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        Binarium это развод?

        Брокер Binarium развод или нет? Можно ли ему доверять?

        Отзывов о множестве брокеров бинарных опционов (в том числе о Binarium) в сети можно найти неисчисляемое количество. Но все ли из них правдивы и актуальны? Конечно же нет. Потому что большая часть этих отзывов является заказной и пишется конкурентами. Существуют и просто недовольные клиенты, которые не до конца были ознакомлены с пользовательским соглашением, и скорее всего поэтому у них возникли проблемы при работе с брокером.

        Содержание:

        Бинариум

        Общая информация о брокере бинарных опционов Binarium

        Брокер бинарных опционов Binarium работает с 2012 года и с самого начала не останавливался в развитии как визуальном, так и техническом, чем и заслужил доверие многих трейдеров.

        Компания Binarium по праву является одной из самых известных брокерских фирм на территории России, так как изначально поставила цель предоставлять финансовые услуги для стран СНГ и в том числе России. Но от отрицательных отзывов никуда не деться и они периодически продолжают появляться на различных интернет сервисах. Нет смысла отрицать, что хоть отрицательные комментарии бывают и реальными, но чаще всего их малая часть и все разногласия брокер Binarium старается разрешать с клиентами при их появлении.

        Также не стоит забывать, что любые отзывы сегодня можно написать самому без особых усилий, поэтому самым объективным вариантом проверки работы брокера бинарных опционов будет являться личный опыт использования предоставляемых услуг, тем более что минимальный депозит у брокера Binarium составляет всего $10, а открытие позиций разрешается с $1.

        Почему брокеру бинарных опционов Binarium можно доверять?

        За все время деятельности компании Binarium только единицы отрицательных отзывов были подкреплены номерами счетов, документами и скриншотами, из которых часть оказалась поддельными. В остальных же случаях это просто слова, не подкрепленные доказательствами. В остальном же представители компании всегда стараются решить любые проблемы с клиентами.

        Давайте теперь посмотрим на все составляющие брокера Binarium, чтобы полагаться не на отзывы, а на реальные факты.

        Если пользователь не проходил регистрацию на официальном сайте binarium.com и не имеет реального счета, то пройти ее можно стандартным способом с использованием электронной почты и с помощью социальных сетей:

        Регистрация на официальном сайте Binarium

        После указания почты и пароля можно выбрать валюту счета, и на выбор есть 7 видов валют, включая криптовалюты:

        официальный сайт брокера бинариум

        После ввода данных можно прочитать пользовательское соглашение, в котором объясняется много моментов, из-за которых многие и пишут негативные отзывы.

        Также на сайте брокера Binarium в разделе «Компания» можно найти полезную информацию о брокере и его деятельности:

        Полезное о брокере Binarium

        Стоит обратить внимание, что клиентские средства хранятся в европейских банках, что снижает риски для трейдеров.

        Присутствуют и все контактные данные компании, в том числе и для англоговорящих клиентов.

        Кроме этих данных в разделе есть вкладка «Клиентское соглашение» и «Конфиденциальность», в которых находится важная юридическая информация.

        Преимущества брокера бинарных опционов Binarium

        Одним из важных преимуществ брокера является раздел под названием «Обучение», благодаря которому можно пройти бесплатное обучение для новичков и в котором можно узнать о том, что такое бинарные опционы и как с ними работать. Также там присутствует информация о торговых активах, валютных парах и торговых сессиях, экономический календарь и много другое. Но, пожалуй, самым ценным является вкладка «Стратегии для Бинариум»:

        Раздел «Стратегии» брокера Binarium

        Стратегии разделены на уровни сложности, чтобы новички могли сразу понять, какие из них стоит отложить на потом, а какие можно изучить сейчас.

        Каждая стратегия для бинарных опционов расписана и имеет информацию о том, какую лучше всего использовать экспирацию и скольким процентом от суммы депозита стоит рисковать в каждой сделке.

        Отдельного внимания заслуживает сервис «Торговая комната», который позволяет трейдерам получать аналитику, бонусы и эксклюзивные торговые сигналы от лучших трейдеров платформы. Но доступ к ней получают только те клиенты компании, которые пополнили счета на сумму от $500.

        Из других преимуществ можно отмметить:

        • Наличие самых волатильных и популярных торговых активов.
        • Периоды экспирации, начинающиеся от 15 минут и заканчивающиеся 4 месяцами.
        • Онлайн поддержка, которая ответит на все вопросы в чате или по телефону.

        Брокер бинарных опционов Binarium — развод?

        Многие трейдеры, прочитавшие негативнее отзывы о брокере, могут начать думать, что Binarium — это развод. Но высокий уровень предоставления услуг и постоянное развитие платформы говорит о том, что это не так. И как уже было сказано, авторы негативных комментариев никогда не предоставляют даже частичных доказательств. Кроме этого, большинство отзывов пишутся клиентами компании, которые решили пренебречь прочтением пользовательского соглашения, что и приводит к негативным последствиям. Давайте обратим внимание на некоторые из таких отзывов:

        Нейтральный отзыв о брокере Binarium

        Как видно, Андрей написал о том, что вывод средств был совершен довольно быстро, на что Алесандр возразил и ответил, что этого не может быть. Но как уже говорилось выше, прочитав пользовательское соглашение, станет ясно, что вывод средство происходит в течении 24 часов, а не через 24 часа.

        Остальная часть отзывов является положительной. Там же, где проскальзывают негативные комментарии, доказательств никаких не предоставляется.

        Также многие могут жаловаться на слив депозита и на то, что брокер отнимает их деньги, но хороший комментарий на эту тему написал Max:

        Положительный отзыв о брокере Binarium

        Поэтому прежде, чем начинать торговать при помощи реальных средств, обязательно протестируйте все варианты и потренируйтесь на демо-счету. Также не лишним будет изучить материалы на тему торговли на финансовых рынках, чтобы быть готовым к различным ситуациям.

        Заключение

        Хочется отметить, что не стоит всегда ориентироваться лишь на отзывы о брокере. Прежде всего стоит самостоятельно проверить его работу и оценить качество предоставляемых услуг. Большинство брокеров дают возможность начинать торговлю с минимальных сумм, которые могут позволить себе все трейдеры, и это тоже можно использовать при проверке, так как даже при потере этой суммы по вине компании это не окажет огромного психологического давления.

        Также всегда стоит читать соглашение, в котором прописаны все правила и юридические моменты при работе клиента и брокера. Там есть информация как о времени, в течение которого обрабатываются заявки на вывод средств, так и о том, что для вывода потребуется обязательно пройти верификацию аккаунта Бинариум. Именно эта тема чаще всего становится причиной написания негативных отзывов.

        Надеемся, что данная информация поможет защититься от недобросовестных брокеров и желаем вам удачи в торговле и успехов на финансовых рынках!

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        Binarium

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        Комментарии

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        Farid
        Лучшие просто нет слов
        02 февраля 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Какие документы можно использоваться для верификации акка?
        Option Bull, хз вроде все те же что и везде.
        Руслан, как у любого брокера - паспорт или водительское удостоверение, плюс смартфон для идентификации личности... Верификация проходит быстро
        27 октября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Какие документы можно использоваться для верификации акка?
        Option Bull, хз вроде все те же что и везде.
        25 октября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Какие документы можно использоваться для верификации акка?
        25 октября 2022
        Ответить
        Роман
        Роман
        Люблю скальпинговую торговлю. На Binarium получается реализовать себя в этом направлении! Очень много графиков, стратегий, всяких индикаторов, все что нужно, для успешной торговли БО. С выводом профита проблем не было, так что разводом данного брокера не считаю )
        25 октября 2022
        Ответить
        Ольга
        Так развод это или нет? Может кто торгует уже давно у этого брокера? Отзывы есть как хорошие, так и плохие. Поэтому складывается двоякое впечатление. Такое себе 50 на 50...
        Мирослава, не знаю на сколько развод, думаю нет, но нет данных о лицензии и регуляторе, а это конечно им минус. Хотя в целом хороший брокер, но только вам решать, доверять ему или нет.
        25 октября 2022
        Ответить
        Мирослава
        Мирослава
        Так развод это или нет? Может кто торгует уже давно у этого брокера? Отзывы есть как хорошие, так и плохие. Поэтому складывается двоякое впечатление. Такое себе 50 на 50...
        24 октября 2022
        Ответить
        Алексей
        Алексей
        Я в бинариум перешёл с того времени как биномо покинули РФ.И до сих пор у них торгую,и всё хорошо,всегда свяжутся со мной если какие-то проблемы,и решают их в кротчайшие сроки.Со снятием денег никогда ни каких проблем не было.Торговать у них можно с 300 руб.Я помню как то до 9000 поднял,но увлёкся-слил,сам виноват.)Единственное что меня не устраивает,то что 5-и минутная экспирация не появляется за 30 сек.,как это было на биномо,и в сделку приходится заходить двумя кликами,а на турбо вы знаете каждая секунда дорога.Так что хороший прозрачный брокер,и с котирофками не муфлюют никогда.
        14 октября 2021
        Ответить
        DANGER Trader
        DANGER Trader
        Очень много людей которые где-то услышали что-то плохое о брокере Бинариум и продолжают распространять эту ложную информацию. Меня поражает как вообще можно что-то говорить о брокере если ты не имел с ним никаких дел и даже демо-счета у тебя там нет, элементарно прочитав торговые условия можно понять что это далеко не развод, там абсолютно нет ни одного пункта с подвохом не заметив который можно лишится своего торгового счета. Проверяйте друзья мои а потом говорите, ниже вон Дмитрий правильно сказал - если не доверяете начните с маленькой суммы для депозита которую будет не так жалко.
        09 апреля 2021
        Ответить
        Дмитрий Соболевский
        Дмитрий Соболевский
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        я начинал со 100 долларов у них, еще бонус получал тогда, правда и без него можно торговать, условия подходят и для малых депо
        Тимур, Условия торговли позволяют начинать с малых сумм депозита. Брокер надежный, с хорошей репутацией на финансовом рынке
        Если не доверяете брокеру и думаете что Бинариум все таки развод то лучше меньше заводить, в плоть до минимума, хотя я вас уверяю что это не так и я сам уже торгую тут достаточно долго, стабильно получаю небольшую прибыль, бывает и убыток конечно но это уже моя вина как трейдера который плохо спрогнозировал цену по торговому инструменту.
        30 марта 2021
        Ответить
        Яков
        Яков
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        я начинал со 100 долларов у них, еще бонус получал тогда, правда и без него можно торговать, условия подходят и для малых депо
        Тимур, Условия торговли позволяют начинать с малых сумм депозита. Брокер надежный, с хорошей репутацией на финансовом рынке.
        22 марта 2021
        Ответить
        Tom
        Tom
        Подбираю брокера, важно чтобы можно было пополнять криптой и выводить также. кто уже торгует на бинариуме, можно там биток например закинуть?
        Подбираю брокера, важно чтобы можно было пополнять криптой и выводить также. кто уже торгует на бинариуме, можно там биток например закинуть?
        тоже интересно узнать, и в идеале что-то кроме биткоина
        Да, есть крипта там, и для торговли, и для вывода, и для пополнения. можно пополнять битком, эфиром, лайткоином и риплом!
        Олег Иванов, Да, там можно торговать криптовалютой, но только в рабочие дни недели.
        10 марта 2021
        Ответить
        Гена
        Торговать криптой не всегда удобно, там проценты бывают по выплате не очень, а вот пополнять можно легко, главное найти где поменять
        11 октября 2020
        Ответить
        Арсен
        Арсен
        Подбираю брокера, важно чтобы можно было пополнять криптой и выводить также. кто уже торгует на бинариуме, можно там биток например закинуть?
        Подбираю брокера, важно чтобы можно было пополнять криптой и выводить также. кто уже торгует на бинариуме, можно там биток например закинуть?
        тоже интересно узнать, и в идеале что-то кроме биткоина
        Да, есть крипта там, и для торговли, и для вывода, и для пополнения. можно пополнять битком, эфиром, лайткоином и риплом!
        Спасибо за ответ, как раз то что надо.
        09 октября 2020
        Ответить
        Олег Иванов
        Олег Иванов
        Подбираю брокера, важно чтобы можно было пополнять криптой и выводить также. кто уже торгует на бинариуме, можно там биток например закинуть?
        Подбираю брокера, важно чтобы можно было пополнять криптой и выводить также. кто уже торгует на бинариуме, можно там биток например закинуть?
        тоже интересно узнать, и в идеале что-то кроме биткоина
        Да, есть крипта там, и для торговли, и для вывода, и для пополнения. можно пополнять битком, эфиром, лайткоином и риплом!
        06 октября 2020
        Ответить
        Никита Николаевич
        Подбираю брокера, важно чтобы можно было пополнять криптой и выводить также. кто уже торгует на бинариуме, можно там биток например закинуть?
        тоже интересно узнать, и в идеале что-то кроме биткоина
        05 октября 2020
        Ответить
        Арсен
        Арсен
        Подбираю брокера, важно чтобы можно было пополнять криптой и выводить также. кто уже торгует на бинариуме, можно там биток например закинуть?
        04 октября 2020
        Ответить
        Zebra
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        минимальный 10 баксов, но это фигня, хотя бы 50 надо, чтобы была возможность более гибкая для торговли
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        я начинал со 100 долларов у них, еще бонус получал тогда, правда и без него можно торговать, условия подходят и для малых депо
        спасибо, думаю гначну с 50 у.е., а там будет видно)
        если вопрос в том, чтобы протестить брокера, кидай 10 на счет и бери бонус, будет возможность совершить больше сделок, а там уже докинешь еще 40 баксов)
        а эта идея еще лучше, я чего-то и не подумал даже, спасибо, вот так и сделаю, всегда же можно пополнить снова если что)
        02 октября 2020
        Ответить
        Геннадий
        Геннадий
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        минимальный 10 баксов, но это фигня, хотя бы 50 надо, чтобы была возможность более гибкая для торговли
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        я начинал со 100 долларов у них, еще бонус получал тогда, правда и без него можно торговать, условия подходят и для малых депо
        спасибо, думаю гначну с 50 у.е., а там будет видно)
        если вопрос в том, чтобы протестить брокера, кидай 10 на счет и бери бонус, будет возможность совершить больше сделок, а там уже докинешь еще 40 баксов)
        30 сентября 2020
        Ответить
        Zebra
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        минимальный 10 баксов, но это фигня, хотя бы 50 надо, чтобы была возможность более гибкая для торговли
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        я начинал со 100 долларов у них, еще бонус получал тогда, правда и без него можно торговать, условия подходят и для малых депо
        спасибо, думаю гначну с 50 у.е., а там будет видно)
        24 сентября 2020
        Ответить
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