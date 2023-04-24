Стратегия для бинарных опционов VMFX Elite Strategy может применяться как для торговли на бинарных опционах, так и для Форекс. Она совмещает авторский алгоритм для получения торговых сигналов с индикатором тренда, а также предлагает удобную панель переключения между валютными парами и инфо-панель с анализом текущей ситуации на рынке. В систему включено четыре темплейта для торговли с разной степенью приемлемости риска.

Обратите внимание, что стратегия VMFX Elite Strategy является платной и стоит $27, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что это одна из немногих платных стратегий, которая дает действительно неплохие сигналы для торговли бинарными опционами.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов VMFX Elite Strategy

Терминал: MetaTrader 4;

Таймфрейм: M1-H4;

Экспирация: 3 свечи;

Типы опционов: Call/Put;

Индикаторы: VMFX DASH.ex4, VMFX ENTRY 1.ex4, VMFX ENTRY 2.ex4, VMFX ENTRY 3.ex4, VMFX PAIRS.ex4, VMFX_TREND.ex4;

Торговые инструменты: валютные пары;

Время торговли: 8:00-20:00 МСК;

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Deriv, Binarium;

Установка стратегии для бинарных опционов VMFX Elite Strategy

Индикаторы стратегии VMFX Elite Strategy устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов

Стратегия для бинарных опционов VMFX Elite Strategy включает в себя шесть индикаторов:

VMFX ENTRY 1; VMFX ENTRY 2; VMFX ENTRY 3; VMFX_TREND; VMFX DASH; VMFX PAIRS.

Первые три индикатора являются сигнальными и отображают стрелками точки входа, которые не перерисовываются. ENTRY 1, 2 и 3 отличаются друг от друга авторскими настройками для получения сигналов, где для ENTRY 1 предусмотрены самые мягкие фильтры для агрессивной торговли с высокими рисками на мелких таймфреймах, для ENTRY 2 – средние, а для ENTRY 3 самые жесткие фильтры для получения самых надежных сигналов.

Самостоятельно изменить значимые настройки индикаторов VMFX ENTRY невозможно. В них есть только цветовые настройки:

По умолчанию параметры цветовых настроек для пунктов 2-5 выставлены прозрачными, но если добавить цвета в этих параметрах, то на графике можно увидеть две линии канала и крестики, которыми отмечаются верхние и нижние экстремумы цены. В момент смены направления движения и появляются оранжевые и синие прямоугольники одновременно со стрелочным сигналом:

Это позволяет нам получить некоторое представление о принципах работы стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов, но какие именно параметры определяют высоту и ширину прямоугольников – неизвестно. Высота прямоугольника служит ориентиром для стоп-лосса при торговле на Форексе. Индикатор также отображает максимальную потенциальную прибыль каждого сигнала для Форекс-торговли с учетом такого стоп-лосса и входом на закрытии свечи, давшей сигнал:

Индикатор VMFX_TREND является важной частью торговой системы VMFX Elite Strategy, отображая направление основного тренда в подвальной панели:

Он имеет только визуальные настройки:

Индикатор VMFX DASH выводит в верхнюю правую часть экрана инфо-панель с различными показателями текущего состояния рынка, такие как цены по биду и аску, минимальную и максимальную цену дня, средние дневные и недельные диапазоны цены за разные периоды. Экстремальные значения этих параметров могут подсвечиваться другим цветом. Панель также информирует о времени, оставшемся до закрытия последней свечи (Candle Time). В торговле бинарными опционами эти параметры не будут использоваться, а вот таймер свечи и может оказаться полезен как вспомогательный инструмент:

Настройки инфо-панели позволяют изменить размер и цвет шрифтов, а также настроить параметры, при которых значения будут подсвечиваться другими цветами при приближении к экстремальным:

Индикатор VMFX PAIRS позволяет быстро переключаться между разными валютными парами на одном и том же графике. Для этого справа выводится список всех валют, котировки которых поддерживает ваш брокер. Изначально кнопок всего 28, но если брокер какую-то из валют не поддерживает, то при нажатии на нее кнопка просто исчезнет из списка:

В настройках VMFX PAIRS можно изменить вручную список валютных пар, расположение и размер кнопок, а также шрифта:

Правила торговли по стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов

В пакет VMFX Elite Strategy для торговли бинарными опционами входят четыре шаблона:

VMFX-SW для торговли по самым надежным, но более медленным сигналам на старших таймфреймах. Он использует индикатор VMFX ENTRY 3. VMFX-DT с более быстрыми сигналами и умеренными рисками для торговли на M15-H1 таймфреймах. Здесь используется индикатор VMFX ENTRY 2. VMFX-SC с самыми быстрыми и частыми сигналами по индикатору VMFX ENTRY 1 для торговли на М1-М5. VMFX-ADVSC повторяет настройки предыдущего шаблона, но при этом отключает панель тренда для подтверждения сигналов.

Правила торговли по стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов очень просты и не требуют применения сторонних инструментов и индикаторов.

Торговая система подразумевает использование авторской панели тренда для определения его направления и соответствующей фильтрации сигналов. Для сигналов на покупку Put опционов, образованных красными прямоугольниками, панель тренда тоже должна быть красной. Синий цвет панели указывает на восходящий тренд и подтверждает сигналы на покупку Call опционов.

Обратите внимание, что самые надежные сигналы для торговли бинарными опционами будут получены в то время, когда панель тренда остается одного цвета длительное время. Периоды с частой сменой показаний данного индикатора будут указывать на нестабильное состояние рынка и возможный период флэта. Торговля в такое время будет менее прибыльной.

Торговля по тренду бинарными опционами максимально эффективна. Почему это так, и как распознавать разные фазы рынка, мы рассказываем в цикле статей:

Для покупки Call опциона требуется соблюдение следующих условий:

Появился синий прямоугольник с черной стрелкой вверх в нижней его части. Панель тренда синяя.

Условия для покупки Put опциона:

Появился красный прямоугольник и черная стрелка, указывающая вниз. Панель тренда красная.

После закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Открытие опциона Call

Панель тренда стабильно синяя, появилась сигнальная стрелка вверх и синий прямоугольник позади нее. Соблюдения этих условий достаточно для покупки Call опциона:

Открытие опциона Put

Появился красный прямоугольник с черной стрелкой вниз. Панель тренда красная. Можно покупать Put опцион:

Заключение

Торговая система для бинарных опционов VMFX Elite Strategy достаточно проста, поэтому система подходит даже для новичков. В то же время, она показывает достаточно высокий процент прибыльных сигналов при правильном подходе к торговле бинарными опционами с ее помощью.

В самостоятельных экспериментах и тестировании торговой системы на демо-счете мы советовали бы обратить внимание на оптимальную экспирацию опционов. Экспирация в 3 свечи рекомендуется как минимальная, но некоторым инструментам может понадобится больше времени для прибыльной отработки сигнала VMFX Elite Strategy.

Соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента в этой стратегии так же необходимо для сохранения депозита, как и в любой другой. Это же относится и к выбору надежного партнера среди многочисленных предложений от брокеров. Найти лучшего вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

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