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        Бинарные опционы: можно ли на этом быстро заработать?

        Можно ли быстро заработать на бинарных опционах?

        Если обратиться к форумам на тему бинарных опционов, то можно увидеть, что многих интересует, насколько велика вероятность быстро разбогатеть таким способом. В основном подобные вопросы задают начинающие трейдеры, что заканчивается издевками со стороны опытных «коллег», обвиняющих новичков в наивности.

        Важно! Откажитесь от цели заработать сразу очень много за короткий срок с помощью трейдинга на бинарных опционах. Такое стремление в большинстве случаев приводит к негативным результатам. Начинающие игроки финансового рынка сливают свои депозиты, что происходит очень быстро.

         

        Трейдер – профессия, привлекательная в виду свободы действий (жизнь без начальников) и отсутствия верхней планки дохода. Можно заработать много с минимальными затратами по времени. Звучит заманчиво, но это иллюзия, по крайней мере, на этапе становления в новой профессии, связанной с покупкой и продажей бинарных опционов. Реальность выглядит по-другому.

        денежный магнит

        Трейдер может быть успешен в начале своего профессионального пути. Выигрышные сделки закрываются одна за одной. Технический анализ не используется, инвестирование в каждую сделку проводится наобум. Трейдер впадает в эйфорию и увеличивает депозит с верой в свою удачливость. На первый план выходит азарт, когда жадность становится помехой в принятии адекватных решений. В результате наступает череда неудач, что соотносится с разочарованием и потерей настроя на победу.

        Советы по заработку на бинарных опционах

        Если вы действительно хотите начать хорошо зарабатывать на бинарных опционах: стать профессионалом в этой области, обеспечить постоянный заработок, добиться высокого дохода, то воспользуйтесь следующими советами:

        1. Уделите достаточное время учебному счету(демо-счету), не используйте для торгов настоящие деньги до тех пор, пока не освоитесь в новых условиях (Когда пора переходить с демо-счета на реальный?). Пусть на это уйдут месяцы, но оно того стоит. Появятся профессиональные навыки, возникнет ответственность и четкое понимание того, что и как делать, чтобы уровень дохода на бинарных опционах только радовал.

        «Примеряйте» различные стратегии для бинарных опционов и ищете подходящий вариант. Используйте нестандартные подходы. Например, вы пытаетесь разогнать депозит, но торговля в течение нескольких сделок упорно идет в минус. Что делать? Измените цель торгов – постарайтесь слить депозит. Зачастую это приводит к неожиданным результатам: прогнозы начинают оправдываться. Такое развитие дел связано с тем, что меняется характер торговли, которая становится долгосрочной. Отпадает необходимость постоянного сидения перед монитором, так как позиции открываются на более продолжительное время.

         

        1. Азарт – это то, от чего надо избавиться. Вырабатывайте в себе хладнокровие и не пытайтесь взять реванш при долгом минусе. Нельзя открывать сделки в расчете на везение.
        2. Если торги на демо-счете стали приносить уверенную прибыль, пришло время заработка реальных денег на бинарных опционах. При этом не стремитесь к тому, чтобы быстро заработать. Повышайте качество сделок, а не прибыльность.
        3. Определите для себя депозит, размер которого не приведет к возникновению лишних эмоций и переживаний. Деньги для трейдинга должны быть свободными, а не изъятыми из семейного бюджета в ущерб постоянным расходам в виде, например, покупки еды или покрытия расходов по кредиту.
        4. Цель начинающего трейдера – выход в прибыль, пусть даже минимальную. Не планируйте куда вы потратите деньги от первых выигранных сделок, до того пока не выведите прибыль с платформы брокера, себе на счет. Потеряется положительный психологический настрой, последующие сделки преимущественно оказываются проигрышными.
        5. Инвестируйте в торги исключительно свои деньги. Привлечение чужого капитала связано с грузом ответственности, тяжесть которого способна ощутимо снизить качество торговли. В итоге вероятность слива депозита увеличивается.
        6. Трейдинг – рабочий способ извлечения дохода, но не все так к этому относятся. Многие воспринимают бинарные опционы в плане заработка как категорию чего-то эфемерного. Отсюда возникает неодобрение подобной деятельности со стороны близких людей. Не переживайте по этому поводу. Движение к мечте – вот что главное.

        бинариум

        Вывод

        Профессия трейдер не относится к легким вариантам заработка. Потребуется включение в процесс постоянного впитывания новых знаний и актуальной информации. Это не заканчивается никогда. Только осознание такой реальности приведет к успеху.

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        Комментарии

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        Option Bull
        Option Bull
        Я вначале воспринимал бинарные опционы как азартную вещь, и это манило, иногда мог заработать, но по большой части я сливал, и это длилось до тех пор пока не понял что должна быть холодная голова, сейчас неплохо зарабатываю
        Дмитрий, по сути банрные опционы это неплохой вариант дополнительного заработка, но не более того
        12 января 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Относительно быстро на бинарных опционах может заработать только настоящий профессионал и эксперт в этом деле.
        12 января 2023
        Ответить
        General
        General
        можно и быстро, но шанс при этом потерять еще выше, чем заработать...
        14 февраля 2020
        Ответить
        Даниил
        Даниил
        быстро заработать можно только на каком-то обмане или пирамиде или украсть, а когда ведешь серьезный бизнес, надо быть осторожным и не ждать быстрой прибыли)
        12 января 2020
        Ответить
        Дмитрий
        Я вначале воспринимал бинарные опционы как азартную вещь, и это манило, иногда мог заработать, но по большой части я сливал, и это длилось до тех пор пока не понял что должна быть холодная голова, сейчас неплохо зарабатываю
        16 мая 2018
        Ответить
        Руслан
        Хорошая статья, я сам когда начинал слил свой первый депозит, потом пришлось рынок изучать, стратегии применять чтобы нормально заработать
        15 мая 2018
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