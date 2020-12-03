Развеиваем страхи торговли с надежным брокером Binarium

Опасения перед неизведанным? Абсолютно нормально. Когда они касаются трейдинга, где приходится рисковать реальными деньгами, тем более. Чего именно боятся начинающие инвесторы и каким образом брокер Binarium может развеять их страхи? Читайте рекомендации и доводы экспертов, заряжайтесь уверенностью и мотивацией для успешного трейдинга!

Начнем с того, что отсутствие опыта – еще не значит стопроцентные убытки. Все с чего-то в свое время начинают. Трейдинг не исключение. Главное понять, что зарабатывать на торговле бинарными опционами смогут только ответственные и терпеливые трейдеры. Речь идет об инвесторах, готовых потратить месяцы и даже годы на самообучение, на анализ и практику. Это первое.

Второе – правильный выбор брокера бинарных опционов для торговли. Без этого ничего не выйдет. Ниже мы расскажем, как и почему можно зарабатывать с Бинариумом без страха.

Опыт и репутация

Для начала о главном. Открывать сделки с реальным депозитом допускается только при 100% уверенности в надежности брокера. Как определить честная контора или нет? Как минимум, посмотреть на дату появления брокера на рынке. Бинариум, например, успешно работает с 2012 года. Для брокера бинарных опционов это солидный срок. Уже этого достаточно, чтобы как минимум проанализировать платформу компании и потратить немного времени на изучение отзывов.

Рекомендации трейдеров — еще одно подтверждение надежности компании. О Бинариум отзываются хорошо те, кто здесь работают, а не пытаются поиграть кнопками без всякого анализа, полагаясь на удачу. Чтобы составить реальную картину, научитесь отличать отзывы инвесторов, от случайных любителей легкой наживы, готовых мстить брокеру за собственное нежелание вникать в нюансы торговли по анализу.

Лицензия регулятора

Еще один способ победить страх перед торговлей на рынке бинарных опционов – убедиться в наличии лицензии регулятора ЦРОФР. На территории России это пока единственная организация, которая может воздействовать на брокеров, куда трейдеры подают жалобы и имеют все шансы на получение не только консультации, но и денежной компенсации.

У компании Бинариум не только есть лицензия ЦРОФР. Брокер зарегистрирован на Кипре, поэтому средства инвесторов хранятся в надежных европейских банках.

Терминал

Один из страхов начинающих трейдеров – обман брокера во время торговли. Речь не идет о том, что компания фейковая, откажется выплачивать деньги или заблокирует аккаунт. На это идут не все. Некоторые брокеры предпочитают действовать осторожно, едва заметно подкручивая котировки. Чтобы не попасться на этот обман, нужно научиться анализировать данные, сверяя их с данными поставщиков.

Терминал Бинариума работает исправно и без обмана. Котировки достоверные, а скорость исполнения сделок не меняется в зависимости от ставок инвесторов. Это тоже легко проверить на практике, об этом же пишут в отзывах пользователи-“старожилы”.

Вход в рынок

Есть предубеждение, что для начала торговли бинарными опционами нужно много денег, как минимум 500 долларов, иначе открывать сделки не имеет смысла. На самом деле это не так и страх перед потерей столь крупной суммы соответственно также не оправдан.

Бинариум предлагает начинать с минимального пополнения на 5 долларов или суммы эквивалентной им в валюте из списка допустимой. С такими деньгами работать не страшно, тем более что по правилам брокера минимальная ставка всего 1 доллар.

Демо-счет

Для тех, кому по-прежнему страшно вкладывать реальные деньги и рисковать пусть небольшими, но кровно заработанными суммами, на сайте Бинариум имеется демо-версия счета. На нем можно учиться, оттачивать навыки, пробовать стратегии, тренировать дисциплину трейдера, словом заниматься всем тем, что планируется на реальном депозите, но без риска и убытков.

Демо-счет бесплатный, работает по аналогии с реальным. Это простой и доступный старт для новичков, не готовых к неоправданным тратам без минимальной практики.

Вывод денег и бонусы

Один из основных страхов трейдеров – брокер не выводит деньги. Так бывает, если брокер является мошенником или если трейдер нарушает условия клиентского соглашения.

Бинариум не занимается обманом и настоятельно рекомендует читать правила пользования услугами сайта до начала торговли. Проблемы с выводом бывают у трейдеров с множественной регистрацией. В таких случаях аккаунт по правилам сервиса блокируется и об этом нужно знать.

Причиной проблемы с выводом могут стать бонусы. Трейдеру нужно их отработать. Как только он это сделает, деньги, в том числе и полученные с учетом использования бонусов, без проблем поступят на вывод.

Еще одно препятствие к выводу средств – верификация в Бинариум. Ее нужно пройти для того, чтобы заявка на вывод была обработана в течение суток. Без верификации ждать придется гораздо дольше.

И последнее, техническая поддержка. Отсутствие обратной связи — не основной, но тоже имеющий место страх. Брокер Бинариум отвечает быстро и каждый раз, когда это нужно пользователям. Консультируют по всем вопросам, помогают освоиться, по требованию делятся временными промокодами.

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