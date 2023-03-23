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        Вся правда о брокере Pocket Option

        Торговая платформа Pocket Option

        Узнайте всю правду о брокере Pocket Option перед тем как начать торговлю бинарными опционами. Прочитайте реальные отзывы о брокере и подберите оптимальные сигналы и стратегии для торговли. А так же бесплатный список рабочих промокодов

        Бесплатный Демо-Счет Pocket Option
        Бесплатный Демо-Счет Pocket Option
        31.10.2024

        Хотите стать трейдером? Начните с этого счета! Отточите навыки, протестируйте стратегии и проверьте свои силы без финансовых рисков.

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        Сколько можно заработать на AI-Trading от Pocket Option
        Сколько можно заработать на AI-Trading от Pocket Option
        04.10.2024

        Вся правда про AI-Trading от Pocket Option. Провели тесты на реале и рассказываем все, как есть.

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        Подробный обзор брокера Pocket Option
        Подробный обзор брокера Pocket Option
        28.10.2024

        Брокер бинарных опционов PocketOption, стоит ли доверять? До 96% выплаты по опционам на валютные пары и до 80% выплаты по криптовалютам. Бесплатные турниры, кэшбэк и многие другие бонусы на платформе

        Подробнее...
        Как зарегистрировать новый счет у брокера Pocket Option?
        Как зарегистрировать новый счет у брокера Pocket Option?
        17.03.2023

        Как зарегистрироваться на платформе брокера чтобы избежать блокировки счета? Пошаговая инструкция для начинающих.

        Подробнее...
        Рабочие промокоды для Pocket Option
        Рабочие промокоды для Pocket Option

        Список всех действующих промокодов для брокера Pocket Option, включая условия получения бонуса (до 150% к депозиту) и тонкости их использования для торговли бинарными опционами.

        Подробнее...
        Пополнение счета у брокера Pocket Option
        Пополнение счета у брокера Pocket Option
        17.03.2023

        Как пополнить счет у брокера бинарных опционов Pocket Option быстро и без ошибок, получив при этом бесплатные подарки и бонусы?

        Подробнее...
        Верификация счета у брокера Pocket Option
        Верификация счета у брокера Pocket Option
        17.03.2023

        Для чего нужна верификация счета у брокера Pocket Option и как это сделать быстро и без ошибок?

        Подробнее...
        Как прокачать аккаунт Pocket Option?
        Как прокачать аккаунт Pocket Option?
        06.05.2024

        Получайте больше кристаллов и наград Pocket Option, повышайте прибыльность и делайте торговлю ярче.

        Подробнее...
        Торговые стратегии для Pocket Option
        Торговые стратегии для Pocket Option
        22.04.2022

        Самые популярные стратегии для торговли на платформе брокера Pocket Option.

        Подробнее...
        Индикаторы брокера Pocket Option
        Индикаторы брокера Pocket Option
        28.04.2022

        Торговая платформа брокера Pocket Option содержит более 30 индикаторов для бинарных опционов, благодаря чему стратегию торговли можно строить без использования MT4.

        Подробнее...
        Минимальный депозит и бонусы у брокера Pocket Option
        Минимальный депозит и бонусы у брокера Pocket Option
        23.09.2022

        Как внести средства на счет у брокера бинарных опционов Pocket Option и получить бонус? Какая минимальная сумма нужна для этого?

        Подробнее...
        Хотите продать минусовый аккаунт Pocket Option?
        Хотите продать минусовый аккаунт Pocket Option?
        08.03.2024

        Сколько можно заработать, продав свой минусовый аккаунт на платформе Pocket Option? Кто и с какой целью покупает минусовые аккаунты?

        Подробнее...
        Бонусы для брокера PocketOption
        Бонусы для брокера PocketOption
        23.01.2022

        Список промокодов и бесплатных бонусов, подарков для брокера бинарных опционов PocketOption, дающих бесплатные кристаллы, кэшбэк, беспроигрышные сделки и многое другое

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        Как получить и активировать промокод Pocket Option
        Как получить и активировать промокод Pocket Option
        07.03.2022

        Как получить бесплатные промокоды и бонусы для Pocket Option и как их активировать, чтобы получить преимущества в торговле?

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        Полезные функции чата в Pocket Option
        Полезные функции чата в Pocket Option
        26.08.2022

        Какие полезные функции и возможности несет в себе чат Pocket Option?

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        MetaTrader 5 от брокера Pocket Option
        MetaTrader 5 от брокера Pocket Option
        21.04.2023

        Как торговать на рынке Форекс через терминал MetaTrader 5 от брокера Pocket Option?

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        Подробно о всех функциях Pocket Option
        Подробно о всех функциях Pocket Option

        Как пользоваться всем функционалом брокера? Какие скрытые возможности есть у брокера и как получить максимум прибыли от торговли?

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        Как настроить или удалить профиль в Pocket Option
        Как настроить или удалить профиль в Pocket Option
        03.11.2022

        Как настроить личный профиль и включить дополнительные уведомления, а также удалить профиль в Pocket Option?

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        Как торговать бинарными опционами в Pocket Option
        Как торговать бинарными опционами в Pocket Option
        20.03.2023

        Как торговать цифровыми и быстрыми бинарными опционами в Pocket Option и получать при этом стабильную прибыль?

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        Бесплатные турниры Pocket Option
        Бесплатные турниры Pocket Option
        24.02.2022

        Как заработать на бинарных опционах с минимальным риском? Турниры на бинарных опционах — отличный вариант показать свои навыки торговли и получить приз.

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        Как пользоваться сигналами на Pocket Option
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        PO

        Брокер бинарных опционов PocketOption — довольно молодая компания, которая начала работать в 2017 году. За все время существования брокера его услугами успели воспользоваться многие трейдеры и большинство клиентов положительно отзываются о Покет Оптион. Конечно, бывают и негативные отклики, но почти всегда это касается «рабочих моментов», таких как обязательная верификация, дизайн сайта и так далее. Во всем же остальном, через брокера Покет Опцион торгуют трейдеры не только из стран СНГ, а и из-за рубежа. И довольно многие получают прибыль. Поэтому основная часть отзывов о брокере Покет Опшион положительная.

        Обзор торговой платформы Pocket Option

        Хотелось бы отметить то, что домен официального сайта pocketoption.com был зарегистрирован в середине 2016 года и продлен до 2024 года, что уже говорит о долгосрочных планах компании.

        Сама торговая платформа была запущена в 2017 году, когда и началась полноценная работа по предоставлению услуг на финансовых рынках. В то же время разработчики компании доделывали мобильную версию торговой платформы, которая, как можно будет убедиться на собственном примере, не хуже веб-версии, хоть и создавалась с нуля в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что приложений у брокера есть несколько:

        • Основное приложение для торговли и всех финансовых операций.
        • Приложение с бесплатными сигналами.
        • Приложение с бесплатными стратегиями.
        • Приложение с бесплатной аналитикой.

        Если говорить о веб-версии торговой платформы PocketOption, то ее функционал превосходит платформы многих конкурентов, не говоря уже о том, что его хватает для полноценной работы с бинарными опционами. На платформе есть возможность настраивать графики на свой «вкус и цвет», а именно менять цвет свечей или баров, менять масштаб, использовать восемь различных типов индикаторов (которые находятся в веб-платформе). Также можно наблюдать за шкалой всех сделок, проходящих на платформе и пользоваться социальной торговлей, которая дает дополнительную возможность для заработка.

        Для опытных и профессиональных трейдеров есть возможность открывать экспресс-ордера, которые приносят до 500% прибыли при положительном исходе. А для тех, у кого нет возможности торговать в будние дни, предусмотрены OTC котировки, по которым можно совершать сделки в субботу и воскресенье. Служба поддержки брокера работает все время, и если вы не сможете решить свою проблему самостоятельно, то менеджеры компании обязательно ответят на любые вопросы в чате или по телефону.

        Еще одним преимуществом являются проводимые компанией турниры по торговле бинарными опционами. И если платные турниры существуют и у конкурентов, то бесплатными могут похвастаться не многие, и брокер Покет Опшен один из таких. Поэтому у каждого трейдера, который имеет демо-счет, есть возможность выиграть различные призы, включая реальные деньги, заняв одно из трех призовых мест. И это совершенно бесплатно.

        Если говорить о демо-счетах брокера Покет Опшин, то такие счета являются бессрочным и их можно использовать неограниченное количество времени. Поэтому всегда можно проверить стратегии или индикаторы перед работой на реальном счету.

        Функции брокера Pocket Option

        В разделе подробного обзора функций можно узнать, что брокер PocketOption использует очень функциональную торговую платформу, которая позволяет не только торговать бинарными опционами, а и получать дополнительные средства для торговли и различные бонусы из маркета.

        Благодаря маркету у каждого трейдера появляется возможность совершать покупки за кристаллы. Данные кристаллы могут быть получены бесплатно за активную торговлю и достижения, а также за счет участия в лотереях или при помощи майнинга кристаллов.

        По итогу за них можно получать множество преимуществ, которые включают в себя:

        • Промокоды;
        • Бонусы в баланс;
        • Безрисковые сделки на суммы до $1 000;
        • Бустеры для более быстрого повышения уровня;
        • Пролонгаторы для повышения эффективности бустеров;
        • Сундуки с подарками;
        • Кэшбэк до 10%;
        • VIP-билеты на турниры.

        Торговые стратегии для брокера Pocket Option

        Данный раздел содержит множество стратегий для бинарных опционов, которые предназначены именно для брокера PocketOption и могут легко использоваться на его платформе, так как она содержит все необходимые для этого индикаторы и графические инструменты.

        По итогу можно будет выбрать самые эффективные из таких стратегий, как:

        • Трендовые;
        • Сигнальные;
        • Безиндикаторные;
        • Скальпинговые (стратегии для турбо-опционов).

        А также в разделе присутствуют среднесрочные и долгосрочные стратегии для Покет Опшен.

        Минимальный депозит в Pocket Option

        Этот раздел поможет разобраться с тем, какие нужны суммы для того, чтобы начать торговлю у брокера PocketOption и какие особенности присутствуют на самой платформе при внесении депозита.

        Также в разделе можно будет ознакомиться с платежными системами, которые работают у брокера, и тем, как они работают. Помимо этого можно будет узнать о том, как повысить эффективность своей торговли, внося минимальный депозит на свой торговый счет.

        Регистрация нового счета у брокера Pocket Option

        В разделе о регистрации нового счета новички смогут узнать, как легко и быстро открыть новый счет у брокера PocketOption и какие для этого существуют способы.

        Открытие торгового счета не является сложной задачей, но некоторые могут не знать определенных факторов, которые по итогу могут повлиять на торговлю. Поэтому чтобы счет был открыт правильно, новичкам обязательно стоит ознакомиться с данными разделом.

        Верификация счета у брокера Pocket Option

        Этот раздел подробно расскажет о том, как пройти верификацию у брокера PocketOption, как долго происходит проверка аккаунта и для чего вообще нужна верификация.

        Забегая наперед, можно сказать о том, что верификацию следует пройти каждому трейдеру, так как это прямым образом повлияет на вывод прибыли в будущем. Поэтому чтобы с этим не возникло никаких проблем, обязательно стоит ознакомиться с этим разделом.

        Бесплатные турниры брокера Pocket Option

        Бесплатные турниры брокера PocketOption позволяют начать зарабатывать реальные деньги без внесения своих реальных средств, и в этом разделе можно будет подробно узнать о том, как это сделать.

        Самое главное в турнирах от Покет Оптион то, что в них можно участвовать даже с демо-счета, а весь полученный выигрыш по итогу использовать для торговли на своем реальном счету.

        PO

        Сигналы от брокера Pocket Option

        Раздел с сигналами от PocketOption позволит узнать о том, на чем основаны и как работают бесплатные рекомендации по торговле от брокера.

        Такие сигналы позволяют новичкам начать ориентироваться в трейдинге бинарными опционами и использовать их в начале своего пути, а для опытных трейдеров они дают возможность подтверждать свои прогнозы или просто тестировать новые идеи.

        Копирование сделок и социальная торговля у брокера Pocket Option

        Эти два раздела подробно расскажут о социальном трейдинге и копировании сделок, или проще говоря – о передаче своих средств в управление другим трейдерам и возможности начать получать пассивный доход.

        Благодаря социальной торговле в PocketOption каждый трейдер имеет возможность экономить свое время и копировать сделки успешных трейдеров, которых он выбирает сам, исходя из их прибыльности.

        Экспресс-ордера у брокера Pocket Option

        Раздел с экспресс-ордерами от PocketOption расскажет об одних из самых прибыльных видов бинарных опционов, так как они позволяют заработать более 700% прибыли за одну сделку с экспирациями в 60 секунд или более.

        Однако стоит сразу отметить, что несмотря на их прибыльность, экспресс-ордера несут в себе и более высокие риски, и поэтому новичкам стоит воздержаться от быстрых экспираций с экспресс-ордерами.

        Платформа брокера Pocket Option для ПК

        Все привыкли использовать веб-терминалы брокеров, но в компании PocketOPtion есть специально разработанный терминал для ПК, который ничем не отличается от веб-версии платформы.

        В терминале для ПК можно вести точно такую же торговлю бинарными опционами, участвовать в турнирах, копировать сделки, а также пополнять счет и выводить прибыль.

        Мобильное приложение от брокера Pocket Option

        Тем трейдерам, которые не имеют возможности находиться все время перед монитором, можно использовать мобильное приложение от PocketOPtion, и в этом разделе можно будет узнать о том, где его можно скачать, как установить и какой функционал в нем присутствует.

        Мобильное приложение может быть очень удобным в современном мире, так как почти везде можно использовать мобильный интернет, что позволяет постоянно быть в курсе событий на рынке.

        Цены и формирование котировок у брокера Pocket Option

        Правильные котировки в трейдинге являются одним из самых важных факторов для получения прибыли, так как если брокер их меняет по собственному желанию, это будет приводить к постоянным потерям на рынке.

        Раздел с котировками брокера PocketOption расскажет о том, как и откуда поставляются котировки для платформы брокера и почему они всегда соответствуют действительности.

        Партнерка брокера Pocket Option

        Партнерская программа брокера PocketOption позволяет зарабатывать всем веб-мастерам, которые имеют свои сайты, группы в социальных сетях или просто умеют распространять рекламную информацию.

        В этом разделе можно будет узнать о том, как стать партнером брокера Покет Опшен, какие материалы стоит использовать для эффективной рекламы и сколько можно заработать на партнерке.

        Pocket Option Robot для автоматической торговли бинарными опционами

        Для трейдеров, которые любят автоматическую торговлю, специально был разработан Pocket Option Робот, который имеет в наборе множество стратегий для торговли.

        Устанавливается робот, как расширение в браузер Google Chrome, и может использоваться бесплатно неограниченное количество времени. А самое главное, что компания Покет Опцион не запрещает использовать его в торговле.

        Обучение на торговой платформе брокера Pocket Option

        Материалов для обучения на сайте компании еще довольно мало, так как и сама компания является молодой. Но зато есть пакет стратегий для торговли с полным разъяснением правил и возможностей.

        Бонусная политика брокера бинарных опционов Pocket Option

        Бонусная политика подробно описана в разделе с бонусами и промокодами для брокера PocketOption, а также в разделе с подарками. Там можно найти самые свежие промокоды на пополнение счета, на отмену убыточных сделок, на получение кристаллов и других преимуществ.

        Раздел с промокодами постоянно обновляется и в нем присутствуют только самые свежие и рабочие промокоды и бонусы.

        Используя промокоды и бонусы каждый трейдер может увеличить свои шансы на получение прибыли или как минимум потратить их на изучение торгового процесса без большого риска.

        Ввод и вывод средств из торговой платформы брокера Pocket Option

        Внесение средств на депозит можно осуществить при помощи любого популярного сервиса. Это платежные системы, банковские карты и банковские переводы. Также принимаются криптовалюты. Комиссия за пополнение счета не взимается.

        Для начала торговли достаточно внести на счет минимальный депозит, который составляет $10 или эквивалент этой суммы в любой другой валюте.

        Вывести средства возможно только после прохождения процедуры верификации. И, к сожалению, на официальном сайте Покет Опшн об этом не говорится, что и вынуждает некоторых людей писать отрицательные отзывы, о которых говорилось выше.

        Регулирование брокера бинарных опционов Pocket Option

        Компания Покет Оптион регулируется ЦРОФР и регистрация продлевается каждый год.

        Хоть данный регулятор не очень нравится части сообщества трейдеров, при наличии проблем клиенты компании получают некую защищенность и возможность решения спорных моментов с помощью третьей стороны.

        Реальные отзывы о брокере Pocket Option

        Даже тот факт, что брокер Покет Опшн довольно молод, не повлиял на количество отзывов, которых за время его существования собралось довольно много, и в общем они отражают то, что было описано выше — работать с данной компанией можно, хоть и есть некоторые моменты, которые еще требуют доработки. Поэтому если смотреть на качество предоставляемых услуг, то оно на достаточном уровне для комфортного трейдинга.

        Заключение

        Приняв всю вышесказанную информацию во внимание, можно сделать вывод, что успешно торговать через брокера бинарных опционов PocketOption, на его торговой платформе, можно довольно комфортно. Брокер регулируется, имеет инновационную платформу, выводит средства трейдеров быстро и без задержек. Также можно использовать мобильное приложение, получать ежедневную аналитику и торговать в выходные дни. И вы всегда можете начать трейдинг с демо-счета у данного брокера, чтобы самостоятельно оценить качество его работы.

        PO

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