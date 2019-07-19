Индикатор для бинарных опционов Better Trend Advanced от Indicator Vault может генерировать торговые сигналы в трех режимах: смена тренда, отскок и пробой тренда. Каждый из них можно использовать в качестве самостоятельного сигнала на покупку опционов или объединить в единую торговую систему.

В этом обзоре мы рассмотрим каждый из этих режимов работы, проанализируем преимущества и недостатки индикатора, а также дадим практические советы по его применению в торговле бинарными опционами. Разработчики просят за него $199, но вы сможете скачать его по ссылке в конце этого обзора в ознакомительных целях совершенно бесплатно. Если вам интересно, как с максимальной выгодой использовать этот инструмент на практике, рекомендуем дочитать до конца.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Better Trend Advanced

Установка индикатора для бинарных опционов Better Trend Advanced

Индикатор Better Trend Advanced устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Better Trend Advanced

Индикатор для бинарных опционов Better Trend Advanced способен с высокой точностью определять начало рыночных тенденций, благодаря чему трейдеры могут вовремя открыть позицию в направлении зарождающегося тренда. Но это далеко не все возможности этого инструмента. Помимо начала тренда, индикатор Better Trend Advanced определяет все откаты и пробои.

На графике выше цифрой 1 обозначен момент начала нового бычьего тренда, цифрой 2 – все откаты по тренду. Кроме этих двух сигналов, есть еще и третий – пробитие по тренду. Он обозначен цифрой 3 и появляется в момент закрытия свечи выше или ниже локального экстремума, в зависимости от направления текущего тренда.

Обратите внимание, что на скриншоте выше сигнал под номером 3 появляется в момент пробития свечой локального максимума. Таким образом, основное предназначение индикатора для бинарных опционов Better Trend Advanced – сообщать о начале нового потенциально перспективного ценового движения (тренда) и сигнализировать о возникновении оптимальных моментов для присоединения к нему.

У этого индикатора немного настроек, и все они интуитивно понятны. Есть возможность настраивать период сигнальных индикаторов, их стиль и цвет отображения, а также активировать алерты.

Алерты появляются в виде стандартных всплывающих сообщений в торговом терминале MetaTrader 4.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Better Trend Advanced

Индикатор для бинарных опционов Better Trend Advanced предназначен для формирования торговых сигналов при сломе тренда, а также после каждого отката или прорыва цен в его направлении. Такой алгоритм работы позволяет трейдеру открывать множество позиций в направлении основной тенденции, пока цены продолжают двигаться по тренду.

Торговля на сломе тренда

На скриншоте выше представлен самый простой способ торговли по индикатору для бинарных опционов Better Trend Advanced. Все, что необходимо сделать трейдеру, – дождаться смены предыдущего тренда, о чем индикатор сообщит всплывающим сообщением, а также появлением цифры 1 на графике анализируемого актива. Если цифра 1 на синем фоне – на открытии следующей свечи следует покупать опцион Call, если на красном – опцион Put. Таким образом, мы будем присоединяться к новому тренду в самом его начале.

Торговля на отскок по тренду

Как было сказано выше, этот индикатор генерирует много торговых сигналов, и торговля на смене тренда – лишь малая часть из них. Большую же часть своих сигналов индикатор для бинарных опционов Better Trend Advanced формирует в направлении уже действующего тренда, в местах вероятного завершения коррекции цен и возобновления их движения в направлении основной тенденции.

Торговля на пробой по тренду

Самый экзотический способ торговли с использованием этого индикатора – торговля на прорыв по тренду. Сигналы этого типа возникают в момент пробоя локального максимума или минимума (в зависимости от действующего тренда) и появляются в виде цифры 3.

Какой из этих сигналов использовать в торговле, зависит от предпочтений трейдера. О том, какие бывают сигналы в торговле бинарными опционами, вы узнаете из специальной подборки статей на нашем сайте:

Дальнейшие примеры приведены по сигналам торговли на отскок по тренду. При этом добавим дополнительный фильтр в виде условия: будем покупать только в случае закрытия свечи после сигнала "2" выше синей линии индикатора, а продавать – после сигнала "2" и закрытия свечи ниже красной линии. Это отфильтрует ложные сигналы и повысит процент прибыльных сделок.

Открытие опциона Call

Ждем отскока по бычьему тренду и появления цифры 2 на голубом фоне. Сигнальная свеча закрылась выше синей линии индикатора На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Ждем отскока по медвежьему тренду и появления цифры 2 на красном фоне. Сигнальная свеча закрылась ниже красной линии индикатора На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Better Trend Advanced

Использовать индикатор для бинарных опционов Better Trend Advanced рекомендуется на валютных парах и акциях, так как котировки этих инструментов, как правило, подвержены влиянию продолжительных трендов, что связано с действием макроэкономических факторов, таких как разница процентных ставок, корпоративные новости, отчеты о прибыли и другие, о которых можно узнать в экономическом календаре.

Также имеет значение временной период, на котором применяется этот индикатор. Опытные трейдеры советуют не использовать младшие таймфреймы с этим инструментом, чтобы избежать большого количества ложных сигналов.

Плюсы индикатора Better Trend Advanced

К преимуществам этого индикатора можно отнести надежность подаваемых торговых сигналов, которые не перерисовываются со временем. Все сигналы, подаваемые индикатором, однозначны, легко читаемы и имеют встроенные алерты, что не позволит их пропустить и освобождает пользователя от необходимости постоянно мониторить рынок. Этот инструмент вовремя сообщит трейдеру, когда начинается новый тренд, заканчивается коррекция, и цена готова возобновить движение в прежнем направлении.

Минусы индикатора Better Trend Advanced

Нечастое появление сигналов требует от пользователя одновременного отслеживания нескольких инструментов, что может вызывать трудности у начинающих трейдеров бинарными опционами. Дополнительно к сигналам индикатора необходимо применять специальные правила для снижения количества убыточных сделок.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Better Trend Advanced внешне напоминает всем известный Half Trend, но отличается от него наличием четких сигналов на продолжение тренда. Если вы пропустили начало новой тенденции, Better Trend Advanced предложит вам воспользоваться одним из вариантов торговли: на отскок или на прорыв по тренду. Используя этот инструмент, опытные трейдеры получат возможность дополнить свою торговую стратегию бинарными опционами новыми сигналами, а новички – возможность раннего оповещения о начале набирающего силу тренда.

Тем не менее, мы считаем цену в $199 за этот инструмент явно завышенной. Учитывая большое количество трендовых индикаторов, находящихся в свободном доступе, эта цена не оправдана. Считаем, что за такие деньги разработчики могли бы позаботиться о встроенной фильтрации торговых сигналов, чтобы пользователю не пришлось самостоятельно их изобретать. В любом случае, советуем начинать торговлю по этому инструменту с демо-счета, открытого у надежного брокера. Только убедившись в эффективности своей торговли, переходите к реальному счету. Не забывайте про правила управления рисками и капиталом. Желаем всем удачной торговли!

