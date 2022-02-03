Мобильное приложение брокера Binarium на Андроид

В наше время все больше людей переходят на планшеты и смартфоны, так как с эрой интернета они дают доступ в сеть в любом месте и в любое время. Трейдинг бинарными опционами также не стоит на месте и имея нужное приложение на устройстве, можно торговать где угодно, пока есть доступ в интернет и открыты мировые рынки. И приложение от брокера Binarium идеально подходит для этого.
Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium
Мобильное приложение для торговли бинарными опционами дает возможность начать зарабатывать с помощью трейдинга даже находясь вне дома, например, по пути на работу или в офисе.
Установить мобильное приложение от брокера Binarium можно пока что только на устройства с ОС Android. Для iOS приложение находится на стадии тестирования и в скором времени должно появиться для использования.
Чтобы начать торговать через приложение, необходимо перейти в Play Market, где можно его скачать и установить на смартфон или планшет.
Далее, если у вас уже открыт счет, то останется лишь авторизоваться в приложении, если же нет, то можно зарегистрировать новый аккаунт оттуда:
Если вы открываете счет через приложение, то вам необходимо будет ввести почту, пароль, и также выбрать валюту счета:
Брокер Бинариум предоставляет достаточно много валют для открытия счета, и выбрать можно:
- Украинскую гривну (UAH);
- Российский рубль (RUB);
- Доллар США (USD);
- Евро (EUR);
- Казахстанский тенге (KZT);
- Bitcoin (BTC);
- Litecoin (LTC).
После указания всех данных нужно лишь нажать на кнопку «Зарегистрироваться».
Также пройти регистрацию можно при помощи социальных сетей:
- Google;
- Одноклассники;
- ВКонтакте.
Для этого необходимо будет нажать на одну из иконок соц. сетей и подтвердить передачу данных.
Возможности мобильного терминала брокера бинарных опционов Binarium
Мобильное приложение ничем не отличается от стандартного веб-терминала брокера. Весь функционал был сохранен и перенесен в приложение под ОС Андроид.
Стандартный и привычный для клиентов компании интерфейс делает торговлю с помощью приложения комфортной, так как все осталось на своих местах.
У всех зарегистрированных клиентов компании есть демо-счет, с помощью которого можно опробовать мобильное приложение от брокера Binarium и привыкнуть к торговле с телефона. Торговля с демо-счета является полноценной и каждый может опробовать торговлю с любыми видами бинарных опционов и на любых торговых активах.
Также для пользователей мобильного приложения доступны такие возможности:
- Переход с демо-счета на реальный в один клик.
- Полноценная торговля бинарными опционами.
- История торговли.
- Вкладка с турнирами.
- Торговая комната (только для владельцев реальных счетов).
- Пополнение и вывод средств.
- Онлайн-чат поддержки.
Функционал мобильного приложения брокера бинарных опционов Binarium
Мобильное приложение брокера Binarium является многофункциональным и с помощью него можно заниматься полноценной торговлей на финансовых рынках. Оно включает в себя:
- технические индикаторы;
- графические инструменты;
- торговые активы;
- различные виды опционов и экспираций;
- возможность совершения сделок;
- возможность пополнения и вывода средств.
Далее более подробно рассмотрим основной функционал и возможности платформы.
Технические индикаторы и графические инструменты
Одним из преимуществ мобильного приложения брокера Binarium является наличие графических инструментов и индикаторов, которые позволяют проводить графический анализ:
Индикаторов в приложении насчитывается целых десять штук:
- SMA.
- SSMA.
- LWMA.
- EMA.
- Parabolic SAR.
- Аллигатор.
- Линии Боллинджера.
- RSI.
- Stochastic Oscillator.
- ATR.
Владея таким арсеналом в приложении, можно проводить качественный технический анализ в любой месте и в любое время, тем более что многие трейдеры используют технические индикаторы в своей торговле:
Торговые активы, виды опционов и экспирация
Если говорить о торговле, то в приложении можно выбрать нужный торговый актив и тип опциона, кликнув на наименование инструмента в верхнем левом углу:
Опционы доступны с выплатами до 90%, что является очень выгодным условием для торговли. Далеко не каждый брокер может предоставить такие проценты по выплатам.
Экспирация у брокера Binarium имеет довольно широкие диапазоны. Минимальное время экспирации – 1 минута, а максимальное – 3 месяца. Внутридневные трейдеры выбирают экспирации чаще всего меньше часа, а среднесрочные трейдеры любят сделки от месяца и выше.
Также владельцам реальных счетов, пополнивших счет на $500 и выше доступен функционал «Торговой комнаты», которая есть и в приложении:
Как совершать сделки с помощью мобильного приложения брокера бинарных опционов Binarium
Все, что нужно для торговли опционами, уже присутствует на графике мобильного приложения. Для совершения сделки потребуется:
- Выбрать торговый актив.
- Выбрать время экспирации.
- Выбрать тип опциона.
- Указать сумму сделки.
- Открыть опцион Call («Выше») или Put («Ниже»).
Ниже на картинке можно увидеть все более наглядно:
Ввод и вывод средств с помощью мобильного приложения брокера бинарных опционов Binarium
На реальный счет можно перейти в любой момент (в один клик), и при желании его можно также пополнить через приложение, кликнув на кнопку «ПОПОЛНИТЬ»:
После чего откроется окно для пополнения счета. Также обратите внимание, что в этом же окне можно и создать заявку на вывод средств:
Также стоит обратить внимание на то, что вывести средства можно только после верификации аккаунта и только на ту же платежную систему, с которой производилось пополнение.
Заключение
В наше время можно начать зарабатывать реальные деньги, не выходя из дома и работая за компьютером. Но для тех людей, у которых нет возможности находиться все время в одном и том же месте и было создано мобильное приложение для торговли бинарными опционами от брокера Binarium.
Также приложение позволяет всегда оставаться в курсе всех событий, происходящих на финансовых рынках, ведь для его работы необходим лишь интернет, который сейчас есть почти везде.
Не стоит забывать и о том, что торговля на рынках несет в себе риски, поэтому тестируйте все стратегии, индикаторы и идеи на демо-счетах, и только потом переносите их на реальный счет. Удачи в торговле!
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