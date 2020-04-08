Котировки брокера бинарных опционов Pocket Option

Брокер бинарных опционов PocketOption дает возможность совершать торговые операции на множестве активов. Чтобы это было возможно без перебоев и проблем, необходимо получать правильные котировки, которые не отличаются от биржевых. Поставщиков котировок довольно много и каждый брокер покупает такие данные для своих терминалов. Покет Оптион не является исключением и пользуется услугами такой компании.

Поставщик котировок для брокера бинарных опционов Pocket Option

Котировки для брокера PocketOption предоставляет компания eSignal.

Данная компания является международной и предоставляет свои услуги множеству брокеров и дилеров по всему миру.

Данные по котировкам собираются с различных источников, чтобы в итоге получить точные цифры, так как от точности зависит престиж компании.

Стоит отметить, что данные котировок предоставляются платно, что говорит о серьезности брокера Покет Опшн, который нацелен на качественный сервис и предоставление качественных услуг.

Как изначально появляются котировки?

Прежде, чем цены на активы будут сформированы, эти активы должен кто-то покупать или продавать. Если говорить об акциях, то цены формируются на фондовых биржах, которые есть в каждой развитой стране. На биржах заключается множество сделок купли-продажи, что и формирует цены торговых активов. Спрос рождает предложение и наоборот.

Так как фондовые биржи расположены в разных странах и соответственно в разных часовых поясах, котировки поступают поставщикам без перерыва во времени. Пока европейские учреждения закрыты, азиатские открыты и наоборот.

Тоже самое можно сказать и про цены на мировые валюты. Они определяются не форекс-брокерами, а крупными мировыми банками, в которых и происходят валютные операции международного масштаба с огромными суммами, исчисляющимися миллиардами долларов в день.

Поэтому цены на любые активы изначально формируются на «мировых рынках», и только потом поступают поставщикам котировок, которые в свою очередь предоставляют их своим клиентам.

Не стоит думать, что такие процессы происходят долго. В эру интернета все это передается по каналам связи за секунды, и именно поэтому можно видеть, как цена, например на валюты, меняется из секунды в секунду.

Так как банки и любые финансовые организации не работают в субботу и воскресенье, официальных котировок в эти дни никто не предоставляет, потому что торговля в полном объеме не ведется. Но брокер ПокетОптион все равно позволяет торговать своим клиентам в выходные дни благодаря системе OTC-котировок.

Что такое OTC и как это работает?

OTC — это внебиржевая сделка. Такие сделки совершаются между двумя сторонами, и в случае платформы Покет Опшен между брокером и трейдером.

В выходные дни котировки предоставляет сам брокер и они не являются официальными. Они строятся за счет сделок, совершаемых трейдами на торговой платформе брокера PocketOption и если больше желающих купить, то цены растут, а при большем количестве продаж падают.

С одной стороны такие котировки нельзя считать реальными, но с другой стороны для тех трейдеров, у которые не всегда есть возможность торговать в будние дни это является прекрасной возможностью.

Понять, какие котировки являются внебиржевыми можно по названию актива на платформе Покет Оптион:

У таких активов всегда будет приписка — «OTC».

Котировки криптовалют у брокера бинарных опционов Pocket Option

Котировки криптовалют рассчитываются намного проще, так как данная сфера не имеет централизации. Так как все криптовалютные биржи работают без выходных 24/7, это позволяет брокеру PocketOption всегда получать самые актуальные цены на криптовалюты.

Сама технология блокчейн также позволяет получать данные о ценах на монеты за секунды. Поэтому торговлю криптовалютой в выходные дни никак не меняется и котировки являются, так сказать, «официальными».

Также при желании всегда можно сверить цены у брокера с ценами на биржах криптовалют.

Заключение

Как становится понятно, брокер бинарных опционов ПокетОпшн дорожит репутацией компании и поэтому старается предоставлять качественные услуги, начиная от котировок и заканчивая совершением сделок.

Не стоит забывать, что поставщиков котировок на самом деле множество и цены могут слегка отличаться от цен другого брокера. Но как показывает практика, обычно разница в цене бывает максимум на 1 пункт, что не критично и допустимо.

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