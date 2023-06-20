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        T3 Snake

        Стратегия для бинарных опционов T3 Snake

        Стратегия для бинарных опционов T3 Snake – это трендовая система. В основе ее стрелочных сигналов лежат два индикатора, принцип работы которых сходен со скользящими средними. Эти оптимизированные трендовые индикаторы генерируют очень точные торговые сигналы, отображающиеся на графике в виде стрелок.

        Можно ли доверять сигналам T3 Snakе и можно ли ожидать такой же впечатляющей эффективности стратегии при торговле бинарными опционами в режиме реального времени – разбираемся в обзоре. Самостоятельно проверить работу T3 Snake можно скачав стратегию у нас на сайте бесплатно для ознакомления.

        Содержание:

        график t3 snake

        Характеристики стратегии для бинарных опционов T3 Snake

        Установка стратегии для бинарных опционов T3 Snake

        Индикаторы стратегии T3 Snake устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии T3 Snake для бинарных опционов

        В стратегии для бинарных опционов T3 Snake используется три индикатора:

        Первые два выводят поверх графика линии, которые периодически пересекаются, указывая на возможную смену тренда. Uni_cross отвечает за стрелочные сигналы в местах таких пересечений:

        сигналы в t3 snake 

        T3_clean – это вариация скользящей средней, разработанная Тимом Нильсоном в 1998 году. Она основана на тройной экспоненциальной MA. Формула T3 зарекомендовала себя как более чувствительный к колебаниям цены инструмент в сравнении с простой EMA. Типичная для скользящих средних проблема запаздывания за ценой здесь выражена меньше, и считается, что T3 лучше работает в условиях флэта.

        скользящие средние EMA в t3 snake

        Настройки T3_clean позволяют изменить:

        • период (T3Period);
        • сдвиг (T3Price);
        • коэффициент сглаживания (b);
        • таймфрейм, с которого берутся показания для индикатора (TimeFrame).

        настройки в t3 snake

        По умолчанию для сглаживания используется коэффициент Фибоначчи, а для выбора таймфрейма используется опция current time frame, т.е текущий таймфрейм.

        Snake индикатор добавляет в стратегию T3 Snake для бинарных опционов еще одну сглаженную скользящую желтого цвета. Особенности данного алгоритма достоверно неизвестны, а в настройках можно изменить только параметр Snake_HalfCycle, который является аналогом периода.

        индикатор snake в t3 snake 

        Индикатор Uni_cross генерирует стрелочные сигналы на пересечении линий двух других индикаторов стратегии T3 Snake. В его настройках по умолчанию заданы те же параметры, которые используются в Snake и T3_clean. Дополнительно здесь можно настроить дельту для Call (DeltaForBuy), дельту для Put (DeltaForSell), изменить параметр Inverse и настроить систему оповещений.

        настройки uni cross в t3 snake

        Так как дельта на график не выводится, сложно сказать, о каком параметре идет речь, и как корректно использовать эти настройки.

        Параметр Inverse в теории должен был бы инвертировать сигналы, т.е давать противоположные тем, что предусмотрены по умолчанию. На практике любое цифровое значение кроме нуля в этом параметре приводит к тому, что индикатор генерирует стрелочные сигналы на каждой свече:

        параметр inverse в t3 snake

        В любом случае вникать в настройки uni_cross не имеет большого смысла, так как индикатор все время перерисовывает свои сигналы. Это случается из-за того, что на показания скользящих линий влияет столько последних свечей, сколько указанно в настройках для периода. При резких движениях цены линии меняют свое положение, и место их пересечения также смещается, влияя на расположение стрелочного сигнала.

        Вот так, например, выглядят сигналы uni_cross в режиме реального времени:

        сигналы uni cross в реальном времени в t3 snake

        После перезагрузки последние три сигнала исчезли, и вместо них появилась одна другая стрелка, соответствующая текущему положению скользящих линий:

        исчезновение сигналов в t3 snake

        Этот индикатор важен в стратегии T3 Snake для торговли бинарными опционами исключительно для своевременного оповещения трейдера о том, что линии Snake и T3 пересеклись. В его настройках следует оставлять дельту нулевой и устанавливать те же значения периодов, сдвига и коэффициента сглаживания, что указаны в других двух индикаторах. Менять систему звуковых и всплывающих оповещений можно согласно личным предпочтениям.

        Правила торговли по стратегии T3 Snake для бинарных опционов

        Несмотря на то, что стрелочные сигналы индикатора uni_cross перерисовываются, прибыльная торговля по стратегии T3 Snake на бинарных опционах вполне возможна. Пересечения линий T3 и Snake дают достоверную актуальную информацию для торговли в режиме реального времени. Стрелочный сигнал может исчезнуть, но это не изменит того факта, что определенная рыночная тенденция действительно наблюдалась в момент его появления.

        Для торговли по стратегии T3 Snake важным будет следование основному тренду актива для покупки бинарного опциона. Торговые индикаторы, используемые в стратегии T3 Snake сами по себе тоже являются трендовыми, т.е дают сигналы, совпадающие с текущим направлением движения цены. Тем не менее эти сигналы предназначены для отслеживания локальных микро-трендов, тогда как для прибыльной торговли важным будет заключение сделок в направлении основного тренда актива.

        Больше информации о том, как научиться верно определять тренд, и почему это является важнейшим навыком в торговле бинарными опционами – рассказываем в серии обучающих материалов:

        Для покупки Call опциона по стратегии T3 Snake следует придерживаться следующих правил:

        1. Цена находится в восходящем тренде.
        2. Желтая линия пересекла красную вверх (это сопровождается появлением синей стрелки вверх).
        3. Свеча, на которой появился сигнал, закрылась выше желтой линии.

        На открытии следующей свечи можно покупать опцион Call с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

        Для покупки Put опциона:

        1. Цена находится в нисходящем тренде.
        2. Желтая линия пересекла красную вниз (это сопровождается появлением красной стрелки вниз).
        3. Свеча, на которой появился сигнал, закрылась ниже желтой линии.

        Открытие опциона Call

        В данном примере все условия для покупки Call опциона совпали. На восходящем тренде желтая линия в очередной раз пересекла красную вверх, что сопровождалось появлением синего стрелочного сигнала. Убедившись, что свеча, на которой появился сигнал, закрылась выше желтой линии, можно было покупать Call опцион с экспирацией в 3 свечи.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        В этом примере соблюдены все условия для покупки Put опциона. На нисходящем тренде желтая линия пересекла красную вниз, на что также указал красный стрелочный сигнал. Свеча, давшая сигнал, закрылась ниже желтой скользящей линии. На открытии следующей свечи можно было покупать Put опцион с экспирацией в 3 свечи.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов T3 Snake проста и подходит трейдерам с любым уровнем опыта.

        Перерисовка стрелочных сигналов uni_cross может разочаровать при первом знакомстве с работой индикатора, но такая его специфика связана с особенностями обработки алгоритмом скользящих средних, на которых основана стратегия. Сигналы uni_cross в этой торговой системе используются исключительно для удобства отслеживания пересечений линий двух других индикаторов, поэтому перерисовка не является препятствием к успешному применению стратегии T3 Snake на бинарных опционах.

        Любую торговую систему мы рекомендуем персонально тестировать на демо-счету. Прибыльность любой торговой системы может существенно повысится благодаря соблюдению правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, поэтому не пренебрегайте этим эффективным инструментом в торговле на реальном счету.

        Если вы еще не определились с брокером, найти надежного вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию T3 Snake

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        PO

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        Комментарии

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        Mukhamed
        Лучше чистый график
        02 февраля 2024
        Ответить
        Александр
        Тестим
        18 ноября 2023
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        А на скользящих средних такое бывает - перерисовка сигналов. Это давно известно и не чему удивляться.
        Трейдер России, а разве это не зависит от самого модуля, который моделирует сигналы на графике? При чем тут скользящие?
        04 июля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        А на скользящих средних такое бывает - перерисовка сигналов. Это давно известно и не чему удивляться.
        22 июня 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Всего лишь три индикатора используются в стратегии.
        Богдан, Согласен. Скользящие средние это универсальный инструмент.
        21 июня 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Всего лишь три индикатора используются в стратегии.
        Богдан, Так это и хорошо. Чем проще, тем лучше.
        21 июня 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Всего лишь три индикатора используются в стратегии.
        21 июня 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Просто восхитительная стратегия! Уже применил на практике и получил отличные результаты. Благодаря вашим сигналам, я смог значительно увеличить свою прибыль. Спасибо!
        Option Bull, согласен, индикатор Snake действительно потрясающий! Я использовал его несколько раз и получил стабильные результаты. Очень доволен этой стратегией!
        Руслан, рад, что вы тоже ощутили положительный эффект от использования стратегии. Это действительно помогает принимать более информированные решения на рынке. Я очень доволен своим опытом работы с ней.
        21 июня 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Просто восхитительная стратегия! Уже применил на практике и получил отличные результаты. Благодаря вашим сигналам, я смог значительно увеличить свою прибыль. Спасибо!
        Option Bull, согласен, индикатор Snake действительно потрясающий! Я использовал его несколько раз и получил стабильные результаты. Очень доволен этой стратегией!
        21 июня 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Просто восхитительная стратегия! Уже применил на практике и получил отличные результаты. Благодаря вашим сигналам, я смог значительно увеличить свою прибыль. Спасибо!
        21 июня 2023
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Удивительно! Скользящие средние потрясающий инструмент для исследования и создания новых и новых индикаторов и стратегий. Не перестаю удивляться, как трейдеры исследуют взаимосвязи настроек скользящих с их движением и взаимосвязью с графиком изменений актива. Потрясающе! Спасибо за знакомство.
        21 июня 2023
        Ответить
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