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        Стратегия бинарных опционов STGFX

        Стратегия для бинарных опционов STGFX – один из вариантов эффективного объединения торговых сигналов разных технических индикаторов. Благодаря проверенному временем мультитаймфреймовому подходу система показывает высокие результаты, особенно на высоковолатильных валютных парах и криптовалютах. Те, кто дочитает наш обзор до конца, узнают, как применять сигналы STGFX для получения стабильных результатов.

        Содержание:

        график stgfx

        Характеристики стратегии для бинарных опционов STGFX

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М1
        • Экспирация: 3 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: STGDash.ex4, STGE1.ex4, STGE2.ex4, STGTREND.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка стратегии для бинарных опционов STGFX

        Индикаторы стратегии STGFX устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

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        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов STGFX

        Стратегия для бинарных опционов STGFX состоит из технических индикаторов, которые хорошо себя зарекомендовали в трейдинге. В первую очередь это касается информационных панелей, часто используемых трейдерами для определения направления тренда сразу на нескольких таймфреймах. Благодаря комбинации сигналов таких индикаторов, как RSI, MTF, STO, WPR и CCI, они могут определить направление тренда не только на текущем временном интервале, но и на любом другом, необходимом для принятия обоснованного решения об открытии сделки.

        определение направления тренда в stgfx

        В системе STGFX такими таймфреймами являются M5 и M30. Именно сонаправленный сигнал на всех временных интервалах позволяет трейдеру реагировать на появление стрелок. Для покупки опциона Call необходимо дождаться синих стрелок на панели дашборда для всех трех анализируемых таймфреймов и синей стрелки на свечном графике. Для покупки опционов Put ситуация зеркальна: дожидаемся трех красных стрелок на панели дашборда и красной стрелки над свечным графиком. После этого можно покупать опционы на понижение – Put.

        На изображении ниже представлены основные индикаторы торговой стратегии STGTREND. Именно они определяют направление тренда на выбранных трейдером таймфреймах бинарных опционов. Напомним, что стратегия STGFX анализирует сигналы нескольких индикаторов одновременно, что повышает их надежность.

        настройки панели в stgfx

        Следующие два индикатора являются вспомогательными, они предназначены для вывода на график дополнительной информации и напрямую не влияют на формирование торговых сигналов.

        настройка индикаторов торговых сигналов в stgfx

        Обращаем ваше внимание на первый индикатор STGDash. Он выводит на информационную панель таймер обратного отсчета до окончания текущей свечи, что очень удобно при торговле бинарными опционами через терминалы брокеров, не отображающих такую важную информацию. Здесь эта функция присутствует, что приятно – разработчики позаботились о трейдерах.

        настройки цвета и уведомлений в stgfx

        У индикатора STGTREND много настроек, главная из которых – параметры для определения направления тренда. Помимо этого трейдер может изменять режим отображения, выбирать цвет и настраивать всплывающие сообщения.

        Правила торговли по STGFX

        Стратегия для бинарных опционов STGFX формирует множество надежных торговых сигналов. Для ее успешного применения трейдеру необходимо выбрать актив с высокой волатильностью. Помимо этого, мы рекомендуем торговать в активные часы работы финансовых рынков. В это время на них присутствуют крупные игроки, и, как правило, именно тогда возникают значительные ценовые движения, которые привлекают не только трейдеров форекс, но и бинарных опционов.

        Если вы хотите разобраться в том, как правильно определять тренд на рынке, рекомендуем ознакомиться с этой подборкой статей:

        После того как вы освоите принципы определения тренда, торговля по системе STGFX не составит для вас труда.

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся, что тренд восходящий: на всех трех панелях дашборда указаны синие стрелки.
        2. Появилась синяя стрелка под свечой.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call.

        сигнал на покупку опциона call

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся, что тренд нисходящий: на всех трех панелях дашборда указаны красные стрелки.
        2. Появилась красная стрелка над свечой.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put.

        сигнал на покупку опциона put

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов STGFX

        Стратегия для бинарных опционов STGFX формирует множество сигналов особенно на младших таймфреймах. Поэтому для ее эффективного применения разработчики предусмотрели систему оповещений. Благодаря ей вы не пропустите торговый сигнал даже если одновременно будете заключать сделки по большому количеству активов.

        Если по какой-то причине вам не подходит встроенная панель с отображением тренда на разных таймфреймах, воспользуйтесь любым индикатором из статьи "Лучшие индикаторы тренда бинарных опционов".

        настройка оповещений в stgfx

        Плюсы стратегии STGFX

        К очевидным преимуществам этой торговой стратегии относится надежность генерируемых ею торговых сигналов. Также однозначным плюсом является ее бесплатность и простота использования. Сигналы STGFX не перерисовываются, поэтому они заслуживают доверия. Если вы не любите использовать инфопанели в торговле, вы всегда сможете выбрать другой инструмент для анализа тренда или работы во флэте, найдя его в разделе «Индикаторы» на нашем сайте.

        Минусы стратегии STGFX

        К недостаткам торговой системы можно отнести небольшое количество торговых сигналов на старших таймфреймах. Чтобы компенсировать этот недостаток, рекомендуем одновременно следить за сигналами по нескольким активам. Благодаря удобной системе оповещений вы не пропустите сигнал, даже если будете одновременно следить за большим количеством финансовых инструментов.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов STGFX основана на классическом подходе комбинирования нескольких технических индикаторов для формирования качественных торговых сигналов. Каждый из индикаторов системы вносит свой вклад в ее эффективность. Так, индикаторы RSI и MFI показывают, насколько силен текущий тренд, STO и WPR отображают положение текущей цены относительно диапазона за определенный период, CCI измеряет отклонение текущих цен от среднего значения за период, а ADX оценивает силу тренда.

        Таким образом, стратегия STGFX – это не просто очередной стрелочный индикатор, а полноценная торговая система, в основе которой лежит всесторонний анализ рыночных настроений и тренда по валютным парам, индексам, акциям, товарным рынкам и криптовалютам.

        Однако, несмотря на свою универсальность, перед использованием в реальной торговле бинарными опционами обязательно попрактикуйтесь на демо-счете, открытом у брокера с минимальным депозитом. Открывайте сделки с учетом мани-менеджмента и управления рисками. Желаем всем удачной торговли!

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