Бинарные опционы: ответы на популярные вопросы

Бинарные опционы находят все большее распространение в нашей стране и странах СНГ. Сравнительно недавно это была тема, интересная только профессиональным трейдерам. Теперь ситуация изменилась благодаря активной рекламе. Финансовые рынки стали осваивать новые игроки, испытывающие дефицит необходимой информации. При этом подобные проблемы касаются не только новичков, но и тех, кто уже зарабатывает на бинарных опционах.

Ниже приведены ответы на популярные вопросы относительно бинарных опционов. Ознакомление с ними является поверхностным изучением темы, хотя предлагаемый объем информации достаточный, чтобы принимать взвешенные решения при инвестировании в финансовые рынки.

Что такое бинарные опционы?

На нашем сайте есть подробная статья "Что такое бинарные опционы простыми словами", но если обратиться к интернету по поводу поиска ответа на обозначенный вопрос, то можно «выудить» много малополезной информации. Преимущественно термин «бинарные опционы» расшифровывается на уровне общих определений – это договор или контракт по подтверждению срочной сделки, финансовый инструмент и так далее. Такие знания не способны привести к проигрышу или выигрышу во время торговли опционами.

Первоначально финансовый инструмент этого вида подтверждал права на покупку или продажу конкретного товара. Теперь это не так. Нельзя отследить действия брокера по заключаемым контрактам. Трейдеру остается одно – покупка/продажа опциона в рамках заданного времени экспирации.

Бинарный опцион – это вариант рулетки, когда клиент угадывает направление цены, а брокер гарантирует выплату вознаграждения в случае удачного исхода. Отличие от казино заключается в больших шансах на победу при условии углубления в тему: изучения теории, тестирования стратегий на демо-счету и другое.

Бинарные опционы – это лохотрон?

Некоторые считают, что бинарные опционы – развод, но проблема бинарных опционов кроется не в них самих, а в брокерах. С помощью подобных торгов на финансовых рынках заработать можно и очень неплохо. Реклама убеждает, что не потребуется серьезных усилий для достижения богатства за короткий срок, но это обман. Придется выделить время, чтобы набраться знаний и соответствующего опыта. И прежде, чем начать зарабатывать стабильно, необходимо пройти обучение торговле бинарными опционами. Что касается обмана, то он связан с нечистоплотными брокерами ( рейтинг надежных брокеров ). Осознавайте, кому доверяете деньги. При этом бинарные опционы все-таки напоминают азартные игры, что определяется прогнозированием результатов. Главное отличие – разная точность прогнозов. Опционы легко просчитать. Это нельзя сказать обо всем том, что связано с миром азарта.

Из чего складывается доход брокеров?

Прибыль брокеров образуется за счет трейдеров, которые совершают убыточные сделки, что в той же мере относится и к доходу удачливых трейдеров. Используются деньги инвесторов. Хотите зарабатывать – определяйте верно, куда пойдет цена.

Считается, что брокер рискует больше по сравнению с трейдером, так как высока вероятность правильного предсказания прогнозов. Это не совсем так. Происходит постоянный приток инвесторов в связи с активной рекламой бинарных опционов. При этом большинство из них больше занимаются игрой и гаданием, а не пытаются приобрести навыки трейдеров, что приводит к сливу депозитов. В то же время многие не отличаются сообразительностью, отказываются развиваться и стремятся лишь к легким деньгам. Такие трейдеры-новички в основном теряют деньги, чем и обеспечивают доход брокерам.

Следует серьезно относиться к бинарным опционам. С их помощью выстраивается обеспеченная жизнь, если человек изучает особенности этого вида заработка, постоянно тестирует различные стратегии и пробует что-то новое. В этом случае часть потенциального дохода брокера оседает в карманах подобных инвесторов.

Как научиться торговать бинарными опционами?

Брокеры не только предоставляют торговую площадку, но и готовы поделиться специальными знаниями. Такие предложения не редкость. Доступ к подобным курсам предоставляется на платной или бесплатной основе. Примерами брокеров, у которых можно найти базовые обучаающие материалы могут послужить брокеры:

У некоторых из этих брокеров можно также найти и стратегии для новичков, которые можно опробовать на демо-счету.

Еще один источник информации – обучающие сайты, где размещаются материалы на тему бинарных опционов.

Удачная торговля активами требует изучение рынков, где обращаются финансовые активы. Форекс и фондовая биржа диктуют основные правила, ориентирование на которые ведет к успешному прогнозированию. Изучите хотя бы базовые знания, чтобы упростить процесс торговли и исключить бесконтрольное совершение сделок.

Как долго учиться анализу рынка бинарных опционов?

Конкретный срок зависит от способа обучения. Если есть опытный трейдер, который поможет понять основы торговли, то процесс пойдет быстрее. Также важно, насколько вы настроены впитывать новую информацию. Желание, стремление к цели и компетентность – факторы, влияющие на скорость обучения. Самостоятельный подход к делу предполагает обращение к соответствующим интернет-ресурсам, где размещена информация по бинарным опционам.

Обычно изучение, построенное самостоятельно или с наставником, занимает время, которое измеряется часами, а не днями. В среднем требуется не менее 30 часов практики. Упор делается именно на практику, а не теорию. Только реальные торги способны выработать требуемые навыки по прогнозам. При этом необязательно на первых порах рисковать настоящими деньгами. Существуют демо-счета с виртуальной валютой. Используйте их для обучения.

В чем польза демо-счета?

Возможность потренироваться с помощью учебного счета предоставляется всеми брокерами. Поэтому трейдерам-новичкам обязательно стоит начинать трейдинг и обучение именно с демо-счета, который состоит из виртуальных средств. Благодаря этому можно совершать любые сделки на любые суммы и не бояться потери своего депозита.

Помимо этого, демо-счет позволяет понять, как работает торговая платформа брокера бинарных опционов, так как 90% площадок имеют разный функционал и разные виды бинарных опционов. Поэтому новичкам очень важно начать торговлю именно на демо-счету.

Поэтому не отказывайтесь от учебного счета, если такая возможность есть. Хотя можно обойтись и без него. Для этого придерживайтесь следующего алгоритма, направленного на выработку навыков по определению того, как будет изменяться цена актива:

Зафиксируйте текущую стоимость (запишите). Отметьте время прогноза. Зафиксируйте конечную стоимость на момент окончания установленного промежутка времени. Проверьте точность прогноза. Сравните начальную и конечную стоимость, если тренд угадан, то поставьте себе плюс, в противном случае – минус. Количество плюсов должно быть в 2–3 раза больше минусов, чтобы появились основания выхода на реальный счет. Общее количество сделок для тестирования – от 20.

Доступна ли начинающему трейдеру торговля уже в первый день?

Приступить к торговле сразу может любой. Смысл вопроса видится в том, насколько высока вероятность начать незамедлительную торговлю без слива депозита за несколько часов. Если присутствуют соответствующие знания технического или фундаментального анализа, и имеются навыки трейдера, то успешный старт в первый день – это реальность. Надо лишь провести анализ рынка, и спрогнозировать тренд торгового актива. В противном случае, когда нет необходимых знаний и навыков, придется подучиться и только затем пробовать себя в качестве трейдера.

Желание побыстрее заработать деньги посещает многих. Применительно к бинарным опционам не стоит торопиться. Без знаний и опыта, рассчитывая только на удачу, нельзя выстроить работающую схему заработка. Если же все-таки не терпится, то действуйте обдуманно. Выберите одну из стратегий и следуйте предложенному алгоритму.

Насколько важен мани-менеджмент и риск-менеджмент в бинарных опционах?

Правила мани-менеджмента и риск-менеджмента очень важны в трейдинге бинарными опционами, так как позволяют трейдеру сохранить большую часть своего депозита даже при долгой серии убыточных сделок. Если говорить проще, то придерживаясь правил, вы сможете совершать сделки, не боясь потерять весь депозит. Это становится возможным благодаря тому, что по правилам управления капиталом вы не должны рисковать в одной сделке более, чем 2-5% от депозита. Самый лучший вариант, когда вы рискуете в одной сделке только 1%. Для примера, вы хотите купить опцион Call на валютную пару EUR/USD, и на вашем депозите есть $100. Тогда вы покупаете опцион суммой в $2-5 (2-5%). Конечно прибыль по такому опциону будет небольшая, но и потерять много вы не сможете.

Минимальный депозит для бинарных опционов

Минимальный депозит у большинства брокеров бинарных опционов составляет $10, благодаря чему каждый может начать торговлю на реальные деньги. Но обратите внимание, что минимальная сумма для совершения сделки – $1. Поэтому пополнять счет на $10 имеет смылс только для того, чтобы опробовать торговлю, но о серьезной прибыль с такой суммой говорить нельзя. Поэтому, как уже говорилось ранее, лучше потренироваться на демо-счету, а уже потом пополнять реальный счет, начиная с более крупных сумм.

Чтобы ознакомиться с торговыми условиями различных брокеров, вы можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов.

Заключение

В данной статье мы постарались ответить на самый популярные вопрос о бинарных опционах от новичков. Кратко рассмотрели, что такое бинарные опционы и являются ли они разводом. Также выяснили, на чем зарабатывают брокеры и как научиться и начарть торговать бинарными опционами в кратчайшие сроки.

На последок хочется сказать, что всегд практикуйте профессиональный подход к делу, чтобы торговля бинарными опционами превратилась в бизнес, а не в казино. Станьте профессиональным трейдером бинарными опционами.

Больше статей по теме:

Как выбрать брокера бинарных опционов?

Виды бинарных опционов

Бонусы брокеров бинарных опционов