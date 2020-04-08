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        Котировки брокера Pocket Option

        Котировки брокера бинарных опционов Pocket Option

        Брокер бинарных опционов PocketOption дает возможность совершать торговые операции на множестве активов. Чтобы это было возможно без перебоев и проблем, необходимо получать правильные котировки, которые не отличаются от биржевых. Поставщиков котировок довольно много и каждый брокер покупает такие данные для своих терминалов. Покет Оптион не является исключением и пользуется услугами такой компании.

        PO

        Поставщик котировок для брокера бинарных опционов Pocket Option

        Котировки для брокера PocketOption предоставляет компания eSignal.

        Данная компания является международной и предоставляет свои услуги множеству брокеров и дилеров по всему миру.

        Данные по котировкам собираются с различных источников, чтобы в итоге получить точные цифры, так как от точности зависит престиж компании.

        Стоит отметить, что данные котировок предоставляются платно, что говорит о серьезности брокера Покет Опшн, который нацелен на качественный сервис и предоставление качественных услуг.

        Как изначально появляются котировки?

        Прежде, чем цены на активы будут сформированы, эти активы должен кто-то покупать или продавать. Если говорить об акциях, то цены формируются на фондовых биржах, которые есть в каждой развитой стране. На биржах заключается множество сделок купли-продажи, что и формирует цены торговых активов. Спрос рождает предложение и наоборот.

        Так как фондовые биржи расположены в разных странах и соответственно в разных часовых поясах, котировки поступают поставщикам без перерыва во времени. Пока европейские учреждения закрыты, азиатские открыты и наоборот.

        Биржевые котировкиТоже самое можно сказать и про цены на мировые валюты. Они определяются не форекс-брокерами, а крупными мировыми банками, в которых и происходят валютные операции международного масштаба с огромными суммами, исчисляющимися миллиардами долларов в день.

        Поэтому цены на любые активы изначально формируются на «мировых рынках», и только потом поступают поставщикам котировок, которые в свою очередь предоставляют их своим клиентам.

        Не стоит думать, что такие процессы происходят долго. В эру интернета все это передается по каналам связи за секунды, и именно поэтому можно видеть, как цена, например на валюты, меняется из секунды в секунду.

        Так как банки и любые финансовые организации не работают в субботу и воскресенье, официальных котировок в эти дни никто не предоставляет, потому что торговля в полном объеме не ведется. Но брокер ПокетОптион все равно позволяет торговать своим клиентам в выходные дни благодаря системе OTC-котировок.

        Что такое OTC и как это работает?

        OTC — это внебиржевая сделка. Такие сделки совершаются между двумя сторонами, и в случае платформы Покет Опшен между брокером и трейдером.

        В выходные дни котировки предоставляет сам брокер и они не являются официальными. Они строятся за счет сделок, совершаемых трейдами на торговой платформе брокера PocketOption и если больше желающих купить, то цены растут, а при большем количестве продаж падают.

        С одной стороны такие котировки нельзя считать реальными, но с другой стороны для тех трейдеров, у которые не всегда есть возможность торговать в будние дни это является прекрасной возможностью.

        Понять, какие котировки являются внебиржевыми можно по названию актива на платформе Покет Оптион:

        OTC-котировки брокера Pocket Option

        У таких активов всегда будет приписка — «OTC».

        Котировки криптовалют у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Котировки криптовалют рассчитываются намного проще, так как данная сфера не имеет централизации. Так как все криптовалютные биржи работают без выходных 24/7, это позволяет брокеру PocketOption всегда получать самые актуальные цены на криптовалюты.

        Сама технология блокчейн также позволяет получать данные о ценах на монеты за секунды. Поэтому торговлю криптовалютой в выходные дни никак не меняется и котировки являются, так сказать, «официальными».

        Также при желании всегда можно сверить цены у брокера с ценами на биржах криптовалют.

        Заключение

        Как становится понятно, брокер бинарных опционов ПокетОпшн дорожит репутацией компании и поэтому старается предоставлять качественные услуги, начиная от котировок и заканчивая совершением сделок.

        Не стоит забывать, что поставщиков котировок на самом деле множество и цены могут слегка отличаться от цен другого брокера. Но как показывает практика, обычно разница в цене бывает максимум на 1 пункт, что не критично и допустимо.

        Открыть счет в PocketOption

        PO

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        Комментарии

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        Руслан
        Руслан
        Всегда уважал Покет за честность в плане котировок.
        22 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        кто вообще рисует цены? это надо быть полным разводом чтобы так делать
        саня, таким занимаются брокеры-мошенники
        22 ноября 2022
        Ответить
        Олег
        Олег
        к ценам претензий нет, у кого бы они не покупали котиры, все отлично по ним
        Becks, Меня тоже вроде пока все устраивает и по котировкам и по обслуживанию клиентов. Склонен доверять этому брокеру, а дальше время покажет
        22 марта 2021
        Ответить
        дима
        все супер спасибо брокеру
        16 сентября 2020
        Ответить
        саня
        кто вообще рисует цены? это надо быть полным разводом чтобы так делать
        16 сентября 2020
        Ответить
        кекс
        котировки не рисует, проверял не раз
        16 сентября 2020
        Ответить
        porsche
        porsche
        брокер крупный, ему рисовать котировки будет себе дороже, рисуют обычно мелкие брокеры
        16 сентября 2020
        Ответить
        Becks
        Becks
        к ценам претензий нет, у кого бы они не покупали котиры, все отлично по ним
        16 сентября 2020
        Ответить
        Арни
        Чтобы котировки были вообще другими, это надо тупо их рисовать наверное, я давно не видел таких броеров.
        но такие бывают, просто то брокеры такие левые
        13 августа 2020
        Ответить
        Trader
        Trader
        Чтобы котировки были вообще другими, это надо тупо их рисовать наверное, я давно не видел таких броеров.
        02 августа 2020
        Ответить
        Karolina
        Karolina
        ПО котировкам тут не придерешься у покет оптиона))
        29 июля 2020
        Ответить
        Женек
        Акции тоже норм!)
        05 июня 2020
        Ответить
        Расим
        котировки сравнивал, нормально все показывает и разница в пипсах разве что. а вот котировки акций не смравнивал
        14 мая 2020
        Ответить
        Leonid
        Leonid
        Котировки покет опшн действительно точные и могу различаться на доли пункта с другими брокерами. Поэтому в ценах у брокера обмана нет!
        08 апреля 2020
        Ответить
        Колян
        Не знал, что они покупают данные у esignal. это круто!)
        08 апреля 2020
        Ответить
        Виктория Фирсенко
        Виктория Фирсенко
        Не думала, что это так важно в торговле. Оказывается от котировок многое зависит и они могут быть "левыми". Спасибо за статью)
        08 апреля 2020
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