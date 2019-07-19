Индикатор для бинарных опционов Relative Momentum Index известен в трейдерских кругах гораздо меньше, чем его знаменитый «родственник» – Индекс относительной силы (RSI). Тем не менее он заслуживает внимания, поскольку обладает свойством, отсутствующим у большинства осцилляторов: он не дает ложных сигналов во время сильных и устойчивых трендов. О том, как применять его в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Relative Momentum Index

Установка индикатора для бинарных опционов Relative Momentum Index

Индикатор Relative Momentum Index устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Relative Momentum Index

Индикатор RMI разработал Роджер Альтман – известный американский финансист, дважды занимавший должность заместителя министра финансов США при президентах Джимми Картере и Билле Клинтоне. Впервые он представил этот индикатор в 1993 году на страницах авторитетного журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities.

Основная цель создания RMI заключалась в устранении главного недостатка большинства осцилляторов, включая RSI, – склонности давать ложные сигналы во время тренда. Чтобы понять, как работает Relative Momentum Index, сначала следует разобраться с принципом действия RSI. Этот индикатор сравнивает цену закрытия текущей свечи с ценой закрытия предыдущей, показывая прирост или снижение внутри выбранного таймфрейма.

RMI устроен иначе: он сопоставляет текущую цену закрытия с ценой закрытия N периодов назад. При этом параметр N можно настраивать и чаще всего называется трейдерами «моментумом».

На графике индикатор размещается в нижней части экрана, как и большинство осцилляторов. Он представляет собой сплошную линию, которая меняет свой цвет в зависимости от рыночной ситуации: желтый сигнализирует о нейтральной фазе, зеленый – о бычьем рынке, красный – о медвежьем.

Таким образом, нововведение Альтмана заключается в том, чтобы измерять не колебания цены за один бар, а более широкий импульс рыночного движения за заданный временной интервал. Такой подход позволяет эффективно отсеивать рыночный шум и сохранять сигнал даже в условиях сильного тренда.

Как и RSI, индикатор Relative Momentum Index показывает зоны перекупленности и перепроданности. Однако в отличие от него вход в эти зоны не сигнализирует о скором развороте цены, а, напротив, указывает на вероятное продолжение текущего тренда.

Настроек у инструмента немного, и основные из них показаны на изображении ниже.

Пользователь может выбрать таймфрейм для расчетов, задать периоды RMI и моментума, определить тип цены, используемой в вычислениях, а также указать период для сглаживающего индикатора Jurik. Кроме того, доступны настройки внешнего вида и возможность включить интерполяцию значений при использовании таймфрейма, отличного от текущего.

Как видно, подготовить этот инструмент технического анализа к работе достаточно просто. Если вы хотите глубже разобраться в техническом анализе, рекомендуем ознакомиться с подборкой статей на эту тему:

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Relative Momentum Index

Для торговли по сигналам индикатора RMI достаточно соблюдать несколько простых правил: дождаться смены цвета осциллятора с нейтрального желтого на зеленый или красный и открыть позицию при закрытии свечи в ту же сторону.

Открытие опциона Call

Дожидаемся смены осциллятора с желтого на зеленый Убеждаемся в том, что свеча закрылась с повышением На открытии нового интервала покупаем опцион Call

Открытие опциона Put

Дожидаемся смены осциллятора с желтого на красный Убеждаемся в том, что свеча закрылась с понижением На открытии нового интервала покупаем опцион Put

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Relative Momentum Index

Особенность расчета индикатора RMI делает его сигналы более сглаженными и, как следствие, более надежными. Благодаря этому значения индикатора менее чувствительны к рыночному шуму. Трейдеры могут использовать это преимущество в своих стратегиях, получая более точную оценку долгосрочного импульса тренда.

Плюсы индикатора Relative Momentum Index

Благодаря улучшенной фильтрации рыночного шума индикатор RMI дает более надежные сигналы в тренде по сравнению с большинством осцилляторов. В расчетах он учитывает изменение цен за период N, а не только между соседними барами, что делает его менее чувствительным к незначительным колебаниям.

Минусы индикатора Relative Momentum Index

К очевидным недостаткам этого индикатора, основанного на скользящих средних, относится запаздывание торговых сигналов. Из-за этого во время резких рыночных разворотов он может реагировать позже, чем RSI, что приводит к более позднему открытию сделки. Кроме того, в момент смены тренда и перехода от сильного импульса к флэту возможны ложные сигналы.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Relative Momentum Index помогает находить неплохие точки входа. Однако для стабильной прибыльной торговли его сигналы рекомендуется комбинировать с трендовыми индикаторами, например со скользящими средними, или с уровнями поддержки и сопротивления.

В любом случае перед использованием RMI в торговле на реальные средства обязательно потренируйтесь на демо-счете у надежного брокера. Разберитесь с принципом работы индикатора и строго соблюдайте все правила, не забывая о рисках и управлении капиталом. Удачных торгов!

