные ценовые движения, даже небольшой откат может принести прибыль.

Минусы индикатора

К недостаткам можно отнести появление торговых сигналов против основного тренда. Однако при учете направления тренда старшего таймфрейма этот минус можно свести к минимуму.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Peradox Sniper – уникальный трендовый инструмент, работающий на основе авторского алгоритма. Он одинаково хорошо подходит, как трейдерам рынка Форекс, так и бинарных опционов. Уникальная формула в его основе позволяет генерировать точные стрелочные сигналы без перерисовки, а динамическая скользящая средняя поможет избежать сделок против тренда.

Тем не менее, перед использованием сигналов Peradox Sniper в реальной торговле бинарными опционами обязательно протестируйте индикатор на демо-счете у надежного брокера. Разберитесь с тем, как он работает, и только потом переходите к реальной торговле, не забывая о правилах управления капиталом. Удачных сделок!

