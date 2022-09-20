Как выбрать стратегию для новичков в Binarium

Несмотря на то, что люди торгуют бинарными опционами уже более десяти лет, до сих пор не создано ни одной стратегии, которая будет эффективна во всех ситуациях. Отчасти по этой причине в Сети нередко встречаются предложения об универсальных методах, способных приносить прибыль вне зависимости от поведения рынка. Но в действительности эффективных стратегий для Бинариум нет. Несмотря на сказанное, существуют общие рекомендации, которые помогут подобрать оптимальную стратегию. Придерживаясь определенных правил, любой трейдер получит возможность собрать инструменты, которые будут с высокой точностью предсказывать поведение рынка или отдельного актива. Для понимания особенностей описанных рекомендаций в качестве примера будут рассмотрены методы подбора стратегии для брокера Binarium.

Содержание:

Выбор таймфрейма для подбора стратегии в Binarium

Прежде чем открывать любую сделку, необходимо определиться со временем, или с таймфреймом. То есть важно задать период, за который будет собираться и анализироваться информация:

Одновременно с этим важно определить экспирацию, в течение которой сделка будет открытой:

Подбирая для Бинариум стратегии, следует помнить о том, что брокер предоставляет доступ к демо-счету. С помощью этого инструмента можно протестировать любой метод торговли с использованием реальных котировок, которые обновляются в режиме онлайн.

Трейдеры используют разные таймфреймы. Часть спекулянтов привыкла работать на длительных интервалах, составляющих недели и месяцы. Другие пользователи торгуют в течение ограниченного периода: от нескольких минут до часов. Для каждого варианта должна быть подобрана собственная стратегия торговли в терминале на Бинариум. Это связано с тем, что эффективность инструментов технического анализа меняется в зависимости от продолжительности таймфрейма. Есть универсальные индикаторы, которые можно применять в разных периодах, но сигналы от каждого инструмента необходимо фильтровать, так как их эффективность может изменяться со временем.

Трейдинг на малых таймфреймах

Для клиентов любых брокеров бинарных опционов, включая Бинариум, лучшая стратегия должна соответствовать личным качествам. То есть любители быстрых сделок должны подбирать короткие таймфреймы. А те, кто имеет большую выдержку и богатый опыт, могут поработать на длинных временных интервалах.

При выборе первого варианта многие советуют для клиентов Бинариум стратегии, которые основаны на техническом анализе. Эта рекомендация обусловлена тем, что индикаторы и осцилляторы более эффективны на коротких интервалах. Инструменты технического анализа в рамках подобных временных периодов способны подтвердить направление тренда, предсказать изменения тенденции и указать на примерную точку для входа на рынок со сравнительно высокой точностью. Также индикаторы помогают быстро принимать решения о необходимости открытия или закрытия сделки.

В частности, стратегия Double Momentum для Бинариум эффективна именно на коротких таймфреймах:

В рамках торговли на малых интервалах можно использовать сигналы от скользящих средних или индикатор Alligator. Для повышения эффективости трейдинга рекомендуется сочетать между собой несколько инструментов. Дополнительные индикаторы подтверждают или опровергают сигнал от основного. В первом случае вероятность получения прибыли от сделки возрастает, во втором – стремится к нулю.

Опытные трейдеры часто рекомендуют для клиентов Бинариум стратегии скальпинга или на пробой, но для новичков такие методы не подходят. Оба варианта торговли эффективны при высокой волатильности, когда цены активов быстро меняются. Но скальпинг и пробой относятся к высокорисковым методикам. При этом оба подхода демонстрируют хорошую эффективность при правильном применении в условиях краткосрочной торговли.

Трейдинг на крупных таймфреймах

Инструменты фундаментального анализа должны лечь в основу стратегии для бинарных опционов Binarium, если торговля ведется на длинных таймфреймах. Связано это с тем, что в этот период возможен выход важных новостей, которые напрямую влияют на цены. Причем подобные события, которые касаются финансовой политики государств, решений правительств и другие, могут привести к заметным изменениям в движении цен активов, в том числе и в долгосрочной перспективе. Находить такие новости можно в экономическом календаре:

Чаще после выбора стратегии для такой торговли на Бинариум свечи идут вверх. То есть возникает бычий тренд, при котором открывается большее количество сделок на покупку. Однако некоторые активы позволяют торговать в обратном направлении. Ряд новостей способен привести к падению курсов в долгосрочной перспективе.

Смешивание и сочетание стратегий при торговле в Binarium

Фундаментальный и технический анализ могут быть полезными на разных временных интервалах. Ряд новостей способен привести к кратковременному скачку курса (вверх или вниз), чем могут воспользоваться трейдеры, которые торгуют в рамках коротких таймфреймов. Но и методы технического анализа помогают определить направление движения тренда в долгосрочной перспективе. Однако в этом случае индикаторы и осцилляторы применяются только как вспомогательный инструмент. То есть решение принимается на основе других методик. Индикаторы только подтверждают или опровергают прогноз.

Поэтому, работая с торговым терминалом Binarium, стратегии рекомендуется сочетать, смешивать и менять. Это позволит своевременно реагировать на возникающие события на рынке и увеличивать прибыль от трейдинга.

Вид торгового актива

При разработке метода торговли важно учитывать особенности активов. Новички нередко для увеличения дохода используют в трейдинге несколько финансовых инструментов, к которым относятся и валютные пары, и акции, и другие активы:

Но такой подход быстрее принесет убытки, так как спекулянты путаются в курсах и выставляют сделки с неправильным прогнозом. Опытные трейдеры также часто торгую несколькими активами, но выбирают 2-3 финансовых инструмента и работают только с ними. Этот подход привлекателен тем, что со временем трейдеры понимают зависимость движения курса от внешних факторов: новостей, настроения рынка и других. Однако и подобные методы могут принести убытки.

Прежде чем приступать к трейдингу, необходимо понять, что нет универсального актива, с которым должны работать все трейдеры. Выбор в данном случае также определяется предпочтениями человека. От этого зависит подход к изучению рынка. В частности, работая на Forex, пользователям необходимо выяснить, чем различаются базовая и котируемая валюта, что такое спред, своп и другие вопросы. Для торговли акциями и облигациями следует изучить особенности работы компании, которая выпустила ценные бумаги, как влияют дивиденды и решения эмитента на прибыль и так далее.

Более сложным с точки зрения прогнозирования активом считаются криптовалюты. На курс цифровых монет влияют фундаментальные факторы, в том числе и заявления (а не только решения) представителей Центробанков и крупных инвесторов. Получив более подробную информацию о финансовых инструментах, трейдерам проще подобрать эффективную методику торговли.

Накопленный опыт в торговле бинарными опционами

Опыт также определяет методику, на основе которой составляются прогнозы и открываются сделки. Новичкам не рекомендуется применять те подходы, которые используют трейдеры, работающие более пяти лет с бинарными опционами.

Во избежание ошибок, которые совершают начинающие трейдеры, следует перед открытием каждой сделки проверять себя на знание терминов, сигналов индикаторов и другой информации. После этого можно приступать к разработке и проверке стратегии, а затем – к торговле на реальном счету.

По мере накопления опыта и знаний следует применять более сложные подходы. Однако это не означает, что методики, предназначенные для новичков, со временем перестают работать. Как было отмечено выше, для успешного трейдинга следует сочетать и смешивать разные подходы.

Цели торговли при выборе стратегии в Binarium

Эффективность трейдинга также определяется целями, которые спекулянт планирует достичь. Это может быть, например, заработок конкретной суммы. Либо трейдинг является единственным или дополнительным источников дохода.

Эти обстоятельства определяют, в частности, тип торговли: кратко- или долгосрочная. Понимание целей упрощает расстановку приоритетов и управление рисками. Благодаря этому легче рассчитать суммы, которые трейдер готов вложить в отдельную сделку или в серию операций в течение заданного периода. Также, поставив цели, проще разработать торговый распорядок, или план, по которому будет вестись трейдинг. Например, имея ограниченный капитал, человек может установить лимит на количество сделок, заключаемых в течение дня.

Итоги

Разработка торговой стратегии – это многогранный и непрекращающийся процесс. Упростить данную задачу помогает разделение ее на отдельные компоненты. То есть, например, определившись с типом торговли, можно подбирать активы, а затем – составлять торговый план.

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