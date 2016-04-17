Utrader обзор брокера бинарных опционов. Отзывы

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uTrader краткий отзыв
uTrader популярный брокер бинарных опционов с массой возможностей для успешной торговли. Сравнительно высокий минимальный депозит отсеивает трейдеров, которые не серьезно относятся к торговле, обеспечивая качественное обслуживание профессиональных трейдеров.
uTrader отзывы
Брокер uTrader начал свою деятельность в 2011 году, очень быстро став популярным у трейдеров из РФ и стран Восточной Европы. Он работает легально, получил лицензию от ЦРОФР.
Компания Day Dream Investments Ltd., зарегистрировавшая uTrader, находится в Риге (Латвия). Благодаря круглосуточной поддержке русскоязычного колл-центра, с которым можно связаться не только по телефону, но и через электронную почту, Skype, чат, клиенты всегда получают качественное обслуживание.
uTrader считается первым крупным брокером бинарных опционов на рынке РФ, основанным настоящими профессионалами – бизнесменами, трейдерами, представителями IT-сектора.
Преимущества брокера
В пользу uTrader сделали выбор тысячи клиентов, оценив оперативность предоставления аналитической информации, достойный сервис и точные прогнозы.
uTrader – это:
- удобная торговая платформа;
- быстрый ввод и вывод денег;
- предоставление всем клиентам доступа к качественным обучающим материалам;
- широкий выбор торговых инструментов;
- высокодоходные классические бинарные опционы.
Трейдерам предоставляется возможность с помощью опытных специалистов создать свою собственную стратегию торговли, учитывающую индивидуальные особенности клиента, а также сформировать свой торговый портфель тем, кто рассматривает бинарные опционы как серьезный долговременный источник дохода.
В разделе «Обучение» вы найдете всю необходимую информацию: словарь, электронный учебник, много статей для начинающих, содержащих практические рекомендации, видео-уроки.
Все клиенты получают качественные аналитические обзоры и последние новости мировых рынков.
Для того чтобы сэкономить время, трейдеры могут приобрести тот или иной пакет услуг, включающий рассылку торговых сигналов. Очень полезен этот сервис как новичкам, так и тем, кто не может постоянно следить за ситуацией на бирже, он содержит все необходимые данные для открытия сделки: название инструмента, цену, время истечения опциона.
Торговая платформа Utrader
Сама платформа брокера uTrader немного отличается от платформ других компаний. Пользователь легко настроит рабочее пространство под свои требования. В меню могут отображаться инструменты с графиками или только их список с указанием цены. Также просто расположить активы в нужном порядке. В настройках разберется даже неопытный новичок.
Доступ осуществляется:
- через обычный браузер;
- специальную программу для смартфона или планшета.
Разработчик надежного программного обеспечения SpotOption гарантирует простоту и безопасность операций благодаря шифрованию данных.
Пользование платформой на компьютере максимально упрощено: нет необходимости загружать какие-либо приложения, доступ открыт 24 часа в сутки – есть активы, которые торгуются даже по выходным.
Бесплатные программы для IOS и Android позволяют использовать преимущества uTrader в любом месте, где есть интернет. Приложения имеют все необходимые функции, чтобы торговля через них была удобной.
Активы, виды торговли
Благодаря широкому выбору активов для торговли – более 100 – каждый трейдер найдет отличную возможность приумножить свои инвестиции.
Клиентам доступны:
- акции (Nissan Motor, McDonald's, Alibaba и др.);
- сырьевые материалы (металлы, нефть, пшеница, кофе и др.);
- валютные пары Forex;
- индексы (MICEX 10 Bombay SE и др.)
Трейдерам предлагаются классические опционы, долгосрочные опционы, опционы пары, «касание» и турбо-опционы, которые истекают через ограниченный промежуток времени (от 30 до 300 сек.).
Рабочий кабинет позволяет быстро получить необходимую информацию о всех текущих или прошлых сделках, открыть новые позиции, обратиться в службу поддержки.
Внесение депозита и вывод средств
Начать работу с брокером несложно. Для открытия счета нужно заполнить специальную форму. Затем вы получите доступ к обучающим материалам и аналитике.
Минимальный депозит – 250 долларов.
Внесение средств осуществляется:
- через платежные системы (Qiwi, webmoney, ok pay, Neteller);
- кредитные и дебетовые карты;
- банковский перевод.
Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».
Вывод производится тем же способом, которым пополнялся счет, в течение 24 часов после получения заявки пользователя.
Брокер разработал уникальную систему страхования депозитов, называемую «безрисковыми сделками». Она позволит трейдерам без опыта надежно контролировать риски. В случае получения убытка он компенсируется клиенту в виде начисления бонусов.
Также существуют приветственные бонусы при пополнении депозита – до 150%, функция «кешбек», увеличивающая прибыль VIP-клиентам за осуществление крупных сделок.
Брокер uTrader постоянно совершенствует свои услуги, углубляя сотрудничество с профессиональными финансистами и аналитиками, создавая все условия для стабильного заработка.
Торговые сигналы для uTrader
WinOptionSignals предоставляет свои сигналы бесплатно всем клиентам открывшим счет в компании uTrader по ссылкам с нашего сайта. Сигналы подключаются сразу после внесения первого депозита брокеру.
Сигналы от WinOptionSignals подключенные к платформе uTrader — это очень удобный инструмент для успешной торговли бинарными опционами. Получив все сигналы в самом начале дня на e-mail, трейдер сам планирует свой торговый день и повышает свои шансы на заключение выгодной сделки. Благодаря высокой точности торговых сигналов WinOptionSignals и уникальному методу подачи сигналов, торговля в компании uTrader становится очень удобной, а самое главное прибыльной!
Не упускайте возможность начать успешно торговать на платформе uTrader с сигналами WinOptionSignals.
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