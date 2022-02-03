    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium

        Мобильное приложение брокера Binarium на Андроид

        В наше время все больше людей переходят на планшеты и смартфоны, так как с эрой интернета они дают доступ в сеть в любом месте и в любое время. Трейдинг бинарными опционами также не стоит на месте и имея нужное приложение на устройстве, можно торговать где угодно, пока есть доступ в интернет и открыты мировые рынки. И приложение от брокера Binarium идеально подходит для этого.

        СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ BINARIUM

        Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium

        Мобильное приложение для торговли бинарными опционами дает возможность начать зарабатывать с помощью трейдинга даже находясь вне дома, например, по пути на работу или в офисе.

        Установить мобильное приложение от брокера Binarium можно пока что только на устройства с ОС Android. Для iOS приложение находится на стадии тестирования и в скором времени должно появиться для использования.

        Чтобы начать торговать через приложение, необходимо перейти в Play Market, где можно его скачать и установить на смартфон или планшет.

        Далее, если у вас уже открыт счет, то останется лишь авторизоваться в приложении, если же нет, то можно зарегистрировать новый аккаунт оттуда:

        Открыть счет в приложении Binarium

        Если вы открываете счет через приложение, то вам необходимо будет ввести почту, пароль, и также выбрать валюту счета:

        регистрация через приложение

        Брокер Бинариум предоставляет достаточно много валют для открытия счета, и выбрать можно:

        1. Украинскую гривну (UAH);
        2. Российский рубль (RUB);
        3. Доллар США (USD);
        4. Евро (EUR);
        5. Казахстанский тенге (KZT);
        6. Bitcoin (BTC);
        7. Litecoin (LTC).

        валюта счета бинариум

        После указания всех данных нужно лишь нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

        Также пройти регистрацию можно при помощи социальных сетей:

        1. Google;
        2. Одноклассники;
        3. ВКонтакте.

        Для этого необходимо будет нажать на одну из иконок соц. сетей и подтвердить передачу данных.

        Возможности мобильного терминала брокера бинарных опционов Binarium

        Мобильное приложение ничем не отличается от стандартного веб-терминала брокера. Весь функционал был сохранен и перенесен в приложение под ОС Андроид.

        Интерфейс приложения Binarium

        Стандартный и привычный для клиентов компании интерфейс делает торговлю с помощью приложения комфортной, так как все осталось на своих местах.

        У всех зарегистрированных клиентов компании есть демо-счет, с помощью которого можно опробовать мобильное приложение от брокера Binarium и привыкнуть к торговле с телефона. Торговля с демо-счета является полноценной и каждый может опробовать торговлю с любыми видами бинарных опционов и на любых торговых активах.

        Также для пользователей мобильного приложения доступны такие возможности:

        • Переход с демо-счета на реальный в один клик.
        • Полноценная торговля бинарными опционами.
        • История торговли.
        • Вкладка с турнирами.
        • Торговая комната (только для владельцев реальных счетов).
        • Пополнение и вывод средств.
        • Онлайн-чат поддержки.

        Функционал мобильного приложения брокера бинарных опционов Binarium

        Мобильное приложение брокера Binarium является многофункциональным и с помощью него можно заниматься полноценной торговлей на финансовых рынках. Оно включает в себя:

        1. технические индикаторы;
        2. графические инструменты;
        3. торговые активы;
        4. различные виды опционов и экспираций;
        5. возможность совершения сделок;
        6. возможность пополнения и вывода средств.

        Далее более подробно рассмотрим основной функционал и возможности платформы.

        Технические индикаторы и графические инструменты

        Одним из преимуществ мобильного приложения брокера Binarium является наличие графических инструментов и индикаторов, которые позволяют проводить графический анализ:

        Графические инструменты и индикаторы в приложении Binarium

        Индикаторов в приложении насчитывается целых десять штук:

        1. SMA.
        2. SSMA.
        3. LWMA.
        4. EMA.
        5. Parabolic SAR.
        6. Аллигатор.
        7. Линии Боллинджера.
        8. RSI.
        9. Stochastic Oscillator.
        10. ATR.

        Владея таким арсеналом в приложении, можно проводить качественный технический анализ в любой месте и в любое время, тем более что многие трейдеры используют технические индикаторы в своей торговле:

        Пример графика с индикаторами в приложении Binarium

        Торговые активы, виды опционов и экспирация

        Если говорить о торговле, то в приложении можно выбрать нужный торговый актив и тип опциона, кликнув на наименование инструмента в верхнем левом углу:

        Торговые активы в приложении Bianrium

        Опционы доступны с выплатами до 90%, что является очень выгодным условием для торговли. Далеко не каждый брокер может предоставить такие проценты по выплатам.

        Экспирация у брокера Binarium имеет довольно широкие диапазоны. Минимальное время экспирации – 1 минута, а максимальное – 3 месяца. Внутридневные трейдеры выбирают экспирации чаще всего меньше часа, а среднесрочные трейдеры любят сделки от месяца и выше.

        Также владельцам реальных счетов, пополнивших счет на $500 и выше доступен функционал «Торговой комнаты», которая есть и в приложении:

        Торговая комната Bianrium

        Как совершать сделки с помощью мобильного приложения брокера бинарных опционов Binarium

        Все, что нужно для торговли опционами, уже присутствует на графике мобильного приложения. Для совершения сделки потребуется:

        1. Выбрать торговый актив.
        2. Выбрать время экспирации.
        3. Выбрать тип опциона.
        4. Указать сумму сделки.
        5. Открыть опцион Call («Выше») или Put («Ниже»).

        Ниже на картинке можно увидеть все более наглядно:

        Торговля в приложении Bianrium

        Ввод и вывод средств с помощью мобильного приложения брокера бинарных опционов Binarium

        На реальный счет можно перейти в любой момент (в один клик), и при желании его можно также пополнить через приложение, кликнув на кнопку «ПОПОЛНИТЬ»:

        Пополнение счета в приложении Bianrium

        После чего откроется окно для пополнения счета. Также обратите внимание, что в этом же окне можно и создать заявку на вывод средств:

        Способы пополнения счета в приложении Bianrium

        Также стоит обратить внимание на то, что вывести средства можно только после верификации аккаунта и только на ту же платежную систему, с которой производилось пополнение.

        Заключение

        В наше время можно начать зарабатывать реальные деньги, не выходя из дома и работая за компьютером. Но для тех людей, у которых нет возможности находиться все время в одном и том же месте и было создано мобильное приложение для торговли бинарными опционами от брокера Binarium.

        Также приложение позволяет всегда оставаться в курсе всех событий, происходящих на финансовых рынках, ведь для его работы необходим лишь интернет, который сейчас есть почти везде.

        Не стоит забывать и о том, что торговля на рынках несет в себе риски, поэтому тестируйте все стратегии, индикаторы и идеи на демо-счетах, и только потом переносите их на реальный счет. Удачи в торговле!

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Binarium

        Смотрите также:

        Как правильно открыть новый счет в компании Binarium?

        Какие преимущества дает VIP-счет у брокера Binarium?

        Вся правда о брокере бинарных опционов Binarium

        Промокоды брокера Binarium

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Мирослава
        Мирослава
        Мне не понятно, как можно торговать через мобильное приложение? Там же ничего не понятно, все крохотное. Я попробовала установить и накинуть всяких индикаторов, получилась каша.
        02 ноября 2022
        Ответить
        Ольга
        Очень удобно, что есть мобильное приложение у Бинариума. Не всегда есть возможность находиться за компьютером, а так твой любимый брокер у тебя в кармане )))
        02 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        как обычно, Андроид в приоритете
        28 октября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        как скачать?
        как и обычно, с плей маркета скачивай, подключайся и все
        я думал может по специальной ссылке. спасибо
        Дмитрий, можно еще найти ссылку на сайте брокера
        28 октября 2022
        Ответить
        Жорик
        Жорик
        Не знаю как вас, а меня в мобильном приложении брокера Binarium на Андроид устраивает все. Работает вроде быстро и функционал удобный.
        28 мая 2021
        Ответить
        Никита
        [Паша, В использовании мобильного приложения брокера Binarium на Андроид, нет ничего сложного, привычный для пользователя интерфейс двже сохранили. А Вот есть ли недостатки у мобильного приложения брокера Binarium?
        Влад, Лично для меня, на данный момент недостатком мобильного приложения брокера Binarium является то, что оно доступно для iOS в тестовом режиме. Если плохое подключение к интернету, то бывает, иногда подвисает.
        Ростик, Ну, подключение к Интернету, уж точно не зависит от мобильного приложения брокера Бинариум. Кстати, здесь на сайте можно найти готовые стратегии для брокера Binarium, а это, в принципе вариант для тех, у кого совсем нет времени на создание собственной стратегии торговли бинарными опционами.
        27 мая 2021
        Ответить
        Ростик
        [Паша, В использовании мобильного приложения брокера Binarium на Андроид, нет ничего сложного, привычный для пользователя интерфейс двже сохранили. А Вот есть ли недостатки у мобильного приложения брокера Binarium?
        Влад, Лично для меня, на данный момент недостатком мобильного приложения брокера Binarium является то, что оно доступно для iOS в тестовом режиме. Если плохое подключение к интернету, то бывает, иногда подвисает.
        27 мая 2021
        Ответить
        Влад
        Влад
        я больше торгую сидя перед монитором стационарного компьютера. Пока открыл демо счет и попробую постепенно перейти на мобильное приложение брокера Binarium на Андроид. В чем отличие функционала мобильного приложения?
        Паша, В использовании мобильного приложения брокера Binarium на Андроид, нет ничего сложного, привычный для пользователя интерфейс двже сохранили. А Вот есть ли недостатки у мобильного приложения брокера Binarium?
        27 мая 2021
        Ответить
        Паша
        Паша
        я больше торгую сидя перед монитором стационарного компьютера. Пока открыл демо счет и попробую постепенно перейти на мобильное приложение брокера Binarium на Андроид. В чем отличие функционала мобильного приложения?
        27 мая 2021
        Ответить
        Яков
        Яков
        Благодаря мобильному приложению брокера Binarium можно быстро узнать самые свежие новости о том, что произошло на финансовых рынках разных стран мира и оперативно отреагировать на ситуацию. Это особенно важно, если торгуешь по новостям.
        26 мая 2021
        Ответить
        Artur
        Artur
        Теперь стало еще проще торгоговать бинарными опционами, благодаря тому, что есть мобильное приложение брокера Binarium на Андроид. Например для меня, это реально плюс, так как довольно часто нахожусь в командировках или на встречах с клиентами.
        Дмитрий, а также с демо счета на реальный можно перейти в мобильном приложении брокера Binarium на Андроид всего за несколько секунд. Не нужно тратить дополнительное время, чтобы разобраться в настройках. А ведь согласитесь, в современном темпе нашей жизни время - деньги.
        26 мая 2021
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Теперь стало еще проще торгоговать бинарными опционами, благодаря тому, что есть мобильное приложение брокера Binarium на Андроид. Например для меня, это реально плюс, так как довольно часто нахожусь в командировках или на встречах с клиентами.
        26 мая 2021
        Ответить
        Женя
        нравится то, что даже с андроида можно некоторые индикаторы поставить. тут есть на сайте раздел со стратегиями для бинариума, можно использовать без компа.
        какие например стратегии??
        да элементарно машки и стох. или просто стох и диверы смотреть
        спасибо
        11 ноября 2020
        Ответить
        Иван
        нравится то, что даже с андроида можно некоторые индикаторы поставить. тут есть на сайте раздел со стратегиями для бинариума, можно использовать без компа.
        какие например стратегии??
        да элементарно машки и стох. или просто стох и диверы смотреть
        11 октября 2020
        Ответить
        Женя
        нравится то, что даже с андроида можно некоторые индикаторы поставить. тут есть на сайте раздел со стратегиями для бинариума, можно использовать без компа.
        какие например стратегии??
        09 октября 2020
        Ответить
        Иван
        нравится то, что даже с андроида можно некоторые индикаторы поставить. тут есть на сайте раздел со стратегиями для бинариума, можно использовать без компа.
        23 сентября 2020
        Ответить
        Кирилл Радченко
        Кирилл Радченко
        приложуха удобная, иногда даже дома с планшета с нее сижу, а не с компа, потому что она в принципе такая же
        12 сентября 2020
        Ответить
        Дмитрий
        как скачать?
        как и обычно, с плей маркета скачивай, подключайся и все
        я думал может по специальной ссылке. спасибо
        03 августа 2020
        Ответить
        Даниил
        Даниил
        как скачать?
        как и обычно, с плей маркета скачивай, подключайся и все
        19 июля 2020
        Ответить
        Дмитрий
        как скачать?
        23 июня 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!